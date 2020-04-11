تسجيل 79 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1527

هسبريس من الرباط

بزيادة 79 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 141 بفضل 19 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110، بسبب وفاة 3 حالات جديدة.

وكان عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس، عند 1448 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 6207 حالة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"