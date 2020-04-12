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الرئيسية | مجتمع | مغاربة وبريطانيون وأمريكيون يغادرون إلى لندن والولايات المتحدة

مغاربة وبريطانيون وأمريكيون يغادرون إلى لندن والولايات المتحدة

مغاربة وبريطانيون وأمريكيون يغادرون إلى لندن والولايات المتحدة
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 14:00

في وقت ترفض الحكومة المغربية السماح للمهاجرين مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية العالقين بالمملكة بالمغادرة إلى أوروبا، غادر عشرات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن رحلات مخصصة أساسا لإجلاء مواطنين أمريكيين عالقين بالمملكة.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية ،عبر قنصليتها العامة في الدار البيضاء، رحلة استثنائية جديدة لنقل 200 مواطن أمريكي عالق في المغرب. كما تم سابقا تأمين تنظيم 10 رحلات لإجلاء 1500 أمريكي بعد قرار المملكة إغلاق الحدود بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

الناطق الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه جرى تنظيم رحلة جديدة مشتركة مع الخطوط البريطانية لنقل المواطنين الأمريكيين، ضمنهم عدد قليل من المغاربة من المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، في توضيحه، أن الرحلة الاستثنائية مرت أولا عبر لندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم أيضا على متن الرحلة نفسها إجلاء مواطنين بريطانيين من المغرب، وعددهم حوالي 140 شخصاً، وفق ما كشفه سفير المملكة المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وأثار قرار السماح للمغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو الحاملين للجنسية الأمريكية استغراباً وسط الجالية المغربية العالقة بالمغرب من حاملي الجنسيات الأوروبية، الذين أقفلت السلطات المغربية الحدود في وجههم.

وكانت الحكومتان الهولندية والبلجيكية كشفتا أن الرباط رفضت السماح للمغاربة حاملي الجنسيات الأوروبية بالمغادرة إلى الخارج، رغم محاولات التدخل لنقلهم إلى جانب الأوروبيين.

وناشد وزير الخارجية الهولندي السلطات المغربية السماح للمواطنين الهولنديين الذين مازالوا عالقين في المملكة بالمغادرة، مشيرا إلى وزارته تقوم بجرد جميع الهولنديين العالقين بالمغرب.

وكشف وزير الخارجية الهولندي أن "المشكل يكمن في أن أغلب العالقين في المغرب هم هولنديون من أصل مغربي، وبالتالي فالمغرب يعتبرهم مغاربة ويخضعون للقوانين المغربية".

وكان المغرب قام، خلال الأيام القليلة الماضية، بإجراء خاص يسمح بعودة آلاف السياح الأجانب إلى بلدانهم عبر عشرات الرحلات الجوية الاستثنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - اسامة الأحد 12 أبريل 2020 - 14:11
عندما تكون حاملا لجنسية دولة عضمى، تفتح لك الطرق لان المخزن المغربي يخاف من غضب هذه الدول. اوروبا اصبحت من الدول التى لا تهابها الدولة المغربية في العصر الحديث.
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122
2 - Prof karimi الأحد 12 أبريل 2020 - 14:12
un passport amercain c est TRUMP tout simplement
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68
3 - معلقوووون الأحد 12 أبريل 2020 - 14:13
تحية لكل الدول التي تقدر مواطنيها وتحترهم حتى في أصعب الظروف...الوضع الوبائي في امريكا الآن لا يقارن بأي دولة اخرى في العالم ورغم ذلك لم تتخلى عن مواطنيها عكس المغرب الذي اكتفى بكلمة إلى إشعار اخر دون اهتمام بمصير الناس التي ترقد في الشوارع وبعضهم يطلب الضيافة من النصارى
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136
4 - مغربية الأحد 12 أبريل 2020 - 14:14
طبعا الحكومة المغربية سترفض اجلائهم هم مزدوجي الجنسية و مسؤولية اجلائهم ليست مسؤولية الدولة المغربية وحدها ادا رفضت فرنسا اجلائهم او ايطاليا او اسبانيا مادا عسانا ان نفعل لهم ؟هناك قوانين لابد ان يفهمها الكل لماذا دائما يحملون المسؤولية للمغرب السفارات و القنصليات الاوربية بالمغرب رفضت حتى التحدث لهم و لم تعر اهتماما لاجلائهم اجلوا رعاياهم من اصول اوربية و لم يهتموا لدوي الاصول المغربية هده هي الحقيقة التي لم يستوعبها المهاجرون المغاربة .
