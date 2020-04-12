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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 116 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 116 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 116 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1661 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (104)

1 - amine الأحد 12 أبريل 2020 - 18:14
اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين الزمو بيوتكم حتى ننجو جميعا
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204
2 - إن شاء الله اكون خير الأحد 12 أبريل 2020 - 18:14
اللهم إرفع عنا هذا البلاء والوباء
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131
3 - المكناسي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:14
الله يحفضك يا بلادي المغرب الحبيب
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105
4 - بيضاوي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:14
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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126
5 - رضى الأحد 12 أبريل 2020 - 18:15
س الأرقام تتواتر! كأن اليوم شبيه بالأمس! روتين يومي قاتل حتى في سرد الإحصائيات...سننتظر الساعة السادسة لنستمع إلى نفس الخطاب العقيم "مع لاسف" نفس الارقام سوفف تترنح من جديد...نفس الرتابة بدون طعم ولا رائحة...لن يكون هناك جديد ، لن يكون هناك أي تحليل لمدى تطور هذا الفيروس اللعين، ستتلى علينا الارقام كالعادة وسيمضون إلى حال سبيلهم...وسنعود إلى حجرنا المنزلي دون أن نعلم إلى أين نحن ماضون...
لطفك يا الله...
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177
6 - عادل الأحد 12 أبريل 2020 - 18:15
مع بداية رفع عدد الاختبارات انتظروا المئات بل الآلاف من المصابين، لأن الحضر الصحي أصلا لم يطبق والكمامات لا تباع إلا في التلفاز، والأحياء الشعبية أفشلت الطوارىء الصحية...
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225
7 - عماد المديوني الأحد 12 أبريل 2020 - 18:15
نقولها و نكررها للمرة الالف, نريد الارقام و الاحصائيات لكل مدينة على حدة.
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117
8 - أطلسي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:16
118 حالة وفاة لحد الآن يدعو للقلق اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين .
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50
9 - إنا لله و إنا إليه راجعون الأحد 12 أبريل 2020 - 18:16
لا حول و لا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون
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40
10 - nabil organaiste الأحد 12 أبريل 2020 - 18:16
أظن أن 90% سيتم تمديد الحجر الصحي
الله إلطف بنا
#بقا فدارك
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53
11 - مواطنة الأحد 12 أبريل 2020 - 18:16
يا ربي السلامة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ونتمنى السلامة للجميع
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31
12 - Weld errachidia الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
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13
13 - 3arafa الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
يجب المرور الى عزل بعض المناطق التي تعرف ارقاما مهولة...يجب اقفال الأحياء و المرور الى عزل كل المخالطين...كاينين شي وحديين لا يبالون ولا يجب تركهم يقتلون البقية ..
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68
14 - عادل القنيطري الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
الله ايشافي جميع المرضى ويصبرهم على ابتلاهم ربنا انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين لا إله إلا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين اللهم امين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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49
15 - zahar الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
لطفك يا رب اللهم ارفع عنا هدا الوباء قبل رمضان ان شاء الله
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28
16 - ضد كورونا الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
مزيدا من الصبر إنشاء الله غاتزول هذه الغمة، ومن بعد الشدة الى الفرج
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34
17 - الحكمة ضالة المؤمن الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
الله يتولانا. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاستغفار وطلب الرحمة من الله .هادشي بزاف علينا.
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32
18 - مراد الداخلة الأحد 12 أبريل 2020 - 18:17
يوما عن يوم الحالات تتزايد في المغرب رغم الإجراءات المتبعة مما يطرح السؤال حول جدوة مل تبناه المغرب من تدابير وقائية.. المغر بيجب ان يعيد النظر في منظومه الصحية والاهتمام بالشباب وتخصيص الدعم للأسر بعد هذه الجائحة كفانا عبثا وسرقة و تبعية وعاش أفراد شعبنا فردا فردا
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18
19 - امين بومعاز الأحد 12 أبريل 2020 - 18:18
لطفك يا رب اللهم ارفع الوباء عنا وأخرجنا منه سالمين
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18
20 - وجدة الأحد 12 أبريل 2020 - 18:18
نريد التوزيع الدقيق

