24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بحث سكان البيضاء عن الكمامات الواقية يخرق الطوارئ الصحية
- كوفيد – 19.. اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين
- "العالية للتعمير" تطلق برنامجا تضامنيا للسكّان المتضررين من "كوفيد-19"
- هذه المرجعيات الدستورية والقانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية
- الأرض تحتفي بنفسها
وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)
المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا (5.00)
- هولندا تطلب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (208)
- المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا - (139)
- هسبريس تطلق منصة لتتبع مستجدات وإحصائيات "كورونا" بالمغرب - (121)
- "وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة - (116)
- في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
19 متعافيا من "كورونا" يغادرون مستشفيات الرباط
غادرت، صباح اليوم، 19 حالة كانت مصابة بفيروس "كورنا المستجد" مستشفيات الرباط بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيها التام.
الحالات المغادرة كانت تتلقى العلاج بكل من المستشفى الجامعي ابن سينا ومصحة الشيخ زايد ومستشفى مولاي يوسف والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.
وقد ارتفعت حصيلة حالات الشفاء من فيروس "كوفيد 19" بالمغرب إلى 141 حالة، حيث يرتقب أن يتم الإعلان عن حالات أخرى خلال الساعات المقبلة.
وأوردت معطيات لوزارة الصحة أن الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110، بسبب وفاة 3 حالات جديدة؛ في حين ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 1527 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.
وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بـ"الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
و لو ان مراكش لم تسجل عدد الاصابات مثل الدار البيضاء
شكرا هسبريس على على هذا الخبر المفرح؛ شكرا للسادة الأطباء والممرضين والأطر الطبية ء، شكرا لجنة اليقظة. مجهودات جبارة مشكورين عليها.
وهنيئا للمتعافين وعائلاتهم.
الحمد لله والشكر لله
يا رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
غدا ستشرف شمس العافية ، غدا سيصبح الحلم حقيقة .. غدا و كل يوم و على مدى السنين سنذكر الطبيب و الدركي و المعلم ... و سيضحى المستشفى هو الضريح الوحيد الذي يستحق أن نقبل جدرانه و يبقى أولياؤه الصالحون هو الطاقم الطبي برمته...