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-135
5 - mohamed الأحد 12 أبريل 2020 - 14:16
المثير في الامر أن المغرب ترك المغاربة العالقين بالخارج دون أن يتدخل لإعادتهم إلى أرض الوطن. إذا كان المغرب قد اعتبر أن حاملي الجنسية المزدوجة يجب أن تطبق عليهم القوانين المغربية كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم الخاص بحالة الطوارئ الصحية فلماذا لم يتحرك من أجل حاملي الجنسية المغربية فقط والعالقين خارج أرض الوطن كما فعلت العديد من الدول التي تعطي قيمة لمواطنيها.
نعتقد أن سياسة الحكومة سياسة اقتصادية أكثر مما هي قانونية
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132
6 - أ. الصنهاجي الأحد 12 أبريل 2020 - 14:17
هادشي فاش كاتنفع الجنسية الأمريكية يتم احترام مواطينيها كيف مكان أصلهم و لونهم و شكلهم
حامل جواز أقوى دولة في العالم يعطى حقوقه كاملة و يتم احترامه أينما حل و ارتحل إلا بالصين :)
أما منهم حاملي الجنسيات الأوروببة فقد اعتبروا مغاربة أولا و أخيرا
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55
7 - Sadik YEMLAH الأحد 12 أبريل 2020 - 14:17
السماح للأمريكيبن/المغاربة بالذهاب و الرفض للجنسيات الأخرى هو إرتجال سياسي و ديبلوماسي غريب. المرجو التوضيح مم وزارة الخارجية و معرفة من إتخذ هذا القرار الغريب.
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89
8 - مشريق الأحد 12 أبريل 2020 - 14:20
وماذا عن المهاجرين المقيمين في أروبا ودائمان مع منهم مزدوج الجنسية. وبعيدين عن أولادهم ومن من مريض. (ولطلقونا نمشيوا عند ولادنا) حنا خرجين مشي دخلين
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87
9 - عالقون بماليزيا الأحد 12 أبريل 2020 - 14:22
السلام عليكم المرجو على هسبريس الا تنسى المغاربة العالقين في آسيا هنا مغاربة عالقون ب ماليزيا و اندونيسيا و تايلند و الملديف و اظن ان الحكومة المغربية نست المغاربة في الخارج ونأسف على هدة الامبالاة التي طالتنا هنا في آسيا
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58
10 - Ahmed الأحد 12 أبريل 2020 - 14:22
Esperant que Les autres marocain qui sont coincer dans le reste de monde aussi qui sont coincer au maroc que le roi pensent aussi a eux car il est le seule qui interlecoteur dans ce sujet
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9
11 - بنعبدالسلام الأحد 12 أبريل 2020 - 14:22
في الحقيقة ،بعض القرارات تستعصي على الفهم ، ومن بينها منع مزدوجي الجنسية من مغادرة التراب الوطني! ماذا ستجني بلادنا من هكذا قرار؟ لن تجني منه إلا استعداء بعض الدول التي يحمل هؤلاء المغاربة جنسيتها ،كبلجيكا ، والتي نحن في غِنىََ عن استعدائها ، وخاصة في هذه الظرفية. على المغرب أن يمكن هؤلاء المزدوجي الجنسية ،بمن فيهم بعض وزرائنا، من مغادرة المغرب . هؤلاء مجرد سياح ، والمغرب لا يحتل إلا "النصف" من قلوبهم بينما النصف الآخر فهو مخصص للدولة الأخرى. إذن ،شخصيا، لا أرى جدوى من منعهم من مغادرة المغرب. بل مغادرتهم ستشكل " un problème de moins " في هذه الظروف ، لا غير.
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53
12 - yrump الأحد 12 أبريل 2020 - 14:24
الله يرحم والديكم شي ولد الناس دماغ اشرح لي شنو سبب او الحكمة من منع مغاربة الخارج من مغادرة المغرب؟؟؟
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61
13 - علي الأحد 12 أبريل 2020 - 14:24
Je ne comprends pas pourquoi ces MRE ne sont pas autorisés à revenir dans leurs pays d'accueil qu'ils soient titulaires de la carte de séjour ou de la double nationalité ?!!
