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الرئيسية | مجتمع | الإصابات الجديدة بـ"كورونا" تتركز في جهات مراكش وفاس وطنجة

الإصابات الجديدة بـ"كورونا" تتركز في جهات مراكش وفاس وطنجة

الإصابات الجديدة بـ"كورونا" تتركز في جهات مراكش وفاس وطنجة
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 10:30

أعلنت وزارة الصحة المغربية حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، وصلت 72 في مجموعها.

وعرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 22 إصابة مؤكدة بعدوى "كوفيد 19"، بينما تم تسجيل 20 حالة أخرى على مستوى جهة فاس مكناس و12 بطنجة تطوان الحسيمة.

التحاليل المخبرية أكدت وجود 11 إصابة جديدة في جهة الدار البيضاء سطات، و5 على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة و1 في درعة تافيلالت و1 ببني ملال خنيفرة.

ووصل مجموع الإصابات المؤكدة 1617 في أرجاء التراب الوطني، وفق الإحصائيات المعلنة صباح اليوم، بينها 113 حالة وفاة و153 من المتعافين؛ بينما استبعدت إصابة 6856 شخصا.

حصيلة من طالهم الفيروس بلغت 458 بالدار البيضاء سطات و307 في مراكش آسفي، و231 بجهة الرباط سلا القنيطرة و214 على صعيد جهة فاس مكناس، و 153 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما بلغ عدد المصابين بالجائحة 104 بجهة الشرق و72 في جهة درعة تافيلالت و48 ببني ملال خنيفرة، و23 في سوس ماسة، و4 في العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تطلب من المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مهاجر بريطاني الأحد 12 أبريل 2020 - 10:43
يا الله يارحمن يارحيم احفظ وطني الحبيب و جميع المسلمين والمسلمات من هذا الوباء
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64
2 - احمد الأحد 12 أبريل 2020 - 10:45
مع تصاعد الإصابات بات ضروريا التعاطي بحزم مع إجراءات الحجر الصحي و باقي الإجراءات المصاحبة له حتى نكون في امان من تمديده و بالتالي نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الا انه يجب مواكبة هذه الإجراءات بمبادرات تخفف عن الخاضعين الحجر الصحي وتوزيع المساعدات الغذائية و الصحية بالسرعة التي تطلبها الحالة كما انه في ضل توقف العديد من المؤسسات عن تقديم خدماتها فيجب عليها ان تخصص مواردها و مؤنها المخصصة لهذه المدة لدعم المحتاجين و المتوقفين عن العمل والأحياء الجامعية و المطاعم المدرسية و الداخليات و دور الطالبات و...و..
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26
3 - ساي فريد الأحد 12 أبريل 2020 - 10:48
التفاؤل والثقة: لابد لمريد الأثر النافع أن يكون متفائلاً، واثقاً بالنصر والتمكين، بعيداً عن النظرات السوداوية، والتشاؤم المُهلِك، ناظراً إلى الحياة على أنها سلسلة من البلاءات يتخللها ثقة وتفاؤل، ويعقبها نصر وتمكين وتداول
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30
4 - أبو مروة الأحد 12 أبريل 2020 - 10:48
الملاحظ هو تراجع عدد المصابين بجهة الدار البيضاء - سطات بمعنى ان الالتزام بالحجر الصحي والصرامة في تطبيق القانون 2.20.292 بدا يعطي ثماره ارجوكم بقاو في ديوركم الله يرحم لكم الوالدين
الى ان يرفع عنا الله هدا الوباء
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18
5 - متفائل الأحد 12 أبريل 2020 - 10:50
من فضلكم ايها القراء ازرعوا الامل في صفوف المغاربة قريبا سينحصر الوباء باذن الله ولنحيي ونشكر الطواقم الطبية والوقاية المدنية والقوات والسلطات العمومية على كل المجهودات المبذولة
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56
6 - طه احمد الأحد 12 أبريل 2020 - 10:50
اللهم رحمتك وعفوك على الأمة الإسلامية وعلى كل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك . محمد رسول الله .صلى آلله عليه وسلم.
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24
7 - mohamed TATA الأحد 12 أبريل 2020 - 10:53
يا رب اشف جميع المرضى . و ارجو من السلطات تقليص الساعات من اجل التبضع و الاغراض المهمة لأن هناك من الناس غير مبالين للاعداد الهائلة للمصابي تحية خالصة للسلطات الطبية والأمنية والتقدير والإحترام لكل من تقيدوا بتعليمات السلطات.
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18
8 - ouzoud الأحد 12 أبريل 2020 - 10:58
أكثر من 100 محاولة للاتصال بالرقم 1212 ولكن بدون جدوى !!!
لم نستفيد مع أصحاب الرميد والان لم يقبلونا مع أصحاب الدعم للقطاع الغير مهيكل .
صراحة أصبح لدينا الشك في أننا تابعين لهذه الدولة !!!
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8
