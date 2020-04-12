7 متعافين من "كوفيد- 19" يغادرون مستشفى سلا‎

هسبريس من الرباط (صور: سهيل الرميدي)

تماثل سبعة أشخاص للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، حيث غادروا، بعد زوال اليوم الأحد، المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله في مدينة سلا.

المتعافون السبعة تماثلوا للشفاء بعدما تم التأكد من ذلك بعد إجراء التحاليل المخبرية المزدوجة، التي أكدت خلو أجسادهم من فيروس "كوفيد-19".

وقد ودعت الأطر الطبية والتمريضية والإدارية المشتغلة بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا المتعافين السبعة، حيث رافقوهم إلى غاية بوابة الخروج، معربين عن سعادتهم بالنتائج المحققة.

بدورهم، قدّم المتعافون السبعة الشكر الجزيل وأعربوا عن امتنانهم لجميع الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية ولأطر القوات المسلحة الملكية التي أشرفت على علاجهم، منوهين بالجهود التي تبذلها.

وبمغادرة سبع حالات للمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا يرتفع عدد المتعافين من "كورونا المستجد" بالمرفق الصحي إلى 24 حالة شفاء، بعد أن غادر آخرون خلال الأيام الماضية.

وقد أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن شفاء 7 حالات جديدة؛ بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 113 بسبب وفاة شخصين إضافيين.