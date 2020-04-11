24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تسجيل 50 حالة كورونا داخل حاملة طائرات فرنسية (5.00)

  2. "وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة (5.00)

  3. الحسيمة وسيدي إفني.. لماذا نجح الحجر الصحي؟ (5.00)

  4. العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)

  5. وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تسجيل 79 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1527

تسجيل 79 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1527

تسجيل 79 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1527
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 10:15

بزيادة 79 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 141 بفضل 19 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110، بسبب وفاة 3 حالات جديدة.

وكان عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس، عند 1448 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 6207 حالة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - [email protected] السبت 11 أبريل 2020 - 10:22
اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الرامين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
2 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 10:23
يبدو أن حالة الطوارئ ستمتد لمدة أطول، فعلى الشعب إعادة تعبئة بطارية الصبر وعلى الدولة التفكير في أشكال جديدة لدعم الطبقة الكادحة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
108
3 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 10:23
الله يحد الباس ويشافي جميع المصابين ونقولوا دخلوا ديوركم باركة من هاد اللامبالاة Stay at home
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - OUSSAMA السبت 11 أبريل 2020 - 10:24
هذا الخبر غير عاجل بل هو عادي و متوقع مع ظهور حالات جديدة من المصابين باافيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - hassan السبت 11 أبريل 2020 - 10:24
اللهم يا رب الناس أذهب البأس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما. اللهم أبعد عنا هذا الوباء يا رب. الرجوع الرجوع إلى الله يا عباد الله لعله يكون السبيل الوحيد لرفع البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
6 - Rachid السبت 11 أبريل 2020 - 10:24
الدانمارك، التشيك، النمسا بداية الخروج من الحجر ابتداء من 15 أبريل
ألمانيا بداية الخروج من الحجر ابتداء من 18 أبريل
اسبانيا و ايطاليا ابتداء من 03 ماي
كوريا الجنوبية و هونك كونج خرجو من الحظر بفضل وعي المواطنين( إجبارية الكمامة و احترام التباعد)
بإمكانك حتى نتا تساعد بلادك في الخروج من الحظر و الأزمة باش تبقى في دارك على الأقل هاد 10 أيام و متخرج غير الضرورة و بارتداء الكمامة و غسل اليدين ...زيرو ريوسكم 10 أيام باش نساليو علينا هاد الفيلم ...
ملاحظة: هاد الدول عندهم شوية الوعي لِكَاين عند 80% من المغاربة..نتماناو ديك 20% توعا باش البلاد تزيد القدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
113
7 - Youness BM السبت 11 أبريل 2020 - 10:24
الله احفظ حت كنغولو راه لقدية بدات كتنقص او كتولي طلع ثاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - SAID السبت 11 أبريل 2020 - 10:26
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير الحصيلة في ارتفاع يجب علينا أن نلتزم أكثر و أكثر بالطوارئ الصحية والالتزام بمنازلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - SOUKIAN السبت 11 أبريل 2020 - 10:26
شكر خاص الموقع النزيه نطلب من الله الشفاء الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - immad السبت 11 أبريل 2020 - 10:27
لاحول ولاقوة الا بالله ...هذا الامر لايبشر بخير والاعداد في تضاعف صاروخي لايمكن التحكم فيه!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
11 - ouzoud السبت 11 أبريل 2020 - 10:27
حسب منظمة الصحة فإن المتعافون ممكن أن يعود إليهم المرض ، وما وقع بكوريا الجنوبية خير دليل . . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 10:28
اللهم طفك يا رب يا رحمان يا رحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - 2020 السبت 11 أبريل 2020 - 10:28
كل ما أخشاه هو أن نستسلم للمرض لأن كل المؤشرات تدل على أن الامور في تدهور مستمر وسريع ...
الله ادير لي فيها الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
14 - hassan السبت 11 أبريل 2020 - 10:30
يارب قد اريتنا قدرتك فارينا عفوك ورحمتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
15 - samir السبت 11 أبريل 2020 - 10:31
ياربي سىلامة مشينا فيها والله اللطف بنا او صافي ياربي امين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
16 - عبدالعزيز السبت 11 أبريل 2020 - 10:31
لمذا تذكرون المواطنات قبل المواطنين هل إنقلبت الموازين أما زالت دروس كرونا تفدكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-56
17 - Ingénieur السبت 11 أبريل 2020 - 10:32
أصبح عاديا إحصاء الإصابات والموتى كل يوم بسبب الحجر الجزئي منذ شهر تقريبا بدل 14 يوم لو طبقنا الحجر الكلى...و لكن صم بكم لا يسمعون...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
18 - Ali السبت 11 أبريل 2020 - 10:33
هل الحالات الجديدة تكون تحت المراقبة فيوكدها المختبر أم هي جديدة جديدة ظهرت بين الأمس و اليوم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
19 - mouaad السبت 11 أبريل 2020 - 10:33
الله يلطف بهذا البلد والله يهدي المواطنين يدخلون لديارهم.مزال ناس ميتهترة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
20 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 10:33
بزيادة عدد التحاليل بدأ العدد يرتفع
المؤشر الايجابي هو عدد المتعافين
لطفك يا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - أحمد اكادير السبت 11 أبريل 2020 - 10:34
على الشعب المغربي التكيف مع أوضاع الحجر الصحي في رمضان والإستعداد لها نفسيا، لا خيار لنا إنه الواقع الذي نتجه إليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
22 - فخورة السبت 11 أبريل 2020 - 10:34
اللهم يامنجي يونس في بطن الحوت عجل بالفرج بجاه حبيبك ونبيك محمد و بدعاء كل عبد ضعيف توجه إليك بدعاء
قولوا آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
23 - مصطفى السبت 11 أبريل 2020 - 10:34
أيها الناس التزمو بيوتكم أيها الشباب التزمو منازلكم وقو انفسكم وأهليكم مرض خطير لايرحم صغير ولاكبير انقو الله في أنفسكم قبل فوات الأوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
24 - حسن السبت 11 أبريل 2020 - 10:35
المرجو فرض طوارء لمدة 24 ساعة
الشعب مستهتر لديه الورقة وقد وجها كحل للتجوال حتى 6 مساء

