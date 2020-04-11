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ملايين المغاربة يُنهون 20 يوماً من "الحَجر" .. توتر وترقب وضجر

ملايين المغاربة يُنهون 20 يوماً من "الحَجر" .. توتر وترقب وضجر
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 21:00

أنهى المغاربة عشرين يوماً كاملاً من الحَجر الصحي، الذي فرضته السلطات منذ العشرين من مارس المنصرم كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي عادل عدد المصابين به في المملكة، إلى حدود اليوم السبت، 1545 حالة مؤكدة.

وحتى قبل تطبيق حالة الطوارئ الصحية، لزم أغلب المغاربة بيوتهم للعمل عن بُعد ابتداءً من الاثنين 16 مارس المنقضي، وفي نفس التاريخ جرى تعليق الدراسة بجميع الفصول والأقسام في المملكة حتى إشعار آخر.

وكان من الصعب على المغاربة، على غرار باقي الناس في دول العالم، التكيف مع إجراء الحجر الصحي الذي قيَّد بشكل كبير حُرية المواطنين في التنقل خارج المنزل أو لقاء الأصدقاء، وجعلهم يلزمون المنازل مُضطرين.

وإذا كانت فئة من المواطنين لم يشملهم إجراء الحَجر الصحي نظراً لاشتغالهم في مجالات وقطاعات حيوية لا يمكن أن تتوقف، مثل الصحة والأمن والتجارة والتوزيع والتحويل، فإن فئة عريضة من المغاربة كانت تقوم بعملها عن بُعد، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

أما فئة أخرى، فكانت مضطرةً للمكوث في المنازل دون عمل أي شيء، وباتوا يقضون ساعات اليوم بين النوم ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وتتبع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الفئة هي التي تواجه أكثر الملل والقلق والضجر جراء تتبعها بشكل كبير لمستجدات فيروس كورونا وخصوصاً الشائعات المنتشرة حوله.

وقد بادر عدد من خُبراء علم النفس والأطباء إلى توجيه النصح والإرشاد إلى المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعامل مع إجراء الحَجر الصحي بالتأكيد على ضرورة تنويع الأنشطة طيلة اليوم، من خلال مُطالعة الكتب ومشاهدة الأفلام ذات الأفكار الإيجابية والقيام بحركات رياضية والمشاركة في مهام المطبخ والحفاظ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وكان طبيعياً أن يتابع المغاربة، طيلة هذه الفترة، بصغيرهم وكبيرهم، أرقام الإصابات بمرض "كوفيد-19" بشكل يومي، وكانوا يُعبرون عن قلقهم إزاء وتيرة الوفيات التي ما زالت مرتفعة، وهو أمر سبق لوزارة الصحة أن ربطته بإصابة المرضى بأمراض مزمنة تكون عاملاً حاسماً في وفاتهم.

ووفق إحصائيات منصة هسبريس الخاصة بـ"كوفيد-19"، فإن نسبة الوفيات بسبب كورونا تصل إلى 7,18 في المائة، أما المتعافون فهُم في حدود 9,45 في المائة، وقد لوحظ أن وتيرة الشفاء ماضية في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري بعد اعتماد دواء "الكلوروكين" للعلاج.

وبالإضافة إلى الوفيات، فإن التساؤل حول العودة إلى الوضع الطبيعي يؤرق بال المغاربة، فهم يتساءلون حول ما إذا كانوا سيعودون إلى الحياة العادية كما قبل كورونا بحلول الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن أول أيام شهر الصيام رمضان يُصادف الـ25 من شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر، وفق قانون المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، أن ينتهي الحَجر الصحي في 20 أبريل الجاري؛ لكن من المُرجح أن يجرى التمديد إلى حين السيطرة على الوباء.

وتعني السيطرة على الوباء الوصول إلى صفر حالة جديدة، إضافة إلى تماثل غالبية المصابين للشفاء واستبعاد كل الحالات المشتبهة ضمن المخالطين .. آنذاك يمكن اتخاذ قرار إنهاء الحجر الصحي تدريجياً، كما تُوصي به مُنظمة الصحة العالمية.