9 - المنبر الحر الأحد 12 أبريل 2020 - 10:58
کل هده المعطيات والارقام لا تعكس الواقع مادامت عدد التحليلات قليلة و لا يتغير لذلك اغلب الناس يتحدثون عن وثيرة الفايروس وكأنها واقعية ويتناسون عدد التحليلات نعطي مثال بالاردن دولة صغيرة بساكنة عشرة مليون تقوم بتلاتة الالاف تحليلة باليوم واي شخص يريدها مجانا
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24
10 - حفض الله المغاربة الأحد 12 أبريل 2020 - 10:59
هذا الارقام تدل بما لامجال فيه للشك ان تاءثير الرطوبة و الحرارة كبير على حرية و قدرة الانتشار لهذا الفيروس. مناطق سوس و الصحراء المغربية لاتشكل ارضية خصبة لاءنتشار هذا الفيروس حيث في هذا الوقت بالذات تختلف درجة الحرارة و الرطوبة في سوس و الصحراء المغربية بشكل واضح عن باقى مناطق المملكة. الحمد لله الصيف على الابواب و حرارة مراكش و جامع الفناء الجهنمية ستكون جحيما قاتلا لفيروس كرونا الخبيث. الصيف هو من سينضف المغرب من هذا الوباء في انتضار ان ياءتى الفرج من مختبرات المانيا و امريكا في ايجاد Vaccin فعال ضد هذا الفيروس الشرس و الذكى. حفض الله المغاربة وكل البشر من شر هذا الفيروس
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10
11 - Benalla الأحد 12 أبريل 2020 - 11:03
باعتباري من ساكنة مراكش، و شاكرا لمجهودات الدولة الاستباقية، أظن أنها تأخرت كثيرا في إغلاق ما أسمته بالأسواق الهامشية،
بل هي الأسواق الرئيسية لساكنة مراكش و هي مركز التجمعات اليومية و التي لم تغلق إلا بالأمس كسويقة المصلى و الموقف و عرصة الملاك، و أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا
نتمنى أن ينخفض معدل الإصابات و تعود عجلة الحياة الطبيعية
و أن يرزقنا الله المناعة و يقوي شيوخنا و شبابنا و يحفظ هذا البلد من كل داء
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12
12 - إن شاء الله اكون خير الأحد 12 أبريل 2020 - 11:04
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وسننتصر أن شاء الله على هذا الوباء قبل رمضان واتمنى الخير للجميع وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا ان شاء الله
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13
13 - bensaid الأحد 12 أبريل 2020 - 11:06
لا شك أن هناك من يتسلل بين المدن على الأقدام. و هده مسؤولية الشيوخ و المقدمين و السلطة المحلية.
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6
14 - Soufiane الأحد 12 أبريل 2020 - 11:09
دائما الدار البيضاء هي المدينة 1 في كل شئ
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1
15 - ايوب مول البنان الأحد 12 أبريل 2020 - 11:09
الله يحد الباس
الفيروس غادي او كينتاشر بقاو فديوركم اخوتي والخروج الا للضرورة القصوى
اللهم ارفع عن امتنا هدا الابتلاء
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2
16 - Ahmed الأحد 12 أبريل 2020 - 11:12
العلاج الأهم هو احترام الحجر الصحي ونبقاو في الدار لكي لا يخرج الوباء عن السيطرة ويصبح الأمر صعباأو يطول وقت الخروج من الأزمة الله يحفظ.
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4
17 - ملاحظ الأحد 12 أبريل 2020 - 11:13
نطلب إغلاق الدار البيضاء، مراكش، مكناس وفاس،بني ملال،الريش،وعدم السماح لاحد للدخول منها والخروج. صراحة ابهرتنا الأردن الشقيقة بالإجراءات الحكيمة التي اتخذتها وهو مامكنها من التحكم بشكل جيد في الفيروس وانتشاره وقد طالبنا المسؤولين باتخاد نفس الخطوات على الاقل لكي نتفادى هذه الزيادات المرتفعة يومياولكن مع الأسف لاحياة لمن تنادي. الغريب ان الدار البيضاء والرباط تشهد مواصلة وسائل النقل العومي عملها؟!!!!!!! الأردن اقتصاديا اقل من المغرب. اذن نطلب من الدولة التدخل لوقف عمل وسائل النقل العمومي في هذه المدن وفرض حظر التجول حتى في النهار. وعدم السماح لاحد بالخروج على الاقل لأسبوعين اضافيين لكي نعرف من هو مصاب، لأن حسب تصريحات السيد الايوبي فيما سبق وعدنا بأن يشخص الحالة الوبائية الاسبوع الماضي، لكنه لم يفعل. وكما قال بأن الأشخاص الحاملين للفيروس سوف تظهر عليهم الأعراض في الأسبوع الماضي، اذن على الدولة منع خروج اي احد لكي لايتم نشر الفيروس من طرف هذه الفئة.
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1
18 - فيصل الأحد 12 أبريل 2020 - 11:14
الارقام في تزايد ملحوظ . والبعض منا مازال يستهتر بهذا الوباء الفتاك . اطلب من جميع المواطنين ان يلتزموا بيوتهم وتجنب الاختلاط والذهاب الى الاماكن المزدحمة . اللهم الطف بعبادك الضعفاء وابعد عنهم كل ضر .
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5
