مندوب الصحة بمدينة أكادير يتعافى من "كوفيد 19"

رشيد بيجيكن من أكادير

ارتفعت حصيلة حالات الشفاء بجهة سوس ماسة إلى عشر حالات، بعد تسجيل حالتيْن جديدين بكل من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير والمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان.

وحسب المعطيات المؤكّدة التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن إحدى الحالتين تتعلق بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير إداوتنان، سعيد بوجلابة، الذي أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيه الكلي من فيروس كورونا المستجد.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بشخص من ضواحي مدينة آيت ملول، الذي كان يتلقى العلاج بالجناح الخاص بـ"كوفيد-19" في المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، حيث جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أُحريت له سلبية.

يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بجهة سوس ماسة وصلت إلى 22 حالة، أغلبها بأكادير إداوتنان، إذ تواصل مختلف الأطر الصحية والإدارية والتقنية والخدماتية مجهوداتها بالمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية للتكفل بالمرضى وفق البروتوكولات العلاجية اللازمة.