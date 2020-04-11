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كُتّاب وآراء
التعاضديات تتبرع بمليارين لفائدة "صندوق كورونا"
أعلنت التعاضديات الوطنية العاملة في مجال القطاع العام عن التبرع بمبلغ 19 مليونا و500 ألف درهم (مليار و950 مليون سنتيم)، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة "كورونا".
وجاء تبرع التعاضديات العاملة في مجال القطاع العام، وهي سبع تعاضديات، بحسب ما جاء في بلاغ مشترك صادر عنها، انسجاما مع مقتضى الفصل الأربعين من دستور المملكة الذي يلزم الجميع بأن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
والتعاضديات المتبرعة هي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والجمعية الأخوية للتعاون المشترك، وميتم موظفي الأمن الوطني، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة.