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الرئيسية | مجتمع | تعافي 19 شخصا من "كورونا" بالمملكة .. الإجمالي: 141 حالة

تعافي 19 شخصا من "كورونا" بالمملكة .. الإجمالي: 141 حالة

تعافي 19 شخصا من "كورونا" بالمملكة .. الإجمالي: 141 حالة
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 11:00

في ظرف 16 ساعة، أي بين الساعتين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، تم الإعلان عن تعافي 19 شخصا من فيروس كورونا.

ووفق معطيات وزارة الصحة المغربية، فإن عدد المتعافين من الفيروس انتقل من 122 حالة إلى 141 حالة خلال الفترة الزمنية المذكورة.

وبالمقابل تم تسجيل 3 وفيات خلال 16 ساعة بين مساء أمس وصباح اليوم، لينتقل عدد ضحايا كورونا من 107 إلى 110 حالات.

وطيلة المدة الزمنية السالفة تم تداول أخبار عن استشفاء العديد من "مرضى كورونا" في كثير من المدن المغربية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527 حالة، في إحصائيات جديدة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ السبت 11 أبريل 2020 - 11:06
لام عليكم ..اطالب وزارة الصحة الإكثار من التحاليل المخبرية لفيروس كورونا وعدم الاعتماد على ثلاث مختبرات..العدد الذي وصلت إليه المختبرات المعنية وهو 60000 شخص في مدة شهر تقريبا قليل جدا...عليكم ادخال مختبرات المستشفيات الجامعية مختبرات القطاع الخاص التي لها سمعة وطنية...لانه إلى بقينا على هاد الحال هاديك 9500 مخالط ..غادى تولي 900000 وماغدينش نساليوها وغادين نبداو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ..إلى بغينا نحاصرو الفيروس ونحدو من انتشارو كثرو كن مراكز تحليل الفيروس وعزلوا المخالطين..سياسة التخاليل اللي غادين بها لحد الان ماخداماش وهداك المجهود اللي دار كولوا غادي يتدرب في زيرو....الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل وعزلوا المخالطين لانهم قنبلة موقوتة..
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34
2 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 11:09
الحمد لله علي كل حال بالشفاء العاجل لجميع المرضي والشكر الموصول الأطر الصحية والامن الوطني والقوات المساعدة القوات المسلحة مجتمع مدني وعمال النظافة وكل من ساهم ولو لتوعية العقول النيرة
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25
3 - Max السبت 11 أبريل 2020 - 11:09
نحن المغاربة ليست لنا إمكانيات كبيرة لمواجهة الفيروس.

الحل الوحيد هو إلتزام الحجر الصحي إلى أقصى حد ممكن ثم النظافة.
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22
4 - رحاب السبت 11 أبريل 2020 - 11:13
صراحة ملكنا من حجر صحي تعبان بزاااف نفسيا.. كان ع الدوله تفرض الحجر بقوه وبصرامه اكتر ماكنتش نمددو فتره اكتر للاسف.. سياساتها فاشله من جهة بسبب وتيقة المقدم.. عدم تشديد الاجراءات ع وسائل نقل خاصة طرام.. وكدا تنقل بين الاحياء.. ضف ليهم ازمة كمامات كلها عوامل ساهمات ف انتشار وباء ماكاينش احترافيه اتعامل.. للاسف
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-5
5 - الحمد لله السبت 11 أبريل 2020 - 11:15
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، اللهم ارحم الموتى و صبر ذويهم و أسكنهم فسيح جناتك و عوضهم و أهلهم خيرا من مصيبتهم.و اشف اللهم جميع المرضى و اكشف الضر عنهم
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9
6 - مواطنة السبت 11 أبريل 2020 - 11:16
استغفروا اكثروا من الاستغفار ارفعوا اكف الدراعة الى الواحد الأحد الفرد الصمد رحمة يا الله عفوك يا مولاي لا تقنطوا من رحمة الله
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9
7 - med السبت 11 أبريل 2020 - 11:16
الله يشافي الجميع ويحد الباس. .
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9
8 - كوفيد 2020 السبت 11 أبريل 2020 - 11:18
الزيادة في عدد الحالات في استمرار و المنظمة العالمية للصحة تحذر من التعجيل من انهاء الحضر الصحي ..... اننا بعيدين كل البعد عن النتائج المتوخاة .....التمديد في مدة حالة الطوارئ الصحية ..
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10
9 - ايمن السبت 11 أبريل 2020 - 11:20
الاحظ تغير كبير في عدد التحاليل المخبرية بحيث ارتفعت وتدنت عدد الاصابات وارتفع عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس هل هناك بروتوكول جديد تم اعتماده في معالجة المرضى هل يضاف مضاد بيتا واميدرون ومضاد كاما المناعية في عملية العلاج وتعرية غشاء الفيروس السكري بادوية تمتص محلول السكر في السيتوبلازم ؟؟
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3
10 - رشيد السبت 11 أبريل 2020 - 11:21
الحمد لله واضح أن دواء الكلوروكين فعال
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4
11 - hassan السبت 11 أبريل 2020 - 11:23
يارب شفي كل مريض وفرج كل مكروب وآلله يارب كلنا مكربون
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3
12 - سعيد السبت 11 أبريل 2020 - 11:24
الحمدالله كلما ازدادت حالة الشفاء يتبين أنا الطريقة التي نهجها المغرب تبشر بالخير أما بالنسبة إلى الوفيات فتبقى إرادة الله أقوى و الأعمار بيد الله
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5
13 - العكاري السبت 11 أبريل 2020 - 11:24
على الدولة أن تخلق منصب ولو مؤقت لمكلف گوڥي19 خاص لتوتيق الوفيات في كل المغرب مند تصريح أول إصابة 2 مارس وسنرى الآلاف
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-2
14 - رضوان السبت 11 أبريل 2020 - 11:25
الحمد لله رب العالمين اللهم جعلها بشرا خير ياربي خاصنا دينا نكونوا متفاءلين بالخير او مايكون غير الخير اللهم شفي الجميع ياربي راهم خوتنا.نزيدوا نكترو من الدعاء في هذه الايام المباركة ربي كبير.
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1
15 - محمد ابوا هبة الله السبت 11 أبريل 2020 - 11:26
والحمدلله على كل حال
اللهم لك الحمد والشكر على ماأعطيت.. مبروك لك فرد وأسرة على شفاء أحد أفرادها.. واللهم أرحم المتوفين وعزائنا لكل عائلة خسرت فردا من أفرادها.
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2
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