هناك اخرون كيتسلفو الكمامة

من رزع شعب جاهل الان يحصد ما زرع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
25 - متسائلة السبت 11 أبريل 2020 - 10:36
نسال الله السلامة والعافية لكل المرضى ونطلب الرحمة والصبر لاهالي المتوفين و مزيدا من التطبيق الصارم لاجراءات السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - إبراهيم السبت 11 أبريل 2020 - 10:37
نسأل الله تعالى ان يحفظ بلدنا من هذا الوباء و ان يشفي المرضى،و ان يرحم الموتى.
اكيد ستكون إصابات مادامت هناك حالات اختلطت بالمصابين لكن العدد سينقص مع الأيام المقبلة ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
27 - Tizniti السبت 11 أبريل 2020 - 10:38
نسأل الله السلامة والعافية للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
28 - فؤاد السبت 11 أبريل 2020 - 10:39
الله يلطف بينا هدشي غادي كيتزاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
29 - mann السبت 11 أبريل 2020 - 10:39
أين الدكتور الفايد و الرقاة الشرعيين و أصحاب الغرغرة ؟ نريد من هؤلاء أن يخلصونا من هذا الوباء !!
الدول بدأت بأعداد قليلة ثم انتشر فيها الوباء بسرعة، حذاري من اتباع الوهم و الخرافات. و اطلبوا الله أن يجد الكفار دواء ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-44
30 - سعيد كراص. الفقيه بن صالح السبت 11 أبريل 2020 - 10:39
اللهم أحفطنا وأحفظ بلادنا من البلاء والولاء... اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
31 - زينب اعكو السبت 11 أبريل 2020 - 10:40
اتمنى الأسبوع القادم أن ينخفض منحنى الإصابات بفيروس كورونا .. وان نخرج بأقل الأضرار وان يكون المغرب ثاني دولة تكسب الرهان .وننتصر على هذا الفيروس .. ارجوكم التزموا بيوتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
32 - elhassan السبت 11 أبريل 2020 - 10:40
Les régions qui ont un faible nombre de cas contaminés doivent bien être contrôlées afin de limiter le nombre de cas et de faire isoler le coronavirus dans les régions connues comme noyau du virus afin de le neutraliser par l'intensification et la concentrations des moyens humains et logistiques.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
33 - kerzazi السبت 11 أبريل 2020 - 10:42
Le nombre des cas enregistrés veut rien dire le plus important c'est que la population s'engage à respecter les directives des ministères de la sante et de l'intérieur: vaincre le virus ce sont les moyen de prevention
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
34 - علي السبت 11 أبريل 2020 - 10:44
بعض المواقع التي تنشر معطيات عن عدد الإصابات بوباء كورونا في العام تقسم بلادنا الحبيبة إلى قسمين (Western sahara) فالمرجو التعبئة للتصدي لمثل هذه المواقع.
"Dear world meters team,

