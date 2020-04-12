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كُتّاب وآراء
الإصابات الجديدة بـ"كورونا" تتركز في جهات مراكش وفاس وطنجة
أعلنت وزارة الصحة المغربية حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، وصلت 72 في مجموعها.
وعرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 22 إصابة مؤكدة بعدوى "كوفيد 19"، بينما تم تسجيل 20 حالة أخرى على مستوى جهة فاس مكناس و12 بطنجة تطوان الحسيمة.
التحاليل المخبرية أكدت وجود 11 إصابة جديدة في جهة الدار البيضاء سطات، و5 على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة و1 في درعة تافيلالت و1 ببني ملال خنيفرة.
ووصل مجموع الإصابات المؤكدة 1617 في أرجاء التراب الوطني، وفق الإحصائيات المعلنة صباح اليوم، بينها 113 حالة وفاة و153 من المتعافين؛ بينما استبعدت إصابة 6856 شخصا.
حصيلة من طالهم الفيروس بلغت 458 بالدار البيضاء سطات و307 في مراكش آسفي، و231 بجهة الرباط سلا القنيطرة و214 على صعيد جهة فاس مكناس، و 153 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما بلغ عدد المصابين بالجائحة 104 بجهة الشرق و72 في جهة درعة تافيلالت و48 ببني ملال خنيفرة، و23 في سوس ماسة، و4 في العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تطلب من المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
الى ان يرفع عنا الله هدا الوباء
لم نستفيد مع أصحاب الرميد والان لم يقبلونا مع أصحاب الدعم للقطاع الغير مهيكل .
صراحة أصبح لدينا الشك في أننا تابعين لهذه الدولة !!!
بل هي الأسواق الرئيسية لساكنة مراكش و هي مركز التجمعات اليومية و التي لم تغلق إلا بالأمس كسويقة المصلى و الموقف و عرصة الملاك، و أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا
نتمنى أن ينخفض معدل الإصابات و تعود عجلة الحياة الطبيعية
و أن يرزقنا الله المناعة و يقوي شيوخنا و شبابنا و يحفظ هذا البلد من كل داء
الفيروس غادي او كينتاشر بقاو فديوركم اخوتي والخروج الا للضرورة القصوى
اللهم ارفع عن امتنا هدا الابتلاء