ولن يسود الاطمئنان في المغرب، كما في العالم، حتى يتم التوصل إلى لقاح لهذا الفيروس. وحسب إحصائيات لـ"تحالف ابتكارات التأهب للوباء" (CEPI) فهناك تجارب لـ78 لقاحاً عبر العالم؛ خمسة منها دخلت مرحلة التجارب السريرية".

وتكمن أهمية اللقاح في الوقاية من الإصابة والحد بشكل فعال من انتشار الفيروس بشكل كبير؛ لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن التدابير الوقائية الضرورية، من تفادي المصافحات والحرص على غسل اليدين باستمرار إلى جانب تجنب التجمعات الحاشدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - المكناسي السبت 11 أبريل 2020 - 21:07
لماذا نسبة الشفاء فالدار البيضاء شبه منعدمة ؟
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49
2 - البشيري السبت 11 أبريل 2020 - 21:09
هذه فرصة تعرف المسؤولين بمن هم في عطالة دائمة و الاحتراق النفسي الدفين الذي يعانون منه .....
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20
3 - ياسين السبت 11 أبريل 2020 - 21:10
صحتنا هي الأولى هذا هو المبدأ الذي يجب إتباعه من أجل صحة سليمة الله يعافي كل مريض و يحفظ بلادنا و جميع البلدان كلوروكين أثبت فعاليته حمد لله مع إنتظار فرج الله ليكون آخر الأوبئة يارب آمين
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42
4 - Hafsa السبت 11 أبريل 2020 - 21:10
في ظل عدم وجود دواء او مؤشرات للقاح ضد هدا الفيروس و في ظل غياب حجر صحي تام مع سياسة فحوصات بعشرات الالاف فسيحتاج المغرب للعديد من الاشهر من الحجر لتفادي الكارثة مع الاسف!! يا ربي تلطف بينا و على الجمييع الالتزام بالبيوت و الصبر و الدعاء
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23
5 - rachid السبت 11 أبريل 2020 - 21:10
اللهم ارفع عنا البلاء. وقنا وعافي أنت العافي. و اشفي أنت الشافي يا رحمان يا رحيم يا غفار يا غفور. آمين
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41
6 - nabil السبت 11 أبريل 2020 - 21:10
متخافوش مزال الوباء مطول معنا
غير صبرو معنا باش تحسو بناس لفلحبس والفقر
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-91
7 - ابن طنجة السبت 11 أبريل 2020 - 21:11
التوصل الى لقاح فعال ضد فيروس كورونا يتطلب 12شهرا أي تقريبا عاما كاملا ربما تنخفض حدة الفيروس في الصيف مع ارتفاع الحرارة لكن يبقى خطر الاصابة محتملا طيلة هذا العام
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21
8 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 21:11
علينا بالصبر و الصبر و اخيرا الصبر .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
للاشارة المغاربة فقدو الثقة في حكومتهم.
لا حكمة و لا تبصر في التعامل مع الجائحة،
التقليد الاعمى لا غير . و الله يدير الخير لهاذ البلاد.
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-15
9 - معبر عن رايه السبت 11 أبريل 2020 - 21:12
خوتي شكون حافظ داك الاغنية : انا عيييت انا عييت والله ماقديت نزيد نصبر
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-43
10 - ساعه السبت 11 أبريل 2020 - 21:13
اسال الله ان يشفي كل مريض ويعافيه وان يرفع البلاء عن المسلمين في كل مكان السؤال هل سيعودون الى الساعه جرينتش ام لا و هذا سؤال كل المغاربه بلا استثناء ا
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18
11 - مولاي حفيظ العلوي السبت 11 أبريل 2020 - 21:14
الصبر الصبر الصبر الصبر
اوصيكم بالصبر وايضا بالصبر
والحال هو الصبر
عليكم بالصبر
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10
12 - elyacoubi السبت 11 أبريل 2020 - 21:14