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18
14 - احمد من بلجيكا الأحد 12 أبريل 2020 - 14:24
امريكا وما ادراك ما امريكا راه ترامب ما معاهش اللعب الله يكون في عون اخوانا االلي معلقين فالمغرب وكذلك في الخارج
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36
15 - متدمر الأحد 12 أبريل 2020 - 14:25
حذاري من هذا الإجراء لا معقول الذي يمنع المغاربة الحاملين الجنسية الأوربية من مغادرة المغرب للالتحاق بمقر عملهم و دويهم. هذا الإجراء سبب في معاناة هؤلاء المواطنين الذين يساهمون بنسبة مهمة من الدخل القومي المغرب. وبالتالي هذا النوع الذي لااساس له سيفرق المغرب بابناءه الذين يعيشون بالخارج و بالتالي من سيدفع الثمن غاليا هو المغرب بحرمانه من ابناءه ذو القدرة الاقتصادية الكبيرة و التكوين العلمي الأعلى بدن شك
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40
16 - nabil الأحد 12 أبريل 2020 - 14:25
آظن آن القانون الذي وضعته الدولة المغربية يجب آن يطبق على الجميع، و بحسب البلاغات فكل مرة يتم إجلاء عدد من العالقين، و خليوكم في كلمة واحدة، إما إجلاء الجميع و كذا إرجاع المغاربة العالقين في العالم، و إما إغلاق الحدود على الجميع..
وجب دراسة هذا الموضوع بكل جوانبه، الإنسانية و الصحية، و لو سمحت الظروف يمكن إجراء التحاليل للناس الذين يودون الرجوع و كذلك الذين هم عالقين في دول أوربا و العالم، المهم هو إجلاء الجميع.
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29
17 - ترامب هذاك الأسد الأحد 12 أبريل 2020 - 14:29
راه ترامب هذاك الأسد كن فيكون
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1
18 - مغربي فالغربة الأحد 12 أبريل 2020 - 14:29
علاش شكون لكيدخل العملة الصعبة للمغرب واش مغاربة أوروبا او مغاربة امريكا ؟ راه مغاربة اوربا هوما لهازين الاقتصاد ماشي ديال مريكان ليمكيلقاوش حتي ثمن الطيارة وشكون لكيدافع عل المغرب في العالم واش مغاربة اوربا أم مغاربة مريكان. المغربة فأوروبا عندهم مناصب عليا ومشاريع كبري فأوروبا أما مغاربة مريكان لمخير فيهم كيخدم شيفور او عامل نضافة او فماكدونالدز والعام كامل كيبكيو الحكرة والفقر واغلبهم داير قناة فيوتوب باش كيسعا بيها. ليفهم شيحاجا يشرح لينا ؟؟؟ وشكون لكيعاون المغرب واش اوربا او مريكان. مريكان واحلة غير مع انعدام الصحة والمستشفيات.
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25
19 - متتبع للملف الأحد 12 أبريل 2020 - 14:30
DOuble poids,double mesures. C'est hallucinant de voir les binationaux belges et hollandais bloqués au Maroc. il ya des cas d'une extrême urgence à rapatrier vers le lieu de résidence habituel, des malades qui nécessitent la poursuite de soins, des travailleurs ne pouvant rejoindre leurs travail.. des personnes âgées en séparation avec leurs enfants..... C'est un appel aux autorités marocaines à réfléchir d'une manière responsable à cette décision catastrophique. Le lien avec les MRE une fois de plus est entrain de se déchirer sous prétexte de souveraineté du pays!!!!!
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10
20 - جبيلو الأحد 12 أبريل 2020 - 14:31
في هذه الظرفية الصعبة كان عليهم البقاء في المغرب احسن لهم من امريكا.
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-15
21 - Abdeo الأحد 12 أبريل 2020 - 14:33
Tu sais pourquoi pour qeu leurs familles envois de l argent tout simplement
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4
22 - Youssef الأحد 12 أبريل 2020 - 14:35
المرجو من الدولة السماح بدخول المواطنين المغاربة العالقين في سبتة منذ أزيد من شهر. حالتهم مزرية جداً و لن يكون هذا القرار مكلفا من الناحية اللوجستية (فقط فتح الحدود ليوم واحد). المواطن المغربي عزيز مثل وطننا. الإحترام و الشكر الجزيل على المجهودات الجبارة في هذه الظروف الصعبة.
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9
23 - مغربي عالق بالكونغو الأحد 12 أبريل 2020 - 14:37
هناك مغاربة عالقون بافريقيا وما ادراك ما افريقيا جئنا للعمل لبضعة ايام و اصبحنا بدون مأوى الاوضاع هنا صعبة و احسسنا بالغيرة والقهرة لما رأينا الفرنسيين و السوسريين والبلجكيين كانو يشتغلون معنا رحلو من طرف بلدانهم ونحن هنا في اوضاع كارثية
لمن يعترض على عودتنا الى المغرب انا متأكد انه كما نقول بالعامية ماعمرو مافات طنجة
اقسم بالله اننا اصبحنا نخجل من الجنسية المغربية امام الكل هنا
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33
24 - محمد الأحد 12 أبريل 2020 - 14:37
كل الدول الغربية سمحت لرعاياها بالدخول الا دولتنا الحبيبة و زد على هدا لم تسمح لهم حتى بالخروج. نريد توضيح من الحكومة حولة هدا الملف و اين هي الأحزاب المغربية لا اثر لها في هده الظرفية. و أقول لكل المهاجرين عساكم ان تنسوا كل ما حصل لكم في هدا الظرف الصعب سواء من حكام بلدكم او حقد فءة من المغاربة.
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18
25 - كحزي الشاتكة الأحد 12 أبريل 2020 - 14:39
المغاربة العالقين بمليلية و سبتة و باقي الدول يجب نقلهم الى المغرب ووضعهم في الفنادق الفارغة تحت الحجر الصحي كما فعلت عدة بلدان ..
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14
26 - عالقة الأحد 12 أبريل 2020 - 14:40
نناشد جلالة الملك اعادتنا الى ديارنا على غرار باقي الدول اتمنى ان تصل مناشداتنا إلى الملك شكرا هسبريس على الاهتمام ونتمنى المزيد حتى تصل الشكوى إلى من بيدهم الحل
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9
27 - خالد F الأحد 12 أبريل 2020 - 14:40
ردا على من يريد إسقاط جنسيته المغربية في زمن تتسارع فيه الأحداث وتطغى عليه الأنانية،
ولدت لأبوين مغربيين على يد القابلة ( sage femme ) ذبح أبي خروفا بمناسبة عقيقتي، طرب الناس وأكلوا، وأنا أكبر يكبر إنتمائي لهذا الوطن سواء في البيت في المدرسة في الشارع، إكتشفت أن الناس تفعل نفس الأشياء في جميع المناسبات وترتدي تقريبا نفس اللباس خاصة في المناسبات الدينية، وعندما يتخاصم إثنان تسمع نفس الكلام، أقول هذا الكلام لأن الجنسية المغربية ليست حروفا كتبت على عجل في أوراق هويتك فحسب بل هي إنتماء هي إحساس هي أن تعرف متى تبكي ومتى تضحك هي أمانة في عنقك يجب أن تعلمها لأبنائك، لأنهم عندما يكبرون لن يغفروا لك أنك تنازلت عن جنسية ترجع لآلاف السنين، تختزلها نظرات عينيك التي تأبى أن تكون شريكا في جريمتك،
لقد إخترت أن أبقى مغربيا حتى النهاية، لأن كل شيء يقول أنني مغربي، أنت لديك الإختيار واعلم أن كورونا سيزول فلا تضيع الوصية.
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-25
28 - مالك الحزين الأحد 12 أبريل 2020 - 14:40
قرار ارتجالي وغير انساني وغير قانوني ما اقدمت عليه المملكة المغربية.
نلاحظ اجراءات انتقائية في تطبيق هذه القرارات.
ترحيل المغاربة الامريكيين ومنع المغاربة الاوربيين.
هذا كيل بمكيالين وخنوع لامريكا وتمييز بين المغاربة ابناء الوطن الواحد.
،
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21
29 - المخلوف الأحد 12 أبريل 2020 - 14:42
يقول المثل المغربي المتداول :علاه بحال دخول الحمام بحال خروجو
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-7
30 - طالب بماليزيا الأحد 12 أبريل 2020 - 14:43
السلام عليكم اخي الفاضل أنا طالب مغربي بماليزيا كم عدد العالقين وهل راسلتم السفارة أرجو أن تجدوا الحل في أقرب وقت تحياتي.
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8
31 - mohamed chrif الأحد 12 أبريل 2020 - 14:43
واش لخاطرهم قالتها أمريكا يعني مافيهاش النقاش
رفعت الجلسة
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8
32 - محمد الأحد 12 أبريل 2020 - 14:44
من أقوى جوازات السفر في العالم أمريكا و إسرائيل
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6
33 - ساخط على الواقع؟ الأحد 12 أبريل 2020 - 14:44
نرجو من الدولة إعادة النضر في جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن إن أن تترك جميع المهاجرين للرجوع إلى دول إقامتهم وأولادهم وأسرهم واسترجاع جميع المغاربة العالقين الى عوائلهم من جميع الدول مع الحجر 15 يوم
اما ترك المهاجرين بالمغادرة فليس فيه اي ضرر للدولة المغربية اذا كانت دول الاستقبال لا مشكل لها في ذالك فبلجيكا وهولندا هم راغبين في إعادة مواطنيها من الجنسيات الأخرى فهم يعدون مواطنين لهذه الدول ولهم أعمالهم هنا يعنى الدولة محتاجهم وعندهم قيمة بالنسبة لهذه الدول.الا إلى بغينا وشردوهم في تمام بدون سبب فهذا استهتار والسلام
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6
34 - Estheban الأحد 12 أبريل 2020 - 14:45
يمكنكم الدخول ال موقع القنصلية الامريكية, لقد قالتها بصريح العبارة: الرحلات مخصصة لحاملي جواز السفر الامريكي و كذا بطاقات الاقامة الدائمة اي الكرين كارد.الرحلات لمن يريد الرجوع الى هناك. امريكا تعتبر مواطنيها و المقيمين شرعيا دافعي ضرائب يساهمون في اقتصاد البلاد لذا يجب حمايتهم اينما كانوا.
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12
35 - مافاهمش الأحد 12 أبريل 2020 - 14:45
غريب و عيب و عار ان تكيل المكيال بكيلين
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5
36 - إدريس الأحد 12 أبريل 2020 - 14:46
90 % ديال المغاربة لا يتقون في عمل الحكومة مند زمن بعيد لمادا الان. العشوائية في اتخاذ القرارات ميزة المخزن. لا يعقل ما يقع المهاجرين ان افترضنا من يريد الدخول ربما قد يكون حامل للفيروس. فما العيلة فين ما يريدون العودة إلى أسرهم في الغربة الله يرحم الولدين بغينا شي مسؤول يجاوب أظن اننا سنتفهم السبب.
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9
37 - متابع الأحد 12 أبريل 2020 - 14:47
اولا: الجنسية المغربية لا تسقط بمجرد الحصول على جنسية اجنبية. هذا ما ينص عليه القانون المغربي. غتبقى مغربي حتى ولو مبغيتيش.
ثانيا: سبب منع سفر مزدوجي الجنسية قد يكون اقتصادي محض. قد يصاب المغاربة فالمهجر بالمرض وبعد ذلك لا قدر الله الموت. فالضغط الذي ستعيشه القنصليات المغربية بالخارج سيكون رهيبا وتكاليف نقل الجتث إلى المغرب قد تقدر بالملايين ، حتى بالنسبة للمغاربة الذين يدفعون واجبات التأمين سيكونون عبئا على شركات التأمين التي قد تعلن افلاسها اذا ما كان عدد الموتى كبير وفضرف وجيز. لهذا السبب ربما فضل المغرب بقاءهم في المغرب ولو لفترة وجيزة حتى تمر هذه الجائحة.
والله اعلم.
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-13
38 - Milo الأحد 12 أبريل 2020 - 14:47
الحمد لله اللي ماكانش عندي رغبة ان اسافر هاد السنة(2020) الى المغرب، بعدما كنت في اواخر شهر دجنبر زرت الاهل. من شهر يناير وانا في معركة مع نفسي حتى لاخر فبراير شفت كورونا بدات في ايطاليا ومن بعد في اسبانيا(Valencia vs Atalanta)كرة القدم. وقلت احسن ابقى في المانيا في امان وطمانينة مرتاح... وعاشت المانيا من Flensburg bis München
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5
39 - kkarim الأحد 12 أبريل 2020 - 14:48
الدولة المغربية تريد من الجالية الى بقا ليهم شيئ من العملة الصعبة تصرفها هنا قبل ما تمشي لان المغرب بحاجة أليها
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7
40 - أكاديري From Germany الأحد 12 أبريل 2020 - 14:49
قرارات عشوائية من طرف حكومة التي كشفها كورنا ان المغرب بلد فيه جوع ... ناس لا تجد ما تأكل ولا في جيبها عشرة دراهم وتابعهم الاولاد والكراء ..
