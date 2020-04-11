19 متعافيا من "كورونا" يغادرون مستشفيات الرباط

هسبريس من الرباط

غادرت، صباح اليوم، 19 حالة كانت مصابة بفيروس "كورنا المستجد" مستشفيات الرباط بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيها التام.

الحالات المغادرة كانت تتلقى العلاج بكل من المستشفى الجامعي ابن سينا ومصحة الشيخ زايد ومستشفى مولاي يوسف والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.

وقد ارتفعت حصيلة حالات الشفاء من فيروس "كوفيد 19" بالمغرب إلى 141 حالة، حيث يرتقب أن يتم الإعلان عن حالات أخرى خلال الساعات المقبلة.

وأوردت معطيات لوزارة الصحة أن الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110، بسبب وفاة 3 حالات جديدة؛ في حين ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 1527 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بـ"الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".