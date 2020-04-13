شبكة صحية تحذر من اختبارات "كورونا" السلبية الخاطئة بالمغرب

هسبريس - مصطفى شاكري

أرجعت العديد من المختبرات البحثية الانتشار الكبير لفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اختبارات الفحص الخاطئة، حيث تعتمد اختبارات الكشف عن "كورونا" في بلاد "العم سام" على مطابقة التسلسل الجيني للفيروس بعينات يتم أخذها من لعاب أو حلق المصاب، بينما ترتكز الفحوصات الطبية لكشف الوباء في الصين وبريطانيا على قياس الأجسام المضادة لفيروس "كوفيد-19" في جسم الإنسان.

ورغم نجاعة اختبار "RT-PCR" الذي يُشخص إصابة الفرد بـ"كورونا" فإن تلك الدراسات البحثية نبّهت إلى إمكانية الخلوص إلى نتائج سلبية خاطئة بسبب أخذ العينات بشكل غير صحيح، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشروع في استخدام اختبار الأجسام المضادة لمعرفة "المحصّنين" من الفيروس.

وقد يؤدي الضغط في المستشفيات إلى تقدير خاطئ من لدن الأطر الطبية بشأن تحديد الإصابة من عدمها، وفق المصادر البحثية عينها، ذلك أن الفيروس قد يكون في مواقع مختلفة داخل الجسم، من قبيل البلعوم الأنفي على سبيل المثال، ما جعل بعض التقارير الطبية في أمريكا تدعو إلى اعتماد الأشعة المقطعية للصدر التي تسمح برؤية الفيروس.

ويعد المغرب معنيًا أيضا بهذه الدراسات البحثية المتسارعة بخصوص فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما نبّهت إليه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة التي حذرت من نتائج اختبارات كورونا السلبية الخاطئة، موردة أن هناك ضغطاً كبيرا على معهد باستور بالدار البيضاء والمعهد الصحي بالرباط.

وقد يترتب عن الضغط على المختبرات العلمية المخصصة لتشخيص الوباء تأخير للنتائج لمدة أربعة أيام، تبعاً للشبكة الصحية، التي لفتت، في بيان لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إلى "الانعكاسات سلبية على التشخيص المبكر؛ ومن ثمة إمكانية انتشار الفيروس، فضلا عن تأخير العلاج للمصابين".

وزادت الشبكة عينها: "لقد تلقى بعض المواطنين نتائج سلبية رغم إصابتهم، إذ كانت لها نتائج وخيمة في انتشار الفيروس بشكل كبير مثلما وقع بواد إمليل وتازة وعدة مناطق مغربية أخرى، بعدما أصيبت أسر المصابين والمختلطين، علما أن الكشف بواسطة اختبار PCR اعتمدته وزارة الصحة منذ البداية للذين يستوفون معايير محددة ويعانون من مجموعة أعراض مرضية تؤهلهم لإجراء اختبار العدوى بفيروس كورونا".

وأوضح المصدر ذاته أن الاختبار سالف الذكر يعد من "أهم وأنجح الطرق لتحديد ما إذا الشخص مصابًا بعدوى كورونا أم لا، لكنه يمكن أن يؤدي أحيانا إلى نتائج سلبية خاطئة ما لم تؤخذ العينة بشكل صحيح، أو مراقبة الشخص وتوعيته بعدم الاختلاط إلى أن تمر الفترة المحددة في 14 يوماً".

وبالنظر إلى وجود عدد من التقارير عن النتائج السلبية الخاطئة، تضيف الشبكة، يطالب الأطباء باستخدام الأشعة المقطعية للصدر لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بأعراض كوفيد-19"، مستدركة: "تُظهر هذه الأشعة السينية أن الرئتين مملوءتين بالسوائل، ما يسمح للاختصاصيين برؤية فيروس كورونا، إذ تُظهر العديد من عمليات الفحص للمرضى الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا بقعًا بيضاء في الزوايا السفلية من الرئتين".

بذلك، تشدد الشبكة على أن "استخدام الأشعة المقطعية للصدر يبقى البديل المضمون في حالة الشك، على أساس أن تساهم مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية ومختبرات ووحدات الأشعة بالقطاع الخاص ذات التجهيزات المتطورة والحديثة في الكشف المبكر لتفادي انتشار المرض وحصره".