مابقا لكم غير تخلصو لمدرب كرة القدم فرنسي مقيم بمراكش وهو عاطل عن العمل كل شهر 55 مليون سنتم.. مدرب منتخب الأولمبي لكرة القدم علما ان فريقه خارج من الاولمبيات ...
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9
41 - sara الأحد 12 أبريل 2020 - 14:49
في المقال قالو بلي السفارة الامريكية لتكلفات بتكاليف الاجلاء.
يمكن الدول الاوربية غير كتهضر و كتامر بلا ماتكلف بتكاليف اجلاء لمواطنين مزدوجي الجنسية.
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-2
42 - سناء الادريسي الأحد 12 أبريل 2020 - 14:51
هذا راه الحماق هذا هو الجزاء والمكافأة لان الجالية المغربية باوروبا هي اكبر مساعد للمجتمع والاقتصاد في المغرب. في امستردام تركوا عشرات الجثث في المطار تنتظر لان اامغرب رفض استقبالهم هاذ الموتى رحمهم الله فيهم من قضي أكثر من 40سنة يدفع للتامينات وفي الاخير عليه ان بدفع 6000 اورو للدفن في هولندا لانه لا يملك تامين هنا ولكن عاى عاءلات الموتى الذي رفض المغرب استقبالهم استرجاع ولو عن طريق المحكمة مصاريف الدفن هنا. مالفرق بين مغربي وتركي الحكومة التركية اغلقت المطارات باستثناء صناديق الموتى. الفرق انتم تعرفونه. تابعين الانسان رغم ان دول الاستقبال تقدم للانسان الكرامة انتم تصرون على انه يبقى دون كرامة. الله ياخذ فيكم الحق. احنا كنحاولو ا نبقاوا على وطنيتنا وحبنا لجدورنا وانتم تصرون على بهدلتنا. مبهدلين الشعب في الداخل والخارج. كنقول للمهاجرين اذا لم يكن ضروريا الذهاب الى المغرب فلاذهاب اما المسكين لغرق الله يكون معنا ومعاه.
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1
43 - دماغ مهاجر الأحد 12 أبريل 2020 - 14:53
الى المعلق رقم 12 السبب الحقيقي وراء هدا المنع هو ان تلك الدول هي نفسها طلبت من المغرب ان لا يفتح الحدود رغم التصريحات و المطالبات في العلن ، اعطيك مثال ( عندما يعترضك لص ليسرقك يأتي شخص اخر ليحميك و ينقدك منه و في الاخير تكتشف انهما شريكان و خدموك فرزقك ) هكدا هي الحالة و لو ان تلك الدول أرادت من المغرب ان يقوم بتوصيل العالقين الى بلدهم بل الى بيوتهم لكان دالك في اقرب وقت ممكن. هده كل الحكاية ، بالمناسبة ليس فقط المغرب كل الدول تفعل ما يطلب منها لكن للأمانه لا اعرف من يتحكم في الكل .
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-1
44 - الهبال هاذا الأحد 12 أبريل 2020 - 14:54
كان من الأجدر ان تترك الخيار لمزدوجي الجنسية اما الخروج لبلدانهم الحقيقية التي فيها أقواتهم 120 اورو في اليوم او ان يجلسوا في المغرب الذي يعوض أسرة 1200 درهم في الشهر .
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0
45 - متتبع الأحد 12 أبريل 2020 - 14:55
اكد الوزير الاول البلجيكي ان هناك دولتين في العالم هما المغرب وبوروندي لا تريدان مساعدتنا على استرجاع المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة رغم كثرة الاتصالات بين وزيري الدولتين , وقال ان هذا الامرغير مفهوم واثرعلى المواطنين العالقين صحيا ونفسيا وماديا وسيؤثرعلى العلاقات بين هذين البلدين مستقبلا.
