24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بحث سكان البيضاء عن الكمامات الواقية يخرق الطوارئ الصحية
- كوفيد – 19.. اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين
- انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان
- انتقادات تلاحق الحكومة الإسبانية بشأن المهاجرين
- "العالية للتعمير" تطلق برنامجا تضامنيا للسكّان المتضررين من "كوفيد-19"
"وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة (5.00)
العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)
وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)
- هولندا تطلب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (170)
- المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا - (139)
- انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان - (135)
- هسبريس تطلق منصة لتتبع مستجدات وإحصائيات "كورونا" بالمغرب - (118)
- في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل 79 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1527
بزيادة 79 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.
وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 141 بفضل 19 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110، بسبب وفاة 3 حالات جديدة.
وكان عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس، عند 1448 حالة.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 6207 حالة.
وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
ألمانيا بداية الخروج من الحجر ابتداء من 18 أبريل
اسبانيا و ايطاليا ابتداء من 03 ماي
كوريا الجنوبية و هونك كونج خرجو من الحظر بفضل وعي المواطنين( إجبارية الكمامة و احترام التباعد)
بإمكانك حتى نتا تساعد بلادك في الخروج من الحظر و الأزمة باش تبقى في دارك على الأقل هاد 10 أيام و متخرج غير الضرورة و بارتداء الكمامة و غسل اليدين ...زيرو ريوسكم 10 أيام باش نساليو علينا هاد الفيلم ...
ملاحظة: هاد الدول عندهم شوية الوعي لِكَاين عند 80% من المغاربة..نتماناو ديك 20% توعا باش البلاد تزيد القدام
الله ادير لي فيها الخير
المؤشر الايجابي هو عدد المتعافين
لطفك يا الله
قولوا آمين
الشعب مستهتر لديه الورقة وقد وجها كحل للتجوال حتى 6 مساء
هناك اخرون كيتسلفو الكمامة
من رزع شعب جاهل الان يحصد ما زرع
اكيد ستكون إصابات مادامت هناك حالات اختلطت بالمصابين لكن العدد سينقص مع الأيام المقبلة ان شاء الله
الدول بدأت بأعداد قليلة ثم انتشر فيها الوباء بسرعة، حذاري من اتباع الوهم و الخرافات. و اطلبوا الله أن يجد الكفار دواء ..
"Dear world meters team,
Hope my email finds you well and your family..
First of all I want to bring to your attention that there is no Western Sahara country in the world its only one country in that part of the world which is name MOROCCO.
Hence, the Total cases reported by Moroccan government as on 11 April, 2020 is 1,448 inclusive Sahara population cases which is monitoring very well by Moroccan health ministry.
Kindly read more about Morocco geographic and history before reporting any wrong information.
Sincerly
Ali
أصبح تمديد الحجر الصحي لازما.....
.ويجب على الناس الالتزام والا سوف يمدد الحجر الصحي لشهور..... ولنا ان نختار المدة بالتزمنا أو عدم التزمنا
الأولى هي لابد من تمديد حالة الحجر الصحي في ظل هده المعطيات الوقائية التى تزداد يوما بعد يوم.
النقطة الثانية لمادة لم يتم تنوير الرأى العام الوطني فيما يخص عدد التحليلات القليلة التى يتم القيام بها يوميا رغم أن الدولة استوردت أجهزة للكشف السريع عن الوباء لمادة لم يتم توسيع
عدد التحليلات على نطاق واسع حتى نتمكن من رصد وتتبع الوباء بشكل سريع وفعال .لمادة تنتج وزارة الصحة استراتيجية التحليلات القليلة يوميا .
وعلاش كتخلط الدكتور الفايد بالرقاة الشرعيين؟! لا وجه للمقارنة. راك مفاهمش أن الدكتةر الفايد أستاذ باحث و مجتهد ذكي في معهد الزراعة والبيطرة. وأعرف كثير من المثقفين والباحثين في أوربا وأمريكا يتابعونه ويستفيدون منه. ما يقوله يا رقم 29 هو في صميم العلم؛ علم التغدية لأن كل ما نأكل يؤثر فينا فأنت تصنع نفسك : صحتك ومزاجك وأمراضك حسب ما تأكله. الصين نشرت هذا الفيروس اللعين بسبب ما يأكلونه من خفافيش وصراصير وفئران.......
طبعا الإنسان عدو ما يجهل.
أما الرقاة فلك كل الحق؛ هم مجموعة من الناس محدودي الثقافة والفهم ومنهم جهلة كثيرون إستغلوا الدين و جهل المغاربة ليشتغلوا و يربحوا أموالا كثيرة وسهلة.
فلا وجه للمقارنة بين رجل مثقف واع و باحث ذكي ومجموعة جهلة مصاصي الدماء عن طريق الآيات والقرآن.