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الرئيسية | مجتمع | كورونا تضع المملكة بالميزان .. مغاربة يقارنون قدرات البلاد بالعالم

كورونا تضع المملكة بالميزان .. مغاربة يقارنون قدرات البلاد بالعالم

كورونا تضع المملكة بالميزان .. مغاربة يقارنون قدرات البلاد بالعالم
هسبريس - نورالدين إكجان
الأحد 12 أبريل 2020 - 11:15

سؤال مقارنة المقدرات لا يغيب عن حديث المغاربة، كلما استجدت معطيات فيروس كورونا؛ فالاقتراب من إحصائيات جميع البلدان من خلال وسائل الإعلام جعل طيفا كبيرا يعد هفوات المملكة ومنجزاتها، لوقف زحف الجائحة.

وتبدي شريحة واسعة من المغاربة استحسانا للاستباقية التي تعاملت بها السلطات مع الفيروس، مقارنة مع الدول الأوروبية التي تضررت بشكل كبير؛ لكنها تستدرك استحسانها بانتقاد قدرة المنظومة الصحية المغربية على تدبير أمور المرضى بالشكل المطلوب.

وبالنسبة للتعليقات المنتشرة، ففشل احتواء أوروبا وأمريكا للوباء على المستوى الصحي يعني مباشرة صعوبة الرهان على المستشفى العمومي المغربي، وذلك باستحضار تجارب شخصية لهم مع خدمات التطبيب، كما تنطلق أحيانا من استسلام ذاتي.

وانطلقت موجة سخرية عارمة من حديث مسؤولين حكوميين بالمغرب عن حاجة الدول الأوروبية إلى كمامات مصنوعة محليا؛ لكنها اتخذت طابعا جديا بعد حديث أفراد الجالية هناك عن كون الكمامات المتوفرة قد وجهت إلى المستشفيات والمرضى، فيما تظل حاجة المواطنين قائمة.

ويرى كريم عايش، أستاذ باحث في العلوم الاجتماعية، أن المغاربة يلجؤون كل مرة وفي مختلف الأحداث والمجالات إلى عقد مقارنات بين ما يتوفر في المغرب والدول المجاورة، تارة حول وفرة العرض في الخضروات مقارنة مع الجارة الشرقية.

ومن جهة أخرى، يضيف عايش، في تصريح لهسبريس، تحضر المقارنة في غلاء الأسماك مع الجارة الشمالية والتفاوتات في السلوك الإداري والقدرات والإمكانيات العلمية والتكنولوجية مقارنة مع فرنسا والولايات المتحدة ودول آسيا الشرقية.

ويؤكد الباحث بمركز الرباط للدراسات أن هذا السلوك انتبهت إليه العديد من وسائل الإعلام الدولية بعد المقارنة التي قام بها المغاربة بخصوص تغطية الحاجيات الوطنية من الكمامات، وعجز دول غربية عن القيام بذلك لأطرها الصحية أولا، ثم مواطنيها ثانيا.

ويسجل عايش أن الأغلبية الساحقة من المغاربة تعتبر الإجراءات التي اتخذتها الدولة استباقية بشكل كبير بالنسبة لبلد نام، مقارنة مع تأخر تطبيق الإجراءات الوقائية في الدول المتقدمة، والتي بسببها انتشر الوباء بدرجات هائلة وأسفر عن وفيات بعشرات الآلاف وخسائر اقتصادية.

وأوضح المصرح لهسبريس أن المغاربة عند نشر أي ترتيب عالمي للأمم المتحدة في أي مجال يكون المغرب في الصفوف الأخيرة، وهو ما يتنافى مع الخطابات الرسمية التي تعتبر المبادرات والخطط المغربية الاقتصادية والاجتماعية رائدة على الصعيد العالمي.

