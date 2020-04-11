24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحسيمة وسيدي إفني.. لماذا نجح الحجر الصحي؟ (5.00)

  2. وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

  3. جهاز ضد ضيق التنفس (5.00)

  4. المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا (5.00)

  5. بلافريج يدعو إلى تقليص الاستيراد ودعم التصنيع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | 19 متعافيا من "كورونا" يغادرون مستشفيات الرباط

19 متعافيا من "كورونا" يغادرون مستشفيات الرباط

19 متعافيا من "كورونا" يغادرون مستشفيات الرباط
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 13:50

غادرت، صباح اليوم، 19 حالة كانت مصابة بفيروس "كورنا المستجد" مستشفيات الرباط بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة تعافيها التام.

الحالات المغادرة كانت تتلقى العلاج بكل من المستشفى الجامعي ابن سينا ومصحة الشيخ زايد ومستشفى مولاي يوسف والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.

وقد ارتفعت حصيلة حالات الشفاء من فيروس "كوفيد 19" بالمغرب إلى 141 حالة، حيث يرتقب أن يتم الإعلان عن حالات أخرى خلال الساعات المقبلة.

وأوردت معطيات لوزارة الصحة أن الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110، بسبب وفاة 3 حالات جديدة؛ في حين ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 1527 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بـ"الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - youssef السبت 11 أبريل 2020 - 13:57
بدأت بشرى التعافي الحمد لله نتمنى المزيد إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - واصلي بوجنيبة السبت 11 أبريل 2020 - 13:58
الحمد والشكر لله رب العالمين ونتمنى الشفاء العاجل لباقي المرضى(بقاو فديوركم)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - مرباح السبت 11 أبريل 2020 - 14:01
بفضل مجهود الجهاز الطبي الجبار تم شفاء ولله الحمد هده المجموعة من المصابين هده المجهودات للطاقم الطبي لمستشفيات الرباط تجعل منهم ابطال في ضل هده الضروف الصعبة جازاهم الله.. نتساءل لمادا عدد الوفيات في مراكش مرتفع بالمقارنة مع باقي المدن
و لو ان مراكش لم تسجل عدد الاصابات مثل الدار البيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - وطني غيور السبت 11 أبريل 2020 - 14:01
حالات الشفاء ستكون كبيرة ان شاء الله في الأيام القادمة بحكم أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها مر عليها اسبوعان و بالتالي فإن الأيام القادمة ستكون مبشرة ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - ملوك السبت 11 أبريل 2020 - 14:02
الحمد لله والشكر لله
شكرا هسبريس على على هذا الخبر المفرح؛ شكرا للسادة الأطباء والممرضين والأطر الطبية ء، شكرا لجنة اليقظة. مجهودات جبارة مشكورين عليها.
وهنيئا للمتعافين وعائلاتهم.
الحمد لله والشكر لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - فاسي من المغرب السبت 11 أبريل 2020 - 14:02
الحمد الله على أي حال إن شاء الله سيرفغ عنا هذا الوباء قبل رمضان أمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 14:03
يجب إنهاء حالة الطوارىء في 20 أبريل، ولكن قبل ذالك وجب فرض إقامة جبرية صارمة على الشعب كله، وخا نكلو الخبز والماء وإن شاء الله تزول الغمة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - سلا-الرباط السبت 11 أبريل 2020 - 14:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يا رب ارفع علينا هذا الوباء وعلى كل الأمة . يا رحمان يا رحيم . الشكر الجزيل لطاقم وزارة الصحة ، لرجال الأمن الوطني ، لرجال الدرك الملكي ، لرجال وزارة الداخلية ولا أنسى رجال القوة المساعدة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - %%%% السبت 11 أبريل 2020 - 14:09
de bonnes nouvelles et je pense qu il faut doubler se chiffres sous peu .et diminuer le chiffre de mortalité de moitié pour etre dans les normes et aussi le port du masque il faut qu il soit systématique et les gestes barrières aussi et se laver les mains pour que le confinement ne soit pas long .je compte sur vous stay save
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - متفائلة السبت 11 أبريل 2020 - 14:13
الحمد لله على السلامة، نتمناو الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الواحد الأحد
يا رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - خديجة حجوجي السبت 11 أبريل 2020 - 14:18
... و ستبقى كورونا الملعونة حكاية ترويها الجدات للأطفال كل مساء ..
غدا ستشرف شمس العافية ، غدا سيصبح الحلم حقيقة .. غدا و كل يوم و على مدى السنين سنذكر الطبيب و الدركي و المعلم ... و سيضحى المستشفى هو الضريح الوحيد الذي يستحق أن نقبل جدرانه و يبقى أولياؤه الصالحون هو الطاقم الطبي برمته...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - أبو القاسم الشابي السبت 11 أبريل 2020 - 14:19
كارثة ما يقع قرب المقاطعات الإدارية و محلات تصوير النسخ و استلام تعويض المريد. ...ازدحام شديد. نسوة بمعية اطفال. ..أليست هناك طريقة لتسليمهم هذا المبلغ في بيوتهم كالاستعانة بموظفي البريد. ..بدل التنقل و التجمهر و ما في ذلك من خطورة. ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - حسن السبت 11 أبريل 2020 - 14:25
تحية الممرضين والاطباء الذين يعملون بدون كلل رغم ابتعادهم عن أبناءهم وضروف العمل في المستشفيات الصعبة ،قلوبنا معكم واصلوا الله معكم،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - عابد بن محمد السبت 11 أبريل 2020 - 14:32
المقلق هو نسبة الوفيات المرتفعة. مؤشر مرتفع بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - kmmo السبت 11 أبريل 2020 - 14:33
نتمنى من الله ان يرفع البلاء لانه بصراحة تزايد الفيروس يوميا بشكل تصاعدي وارتفاع نسبة الوفيات يجعلنا نحس بالارتباك والقلق..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - وحدو رضوان السبت 11 أبريل 2020 - 14:38
الحمد لله نتمنى الشفاء لجميع المرضى كما نوجه الشكر الموفور للطاقم الطبي المتواجد فى الواجهة الامامية بكل الجهود المبدولة لا فقط وإنما من أجل حماية صحة المواطنين جراء الوباء كوفيد19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.