حسب الاقاليم

حسب الجماعات

حسب المستشفيات

لماذا حرمان المواطن من المعلومة

هته المعلومات مفيدة للحيطة والحذر
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55
21 - Ghir dayz الأحد 12 أبريل 2020 - 18:18
ههيا صفات حتى تنقولو هدشي نقص وتزيد
الله يحفظ الجميع
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12
22 - لحسن الأحد 12 أبريل 2020 - 18:18
11 أبريل 2020 - 19:33
خلاصة القول من بعد هاد الجائحة خاص الدولة تعطي الأولوية لقطاع الصحة ،التعليم و استقلالية القضاء وتنمي الموارد البشرية لان واحد الشريحة من المجتمع باقا فالعصر الحجري
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39
23 - مغربي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:19
اللهم اشفي جميع المصابين في المغرب وفي العالم يا رب وارحم موتانا وموتى المسلمين
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16
24 - لله الامر الأحد 12 أبريل 2020 - 18:19
اللهم نسألك اللطف واحفظ الجميع.
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13
25 - Hicham الأحد 12 أبريل 2020 - 18:19
الامر يتعلق بنا ، يجب ان نأخد الحيطة و الحذر و الالتزام بالنصائح العامة ، نطلب من الله ان يرحم موتنا ، انا لله وانا اليه راجعون .
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16
26 - يوسف الأحد 12 أبريل 2020 - 18:19
السؤال المطروح من جميع المواطنين أين هي 110 آلاف جهاز للكشف السريع التي إقتنتها وزارة اللاصحة من أموال صندوق جائحة كورونا حتى يتم الكشف على نطاق واسع لأن الأرقام جد جد ضئيلة التي قمتم بتحاليل مخبرية عليها
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61
27 - مجرد سؤال الأحد 12 أبريل 2020 - 18:19
متى سيسمح لموظفي القطاعات غير الضرورية بالبقاء في منازلهم؟؟ .. هل القاعدة :حتى يمرض احدهم بالوباء؟؟ لماذا يتم تهديد البعض بالاقتطاع في الراتب ان تغيب و البعض الاخر يتغاضون الطرف عنه حتى في الايام العادية قبل كورونا؟..
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20
28 - سعيد القروي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:19
المزيد المزيد من احترام اجراءات الطوارىء الصحية..ف هادا الاسبوع سيكون حاسما اما الزيادة او الانخفاض..نسأل الله السلامة
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2
29 - انصاف الأحد 12 أبريل 2020 - 18:20
تمديد الحجر الصحي 3 شهور للوصول إلى 0 اصابة
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8
30 - ولد ماما الأحد 12 أبريل 2020 - 18:20
السلامة.. هادشي غادي و كايتزاد... ربما الحجر الصحي لن يرفع الا بعد رمضان... تراويح مشاو هاد لعام..
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6
31 - عربي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:20
الارقام الصحيحة مزال ما نعرفوهاش
هدا تعتيم اعلامي و ضبابية كبيرة في الارقام
المغرب مازال ينتهج سياسة " كلش بخير "
و حنا أفضل من كل العالم
سينفضخ الامر في الأخير
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19
32 - said lahrizia الأحد 12 أبريل 2020 - 18:20
يا ربي السلامة هاد الشي مبغاش ينقص خلاص متى سنرى 0 حالة
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11
33 - بن عمي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:21
هاد المنحنى غادي يبقا هكا .الا الى اطرا شي تغير مناخي واقضى اعلى هاد الفيروس او الى القاو شي لقاح اولا شي ادوا افيكاس .لهدا واقيلة خاصنا نتعاملو امعا هاد الفيروس كباقي الفيروسات الموجودة والرجوع اللحيات الطبيعية.
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11
34 - حميد العايدي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:21
نتمنى الحصول على الكمامات بشكل سلس دون اي معاناة وشكرا
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18
35 - Soufiane الأحد 12 أبريل 2020 - 18:21
116 أعتقد أنها أكبر حصيلة يومية في المغرب بغيتي تعاون بلادك خليك ف دارك
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14
36 - غيور على وطنه الأحد 12 أبريل 2020 - 18:22
تصورو معيا كفاش غايكون رمضان هاذ العام إلى الحكومة قررات استمرار الحجز الصحي اللهم يارب
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2
37 - سليمان برطاطش الأحد 12 أبريل 2020 - 18:22
لطفلك يارب .لا ملجأ ولا منجى الا اليك يارب فارفع عنا الوباء والبلاء واحفظ بلدنا واجبتنا من هذا الوباء.
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10
38 - توضيح الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
يتبين ان المغرب يفلت شيء فشيئ زمام الأمور ودلك لضعف منضومته الصحية رغم المجهودات المشكورة لرجال الصحة ،أتمنى أن يزول الوباء عن فرنسا وإسبانيا حتى يهبّوا لمساعدتنا.
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-23
39 - روخو الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
صراحة هادشي مبقاش كبشر بخير عﻻش الدولة طبق حالة طوارئ تالتة على مدن مستهدفة أكتر بهاد كورونا غادي تكون نتيجة إيجابية 100%
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5
40 - حسنا الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
الحمد لله نسبة المتعافين تبشر بالخير على سلامتهم رحمة الله على من وافتهم المنية
656 تحليلة 116 منها ايجابية لازال لدي نفس الايجابية لي تكملت عنها في ما مضى
ولي يغيت نوصل هو انه ما تخافوش من النسبة ككل شوفو الفرق بين يوم ويوم وماشي بالحصيلة كلها
لان فالاول كانت النسبة بين يوم يوم هو 20% 30% ولكن دايا لا مستقر بين 6% كأدنى حد و 10% كأقصى حد
وبالرغم من التحاليل لي ولات مرتفعة عما كانت عليه وهذا يدل على ان منحنى الفيروس يالمغرب مسطح وقريبا غادي نوصلو للذروة ومن بعد المنحى ينزل
شوية الصبر وكل غادي يفووت
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10
41 - Soufiane الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
أعتقد أن سبب هذه الزيادات المتتالية و الكبيرة كل يوم ١٠٠ حالة و اكثر راجع بالأساس لعدم تطبيق الحجر الصحي و على الدولة القيام بمزيد من الصرامة مخافة الوصول للمرحلة الثالتة و خروج الامر عن السيطرة
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9