وزاد عايش قائلا: الاطلاع على ما يعلن عبر المنابر الحكومية يعتقد من خلاله المغاربة أن ما سينفذ شبيه بإستراتيجيات دول متقدمة، لذلك تصبح المقارنة أحيانا نوعا من النقد غير المباشر، والتذكير بأن هناك أموالا عمومية صرفت ومجهودا وطنيا بذل، لكن لم يرقَ في تطبيقه أو نتائجه إلى المستوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - لا نريد شيئا الأحد 12 أبريل 2020 - 11:28
فقط نريد الصراحة من وزارة الصحة هل الاعداد المصرح بها هي فقط الموجودة ام هناك أعداد أخرى ونريد أن نعرف لماذا عدد الوفيات مرتفع جدا مقارنة بعدد حالات الشفاء ماشي كلام عام وإحصاء عام اي شخص يمكن أن يتحدث به وجيونا بصراحة الله يرحم الوالدين
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6
2 - عادل الأحد 12 أبريل 2020 - 11:28
المغرب ضيع عقودا في دعم التفاهة والمهرجانات الماجنة والأفلام الساقطة، وملايير في تبذير المال العام، من امتيازات مبالغة فيها وتقاعدات سمينة لأشخاص نهبوا خيرات البلاد ...ونأتي في الأخير لبحث عن تموقعنا في العالم، كورونا عرت واقعنا المرير، شكرا كورونا...
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25
3 - Younesse الأحد 12 أبريل 2020 - 11:33
متنساش الدولة اول الدول فالعالم لي فضلات مصلحة الشعب قبل الاقتصاد . شوفو البلدان الأخرى مبغاوش يديرو الحجر الصحي فالاول حيث فضلوا المصلحة الاقتصادية على مصلحة الشعب حتا إزدادت الوفيات و الحالات عاد حبسو و خير دليل الصحافة العالمية هدرات على هادشي لي دار المغرب . ضربة تحسب للدولة لدى شعوب العالم. و الله الوطن الملك . مغربي حر و نبغي بلادي .
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1
4 - SAID الأحد 12 أبريل 2020 - 11:35
نعم هناك بعض الدول العظمى كبرطانيا لديها حالات الوفيات كثيرة مقارنة مع حالات الشفاء ولديها كذلك ارتفاع كبير في الإصابات ولا مجال للمقارنة
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7
5 - Laoban الأحد 12 أبريل 2020 - 11:36
ان كان المغرب قد نجح مقارنة مع الدول الغربية في احتواء الوباء في هذه الفترة العصيبة فهذا دليل على انه كان قادرا على ان يكون وضعه كذلك افضل في العقود السابقة واننا عشنا فسادا اداريا طال تلك المدة كلها! هل آن الاوان ان يخدم كل بلده بصدق ووطنية ام ان الامور ستعود لسابق عهدها بعد انتهاء الوباء؟
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13
6 - مهاجر الأحد 12 أبريل 2020 - 11:38
كفى ضحكا على الذقون. لو شاءت اوروبا توفير الكمامات بنفس جودة المغربية منها،لوفرت الملايير . هنا في بلجيكا تباع الكمامات الموثوق من جودتها و معاييرها الصحية. كم من شحنة اتية من الصين القيت في صندوق القمامة...
لو ضرب الوباء كما هو الحال في اوروبا او حتى ايران، لاصبح نصف المغاربة في خبر كان. الحكومة اتخدت اجراءات سريعة حتى لا تنكشف عورة النظام الصحي المغربي.
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20
7 - Abdelhak الأحد 12 أبريل 2020 - 11:40
من وجهة نظري حتى ولو متنا بسبب الجوع أو أي شيء لا نحاسب الحكومات المغربية المتتالية إلا عن شيء وحيد و وحيد هو التعليم التعليم التعليم. إذا أردت أن تقارن نفسك مع بقية دول العالم فأنظر إلى منظومتك التربوية حتى تعرف مدى تقدمك في جميع المجالات.
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14
8 - ysf الأحد 12 أبريل 2020 - 11:40
اعتقد ان عدد الاصابات المذكورة رقم غير صحيح٠٠٠اللهم الطف بنا يا رب٠٠٠يا رحمان الدنيا والاخرة٠٠٠اللهم ارفع هذا البلاء٠٠٠
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6
9 - مول البيكالة الأحد 12 أبريل 2020 - 11:41