تعني السيطرة على الوباء الوصول إلى صفر حالة جديدة، إضافة إلى تماثل غالبية المصابين للشفاء واستبعاد كل الحالات المشتبهة ضمن المخالطين
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8
13 - مواطن2 السبت 11 أبريل 2020 - 21:14
مواطن مغربي اقيم في مدينة شرق المغرب اطبق مبدأ الحجر كما اوصت به تعليمات الدولة حفاظا على نفسي واهلي من الاصابة بالوباء.اليوم وضعت كمامتي وقصدت سوقا لاقتناء بعض المواد الضرورية حوالي الساعة 11 فكانت دهشتي كبيرة لما رايت.جحافل من البشر منتشرة في كل ارجاء تلك المنطقة التي تعرف بالفراشة ووفرة الخضر والفواكه ...باعة متجولون ....جلهم لا يرتدي الكمامة ...وما يثير الدهشة هو ان البعض منهم يحمل كمامات متسخة لكثرة لمسها ...والبعض يعلقها في عنقه فقط...والكثرة لا ترتديها رغم تواجد عدد كبير من رجال السلطات العمومية الذين استعملوا جميع الوسائل لتوعية عباد الله دون جدوى.الجهل لا تنفع معه لا توجيهات ولا صرامة...بل يجب الانتقال الى القمع واستعمال " الهراوة " كما تستعمل في ارقى دول العالم..لمن لا يفهم ولا يريد ان يفهم...." العصا لمن عصى " هو الحل الصحيح..
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53
14 - هرمنا السبت 11 أبريل 2020 - 21:15
هرمنا ...الملل ، الاكتئاب ...لكن في نفس الوقت هو درس للبشرية اجمع . علمنا هذا المرض كيف نعتني بصحتنا ، كيف نقف في الطوابير ...كيف نستحم ...كيف نستغل اوقات الفراغ ...(اعادة تربية في محلها )
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17
15 - maryam السبت 11 أبريل 2020 - 21:16
متى ستنتهي حالة الطوارئ والحجر الصحي
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1
16 - مابقا والو السبت 11 أبريل 2020 - 21:16
باقا 15 يوم وكلشي هيرجع كيكان هي صبرو ,اليوم في اسبانيا تحطم رقم عدد لي تشفاو وفقط 600 لي تصابو في 24 ساعة,ايطاليا وفرنسا والمانيا في الطريق الصحيح,النرويج بعد ايام هتقول مابقاش عندها المرض.قراو كتب العلم,رياضة,تفرجو في سكيتشات وافلام مضحكة
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12
17 - Sadik YEMLAH السبت 11 أبريل 2020 - 21:18
المعركة مع الفيروس هي حرب استنزاف في انتظار لقاح محتمل. الفيروس يستنزف معنوياتنا و طاقتنا و حتى مدخراتنا البسيطة .. و الحل الوحيد هو التضامن و الصبر و الدعاء بالفرج القريب.
(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) سورة البقرة- الآية (155)
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19
18 - خالد.ف السبت 11 أبريل 2020 - 21:18
سيجرى تمديد حالة الطوارئ ، على الناس إستغلال شهر رمضان الكريم بالذكر و الخلوة مع الله في بيوتهم ** و أجعلوا بيوتكم قبلة و أقيموا الصلاة و بشر المؤمنين ** !علينا بالصدقة و الإحسان و السؤال عن الجار و الأقرباء و التقصي عن أحوالهم و إكرام بعضنا البعض !
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23
19 - Med nador السبت 11 أبريل 2020 - 21:18
إن بعد العسر يسرا
نتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء في أقرب وقت وأن ترجع الحياة إلى حالتها العادية
فاللهم بلغنا رمضان
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19
20 - casa de blanca السبت 11 أبريل 2020 - 21:18
لنكن صريحين العمل نصف السعادة و الحجر فرصة تمينة لمراجعة النفس و العودة إلى الله و الحياة المتزنة أتمنى أن تتلاشى السلوكات المقززة بعد الحجر و نصبح مجتمع نافع و دكي فقط أتمنى
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15
21 - مغربي امازوني السبت 11 أبريل 2020 - 21:19
ستفرج ان شاء الله عما قريب. اللهم عجل برفع البلاء والغلاء والداء يا أرحم الراحمين.
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14