42 - محمد الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
مازال هادشي غادي .أودي كلسو فديوركم! !!
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1
43 - chomeur الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
le virus s'est déjà propagé , ce n'est plus nécessaire de confiner ou d prolonger le confinement , on va juste mettre la situation économique plus pire, on doit pas imiter les pays europeen eux ils peuvent se remettre debout après cette crise mais nous on est un faible pays économiquement toute prolongation du confinement sera une catastrophe pour le pays
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-8
44 - Hind الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
يا ناس ما بقى قدامنا غير تمديد الحجر هادشي بزاف يا ربي تلطف بالعباد يا ربي ما عندنا من غيرك لي نطلبوا
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2
45 - Talal tafraout الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
السلام عليكم...يجب على الدولة تمديد فترة الحجر الصحي إلى شهر إضافي
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-2
46 - نسبة الوفيات مرتفعة الأحد 12 أبريل 2020 - 18:23
نسبة الوفيات مرتفعة جدا الله يحد الباس
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2
47 - أشرف الأحد 12 أبريل 2020 - 18:24
هاد الشي غادي وكيرتفع. السلامة ياربب. اللهم خفف عنا ما نزل.
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0
48 - ولد زعير الأحد 12 أبريل 2020 - 18:25
ما باين لي والو فهاد الاستراتيجية الشغل غادي وتيحماض .
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3
49 - Sadik الأحد 12 أبريل 2020 - 18:25
لاحظنا ازدياد الحالات بعد إجراء توزيع اوراق الخروج و كذلك بعد عملية توزيع المساعدات المادية للناس...المرجو اعادة النظر في الاجراءات المتخدة مستقبلا.
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1
50 - FFT الأحد 12 أبريل 2020 - 18:25
بات من المحتوم تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية .
ولكن كلما زادت مدة الطوارئ زادت الحاجة لمزيد من التبرعات لصندوق كورونا . وزاد ثقل وحجم الأزمة الاقتصادية التي ستلي الجائحة . اما قطاع التعليم . فلأن الوزارة متشبثة بكلامها فمستوى التحصيل لهذه السنة سيكون كارثي وبالطبع ستوزغع النقط على الطلبة كحبات الرمال .
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-1
51 - عبيد الأحد 12 أبريل 2020 - 18:25
راه مكاينش الحل من غير نحبسو انتشار المرض. راه رمضان جاي و المصيبة تقد تزيد تكبر ايلا ماكلسناش دابا نحبسو من من العدوى، اليعافيكوم ويرحمليكوم الوالدين راه تحبسنا شهر خلينا نبراو
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2
52 - متساءل الأحد 12 أبريل 2020 - 18:26
على الله يبدأ العد التنازلي.
ولكن الأرقام الاخيرة تشير إلى استمرار انتقال المرض.
فالله يوقف مع سكان هذا الوطن الضعيف ويجعل كل حالة مسجلة إلى شفاء عاجل انشاء الله
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1
53 - مواطنة الأحد 12 أبريل 2020 - 18:26
اللهم لك الحمد يا ربي غثنا و اعف عنا و لا تؤاخذنا بذنوبنا نحن مقصرين فارحمنا يا الله ما لنا غيرك يا كريم
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3
54 - انيا الأحد 12 أبريل 2020 - 18:26
بغيت غير نعرف شحال من تحليل كيديرو في النهار، حنا مازالين 6000 تحليل دول أخرى نصف مليون تحليلة
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3
55 - حجاج الأحد 12 أبريل 2020 - 18:27
العدد في الارتفاع وهادا ان دل على شئ فهو يدل على عدم الامتثال إلى الحجر الصحي المعلن عليه وعدم تطبيق القانون الصادر عن وزارة الداخلية و الصحة ولهادا يجب علينا الامتثال وعلى الدولة السرامة لان هناك بعض الظمائر المية لا تصح لها إلا السرامة
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-2
56 - Anouar الأحد 12 أبريل 2020 - 18:27
عدد الإصابات ليس بالأرتفاع الكبير لكن هل هذا بسبب نقص في عدد الإختبارات او فعلا هاته هي الوضعية ... في إنتضار ايجاد العلماءلحل كما عودونا عبر التاريخ
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1
57 - عبدالكريم الأحد 12 أبريل 2020 - 18:27
لطفك يا رب. الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
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2
58 - مسافر الأحد 12 أبريل 2020 - 18:27
المغرب ضيع عقودا في دعم التفاهة والمهرجانات الماجنة وملايير في تبذير المال العام، من امتيازات مبالغة فيها وتقاعدات سمينة لأشخاص نهبوا خيرات البلاد ... والحصيلة شعب فوضوي عاطل ودولة فاشلة تريد أن تظهر بثوب البطل المنقذ... ارحمونا من الاستغباء... كورونا عرت واقعنا المرير، شكرا كورونا...
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19
59 - immad الأحد 12 أبريل 2020 - 18:27
500 فحص اعطى 116حالة ...النسبة كبيرة جدا!!!
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6
60 - تزنيت الأحد 12 أبريل 2020 - 18:29
اللهم الطف بينا على الدولة ان تزيد من إجراءت الطوارئ وتشديدها
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-5
61 - رشيد ص الأحد 12 أبريل 2020 - 18:30
الحمد لله نبقاو في ديورنا كاملين باش تسمعوا 0 حالة انشاء الله الحل باين واخا حتا 3 اشهر
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0
62 - امازيغي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:30
وزاره الصحه تسير في خطه حتى هي لاتعرف أين تؤذي
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5
63 - الزرهوني الأحد 12 أبريل 2020 - 18:33
اللهم نسألك اللطف.واحفظنا من هذا الوباء.
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1
64 - العين دمعات الأحد 12 أبريل 2020 - 18:34
لا يمكن تقويض منحنى العدوى ما دام الحجر لا يطبق 100٪
خرق الحجر سيؤدي لا محالة الى تمديد فترة الحجر الى تجل غير مسمى
يجب وضع خارطة كورونا في المغرب على صعيد الدوائر الحضرية و الجماعات لكي تعرف مدى خطورة تجوالك.
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-3
65 - وديعة الأحد 12 أبريل 2020 - 18:37
سؤال ...الى اهل التخصص

