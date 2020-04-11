تعافي 19 شخصا من "كورونا" بالمملكة .. الإجمالي: 141 حالة

هسبريس من الرباط

في ظرف 16 ساعة، أي بين الساعتين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، تم الإعلان عن تعافي 19 شخصا من فيروس كورونا.

ووفق معطيات وزارة الصحة المغربية، فإن عدد المتعافين من الفيروس انتقل من 122 حالة إلى 141 حالة خلال الفترة الزمنية المذكورة.

وبالمقابل تم تسجيل 3 وفيات خلال 16 ساعة بين مساء أمس وصباح اليوم، لينتقل عدد ضحايا كورونا من 107 إلى 110 حالات.

وطيلة المدة الزمنية السالفة تم تداول أخبار عن استشفاء العديد من "مرضى كورونا" في كثير من المدن المغربية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527 حالة، في إحصائيات جديدة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".