22 - Younes السبت 11 أبريل 2020 - 21:19
على اساس هاد ملايين المغاربة كاملين ملتازمين بالحجر الصحي
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3
23 - omar Laamirni السبت 11 أبريل 2020 - 21:19
ان بعد العسر يسرا صدق الله العظيم أتمنى من الجميع أخد العبرة بما جرى وما يجري لأن الدنيا تعطينا دروس يجب أن نتعلم منها بدون معلم
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7
24 - JAWAD السبت 11 أبريل 2020 - 21:20
شكرا جزيلا للمنصة الخاصة بـ"كوفيد- 19
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5
25 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 21:21
يحب تمديد الحجر الصحي لان بعض الفئات لا تلتزم به نظرا لقلة الوعي و سيطرة الجهل الذي اعتبره طبيعيا بحكم رداءة التعليم وفئات اخرى تعمل ب قوت يومها وتضطر للخروج للعمل فالسبيل الوحيد هو اعانة الاسر المعوزة وردع المتخلفين والجهلة لاننا في سفينة واحدة لامجال للخطأ هذا في الفترة الحالية اما في الفترة المستقبلية بعون الله يجب دعم الصحة والتعليم و الابتكار فبدون التعليم على وجه الخصوص لن تستطيع خلق مجتمع واع يقف معك وقت الازمات والمحن فما نشاهده من تخلف فئات عريضة في المجتمع لامر مؤسف و ما السبيل الا الدعاء للله في هذه الفترة العصيبة
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5
26 - فردوس السبت 11 أبريل 2020 - 21:21
إذا تم تمديد فترة الحجر الصحي ربما ستحدث مجاعة
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-12
27 - Znassni السبت 11 أبريل 2020 - 21:22
السلام عليكم ورحمة الله
الحجر الصحي مع الميزيرية و الفقر و 2 بيوت و كوزينة و 7 أفراد . ماشي غي الضجر و التوتر . راه الله يجيب الخير .
موحال نقدرو نصبرو . الصراحة تقال . هذا راه الموت البطيء . هادي 10 أيام ملي ارسلت sms مع صحاب راميد باش نتوصل بلكود . مازال ما كان والو . واش كتفلاو علينا . !!!!
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8
28 - Maghribi السبت 11 أبريل 2020 - 21:22
اللهُم بلغنا سماع الترُاويح ودعوات المصلين وختم القرآن ، ربِ بلغّنا رمضان وقد رفعت هذا الوباء عنّا ، اللهم ارفع عنّا البلاء وأدفع الوباء وأنزل رحمتك ولطفك على العباد يارب العالمين ، اللهم إني استودعتُك بلادَنا وأهلَها فاحفظها ربنا من اﻷمراض واﻷوبئة ، وارفع عنا البلاء
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10
29 - Ahmed السبت 11 أبريل 2020 - 21:23
مزال المسلسل المكسيكي "كرونا والمغاربة" طويل يلاه الحلقة 20 هادي .لي عيا إقول بسم الله
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-8
30 - احمد خامد السبت 11 أبريل 2020 - 21:25
لو أن الكل التزم بالحضر لما وصلنا الى هذا العدد
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5
31 - سعاد السبت 11 أبريل 2020 - 21:26
قى الذكر الحكيم معجزة كل زمان ومكان نزله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة للناس، و جعل في آياته نورا وشفاء للصدور، فهو شفاء من كل داء سواء أصاب هذا الداء قلب أو جسد أو نفس أو عقل الإنسان، (وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً)
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8
32 - بن ناصر السبت 11 أبريل 2020 - 21:26
دون تشاؤم ان لم يتوصلوا الى لقاح يغطي جميع البشرية فا الفيروس قد يؤدي بحياة الملايين، نسبة كبيرة ممن تعافوا في الصين ومع ذالك ظهر عليهم القاتل الصامت، يمكن ان نتكلم عن رفع الحجر الصحي في يونيو او يوليوز خاصة في المناطق الحارة "مراكش او الجنوب، المناطق الجافة، لان الجاءحة لا تتحمل الحرارة، وندعوا الله ان يرفع عنا هذا الوباء بأقل الخصاءر،
