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كُتّاب وآراء
مغاربة وبريطانيون وأمريكيون يغادرون إلى لندن والولايات المتحدة
في وقت ترفض الحكومة المغربية السماح للمهاجرين مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية العالقين بالمملكة بالمغادرة إلى أوروبا، غادر عشرات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن رحلات مخصصة أساسا لإجلاء مواطنين أمريكيين عالقين بالمملكة.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية ،عبر قنصليتها العامة في الدار البيضاء، رحلة استثنائية جديدة لنقل 200 مواطن أمريكي عالق في المغرب. كما تم سابقا تأمين تنظيم 10 رحلات لإجلاء 1500 أمريكي بعد قرار المملكة إغلاق الحدود بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
الناطق الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه جرى تنظيم رحلة جديدة مشتركة مع الخطوط البريطانية لنقل المواطنين الأمريكيين، ضمنهم عدد قليل من المغاربة من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي، في توضيحه، أن الرحلة الاستثنائية مرت أولا عبر لندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم أيضا على متن الرحلة نفسها إجلاء مواطنين بريطانيين من المغرب، وعددهم حوالي 140 شخصاً، وفق ما كشفه سفير المملكة المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وأثار قرار السماح للمغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو الحاملين للجنسية الأمريكية استغراباً وسط الجالية المغربية العالقة بالمغرب من حاملي الجنسيات الأوروبية، الذين أقفلت السلطات المغربية الحدود في وجههم.
وكانت الحكومتان الهولندية والبلجيكية كشفتا أن الرباط رفضت السماح للمغاربة حاملي الجنسيات الأوروبية بالمغادرة إلى الخارج، رغم محاولات التدخل لنقلهم إلى جانب الأوروبيين.
وناشد وزير الخارجية الهولندي السلطات المغربية السماح للمواطنين الهولنديين الذين مازالوا عالقين في المملكة بالمغادرة، مشيرا إلى وزارته تقوم بجرد جميع الهولنديين العالقين بالمغرب.
وكشف وزير الخارجية الهولندي أن "المشكل يكمن في أن أغلب العالقين في المغرب هم هولنديون من أصل مغربي، وبالتالي فالمغرب يعتبرهم مغاربة ويخضعون للقوانين المغربية".
وكان المغرب قام، خلال الأيام القليلة الماضية، بإجراء خاص يسمح بعودة آلاف السياح الأجانب إلى بلدانهم عبر عشرات الرحلات الجوية الاستثنائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
نعتقد أن سياسة الحكومة سياسة اقتصادية أكثر مما هي قانونية
حامل جواز أقوى دولة في العالم يعطى حقوقه كاملة و يتم احترامه أينما حل و ارتحل إلا بالصين :)
أما منهم حاملي الجنسيات الأوروببة فقد اعتبروا مغاربة أولا و أخيرا
وجب دراسة هذا الموضوع بكل جوانبه، الإنسانية و الصحية، و لو سمحت الظروف يمكن إجراء التحاليل للناس الذين يودون الرجوع و كذلك الذين هم عالقين في دول أوربا و العالم، المهم هو إجلاء الجميع.
لمن يعترض على عودتنا الى المغرب انا متأكد انه كما نقول بالعامية ماعمرو مافات طنجة
اقسم بالله اننا اصبحنا نخجل من الجنسية المغربية امام الكل هنا
ولدت لأبوين مغربيين على يد القابلة ( sage femme ) ذبح أبي خروفا بمناسبة عقيقتي، طرب الناس وأكلوا، وأنا أكبر يكبر إنتمائي لهذا الوطن سواء في البيت في المدرسة في الشارع، إكتشفت أن الناس تفعل نفس الأشياء في جميع المناسبات وترتدي تقريبا نفس اللباس خاصة في المناسبات الدينية، وعندما يتخاصم إثنان تسمع نفس الكلام، أقول هذا الكلام لأن الجنسية المغربية ليست حروفا كتبت على عجل في أوراق هويتك فحسب بل هي إنتماء هي إحساس هي أن تعرف متى تبكي ومتى تضحك هي أمانة في عنقك يجب أن تعلمها لأبنائك، لأنهم عندما يكبرون لن يغفروا لك أنك تنازلت عن جنسية ترجع لآلاف السنين، تختزلها نظرات عينيك التي تأبى أن تكون شريكا في جريمتك،
لقد إخترت أن أبقى مغربيا حتى النهاية، لأن كل شيء يقول أنني مغربي، أنت لديك الإختيار واعلم أن كورونا سيزول فلا تضيع الوصية.
نلاحظ اجراءات انتقائية في تطبيق هذه القرارات.
ترحيل المغاربة الامريكيين ومنع المغاربة الاوربيين.
هذا كيل بمكيالين وخنوع لامريكا وتمييز بين المغاربة ابناء الوطن الواحد.
،
رفعت الجلسة
اما ترك المهاجرين بالمغادرة فليس فيه اي ضرر للدولة المغربية اذا كانت دول الاستقبال لا مشكل لها في ذالك فبلجيكا وهولندا هم راغبين في إعادة مواطنيها من الجنسيات الأخرى فهم يعدون مواطنين لهذه الدول ولهم أعمالهم هنا يعنى الدولة محتاجهم وعندهم قيمة بالنسبة لهذه الدول.الا إلى بغينا وشردوهم في تمام بدون سبب فهذا استهتار والسلام
ثانيا: سبب منع سفر مزدوجي الجنسية قد يكون اقتصادي محض. قد يصاب المغاربة فالمهجر بالمرض وبعد ذلك لا قدر الله الموت. فالضغط الذي ستعيشه القنصليات المغربية بالخارج سيكون رهيبا وتكاليف نقل الجتث إلى المغرب قد تقدر بالملايين ، حتى بالنسبة للمغاربة الذين يدفعون واجبات التأمين سيكونون عبئا على شركات التأمين التي قد تعلن افلاسها اذا ما كان عدد الموتى كبير وفضرف وجيز. لهذا السبب ربما فضل المغرب بقاءهم في المغرب ولو لفترة وجيزة حتى تمر هذه الجائحة.
والله اعلم.
مابقا لكم غير تخلصو لمدرب كرة القدم فرنسي مقيم بمراكش وهو عاطل عن العمل كل شهر 55 مليون سنتم.. مدرب منتخب الأولمبي لكرة القدم علما ان فريقه خارج من الاولمبيات ...
يمكن الدول الاوربية غير كتهضر و كتامر بلا ماتكلف بتكاليف اجلاء لمواطنين مزدوجي الجنسية.
لذا نطلب من السلطات المختصة ان توفر لهم رحلة استثنائة اسوة بالمغاربة المهاجرين بكندا والولايات المتحدة ،ويلتمس هؤلاء ان يشملهم عطف صاحب الجلالة ليجتمعوا بذويهم ويعودوا الي عملهم مصدر رزقهم
من واش كاين شي ترخيص.راه ناس عالقين غي فالمغرب بين المدن . رمضان قريب شحال من واحد باغي ارجع لدارو مكاينش فاش.قبل ميركبو هاد الناس في الحافلات ديرو ليهم التعقيم
الله اجازكم وش كاينة شي رخصة نمشي نجيب الوالدة راه حتى الدوا ديالها قريب اكمل.