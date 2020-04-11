مستجدات في سحب الدعم المالي لذوي بطاقة راميد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم السبت، أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطين في خدمة "راميد"، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، يمكن سحبه في بعض الحالات الاستثنائية، اعتبارا من بعد غد الاثنين 13 أبريل، إذا كان رب الأسرة متوفيا أو غير قادر على التنقل.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطون في خدمة "راميد"، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، لا يمكن سحبه إلا من طرف رب الأسرة، مضيفة أنه في الحالة التي يكون فيها هذا الأخير متوفيا أو غير قادر على التنقل، وكذا في الحالة التي تكون فيها بطاقة التعريف الوطنية لرب الأسرة قد ضاعت أو انتهت مدة صلاحيتها، يمكن أن يتم سحب الدعم، بصفة استثنائية، اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أنه إذا كان رب الأسرة متوفيا فإنه يسمح لزوجته سحب مبلغ الدعم، شريطة تقديم بطاقتها الوطنية وبطاقة الراحل وشهادة الوفاة، وكذا بطاقة "راميد" التي تحمل المعلومات عن الزوج المتوفى وكذلك المعلومات عن الزوجة.

وأشار البلاغ إلى أنه إذا كان المستفيد مريضا أو غير قادر على التنقل، يمكنه تكليف شخصا من مقربيه لسحب الدعم، مع التقيد بشروط تقديم بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد، وتقديم شهادة عدم القدرة على التنقل، وكذا بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص المكلف بالسحب والتي يجب أن يكون مسجلا فيها نفس عنوان الشخص المستفيد أو يكون مقيما بجواره، مسجلا أنه في هذه الحالة يجب على المستخدم في الوكالة البنكية أو في وكالة الأداء أن يسجل المعلومات اللازمة حول الشخص الذي سحب مبلغ الدعم.

أما إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد غير صالحة، يضيف المصدر ذاته، يمكن سحب الدعم المالي باستعمال هذه البطاقة رغم استيفاء تاريخها.

وأضاف البلاغ أنه إذا لم يستطع المستفيد الإدلاء ببطاقته الوطنية يمكنه تقديم أي وثيقة رسمية للتعريف؛ والتي تضم رقم بطاقة التعريف وصورة وكذا الإسم الكامل كبطاقة راميد أو رخصة السياقة أو جواز السفر.