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0
33 - أم الغيث السبت 11 أبريل 2020 - 21:27
العودة إلى الحياة العادية و ممارستها بالشكل الذي عهدناه قبل الوباء اظن انه أمر مستبعد ما دامت العدوى لا زالت مستشرية في بلدنا و في حالة ما إذا عدنا إلى حياتنا الطبيعية فلنتخلى عن عادة السلام باليد و بالقبلات سوداء بين الأصدقاء او بين الصديقات والأهل التي قد تصل احيانا إلى أربع قبلات ...من مزايا كرونا انها ستحد من هذه العادة السيئة التي تساهم في نقل الأمراض والفيروسات بين الناس ولنكتفي بقول السلام عليكم عن بعد ولا مجال لكثرة التقبيل لإثبات المحبة .....
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16
34 - مواطنة مغربية السبت 11 أبريل 2020 - 21:28
الله الطف بنا مع بعض الناس يتحدثون عن الحجر الصحي في الواقع قلة فليلة من المواطنين هي التي تلتزم به في حين ان اخرين وهم كثر يتنقلون كيف يشاءون ولا اتكلم من فراغ فالعمارة التي اقطن بها يتلق قاطنوها زيارات يومية من طرف ذويهم وما فالهم غير اللي يفهم.
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5
35 - ملتزمون حتى يحن ربي السبت 11 أبريل 2020 - 21:28
اللهم الدجر ولا نقل كورونا للاحبة
نحن في فرنسا منذ ١٤مارس لم اخرج ،و لن اخرج حتى يعطوا الضوء الاخضر.
ليست من الانسانية في شيء ،ان أخرق الحجر الصحي لان كل 8 ساعات في الحجر تنقذ حياة كما ،و لا يخرج وليس عنده شيء ملح الا القاتل الاناني الذي يعبد نفسه ،و لا يهمه ان ينقل المرض للناس
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12
36 - احمد السبت 11 أبريل 2020 - 21:29
نتمنى من الله ان يرفع عنا هذا الوباء و ان يرحم موتى المسلمين . لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا . و لا ترموا انفسكم الى التهلكة .
بقاو فديوركوم تنجي راسك و تنجي داركم
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6
37 - عبدالله الفحصي السبت 11 أبريل 2020 - 21:31
يرجى من الجميع الالتزام بحالة الطوارئ الصحية وإلا فإن القادم سيكون اسوأ
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5
38 - نوال السبت 11 أبريل 2020 - 21:32
على مراقبي البرامج التي تذاع الانتباه.في قناة tétemaroc برنامج يعد بثه يقولون فيه بعدم أهمية الكمامة.رجاءا الناس لاتفهم أن البرنامج تم تصويره قبل صدور الأمر بضرورة ارتداء الكمامة.رجاءا رجاءا الانتباه كلنا مسؤولون.هناك أمية هناك جهل.لقد صدمت لما يقال رجاء رجاء الانتباه
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2
39 - الريش يا الريش السبت 11 أبريل 2020 - 21:33
كان الله ليك يا مسكين
اصحاب الدخل الغير القار يمرون في فترة لا يعلم بها الا الله
الموارد اانعدمت والسبل انقطعت والمكوث بالمنازل مع قلة اليد افة
املنا في الله كبير أن يرفع عنا الوباء
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9
40 - التيزنيتي السبت 11 أبريل 2020 - 21:35
ما يفرحني في الأيام الماضية قدوم رجل وزوجته كانا في اسبانيا قبل الحجر بقليل فنزلا مدينة أكادير وطلبت منهما السلطة المحلية الخضوع للحجر الصحي بمدينة أكادير لمدة عشرين يوما ولم يسمح لهم بمغادرة أكادير تجاه تيزنيت الا بعد مضي عشرين يوما ولم تظهر عليهم أية علامة مرضية وسمح لهم بمغادرة أكادير إلى منطقة تيزنيت التي يسكنون فيها.
ونحن مرتاحون لهذا الإجراء المتخذ من طرف السلطة، لو كان الجميع ملتزم بقواعد النظافة والاختبار من العدوى لتحسن الوضع بكثير.
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1
41 - ليس لدينا السبت 11 أبريل 2020 - 21:35
* ليس لدينا إختيار سوى الصبر الجميل ، لكن يجب الإعتناء بالفئات الهشة .

