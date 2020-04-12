تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617

هسبريس من الرباط

بزيادة 72 حالة جديدة؛ ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1617 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153 بفضل 7 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 113 بسبب وفاة شخصين إضافيين.

وكان عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس السبت، عند 1545 حالة حالة مؤكدة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، وفق المعطيات المحينة لوزارة الصحة المغربية، ما يعادل 6856 حالة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.