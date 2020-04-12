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الرئيسية | مجتمع | تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617

تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617

تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 10:08

بزيادة 72 حالة جديدة؛ ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1617 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153 بفضل 7 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 113 بسبب وفاة شخصين إضافيين.

وكان عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس السبت، عند 1545 حالة حالة مؤكدة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، وفق المعطيات المحينة لوزارة الصحة المغربية، ما يعادل 6856 حالة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - med الأحد 12 أبريل 2020 - 10:18
دائما نفس الوثيرا وخصوصا الصباح اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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2 - مهاجر الأحد 12 أبريل 2020 - 10:18
في اوروبا في كل 100 يموت واحد
اما في المغرب فب كل 10 يموت واحد لمادا اين الخلل
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3 - Youssef الأحد 12 أبريل 2020 - 10:19
يوميا حوالي 100 حالة اصابة جديدة مخبريا وعدد كبير مازال مصابا ولا يعرف انه مصاب .
الله يحفظ الجميع لا نريد ان نفقد احدا اذا استمر الوضع هكذا قد تسجل الاف الحالات يوميا .
اتمنى من السلطات الحزم بقوة وزيادو حدة الحظر .
نحن غادين لطريق مسدودة.
نتمنى تقاد الاوضاع قبل عيد الاضحى
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4 - كورونا لازال بيننا .. الأحد 12 أبريل 2020 - 10:20
يبدو أن الوباء لازال في مرحلة الانتشار السريع لذالك البديل عن المكوث في المنازل حتى إشعار آخر .
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5 - N.H الأحد 12 أبريل 2020 - 10:20
السؤال المطروح من جميع المواطنين أين هي 110 آلاف جهاز للكشف السريع التي إقتنتها وزارة اللاصحة من أموال صندوق جائحة كورونا حتى يتم الكشف على نطاق واسع لأن الأرقام جد جد ضئيلة التي قمتم بتحاليل مخبرية عليها
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6 - يارب سلامة الأحد 12 أبريل 2020 - 10:20
هاد شي راه بزاف يجب إعادة نظر في طريقة التي إتبعتها وزارة صحة فإنها لا تبشر بالخير
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7 - jouhau الأحد 12 أبريل 2020 - 10:21
أتمنى أن لا تفوت 4000 حالة! مستحيل يكونوا غير هادوا
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8 - hassan الأحد 12 أبريل 2020 - 10:22
افرحوا ولاتحزنو فان الفرج آت كلما شتد الغيم في السماء فعلموا يقينا أنها ستمطر لا محال ان مع العسر يسرا
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9 - محمد علوي الأحد 12 أبريل 2020 - 10:23
فقط باش نفهمو: هاد الأرقام هي فقط المؤكدة، الخبراء كيقولو الدول اللي مكديرش بزاف د tests خاصّ هاد الرّقم نضربوه ف 10 حتى 17. يعني من المحتمل جدا على اقل تقدير تكون عندنا ديك 18الف الى 30 الف حالة. الله يحد الباس.
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10 - إبراهيم الأحد 12 أبريل 2020 - 10:23
اللهم أرفع عنا هذا الوباء و قنا شر الداء فإنك قوي عزيز
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11 - مجرد وجهة نظر الأحد 12 أبريل 2020 - 10:25
التنقل عبر المدن هو الذي يساهم في
انتشار الجائحة لأن رجال المراقبة في الطرقات أو السدود ترفع ليلا ليتمكن حاملو الفيروس بالمرور
،فلو صدر قرار يتضمن متابعة كل من التحق بمكان آخر و تبت أنه ناقل الفيروس سيعاقب بعد شفائه ، فضيلتكم كل مواطن بمكان تواجده ، ومن ليس له سكنى فليعلم نفسه الداخليه التي ستتكفل به
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12 - Hassan الأحد 12 أبريل 2020 - 10:26
مادامت الدولة لم تتخذ إجراءات تحد من الازدحام في الأسواق والمحلات التجارية فسيستمر الحال على هاد الشكل حتى تكتض المستشفيات وتمتلء الأسرة وعندها سيموت المئات إن لم يكن الآلاف وساعتها لن ينفع الندم
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13 - Libre الأحد 12 أبريل 2020 - 10:27
الله يحفظ ويرد الباس ولكن المشكل في نقص الكمامات شبه معدومة في الجنوب اكادير لم نرى بعض استوك الذي تتغنى بيه الوزارة المعنية. واصبح الضريبة والعقوبة تلاحق الذين لا يرتدون الكمامات الوقاىية اضافة الى غلاءهم بالصيدليات يشكل مشكل ويثقل كاهل المواطن المغلوب على امره.المرجو من المحسنين التكافل والمساعدة في هذه الازمة.تقديم الدعم الاجتماعي للاسرة الفقيرة. والله لا يضيع اجر المحسنين. وماضاع حق وراه طبقات فقيرة.
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14 - البيت أفضل من المستشفى الأحد 12 أبريل 2020 - 10:28
في ظل عدم وجود لقاح فعال لهذا الوباء، ما الغاية من وضع المصاب بالمستشفى؟
كرأي شخصي البقاء في المنزل أفضل من المستشفى
كما أن العناية التي يتولاها المصاب من طرف والدته أو زوجته أو أبنائه أنجع من مثيلتها بالمستشفى شريطة أن يترك ببيت لوحده لمدة أسبوع على الأقل مع الأكل المفيد والساخن كالحساء بالزعتر وشرب الليمون وغيرها من المأكولات المفيدة والمساعدة على تقوية المناعة للقضاء على الفيروس
كما أن الجو و الدعم العائلي يرفع من معنويات المصاب مما يحسن ويقوي مناعته
كل هذه الاجراءات المنزلية لابد لها وعي أسري بملازمة البيت وعدم مخالطة الغير تفاديا لانتشار الوباء
والله المستعان.
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15 - كريم الأحد 12 أبريل 2020 - 10:28
انخفاض ملحوظ اظن ان المنحنى بدأ بالانخفاض
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16 - ام مصعب الأحد 12 أبريل 2020 - 10:28
ياربي السلامة هادشي ماشي وكيزيد وبنادم باقي متهاون خص السلطات دير كثر من هكا ماشي غير لي عندو روقة اخرج وخا معندو حتى غراض الله احفظنا احفظ جميع المسلمين وتشافي المرضى اجمعين
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17 - ابن البيضاء الأحد 12 أبريل 2020 - 10:28
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى و بصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا البلاء و أن ترزقنا الدواء و أن تشفي مرضانا و أن ترحم موتانا و أن لا تميتنا إلا و أنت راض عنا، آمين.
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18 - اصنع كمامتك بنفسك الأحد 12 أبريل 2020 - 10:29
اصنع كمامتك بنفسك تخافظ على صحتك والآخرين ، صنع كمامة لا يتطلب ذكاء كبير . كما يفعل الناس ونفعل هنا في اوروبا. الكمامة لانراها حتى في التلفاز هنا في اوروبا.
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19 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 10:31
الارقام في تصاعد، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، لقد عجز عنه اهل الارض، بامرك نزل وبامرك يزول، يا من اذا اردت شيئا تقول له كن فيكون.
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20 - أيوب بلكادة الأحد 12 أبريل 2020 - 10:32
اسئل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرفع عنا البلاء و الوباء و الغلاء في أقرب وقت نستنجد ربي برحمتك و عفوك.
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21 - مسكين الأحد 12 أبريل 2020 - 10:33
مزيدا من الحذر أيها الناس اجتنبوا التجمعات وبارحوا بيوتكم واسألوا الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
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