توقفوا عن جلد الذات وعن المقارنة بين المغرب والدول المتقدمة في ظروف انتشار وباء كورونا .
الوباء إذا تفشى يهزم القوي والضعيف عىلى حد سواء مادام اللقاح لعلاجه لم يتوصل إليه بعد . والوباء معد وجديد وهو قيد الدراسة !
أقوى اقتصاد في العالم يتوفر على أسرة محدودة في المستشفيات ويعيش الآن أزمة الكمامات ولايمكن لأي دولة توفير ملايين الأسرة وملايين الأطقم الطبية إذا أصيب الملايين بهذا الوباء .العلاج الوحيد الفعال هو الحجر الصحي في غياب لقاح فحال للعلاج .
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2
10 - اصنع كمامتك الأحد 12 أبريل 2020 - 11:42
نحن هنا في اوروبا لانرى الكمامات حتى في التلفاز . نصنع كمامتما بأنفسنا . ولا نخرج من منازلنا ، وان خرجنا علينا ان نكتب اليوم وساعة الخروج من المنزل ، وإلا 150 اورو ان لم تحترم الحجر الصحي.
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2
11 - القنيطري الأحد 12 أبريل 2020 - 11:42
نعم نقارن مثلا في هذا الصباح قال مسؤول جزائري بأنهم إستوردوا 3 الملايين من الكمامات و الأدوية حسيت بالإفتخار كمغربي البلد الدي تصنع فيه الأدوية و الكمامات ووووو عندما قرروا مسؤولي الصحة إستعمال دواء chloroquine سمعنها في أخبار TF1 وقالوا أن هذا دواء يصنع في المغرب هؤلاء المغاربة لم يستنوا تجارب فرنسا أو أوروبا عندما نسمع أن المغرب البلد الثاني من بعد الصين في إستعمال هذا الدواء عندما نسمع أن في فرنسا يشتغلون بدون كمامة ولا désinfectant عندما نسمع أن فرنسا تساعد الشريكات ولا نساعد الأسر والمغرب يساعد العائلات ......كل هذا يزيدنا إفتخارا بمغربيتنا.
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0
12 - الطنز العكري الأحد 12 أبريل 2020 - 11:42
فعلا المنظومة الصحية منهاااارة مقارنة مع الدول الاخرى حتى الان فالتركيز على كورونا اهمل جميع الحالات و الامراض الاخرى فلو ركزنا لرئينا ان نسب الوفيات ارتفعت في الامراض الاخرى و حتى الطب الخاص تخلى عن الدولة التي مهدت له افتراس الشعب و اصبح هو جزء من انتشار المرض
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5
13 - مواطنة 1 الأحد 12 أبريل 2020 - 11:43
الإجراءات الاستباقية اصطدمت بفئة كبيرة من الشعب الجاهل ، لو اننا استثمرنا في البشر لكان المغرب اليوم يمثل النموذج العالمي الذي يجب أن يقتدى به ، الناس يؤمنون بالخزعبلات ، يحبون التجمعات الغير نافعة ، شباب يقضي جل وقته في الشوارع ليل نهار ... هذه الجائحة كانت درسا يجب أن نتعلم منه : هناك أولويات : إصلاح التعليم ، الإعلام الهادف والقضاء على نشر البرامج التافهة التي تغرق المغاربة في الجهل والتخلف ، إصلاح الصحة ، تطبيق القانون على التجارة العشوائية في الأزقة والشوارع ، تأهيل العالم القروي بالإنترنت وغيره ... نملك كفاءات علمية أبانت عن عملها الجاد خلال هذه المرحلة ، على الدولة تثمين عملها ووضعها في المكان المناسب .
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8
14 - متتبع للشأن الأحد 12 أبريل 2020 - 11:43
الأمور بخولتمها لأول مرة أستوعب معنى اللامادي فروح المبادرة التي ابان عنها المسؤولون على أعلى مستوى في البلاد لم يواكبها وعي بعض المواطنين وهدا نلاحظه على ارض الواقع كالتهافث على اتفه الأشياء.
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0
15 - مواطن غيور الأحد 12 أبريل 2020 - 11:46
ما كشفت عنه هذه الفترة العصيبة هو نضج الشعب واكتشافه بالملموس ان ماتطبقه الحكومات الحالية او السالفة باستثناء تدخلات ملك البلاد رعاه الله ونصره مجرد سياسات عرجاء ومجرد مخططات فاشلة فلا الحكومة ساهمت في خلق مناخات تشجع على النمو الاقتصادي والاجتماعي ولا نواب الأمة شرعوا تشريعات تضمن التقدم او على الاقل انتقدوا هذه السياسات الحكومية بشكل بناء .....نتسائل دائما لماذا تدفع الدولة للبرلمانيين او الوزراء مبالغ وتعويضات مهمة اذا لم يكونوا قادرين على التأثير ايجابا في تغيير حالة البلاد اقتصاديا واجتماعيا
