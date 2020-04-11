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الرئيسية | مجتمع | مستجدات في سحب الدعم المالي لذوي بطاقة راميد

مستجدات في سحب الدعم المالي لذوي بطاقة راميد

مستجدات في سحب الدعم المالي لذوي بطاقة راميد
هسبريس من الرباط
السبت 11 أبريل 2020 - 21:45

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم السبت، أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطين في خدمة "راميد"، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، يمكن سحبه في بعض الحالات الاستثنائية، اعتبارا من بعد غد الاثنين 13 أبريل، إذا كان رب الأسرة متوفيا أو غير قادر على التنقل.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطون في خدمة "راميد"، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، لا يمكن سحبه إلا من طرف رب الأسرة، مضيفة أنه في الحالة التي يكون فيها هذا الأخير متوفيا أو غير قادر على التنقل، وكذا في الحالة التي تكون فيها بطاقة التعريف الوطنية لرب الأسرة قد ضاعت أو انتهت مدة صلاحيتها، يمكن أن يتم سحب الدعم، بصفة استثنائية، اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أنه إذا كان رب الأسرة متوفيا فإنه يسمح لزوجته سحب مبلغ الدعم، شريطة تقديم بطاقتها الوطنية وبطاقة الراحل وشهادة الوفاة، وكذا بطاقة "راميد" التي تحمل المعلومات عن الزوج المتوفى وكذلك المعلومات عن الزوجة.

وأشار البلاغ إلى أنه إذا كان المستفيد مريضا أو غير قادر على التنقل، يمكنه تكليف شخصا من مقربيه لسحب الدعم، مع التقيد بشروط تقديم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد، وتقديم شهادة عدم القدرة على التنقل، وكذا بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص المكلف بالسحب والتي يجب أن يكون مسجلا فيها نفس عنوان الشخص المستفيد أو يكون مقيما بجواره، مسجلا أنه في هذه الحالة يجب على المستخدم في الوكالة البنكية أو في وكالة الأداء أن يسجل المعلومات اللازمة حول الشخص الذي سحب مبلغ الدعم.

أما إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد غير صالحة، يضيف المصدر ذاته، يمكن سحب الدعم المالي باستعمال هذه البطاقة رغم استيفاء تاريخها.