Hope my email finds you well and your family..
First of all I want to bring to your attention that there is no Western Sahara country in the world its only one country in that part of the world which is name MOROCCO.
Hence, the Total cases reported by Moroccan government as on 11 April, 2020 is 1,448 inclusive Sahara population cases which is monitoring very well by Moroccan health ministry.
Kindly read more about Morocco geographic and history before reporting any wrong information.

Sincerly
Ali
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
35 - مواطنة السبت 11 أبريل 2020 - 10:44
الحمد لله دوما و أبداً ستفرج بإذن الواحد الأحد لا تقنطوا من رحمة الله لا اله الا انت سبحانك أني كنت من الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
36 - القصراوي السبت 11 أبريل 2020 - 10:44
يمكن القول و منذ أيام أن سرعة انتشار الفيروس استقرت في معدل 90 حالة يومية يعني أن السرعة الحالية لمكافحة الوباء متعادلة مع سرعة إنتشاره في هذه النقطة. للتغلب على الفيروس يجب خفض سرعة انتشاره بمزيد من الإلتزام بالحجز و الإجراءات الوقائية و في نفس الوقت زيادة سرعة مكافحة الفيروس بالزيادة في عدد الكشوفات و سرعة العزل الصحي للمخالطين. و لا ننسى بطبيعة الحال الدعاء لإن في الأخير لا حول و لا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - متعجب السبت 11 أبريل 2020 - 10:45
يتبين والله اعلم ان الوزارة غبر قادرة على اجراء فحوصات عديدة في اليوم الواحد. مازلنا نرى تقريبا نفس العدد يوميا. وهذا في حد ذاثه خطر .فقد تزداد الاعداد يوما بعد يوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - رشيد السبت 11 أبريل 2020 - 10:45
الحمد لله أعداد المعافين بدأ في الإرتفاع و نتمنى أن تبدأ أعداد المصابين في التناقص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
39 - وفاء السبت 11 أبريل 2020 - 10:45
ودخلو لديوركم أعباد الله طليتو المغرب بجهلكم واستهتاركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - وجدة 3 السبت 11 أبريل 2020 - 10:46
مع عدم احترام الكثيرين للحجر الصحي فيجب اعادة النظر في طريقة تطبيقه، يجب على الجيش التدخل داخل الاحياء الشعبية و اعطاء الاذن لمفتشي الشرطة التدخل كذالك بسيارات مموهة فقد سئمنا من لعبة القط و الفار التي صرنا نشاهدها كثيرا، اما فرض حجر صحي فعال او دعوا الامور تنفلت من الان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - Naturaliat السبت 11 أبريل 2020 - 10:49
الحالات الجديدة منذ اسبوع نتيجة العدوى أثناء الحجر الصحي. لو التزم الجميع اوصلنا حاليا الي صفر حالة في اليوم........