* الله يهدينا إلى مافيه خير لبلدنا ، ويبقينا متحدين في مواجهة هذه الجائحة .

* و الله في عون الجميع ، و نجانا الله جميعاً . إنها شدة ستزول ، إن شاء الله .
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3
42 - AHMED السبت 11 أبريل 2020 - 21:36
تمكنت اليوم الأردن من عدم تسجيل أي حالة إصابة و السبب هو الحجر المنزلي المتشدد . و أتمنى من المغاربة أن يدركوا أهمية البقاء في المنزل لكي لا يخرج الوباء على السيطرة .أو تكون النتيجة مثل المملكة الأردنية .خاصة أن المغرب ضحى بالإقتصاد لصالح حياة الشعب المغربي .
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6
43 - مساعيد عادل السبت 11 أبريل 2020 - 21:36
يجب أن ننظر الى كورونا كفرصة ذهبية للحاق يركب التقدم اللذي أساسه هو النظام ووحدة الإرادة و تناسق الافكار فما فعلته كورونا في أشهر لم يستطع أن يفعله الساسة في عقود لهذا يجب ان نكمل ما بداته كورونا ما هو قطاع الصحة يعود إلى الحياة و كذا هاته فرصه لاحصاء كافة شرائح الشعب و اخراج السجل الاجتماعي الوجود من اجل ان تصل تروة البلاد إلى كل فرد في المجتمع و ايضا ما فعلته كورونا هي إسقاط ورقة التوت من على عورة المجتمع و اشهار نقائص كبيرة فيه كل يظهر على حقيقته و كذلك القضاء على العشوائية فكرونى يتوكل المغرب من الفراشة الكاريانات و القادم احسن ان شاء الله
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6
44 - هنا في إسبانيا السبت 11 أبريل 2020 - 21:36
هنا الزيار بزاف ولكن ضروري حيت الناس على العموم كامونيين ضروري الحجر القاسي لكبح انتقال العدوى. في المغرب الناس ضروري تصبر شوية من اجل مصلحة الجميع كل هذا للتغلب على الفيروس.ايضا اظن انه ليس لاي شخص الحق في حرمان شخص اخر من الحياة باستهتاره و عدم مسؤوليته.
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8
45 - nadori السبت 11 أبريل 2020 - 21:40
على حسب تخميناتي الشخصية واحساسي بالوضع الذي يعيشه العالم باسره فان الفرج سياتي بعد شهر ماي ,فلذلك اعتقد ان الحجر سيستمر في العالم باسره الى غاية نهاية ماي,وذلك من خلال ملاحظتي لتفشي وباء الكرونا واستمراره لاصابة البشر يوميا ,فرغم ان التفاؤل ينمو يوما بعد يوم ولكن الرجوع الى الحياة العادية مباشرة بعد20ابريل امر غير وارد ومستحيل وبالتالي فما علينا الا الصبر ورفع اكف الدعاء الى الله في صلواتنا ,فمع مرور الوقت يمر الكرونا وكأنه لم يعش بيننا ولم يحصد أرواح الأقارب والأجانب.انه امتحان يجب ان تأخذ البشرية جمعاء درسا للمستقبل لكي لا نكرر الخطأ مرة أخرى,ونحطاط جميعا من اجل مصلحة البشر جميعا,واعتقد ان بعد الكرونا سيتغير العالم باسره وسيتقرب الجميع بيد العون والمساعدة لان اذا وفرت الخير لغيرك فانك توفر الامن لنفسك بدون شعور وبطريقة غير مباشرة,العالم اليوم واعي انه في سفينة واحدة وبالتالي الاهتمام بها من اجل الجميع
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0
