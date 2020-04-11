24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بحث سكان البيضاء عن الكمامات الواقية يخرق الطوارئ الصحية
- كوفيد – 19.. اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين
- "العالية للتعمير" تطلق برنامجا تضامنيا للسكّان المتضررين من "كوفيد-19"
- هذه المرجعيات الدستورية والقانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية
- الأرض تحتفي بنفسها
وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)
المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا (5.00)
- هولندا تطلب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (208)
- المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا - (139)
- هسبريس تطلق منصة لتتبع مستجدات وإحصائيات "كورونا" بالمغرب - (121)
- "وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة - (117)
- في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مندوب الصحة بمدينة أكادير يتعافى من "كوفيد 19"
ارتفعت حصيلة حالات الشفاء بجهة سوس ماسة إلى عشر حالات، بعد تسجيل حالتيْن جديدين بكل من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير والمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان.
وحسب المعطيات المؤكّدة التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن إحدى الحالتين تتعلق بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير إداوتنان، سعيد بوجلابة، الذي أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيه الكلي من فيروس كورونا المستجد.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بشخص من ضواحي مدينة آيت ملول، الذي كان يتلقى العلاج بالجناح الخاص بـ"كوفيد-19" في المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، حيث جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أُحريت له سلبية.
يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بجهة سوس ماسة وصلت إلى 22 حالة، أغلبها بأكادير إداوتنان، إذ تواصل مختلف الأطر الصحية والإدارية والتقنية والخدماتية مجهوداتها بالمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية للتكفل بالمرضى وفق البروتوكولات العلاجية اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
حيث كشفت الصين عن خطتها الناجحة في محاربة كوفيد 19 (ارتفاع كبير للمتشافين + إنخفاض كبير للوفيات)، وذلك بأخذ عينات الدم من المتشافين المليئة "بالبلازما المناعية(التي تعرف الخبر الوراثي للفيروس مسبقا)"، والتي تبقى في الدم ل 3 أسابيع بعد الشفاء،... و حقنها في دم المرضى الجدد حيث تقوم مباشرة بمهاجمة الفيروس الذي يكون ضعيفا في مرحلة الحضانة والمرحلة التي تليها... كما يتيح هذا الإجراء ربح الوقت وعدم انتظار تعريف الجسم للفيروس الذي يأخد وقتا الشىء الذي يؤدي الى استقواء الفيروس وتكاثره ومروره لمرحلة المهاجمة.