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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 116 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1661 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (104)
لطفك يا الله...
الله إلطف بنا
#بقا فدارك
حسب الاقاليم
حسب الجماعات
حسب المستشفيات
لماذا حرمان المواطن من المعلومة
هته المعلومات مفيدة للحيطة والحذر
الله يحفظ الجميع
خلاصة القول من بعد هاد الجائحة خاص الدولة تعطي الأولوية لقطاع الصحة ،التعليم و استقلالية القضاء وتنمي الموارد البشرية لان واحد الشريحة من المجتمع باقا فالعصر الحجري
هدا تعتيم اعلامي و ضبابية كبيرة في الارقام
المغرب مازال ينتهج سياسة " كلش بخير "
و حنا أفضل من كل العالم
سينفضخ الامر في الأخير
656 تحليلة 116 منها ايجابية لازال لدي نفس الايجابية لي تكملت عنها في ما مضى
ولي يغيت نوصل هو انه ما تخافوش من النسبة ككل شوفو الفرق بين يوم ويوم وماشي بالحصيلة كلها
لان فالاول كانت النسبة بين يوم يوم هو 20% 30% ولكن دايا لا مستقر بين 6% كأدنى حد و 10% كأقصى حد
وبالرغم من التحاليل لي ولات مرتفعة عما كانت عليه وهذا يدل على ان منحنى الفيروس يالمغرب مسطح وقريبا غادي نوصلو للذروة ومن بعد المنحى ينزل
شوية الصبر وكل غادي يفووت
ولكن كلما زادت مدة الطوارئ زادت الحاجة لمزيد من التبرعات لصندوق كورونا . وزاد ثقل وحجم الأزمة الاقتصادية التي ستلي الجائحة . اما قطاع التعليم . فلأن الوزارة متشبثة بكلامها فمستوى التحصيل لهذه السنة سيكون كارثي وبالطبع ستوزغع النقط على الطلبة كحبات الرمال .
ولكن الأرقام الاخيرة تشير إلى استمرار انتقال المرض.
فالله يوقف مع سكان هذا الوطن الضعيف ويجعل كل حالة مسجلة إلى شفاء عاجل انشاء الله
خرق الحجر سيؤدي لا محالة الى تمديد فترة الحجر الى تجل غير مسمى
يجب وضع خارطة كورونا في المغرب على صعيد الدوائر الحضرية و الجماعات لكي تعرف مدى خطورة تجوالك.
نسبة هذا الفابروس في البوادي كم هي ؟ وخصوصا تلك البوادي الني لا يجد اهلها الوقت لتنشيط النت وموجته ؟..وينامون باكرا ..اي لا يوظفون الكهربة الا قليلا..؟
في اليوم يبلغ عدد كشوفات 200 كشف فقط في المغرب
اين هي للاسف لا احد يجب
تابعين جيلالة بالنافخ
علي الحكومة ان تشرح خطتها لاحتواء الوباء او هبوط المنحني علي مر الايام ان كانت لديها اي خطة
القيام بفحوص عشوائية وانعدام التخطيط يؤدي الي الحائط حتي لااقول الهاوية
كل يوم مئة وفي اماكن لم يظهر فيها الوباء فكيف اذن يتم تعقب المخالطين؟؟؟؟؟؟
ام ان من اسندت اليه المهمة لايدري معني هذه المفاهيم
لو كان الشعب واعيا لكان الأمر سهل لكن للاسف، نشكر من قالوا يجب ان ترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم ها قد كشفت الطامة الكبرى .
ضمرتم الأسر المغربية بمسلسلات غير أخلاقية وبرامج دون المستوى وتقولون لماذا الشعب متخلف.
التعليم والبحث العلمي هو مفتاح التطور والرقي وليس موازين والا العروسة
الله ياخد فيكم الحق
Suivi statistique et courbes de
أولا لان عدد التحاليل قليل جدا ولا يمكن الوثوق به خاصة و ان مجموعة كبيرة من المصابين لا تضهر عليهم اية اعراض. تانيا الحجر الصحي وحده لا يمكن ان يقضي على الوباء و الدليل اننا فالاسبوع الثالت من الحجر ويبدو من الصعب الحصول على نتائج افضل دون اتخاد إجرائات اخرى.
مايمكن فعله امران لا اكتر:
1 الكشف المبكر والمكثف وهو الامر الذي لا يبد بمتناول الدولة
2 حصر الاحياء التي تعرف تفشي الوباء ووضع حجر صحي اكتر صرامة بها مع الرفع من عدد الفحوصات بها
فيما عدا دلك فنحن ننتظر الصيف لنرى تأتيره على الفيروس و ننتظر ان يكتشف الغرب دواء فعالا لان اللقاح لا يمكن اصداره وان جهز قبل 2021 و اقتصاد البلد في خطر كل ما مر الوقت
هل هو نقص في الكفآت أم في عدد الأطباء أم أن الاجهزة لم تصل بعد أم ماذا إذا ?
لماذا لا يصرحون بأماكن تفشي ظاهرة كورونا?
ما سبب كثرة الوفيات مقارنة مع بعض الدول من مثيلاتنا?
هل فعلا لا يفحص المريض حتى ظهور العلامات عليه?
35مليون / 110 ألف تساوي 318 تحليلة لكل جهاز و بذلك نتمكن من فحص كل الشعب المغربي.
عدة اسألة تطرح نفسها و لا تفسير لها إلى حدود الآن ???
وإذا تواصلت الجدية والالتزام من الجميع،فيتوقع البدء في تخفيف القيود تدريجيا بحلول رمضان.
وهذه استنتاجات من أمل وعمليات وعمل،
ويظل التقييم والقرار بيد الجهات والسلطات المختصة كما هو معلوم ومعتاد.