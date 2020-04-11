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كُتّاب وآراء
حالة جديدة لفيروس كورونا قرب الفقيه بن صالح
سجّل مركز حد بوموسى، التّابع ترابيا لإقليم الفقيه بن صالح، إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ويتعلق الأمر بحالة مخالطة لسيدة لا تزال تتلقى العلاج بالجناح المخصص للمرضى المصابين بـ"كوفيد 19" بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.
وذكر المدير الجهوي لوزارة الصحة أن حصيلة الإصابات الجديدة بالجهة ارتفعت إلى 46 حالة مؤكدة؛ من ضمنها حالتان من خريبكة، وحالتان تنتميان إلى أسرة واحدة من إقليم الفقيه بن صالح.
ويذكر أن المصالح الطبية المختصة كانت قد وضعت، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، 15 شخصا بمركز حد بوموسى رهن الحجر الصحي المنزلي بُغية إخضاعهم للتدابير الاحترازية المعمول بها في محاصرة تفشي الوباء.