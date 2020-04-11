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الرئيسية | مجتمع | مجلس طوائف يهود المغرب ينعى طبيبا وحاخاما

مجلس طوائف يهود المغرب ينعى طبيبا وحاخاما

مجلس طوائف يهود المغرب ينعى طبيبا وحاخاما
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 19:30

قال مجلس الطوائف اليهودية المغربية إنّ "المجتمع" قد تعرّض لمحنة رهيبة بفقدان مجموعة من أعضائه الأعزّاء، في سياق يعرف انتشار جائحة "كورونا".

ونعى مجلس الطوائف اليهودية الطبيب أرماند رويمي، الذي أمضى عقودا في خدمة "OSE"، اليهودية، وموظفيها الطبيين وإدارتها وموظفيها ولجنتها، وأمضى عقودًا في خدمة المجتمع، خاصة في حماية صحة كبار السن في دور المسنّين، "مع الولاء والتفاني والإيثار الذي يعترف به الجميع".

وبعد الحديث عن الهيئات والرسائل التي نعت الفقيد، قال مجلس الطوائف اليهودية إنّ "الدكتور رويمي كان شخصية بارزة في مجتمعنا، وكان رجلاً عظيماً ذا صفات إنسانية لا تضاهى، وكان خادماً للمغرب والمغاربة".

كما نعى المجلس الحاخام إدلمان. ز، قائلا: "نحن حزينون لرحيل كائن استثنائي ترك بصماته على حياة مجتمعنا لعقود عديدة"، وكان "حجر الزاوية في تدريب القضاة الحاخامات الحاليين في المغرب، وجميعهم من طلابه".

وزاد المجلس أنّه قد استطاع بتعاون وثيق مع الحاخام إيدلمان ودعم من وزارة العدل تدريب ستّة حاخامات جدد حرصوا على ممارسة العدالة الحاخامية لأكثر من 20 عامًا، وكان لسنوات روح الكوشر، أي الأكل الحلال اليهودي، في المغرب، وسمح لنا في ظروف صعبة للغاية بالحفاظ على "كوشر مغربي أصيل".

وذكر بيان الطائفة أنّ الحاخام إيدلمان. ز قد استثمر نفسه بالكامل في دراسة التوراة من خلال إنشاء مدارس (kollel) في مكناس ومراكش والدار البيضاء، واستقبال مركز الدار البيضاء، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع لجنة طائفة الدار البيضاء والحاخام الأكبر الراحل أهارون مونسونيغو، العديد من أعضاء المجتمع الذين يأتون للدراسة والصلاة هناك كل يوم، وسخّر نفسه في خدمة مجتمعه لمدّة تزيد عن الستين سنة، في مجالات الثقافة والتعليم.

وزاد مجلس الطوائف اليهودية أنّ "الحاخام الراحل كان متبرعا حقيقيا لمجتمعنا ويستحق اعترافنا الأبدي؛ فخلال كل السنوات التي قضاها في مجتمعنا، سعى ليبين لنا طريقة حياة يهودية حقيقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مراكشي السبت 11 أبريل 2020 - 19:48
تغمدهم الله فسيح جنانه وأسكنهم مع الصديقين والشهداء .
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3
2 - انما الصدقات السبت 11 أبريل 2020 - 19:51
انا لله وانا اليه راجعون-.كل نفس ذائقة الموت ونبلونكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون.صدق الله العظيم.
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21
3 - مدون السبت 11 أبريل 2020 - 19:54
فقط تصويب بخصوص الكوشر، فهو لا يعني الطبخ و الكاشير،بل يعني الطابع او الرخصة مثل الفرنسية cachet و هو مرتبط كذلك بمهنة الجزارة،فالخاخام هو من يؤشر و يصادق على المحلات باعطائها رخصة الكوشر أي الختم او الطبع على اللحوم الحلال،
الحاخام هو روح الكوشر بمعنى التأشير و المصادقة و الختم على كل ما هو مغربي يهودي أصيل، و لا يعني الكاشير
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4 - متتبع السبت 11 أبريل 2020 - 19:54
رحم الله جميعا ،وكل العزاء لعائلاتهم الصغرى والكبرى..
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5 - Mouad السبت 11 أبريل 2020 - 19:57
الله يرحمهم ! و تحية حب و احترام و تقدير لليهود المغاربة المساهمين دائما في نهضة الوطن
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6 - ع.ع السبت 11 أبريل 2020 - 20:03
رحمة الله عليهما، وعلى كل ضحايا هذا الوباء .
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2
7 - مهاتما غاندي السبت 11 أبريل 2020 - 20:07
رحمهما الله، و رحم كل مواطن مغربي من كل دين و عرق صعدت روحه إلى بارئها في هذا الظرف الأليم، و كل العزاء لأسرتيهما و أحبائهما.
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8 - MOHAMMED السبت 11 أبريل 2020 - 20:12
رحمة الله عليهم واسكنهم فسيح جناته
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9 - nabil السبت 11 أبريل 2020 - 20:14
الله يرحمه، و يغفر له و اجعله من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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10 - محمد السبت 11 أبريل 2020 - 20:26
تعازينا الحارة للطائفة الهودية المغربية.
و إنا لله و إنا إليه راجعون.
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11 - عمر السبت 11 أبريل 2020 - 20:30
نعزي أهلنا و إخواننا بوفاة المرحومين ويسكنهم الله فسيح جنانه ويلهم أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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12 - Khadija El Mouadden السبت 11 أبريل 2020 - 20:36
Allah yerhamhoum,
Le rabin Idelmane est un ami que je rencontre souvent chez les frères Ouaknine.
Toujours souriant, gentil, doux, .....Dr Rouimi est le médecin du quartier, imaginez vous avez un pb un dimanche Dr Rouimi était là. C’est une personne exceptionnelle, il reste à travailler jusqu’à 22 ou 23h, les médicaments sont donnés gratuitement aux nécessiteux, quoidirr notre quartier est en deuil, nous avons perdu des personnes exceptionnelles.
Allah yerhamhoum y’a rbbi
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13 - سعد السبت 11 أبريل 2020 - 20:39
غريب لما تسمع المسلمين تترحم وتدعو لهم بالجنة مع الشهداء والصدقين . وهن بنص القران اليهود والمسيح من اهل النار . ختى لو كانو يعيشو بيننا نحن المسلمين . ادن ماتو بسبب المرض في المغرب واخرون ماتو في فلسطين ادن حسب هاد العلقية التي تترحم على اليهود يجب ان ندعو لليهود في فلسطين ومل بقاع العالم بالرحمة والحنة . كفانا تخلفا والله العضيم عيب وقهر ان الواحد يشوف ردود تقول الله ارحمهم وجعل مساكنهم الحنة نع الصدقين والشهداء . والله والله اخجل من هاد العقلية و مستوى تخلف الي وصل فينا ياعالم يعني اليهود بجوار الرسول صلى الله عايه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسهداء المسلمين معادلة لا يقبلها عقل الا متل العقول الي ردت بالله يرحمهم ويسكنهم الجنة مع الشهداء ......... لك الله يا مغرب متى نقهر التخلف فينا وضعف الوعي وبالمناسبة كلامي هاد موجه للمسلمين ونسال الله رفع هاد الوباء
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