أصبح تمديد الحجر الصحي لازما.....
.ويجب على الناس الالتزام والا سوف يمدد الحجر الصحي لشهور..... ولنا ان نختار المدة بالتزمنا أو عدم التزمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - بول البعير السبت 11 أبريل 2020 - 10:49
الحمد لله والصلات و السلام عاى أشرف المرسلين. أين اصحاب التداوي ببول البعير و الحبة الخضراء او الرياح الاربعة المغربلة . واصحاب خلط الدين مع السياسة للوصول للبرلمان والوزارات. اين بن كيران وصحابته الذين كانوا يقولون لنا انهم قادرون غلى حل كل المشاكل .......هاهي كورونا كشفت عن حقيفتكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
43 - hicham السبت 11 أبريل 2020 - 10:50
اللهم ارفع عنا البلاء .يارب الشفاء لكل المرضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - وجدة الوطنية السبت 11 أبريل 2020 - 10:50
رغم الارقام المتصاعدة لحالات المصابين بفيروس كورونا الا ان ارتفاع نسبة التحاليل المخبرية يبشر بخير اذ ان نسبة المصابين بين الامس و اليوم بالمقارنة مع عدد التحليلات التي اجريت يعد ضئيلا في حدود 15% ، اذ ان الاسبوع الماضي كانت النسبة تتعدى 50% فالمرجوا من اخواني المغاربة المزيد من الصبر فالفرج قريب انشاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
45 - متابع السبت 11 أبريل 2020 - 10:51
اريد ان اشير إلي نقطتين
الأولى هي لابد من تمديد حالة الحجر الصحي في ظل هده المعطيات الوقائية التى تزداد يوما بعد يوم.
النقطة الثانية لمادة لم يتم تنوير الرأى العام الوطني فيما يخص عدد التحليلات القليلة التى يتم القيام بها يوميا رغم أن الدولة استوردت أجهزة للكشف السريع عن الوباء لمادة لم يتم توسيع
عدد التحليلات على نطاق واسع حتى نتمكن من رصد وتتبع الوباء بشكل سريع وفعال .لمادة تنتج وزارة الصحة استراتيجية التحليلات القليلة يوميا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - hicham السبت 11 أبريل 2020 - 10:52
في ظل هذه الظروف يجب تمديد حالة الطوارئ على الأقل إلى غاية منتصف شهر رمضان المبارك حتى يتم التأكد من خلو بلدنا من هذا المرض الخطير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - ملاحظ السبت 11 أبريل 2020 - 10:54
السلام عليكم ..اطالب وزارة الصحة الإكثار من التحاليل المخبرية لفيروس كورونا وعدم الاعتماد على ثلاث مختبرات..العدد الذي وصلت إليه المختبرات المعنية وهو 60000 شخص في مدة شهر تقريبا قليل جدا...عليكم ادخال مختبرات المستشفيات الجامعية مختبرات القطاع الخاص التي لها سمعة وطنية...لانه إلى بقينا على هاد الحال هاديك 9500 مخالط ..غادى تولي 900000 وماغدينش نساليوها وغادين نبداو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ..إلى بغينا نحاصرو الفيروس ونحدو من انتشارو كثرو كن مراكز تحليل الفيروس وعزلوا المخالطين..سياسة التخاليل اللي غادين بها لحد الان ماخداماش وهداك المجهود اللي دار كولوا غادي يتدرب في زيرو....الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل وعزلوا المخالطين لانهم قنبلة موقوتة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
48 - متفائل السبت 11 أبريل 2020 - 10:54
الزيادة في عدد التحاليل يكشف بسرعة عن الاصابات مما سيساعد على الاستشفاء قبل تدهور الحالات وبالتالي التقليل من الوفيات، نتمنى أن تعمم التحاليل على المخالفين لكي نتمكن من احتواء الوضع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
49 - مواطنة مغربية السبت 11 أبريل 2020 - 10:54
يجب تمديد الحجر الصحي إلى نهاية رمضان، و إلا سيكون الوضع كارثي. أي شخص لم يكن يصلي طيلة السنة سيذهب لصلاة التراويح و بعدها سيتجول ما بين المقاهي ى و الحدائق أو القيصاريات و ما شابه ذلك، لأنهم لا يحترم الحجر في النهار فما بالك بالليل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - badr السبت 11 أبريل 2020 - 10:54
عدد المصابين في تزايد، نتيجة لعدم احترام الحظر. اللهم لطفك يارب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
