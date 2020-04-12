مهندسو المدرسة المحمدية بدعمون صندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين عن مساهمتها بـ500 ألف درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، تم جمعها من تبرعات أعضائها.

وأوردت الجمعية في بلاغها، الذي توصلت به الجريدة الالكترونية هسبريس، أن أعضاءها ساهموا بشكل فردي في الصندوق عبر شركاتهم أو من أجورهم الشهرية.

كما أكدت جمعية مهندسي المدرسة المحمدية أنها أطلقت مبادرات، ستعلن عنها لاحقا، للمساهمة في الحد من الآثار الناجمة عن انتشار فيروس "كوفيد 19".