19 - حوزي الشاتكة الأحد 12 أبريل 2020 - 11:15
يجب على السلطات توعية الشعب عن كيفية. القضاء على هدا الفيروس ..شخصيا لم افهم ذلك الا بفتح نقاش مع ابنتي ....
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2
20 - abdo الأحد 12 أبريل 2020 - 11:22
cela montre le nombre d analyse par qui est très faible . c'est la grande faute au Maroc. je sais pas c'est quoi le objectif. est ce que vous attendez que tout le monde sera contaminé ou vous ne avez pas de argent pour faire les analyses.
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1
21 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 11:23
اعباد الله اتقوا الله في انفسكم ابقاو في اديوركم هي أحسن طريقه أنجؤت منها نفسك وعاءلتك والعزيز عليك والمحيط الدائر بك ونتناصح فيما بيننا للمكوت في المنازل وسنتغلب أن شاء الله على هدأ الوباء وكفانا من التهور
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3
22 - Elhassan الأحد 12 أبريل 2020 - 11:27
Il faut qu'on doive penser a installer des endroits auprès des entrés des zones de régions qui ont un peu de cas contaminés pour mettre en quarantaine les visiteurs des régions qui connaissent la prolifération du virus dans un premier temps et dans un second tempos on libère l'activité par le déconfinement des régions non trop touchées par le virus. Nous implorant Dieu le tout puissant de nous éloigner du mal.
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0
23 - الأمل ضئيل الأحد 12 أبريل 2020 - 11:29
لا زالت نسبة الوفيات تراوح بين 7 و 8 % وهذا يجعل بلادنا ضمن الأوائل في العالم، مما يؤكد ضعف الوسائل والامكانات المتاحة وتواضع الخبرة مقارنة مع دول الخليج مثلا، وامام هذا الوضع لا نملك إلا التضرع إلى أرحم الراحمين ليرفع عنا هذا البلاء وليعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم للذين سعوا في نشوب هذه الحرب الخبيثة...!!!
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-1
24 - تم الغيث الأحد 12 أبريل 2020 - 11:29
انطلاقا من هذه الإحصائيات يبدو أن العودة إلى الحياة العادية و ممارستها بالشكل الذي عهدناه قبل الوباء اظن انه اصبح أمرا مستبعدا ما دامت العدوى لا زالت مستشرية في بلدنا و في حالة ما إذا عدنا إلى حياتنا الطبيعية فلنتخلى عن عادة السلام باليد و بالقبلات سواء بين الأصدقاء او بين الصديقات والأهل التي قد تصل احيانا إلى أربع قبلات ...من مزايا كرونا انها ستحد من هذه العادة السيئة التي تساهم في نقل الأمراض والفيروسات بين الناس ولنكتفي بقول السلام عليكم عن بعد ولا مجال لكثرة التقبيل لإثبات المحبة .....او لاثبات النفاق احيانا
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25 - موحا الأحد 12 أبريل 2020 - 11:32
في عدة دول عربية هناك حصار وكبح للفروس حيث يسجل قليل من الاصابات. في المغرب الامور لم تتغير ويزداد عدد الاصابات كل يوم حتى اصبحنا نسجل يوميا اكثر من الصين معقل الفيروس. الإستراتيجية المتبعة لم تعطي بعد نتائج ايجابية لان هنا فجوة كبيرة بين القرارات وتطبيقها في الميدان بسبب جهل الشعب وتهوره الا القليل.
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1
26 - مغربي الأحد 12 أبريل 2020 - 11:34
الله يحفظ هاد البلاد. نتمناو من الله يفهمو الناس علاش هاد الحجر الصحي وانا متاكد هاد الحالات الحالية ماهي الا عناد الايام الاولى منه. في حين لو كان الحجر الصحي بالقوة المطلوبة ماكناش نوصلو حتى 500 حالة. الجيش مطلوب في الشارع الآن. الله يحفظ هاد البلد الآمن برجاله و بدفئ قلوب اهله. عاش المغرب الحبيب.وعاش راعيه محمد السادس الله ينورلو البصر والبصيرة باش نتجاوزو هاد المحنة.
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0
27 - Sanae الأحد 12 أبريل 2020 - 11:40
حالات الإصابة في ارتفاع رغم ارتفاع حالات الشفاء هادشي لا يبشر بخير . يجب التعامل مع بعض المواطنين المستهترين و الذين لا يحترمون قانون الحجر الصحي بكل صرامة و حزم حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه. الله يلطف بنا جميعا.
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28 - كزاوي مقيم بتطوان الأحد 12 أبريل 2020 - 11:41
إنشاء الله بالمزيد من الإلتزام بتعليمات السلطات غادي نتغلبو على الفيروس اللعين. أذكركم و نفسي ليس لنا حل آخر سوى المكوث بالمنازل و الله معانا
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