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1
16 - المرير الأحد 12 أبريل 2020 - 11:46
تلفزة مغربية كل شي فيها مزيان أحسن من أوروبا. أما الواقع نصف مغاربة أو أكثر. ينتظرنا 1212 تحن عليهم باش عيشو
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4
17 - هذا ما ينقص الأحد 12 أبريل 2020 - 11:46
المقارنة اتضحت معالمها كثيرا في الاشياء الحاسمة المغرب يجب ان يهتم اولا بالتعليم والصحة والراسمال البشري اي العقول البشرية وان يهتم بمدن الهوامش التي ابانت عن حس مواطن كبير كتيزنيت واسفي وزاكورة وسيدي افني وان تقلص من رواتب الموظفين الكبار والحد من الفوارق الطبقية الكبرى
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2
18 - بنت لبلاد الأحد 12 أبريل 2020 - 11:46
اللهم لك الحمد على وطننا العزيز بمحاسنه ومساوئه.الله ينصر ملكنا ويعينه على مسؤولياته .عاش الوطن ملكا وشعبا. احبك يا وطني العزيز.
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1
19 - مقارنة واحدة ضرورية الآن!!! الأحد 12 أبريل 2020 - 11:47
أين نحن من عدد الفحوصات المخبرية اليومية ؟ غياب العدد وغياب الجواب!!! كارثة تواصلية!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3
20 - abdo الأحد 12 أبريل 2020 - 11:48
اين هم الكمامات التي فرض علينا ارتداءها فرضا دون التزام توفيرها.
يقول الوزير المكلف أن المغرب سيصنع 5 مليون كمامة ونسي اننا 40 مليون نسمة. بمعنى كل 8 أفراد يخرج منهم شخص واحد كل يوم دون تبديلها. بغض النظر عن العدد الهائل الذي يستعمله أطر وزارة الصحة والدرك والجيش والأمن وما إلى ذلك.
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1
21 - Bravo Maroc الأحد 12 أبريل 2020 - 11:48
جميعنا نعلم مدى ظعف البنية التحتية للمملكة ورغم انتقاداتنا الدائمة لذلك لكن يجب قولها صراحة وجهارا بأن المغرب في هذا الظرف تحرك بشكل استباقي لم يكن أحد ينتظره.
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2
22 - مراد الأحد 12 أبريل 2020 - 11:49
فعلا لا مجال للمقارنة هدا ادا تكلمت عن ملاييرهم وترليناتهم ...ولاكن المغرب متل تلك السلحفات التي تمشي ببطىء ولاكنها حتما تصل الى هدفها .اما هؤلاء الدين تتكلمون عنهم فبملاييرهم لا يساون شيءا امام جدور المغرب التاريخية ونجد اكبر دولة تاريخيا لا تصل الى 600سنة والمغرب دولة مند 1200سنة .وهدا يجعل كل تلك الملايير سراب وتبقى الاصول .
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-2
23 - Ahmed palamos الأحد 12 أبريل 2020 - 11:50
السلام عليكم انا احمد مقيم باسبانيا الشيىء الوحيد اللذي يميز المغرب عن باقي دول العالم هو المسؤولية التامة وكيف تتم تعامل السلطات المغربية والله شيء جميل يجعلك كمغربي تفتخر فما فعلته المغرب ولاول مرة لم تستطع ان تفعله دول العالم الاول صراحة كنت احتقر السلطات اىمغربية والى غير ذالك ولكن الان تعلمت انهم يستحقون منا كل الاحترام حفظ الله اىمغرب والمسلمين في كل مكان
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0
24 - الاطلسى الأحد 12 أبريل 2020 - 11:50
اعيش بعيدا عن وطن الحبيب ، كم ان مشتاق لرئية جبال الاطلس وطلوع الشمس بين الجبال ،
كم انا فخور بالامن والدفاع المدنى وتوعية المغاربة من الرحل فى الكهوف الى .............روح المواطنة تدل على الخير والنجاح .
المغرب اول دولة فى افريقي واسيا ارفعت عالم السلم والانسانية .
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