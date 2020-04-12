مغاربة وبريطانيون وأمريكيون يغادرون إلى لندن والولايات المتحدة

هسبريس من الرباط

في وقت ترفض الحكومة المغربية السماح للمهاجرين مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية العالقين بالمملكة بالمغادرة إلى أوروبا، غادر عشرات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن رحلات مخصصة أساسا لإجلاء مواطنين أمريكيين عالقين بالمملكة.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية ،عبر قنصليتها العامة في الدار البيضاء، رحلة استثنائية جديدة لنقل 200 مواطن أمريكي عالق في المغرب. كما تم سابقا تأمين تنظيم 10 رحلات لإجلاء 1500 أمريكي بعد قرار المملكة إغلاق الحدود بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

الناطق الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه جرى تنظيم رحلة جديدة مشتركة مع الخطوط البريطانية لنقل المواطنين الأمريكيين، ضمنهم عدد قليل من المغاربة من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، في توضيحه، أن الرحلة الاستثنائية مرت أولا عبر لندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم أيضا على متن الرحلة نفسها إجلاء مواطنين بريطانيين من المغرب، وعددهم حوالي 140 شخصاً، وفق ما كشفه سفير المملكة المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وأثار قرار السماح للمغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو الحاملين للجنسية الأمريكية استغراباً وسط الجالية المغربية العالقة بالمغرب من حاملي الجنسيات الأوروبية، الذين أقفلت السلطات المغربية الحدود في وجههم.

وكانت الحكومتان الهولندية والبلجيكية كشفتا أن الرباط رفضت السماح للمغاربة حاملي الجنسيات الأوروبية بالمغادرة إلى الخارج، رغم محاولات التدخل لنقلهم إلى جانب الأوروبيين.

وناشد وزير الخارجية الهولندي السلطات المغربية السماح للمواطنين الهولنديين الذين مازالوا عالقين في المملكة بالمغادرة، مشيرا إلى وزارته تقوم بجرد جميع الهولنديين العالقين بالمغرب.

وكشف وزير الخارجية الهولندي أن "المشكل يكمن في أن أغلب العالقين في المغرب هم هولنديون من أصل مغربي، وبالتالي فالمغرب يعتبرهم مغاربة ويخضعون للقوانين المغربية".

وكان المغرب قام، خلال الأيام القليلة الماضية، بإجراء خاص يسمح بعودة آلاف السياح الأجانب إلى بلدانهم عبر عشرات الرحلات الجوية الاستثنائية.