46 - Benis fatine السبت 11 أبريل 2020 - 21:43
لابد من زياده فى الحجر الصحى لحد ما ينتهى هدا الوباء ولابد من الناس ان تستحمل لان هدا فيه حياة او موت حاولوا تصبروا وتقعدوا في بيوتكم كل دول لاحترمت الحجر الصحى هى فى طريقها للعوده الى حياتها الطبيعيه ومنها الاردن
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47 - عبدو السبت 11 أبريل 2020 - 21:43
مكان لا حجر صحي لا والو،تزايد الأرقام يوم بعد يوم،الله يلطف بنا الناس مملتزماش.اعتقد حتى لشهر يونيو عاد نقدروا نخرجوا نظرا لهاذ شيء لكنشوفو
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48 - ابوزيد السبت 11 أبريل 2020 - 21:44
نتمنى مغرب افضل ومغاربة افضل بعد هذه المحنة .
حقيقة ،ظروف صعبة يمر بها الوطن و المواطن المغربي و نتمنى ان تكون سببا في تغيير العقليات وخلق جو لاءق للعيش الكريم و عيش الجميع بنفس الحقوق وبتعامل اخلاقي يزرع الاخوة و التضامن ويجعل المواطن يعرف ما له وما عليه .
نسءل الله العفو والعافية والشفاء العاجل للجميع .
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49 - Mosi السبت 11 أبريل 2020 - 21:51
حسب المعلومات المتوفرة لدي فإنه هناك اتجاه الى تمديد الحجر الصحي الى غاية ال 10 من ماي..بسبب ظهور بؤر انتقال عدوى الفيروس في الوسط العائلي و مقر العمل. وهذا بسبب استهتار المواطنين في الحجر الصحي...فلا تلومو الدولة..لأن الحق يقال الدولة داااارت خدمتها ولكن المواطنين لهم عقلية القطيع.
من جهة اخرى بعض المواطنين تساءلوا عن تاخر تعويضات راميد و cnss...لقد رأيتم جميعا كيف هب كل من وصله الكود لسحب تلك المساعدات...وضربوا مبدأ الحجر الصحي عرض الحائط...لذلك تنكب الدولة على ايجاد صيغ لتوزيع المساعدات بشكل متفرق...
بالنسبة لمن يحس بالضجر من الحجر....هناك دول دخلت في شهرها الثاني من الحجر...وتقول ياربي غير نتفاكو من الفيروس...نتمنى ان لا نكون مثلهم بسبب استهتار البشر الهجمي عنذنا....
وشخصيا اتمنى ان ترسم الدولة حظر التجول ابتداءا من العاشرة مساءا او التاسعة الاصلية طيلة السنة...للي لقاو فالزتقة مور العشا يديوه يبات فالكاشو....ويصبح يشطب الزناقي و الشوارع مع النبوري....عنذما ينتهي الحجر ستروا كيف سيعود الشمكارة لعادتهم في ازعاج الدنيا لا مبالين طيلة الليل حيت تنتهي عربدتهم غالبا بجرائم بشعة.
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50 - RAOUAL السبت 11 أبريل 2020 - 21:52
Mr Znassni N 27 il faut attendre la semaine prochaine car il ya 10 a 8 jour de periode reserver pour les ramedistes
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51 - بشرى السبت 11 أبريل 2020 - 22:01
فلحي الشعبي لي ساكنة فيه لا علاقة للقمة العيش بداكشي لي تانشوف من خرق الطوارئ عيالات مجمعين هنا ولهيه عناق وسلام بالأحضان ولمدابزات عل الجهد فيها عشرات الناس شعب غاب عنه الوعي فما العمل
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