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46 - naamani الأحد 12 أبريل 2020 - 14:56
ما يتعلق بهجرة مزدوج الجنسية هى مسألة سياسية بالدرجة الاولى كان المغرب تقدم بطلب إلى هولندا لتسليم المسمى شعو الدي كان مبحوت عنه من طرف المخابرات المغربية بسبب تهريب المخدرات فرفضت هولندا طلب المغرب وهكد رد المغرب بالصاع صاعين ولكن للمغرب ما يبرر موقفه بسبب هدا الوباء
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47 - الجامعي بوشتى الأحد 12 أبريل 2020 - 14:56
الكثير من المهاجرين المغاربة العاملين بدولة الامارات العربية وجدوا انفسهم عالقين بالمغرب بعد تعليق كل الرحلات الجوية بين البلدين ،وهي وضعية لا يحسدون عليها ،خصوصا اذا علمنا ان جلهم ترك ابناءهم وزوجاتهم في بلاد المهجر زيادة على اعمالهم خصوصا اذا علمنا ان عطلهم الممنرحة لهم قد انتهت بمتم شهر مارس
لذا نطلب من السلطات المختصة ان توفر لهم رحلة استثنائة اسوة بالمغاربة المهاجرين بكندا والولايات المتحدة ،ويلتمس هؤلاء ان يشملهم عطف صاحب الجلالة ليجتمعوا بذويهم ويعودوا الي عملهم مصدر رزقهم
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48 - ابو آدم القنيطري الأحد 12 أبريل 2020 - 14:57
جواز السفر الامريكي لن يكن له اعتبار بعد كرورونا و الايام بيننا==الصين في الطليعة و سيتحول العالم الى نظام عالمي جديد تقوده الصين بلمسة روسيا انتهى حلم العام سام و القيادة الامبرالية == كان بالاولى للمخزن المغربي ان يمد يده الى الصين خاصة في وقت الجائحة و ليكتف من اتصالاته المباشرة و الغير المباشرة مع بكين و لا يدع خصومنا يزحفون نحوها إن اردتم ان تكون لنا قدم في العالم الجديد==يتبع
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49 - محمد الأحد 12 أبريل 2020 - 14:58
مرحبا بكم بقاو معانا .راه مازال ماسالينا منكم الحليب ديال العملة الصعبة .راحنا عارفين غادي تمشيوا وماترجعوش في الصيف. ارفعوا الحسابات البنكية والله يهنيكم.
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50 - كمال الأحد 12 أبريل 2020 - 14:59
رفض المغرب للسماح لمغاربة اوروبا المغادرة هو قرار سياسي محض توجه الدولة من خلاله رسالة تتظمن سخط المغرب وغضبه من ايواء العديد من الدول الاوروبية معارضين ولاجئين سياسيين مغاربة، هذا بحد ذاته قرار اتخذه المغرب ومن حقه ولكن المحزن هو انه يأتي على ظهر الجالية المغربية التي طالما اعطت الكثير لهذا الوطن، قرار اظن ان العديد من مغاربة العالم لن ينسوها وستغير نظرتهم اتجاه الوطن الام في المستقبل وخصوصا رفض قبول جثث الاموات من الدخول للدفن في وطنهم سيكون له أثر كبير.
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51 - الى:4 و 27 الأحد 12 أبريل 2020 - 15:00
قبل التعليق يجب قراءة المقال وبعد قراءته يجب فهمه وفي حالة صعوبة فهمه يجب عدم التعليق والاهتمام 'بعقلنا" وترك شؤن الناس
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52 - timjichte الأحد 12 أبريل 2020 - 15:00
على اساس امريكا مافيهاش كورونا والموت،فينما مشيتي الى سالا الأجل غاتودع
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53 - علي الأحد 12 أبريل 2020 - 15:01
من ورزازات انا والدة عالقة بضواحي مدينة مكناس.
من واش كاين شي ترخيص.راه ناس عالقين غي فالمغرب بين المدن . رمضان قريب شحال من واحد باغي ارجع لدارو مكاينش فاش.قبل ميركبو هاد الناس في الحافلات ديرو ليهم التعقيم
الله اجازكم وش كاينة شي رخصة نمشي نجيب الوالدة راه حتى الدوا ديالها قريب اكمل.
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54 - Amir الأحد 12 أبريل 2020 - 15:01
اعتقد ان منع مواطني الدول الاروبية من اصول مغربية له علاقة بالاقتصاد لان منع هؤلاء من السفر الى اروبا سينتج عنه ارسال اهلهم الاورو الى المغرب، وهذا سيؤمن مبلغ من العملة الى المغرب وان كان مبلغا زهيدا بالمقارنة مع الايام العادية
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