51 - Abdel السبت 11 أبريل 2020 - 10:57
بصراحة تعبنا من تطالب وزارة الصحة بالتزام بيوتكم بل نريد منها عل الأقل 1000 تحليلة و تشخيص في اليوم لتطويق المرض في بؤره فلا يعقل انها لم تتجاوز 9000 تحليل منذ بداية هاته الآفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
52 - الصادق السبت 11 أبريل 2020 - 10:58
تفرج إن شاء الله.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع المرضى شفاءا لا يغادر سقما إنه هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه.آمين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
53 - متتبع السبت 11 أبريل 2020 - 11:01
il faut un dépistage de masse (prélèvement porte a porte ) pour terminer de ce cauchemar comme ce quand a fait pour le paludisme.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
54 - mhamad السبت 11 أبريل 2020 - 11:02
السبب الاول فى زيادة إنتشار هدا الطاعون هية الدولة لم تطرب بيد من حديد للتزام ب الحجر الصحي 1الورقة الاتزامية ها زحام ف زناقي ها زحام ف المقطعات على لمقدم 2الراميد ها زحام فى جميع الاماكين الخاصة ب استخراج تلك المسهمات 3الكمامات ها زحام ف الصيداليات وفى متاجر الكبراء والصغراة يجب على السلطات ان تجبر الشعب على اتخاد الحجر الصحي على الاقال 72ساعة متتالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
55 - rachid cmc السبت 11 أبريل 2020 - 11:03
نسأل الله العفو والعافية ونطلب من الناس المكوت في البيوت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 11:07
اللهم.ارحم.الجميع.واخرجنا.من.هدى.الوباء.سالمين.والحدر.الحدر.من.المهورين.بين.الازقة.واكتروا.من.الاستغفار.والتضرع.الى.الله.وكفانا.من.المحرمات.والمتاهات..الزنا. الربا. الفواحش. ابتداءا. وووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
57 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 11:08
اللهم شافي ملكنا وشعبنا، واللهم أمن وطننا وجميع أوطان المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
58 - العهد الفاشل السبت 11 أبريل 2020 - 11:09
لا مناعة من الوباء، كورونا يعاود إصابة البشر بعد الشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - ابو يحيى السبت 11 أبريل 2020 - 11:12
في جميع أنحاء العالم يستؤصلون الوباء بكثرة التحاليل ومعداة الكشف المبكر اما نحن ننتظر حتى ظهور الأعراض بهاده الطريقة سننتظر حتى يزول الوباء في جميع الدول من تم يعطوننا أدواتهم (ديرو الكمامة بقاو في دياركم) السي اليوبي حنا متبعين النصاءح ديالكم حتا نتوما ديرو التحاليل بزاف بزاف بزاف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
60 - Saade السبت 11 أبريل 2020 - 11:15
كنتمنى الدولة تشوف شي حل لدوك الناس لبقاو واحلين في مدن غير مدنهم الا صلية قبل منع التنقل بين المدن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
61 - فريد السبت 11 أبريل 2020 - 11:16
إلى رقم 29:
وعلاش كتخلط الدكتور الفايد بالرقاة الشرعيين؟! لا وجه للمقارنة. راك مفاهمش أن الدكتةر الفايد أستاذ باحث و مجتهد ذكي في معهد الزراعة والبيطرة. وأعرف كثير من المثقفين والباحثين في أوربا وأمريكا يتابعونه ويستفيدون منه. ما يقوله يا رقم 29 هو في صميم العلم؛ علم التغدية لأن كل ما نأكل يؤثر فينا فأنت تصنع نفسك : صحتك ومزاجك وأمراضك حسب ما تأكله. الصين نشرت هذا الفيروس اللعين بسبب ما يأكلونه من خفافيش وصراصير وفئران.......
طبعا الإنسان عدو ما يجهل.
أما الرقاة فلك كل الحق؛ هم مجموعة من الناس محدودي الثقافة والفهم ومنهم جهلة كثيرون إستغلوا الدين و جهل المغاربة ليشتغلوا و يربحوا أموالا كثيرة وسهلة.
فلا وجه للمقارنة بين رجل مثقف واع و باحث ذكي ومجموعة جهلة مصاصي الدماء عن طريق الآيات والقرآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 61 | عرض: 1 - 61

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.