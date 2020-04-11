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مندوب الصحة بمدينة أكادير يتعافى من "كوفيد 19"

مندوب الصحة بمدينة أكادير يتعافى من "كوفيد 19"
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 11 أبريل 2020 - 14:30

ارتفعت حصيلة حالات الشفاء بجهة سوس ماسة إلى عشر حالات، بعد تسجيل حالتيْن جديدين بكل من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير والمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان.

وحسب المعطيات المؤكّدة التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن إحدى الحالتين تتعلق بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير إداوتنان، سعيد بوجلابة، الذي أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيه الكلي من فيروس كورونا المستجد.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بشخص من ضواحي مدينة آيت ملول، الذي كان يتلقى العلاج بالجناح الخاص بـ"كوفيد-19" في المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، حيث جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أُحريت له سلبية.

يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بجهة سوس ماسة وصلت إلى 22 حالة، أغلبها بأكادير إداوتنان، إذ تواصل مختلف الأطر الصحية والإدارية والتقنية والخدماتية مجهوداتها بالمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية للتكفل بالمرضى وفق البروتوكولات العلاجية اللازمة.

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1 - Jamal السبت 11 أبريل 2020 - 14:35
أرجوكم بلغو أهل الإختصاص لعل هذه الطريقة تنجح:

حيث كشفت الصين عن خطتها الناجحة في محاربة كوفيد 19 (ارتفاع كبير للمتشافين + إنخفاض كبير للوفيات)، وذلك بأخذ عينات الدم من المتشافين المليئة "بالبلازما المناعية(التي تعرف الخبر الوراثي للفيروس مسبقا)"، والتي تبقى في الدم ل 3 أسابيع بعد الشفاء،... و حقنها في دم المرضى الجدد حيث تقوم مباشرة بمهاجمة الفيروس الذي يكون ضعيفا في مرحلة الحضانة والمرحلة التي تليها... كما يتيح هذا الإجراء ربح الوقت وعدم انتظار تعريف الجسم للفيروس الذي يأخد وقتا الشىء الذي يؤدي الى استقواء الفيروس وتكاثره ومروره لمرحلة المهاجمة.
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2 - مرباح السبت 11 أبريل 2020 - 14:41
الحمد لله على سلامته
اللهم اشف جميع المرضى
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3 - Momo السبت 11 أبريل 2020 - 14:48
الحمد لله على لطفه و كرمه،بدأت تزداد حالات الشفاء يوما بعد يوم و هذا امر طبيعي لان اغلب الحالات سجلت قبل اسبوعين تقريبا،نتمنى المزيد من حالات الشفاء و بالمقابل تنخفض نسبة الوفيات و الاصابات ان شاء الله،فمزيدا من الصبر فمهما تعسرت الامور فلابد ان تتيسر ان شاء الله مصداقا لقوله تعالى:إن مع العير يسرا.
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