وأضاف البلاغ أنه إذا لم يستطع المستفيد الإدلاء ببطاقته الوطنية يمكنه تقديم أي وثيقة رسمية للتعريف؛ والتي تضم رقم بطاقة التعريف وصورة وكذا الإسم الكامل كبطاقة راميد أو رخصة السياقة أو جواز السفر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 21:53
رجاءا ممن لديه علم بالموضوع الاجابة وشكرا.. هل الدعم المخصص للحائزين على بطاقة راميد والفئة الاخرى الغير متوفرة عليه سيتم الاستفادة منه شهريا اسوة بالمسجلين في الضمان الاجتماعي ام انه دعم يقدم مرة واحدة فقط؟؟.
نرجوا تنويرنا وجزاكم الله خيرا.
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2
2 - زناسنية السبت 11 أبريل 2020 - 21:54
وفي حالة الا كان الراجل مسجون شنو ندير ندلي ب لاكارط تاع الزيارة تاعو و لاكارط ناسيونال ديالو وديالي
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9
3 - الهمي السبت 11 أبريل 2020 - 21:55
فين هد الدعم راه اغلبية الناس في العابم القروي متوصلوا بوالو
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20
4 - ouss السبت 11 أبريل 2020 - 21:55
وصلتني رسالة بان كالآتي "تم تسجيل طلب آخر بهذا الرقم الهاتفي" و ارسلت برقم آخر
هل اتمكن من الاستفادة
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6
5 - حمدان السبت 11 أبريل 2020 - 21:55
هناك العديد من الاسر التي انتهت مدة صلاحية بطاقة رميد عندها وهي في حاجة ماسة.نتمنى ان يتم تدارك الوضع
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6
6 - Fixible السبت 11 أبريل 2020 - 22:02
، وتقديم شهادة عدم القدرة على التنقل،
هل المشرع يقصد شهادة طبية !!
أم شهادة من طرف الشيخ او المقدم
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0
7 - mustapha السبت 11 أبريل 2020 - 22:03
فيت هو هذا الكود ديال الفلوس ناس كيموتو بالجوع وبهاد الحساب ناس مغديش استفدو حتى افوت رمضان حتى تعمرو السجون المغرب كتسبقو الاحداث كينين ناس راسلو ليكم من خدمة راميد ولحد الان مخبرتهوهمش واش مقبول الطلب او مرفوض ونزيدكم هذاك الرقم ديال 1212 غير حيدوه راه غير زواق ناس كيتشكاو مكينش لجوبهم وناس كيرسلكم عبر رسالة قصيرة عبر الرقم 1212 لا مجيب وكيتصلو ب 1212 واصلا كيقطع الخط اتوماتيك اييه غتقولو الخط عامر ونا نقول وفرو عدد من الهواتف الثابث والمستخدمين للاجابة على تسالات المتضررين .
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11
8 - RACHID السبت 11 أبريل 2020 - 22:05
العديد من الناس من الغير مسجلين في راميد والدين ذكرو انهم سيستفيدون كذالك وصلتهم رسالة مفادها
طلب مرفوض : بيانات البطاقة الوطنية للتعريف غير صحيحة.
كيف للجميع ان يغلط في اسمه العاءلي ورقم البطاقة.
المرجوا من جاءته نفس الرسالة يضع لايك
كيف لي ان استفيد وانا دو 45 سنة ومعيل لوالدي ووالدتي وغير متزوج
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11
9 - شفيق التاويل السبت 11 أبريل 2020 - 22:05
انا ماتوصلتش برسالة اللي فيها لقد تم قبول الطلب واش مرفوض او نستنى؟ مع انني عندي راميد و خدام فالقطاع الغير المهيكل و رب لاسرة
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6
10 - ايمن السبت 11 أبريل 2020 - 22:06
كيف يمكن للارملة أن تستفيد علما أن لها بطاقة الرميد مع زوجها انتهت
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-1
11 - حسن السبت 11 أبريل 2020 - 22:08
سلام عليكم المشكل وهو فلوس لصيفطولى ديال دعم الوفا كاش مبغاوش ايعطيوهم الولدي بالبطاقة ديال snss لاحقاش بطاقة تعريف تجلات ليه الله ايجازيكوم اشنوا الحل وشكرا
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0
12 - عبد المنعم السبت 11 أبريل 2020 - 22:09
كنظن واحد نسبة كبيرة مزال ما استفدت أصحاب المشاريع المتوقفة ما مصيرهم كالمقاهي والمطاعم اسبانيا ساهمت معهم الدولة ب 700 أورو شهريا
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-3
13 - حميد السبت 11 أبريل 2020 - 22:11
علاش 1212 كنعياو نتاصلو مكيصونيش و علاش كنتوصلو بهاد الرسالة لقد تم تسجيل طلب اخر بهد الرقم الهاتفي
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1
14 - مشارك السبت 11 أبريل 2020 - 22:11
واش العازب حتا هو يسافد ولا غير المزوجين حيت ما سيطوش ليا الكود باش نسحب الفلوس لي عندو الجواب الله يجازيه بخير
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1
15 - يالطيف السبت 11 أبريل 2020 - 22:11
نحن ارسلنا رقم الرميد مند يوم الاثنين 30 مارس ولم نتوصل باي رد الى حدود الساعة
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0
16 - راميد بلا دعم السبت 11 أبريل 2020 - 22:14
عندي راميد ومتوصلت بوالو
حتى امتى غذي نصبرو؟
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17 - bimo السبت 11 أبريل 2020 - 22:15
كثرة الوثائق وقلة الدعم .... لي ما عندوش الوثيقة الفلانية وجب عليه إثباتها بالوثيقة الغلانية ، والإدلاء بشهادة الوفاة و شهادة ما عرفت شنو ................... من أجل 800 درهم ................ قفة من الوثائق مقابل حفنة من الدراهم .
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18 - تنغيري السبت 11 أبريل 2020 - 22:16
إذا كان لدى هذا الشخص جواز سفر فهو ليس من المحتاجين للدعم،فتكلفة جواز السفر أكبر من الدعم الذي سيستفيد منه،اضف الى ذلك وثيقة العجز او عدم امكانية التنقل يعني البحث عن وثيقة ادارية يعني مصاريف اخرى في الاخير يعني التنقل للحصول على هذه الوثيقة.الدوران في حلقة مغلقة.
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19 - مستفيد من راميد السبت 11 أبريل 2020 - 22:17
حنا مخدامينش من مارس علاش متعوضناش فيه بحال المسجلين فالضمان الإجتماعي و إذا استمرت الجائحة واش غنستافدو فماي أم فقط هاد الشهر حنا مخليين الضبابية فالموضوع
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20 - فكتور هيكو السبت 11 أبريل 2020 - 22:18
كورونا درس للعالم..للفقراء والاغنياء..للفقراء لاءنهم لايوفرون شيء من القليل..اعرف اسر فقيرة تلهت وراء القوت اليومي..ولا تستغني عن اكل اللحم وماطاب وتذخل في خانة رميد..فلعل قصة صرار ونملة..وهي مطابقة لقصة المغاربة الذين يعبثون بالمال القليل. ولايوفرون درهم ..ويستغتون عند شذة..انها كورونا ستغيير العالم..وتغير ضمير البؤساء.
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