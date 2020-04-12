أخصائي يبسط سبل التعامل مع الأطفال خلال فترة "الحجر الصحي"‬

هسبريس - أمال كنين

تؤدي وضعية الحجر الصحي، التي يعيشها المغاربة في الوقت الحالي، إلى التأثير على الوضع النفسي للكبار والصغار على حد سواء. وإذا كان الكبار على قدر من الوعي بالتغيرات الحاصلة فإن الصغار تلزمهم مساندة وتتبع من قبل الأهل، حتى يتم تجاوز الأزمة بسلام.

عزيز ورحو، الأخصائي الإكلينيكي في علم النفس بكندا، يقول إن قلق وخوف الطفل يمكن أن يعبر عنه عن طريق عدة أشياء؛ منها السلوكات العدوانية وكثرة الحركة أو العودة إلى سلوكيات الطفولة الصغرى كالتبول في الفراش وقضم الأظافر وحتى كثرة طرح الأسئلة، وكذلك الإحساس بالألم سواء في البطن أو الرأس، مشددا على أنه من الجيد أن يعبر الطفل عن قلقه.

وأوضح ورحو، خلال تصريحه لهسبريس، أنه خلال التعامل مع الأطفال يجب دائما إخبارهم بالحقيقة وأن لا نخفي عنهم المشكل القائم؛ لكن في نفس الوقت لا يجب المبالغة وتهويل المشكل، موصيا بضرورة حرص الآباء على الحفاظ على أكثر نسبة من الهدوء والاتزان لأن الأطفال لا يتعلمون بالكلام بل عن طريق التقليد، إضافة إلى الحفاظ على القواعد التربوية التي كانوا يتبعونها سابقا؛ لأن الأطفال يصعب عليهم تقبل قواعد جديدة إذا ما كانوا يحسون بالقلق.

ويؤكد الأخصائي الإكلينيكي في علم النفس أن الآباء هم من يمكنهم ضبط الأمن النفسي والطمأنينة لأبنائهم، سواء عن طريق الكلام أو التواصل الجسدي؛ كالضم مثلا وحتى من خلال نظرات العينين للتعبير عن الاهتمام والحب وإيصال رسالة مفادها أن ذلك الطفل محمي، قائلا إن: "الطفل حالما يحس بأنه بأمان فإنه يستطيع التكيف مع الوضعية"، موصيا باستعمال الصور والفيديوهات لنشرح للطفل طريقة اشتغال الجسم، من خلال استخدام القصص أو الحكي والرسم لإيصال الفكرة المرادة. أما في حالة إصابة شخص من العائلة فيجب تطمين الطفل لوجود خبراء وباحثين سيجدون حلا للمرض ووجود أطباء وممرضين يعتنون بالمريض.

الخبير نفسه تحدث عن طريقة تحفيز التلاميذ ليتمكنوا من متابعة دروس التعلم عن بُعد، موصيا بضرورة التواصل مع الأساتذة لمشاركتهم القلق فيما يتعلق بالمردودية ويمكن مشاركة الطفل في المحادثة. أما من يعانون صعوبة في التعلم فعليهم مواصلة التواصل مع مختص يتتبع الطفل عن طريق الهاتف والاتصال بالأستاذ ليقترح عليهم بعض الأنشطة التي تساعد الطفل على الحفاظ على المكتسبات التي تعلمها، مع خلق أوقات محددة في اليوم للدراسة وليس طيلة اليوم ومحاولة جعل هذا الوقت صباحا لتوفر الجهد والتركيز.

ويتحدث الأخصائي الإكلينيكي عن أهمية خلق أشياء مفيدة وسبل تحفز الأطفال على القيام بواجباتهم وأيضا ممارسة الرياضة وأنشطة متنوعة، مشددا على ضرورة وضع أجندة عائلية تحدد أوقات الدراسة وباقي الأنشطة التي يمكن القيام بها.

ويوصي ورحو أيضا بتحفيز الأطفال عن طريق منحهم سبلا للكشف عن مهاراتهم، سواء عبر تشجيعه على كتابة يومياتهم أو كتابة قائمة بالأشياء التي يرغبون في اقتنائها أو قراءة القصص التي يحبونها والتعبير عن أحاسيسهم؛ "وهو أمر يشجع على التواصل والتعبير على الانفعالات وتنمية المكتسبات".

ويتحدث الخبير كذلك عن ضرورة تحفيز الطفل على تطوير مخيلته عن طريق مشاركة الأهل في بعض الأنشطة كالطبخ مثلا، وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأشغال المنزلية ومحاولة خلق روتين مختلف خلال نهاية الأسبوع.

وروحو جاء أيضا على ذكر أهمية التواصل خلال هذه الفترة سواء بين الأطفال وأهاليهم وحتى مع أصدقائهم، داعيا إلى ضرورة تسهيل عملية التواصل عبر الهاتف مع أصدقائهم وتنظيم أوقات للعب عبر الأنترنيت بشكل جماعي بين الأصدقاء مع تقوية العلاقات مع أجدادهم وأفراد العائلة الكبرى.

وينبه ورحو إلى أنه إذا زادت سلوكيات الأطفال عن المتقبل يجب التواصل مع مختص في الصحة، وعدم التردد في طلب المساعدة من اختصاصيين.