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كُتّاب وآراء
تسجيل 72 حالة جديدة لـ"كورونا" في المغرب .. الحصيلة: 1617
بزيادة 72 حالة جديدة؛ ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1617 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.
وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153 بفضل 7 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 113 بسبب وفاة شخصين إضافيين.
وكان عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس السبت، عند 1545 حالة حالة مؤكدة.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، وفق المعطيات المحينة لوزارة الصحة المغربية، ما يعادل 6856 حالة.
وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
اما في المغرب فب كل 10 يموت واحد لمادا اين الخلل
الله يحفظ الجميع لا نريد ان نفقد احدا اذا استمر الوضع هكذا قد تسجل الاف الحالات يوميا .
اتمنى من السلطات الحزم بقوة وزيادو حدة الحظر .
نحن غادين لطريق مسدودة.
نتمنى تقاد الاوضاع قبل عيد الاضحى
انتشار الجائحة لأن رجال المراقبة في الطرقات أو السدود ترفع ليلا ليتمكن حاملو الفيروس بالمرور
،فلو صدر قرار يتضمن متابعة كل من التحق بمكان آخر و تبت أنه ناقل الفيروس سيعاقب بعد شفائه ، فضيلتكم كل مواطن بمكان تواجده ، ومن ليس له سكنى فليعلم نفسه الداخليه التي ستتكفل به
كرأي شخصي البقاء في المنزل أفضل من المستشفى
كما أن العناية التي يتولاها المصاب من طرف والدته أو زوجته أو أبنائه أنجع من مثيلتها بالمستشفى شريطة أن يترك ببيت لوحده لمدة أسبوع على الأقل مع الأكل المفيد والساخن كالحساء بالزعتر وشرب الليمون وغيرها من المأكولات المفيدة والمساعدة على تقوية المناعة للقضاء على الفيروس
كما أن الجو و الدعم العائلي يرفع من معنويات المصاب مما يحسن ويقوي مناعته
كل هذه الاجراءات المنزلية لابد لها وعي أسري بملازمة البيت وعدم مخالطة الغير تفاديا لانتشار الوباء
والله المستعان.