نسبة هذا الفابروس في البوادي كم هي ؟ وخصوصا تلك البوادي الني لا يجد اهلها الوقت لتنشيط النت وموجته ؟..وينامون باكرا ..اي لا يوظفون الكهربة الا قليلا..؟
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3
66 - إيجابي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:37
من فوائد كورونا ما يلي:نقص الجريمة.نقص التلوث. الهدوء والسكينة في الشوارع.انعدام التسكع بدون هدف محدد وخاصة الفتيات والنساء.ازدياد الاهتمام بالنظافة وتجنب المأكولات الغير صحية
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16
67 - NADAA الأحد 12 أبريل 2020 - 18:38
لطفك يا رب ، اللهم ارفع البلاء
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3
68 - منير الأحد 12 أبريل 2020 - 18:38
هاد الفيروس داير كي البورصة مرا طالع مرا نازل ما غادي يمشي حتى يخرج على العالم خصوصا مع بنادم عندو القرون ما بغاز يفهمون و يجلسون فغيرانهم نطلبو الله غير نصليو التراويح و السلام و نتجمعو مع والدينا و أحبابنا فاقرب وقت يا رحمان ارجعوا إلى الله
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6
69 - برجوووق الأحد 12 أبريل 2020 - 18:42
نتمنى أن تمر هذه الجاءحة إلى نهاية ... ونطلب من الله عز وجل أن يحفظ كافة الشعب المغربي والشعوب الإسلامية...يبقى الحجر الصحي المنزلي هو الطريقة الوحيدة لمنع اختلاط المواطنين ... اقترح ان تتخد للإدارة طريقة بيع الخضراوات والفواكه عن طريق التوزيع في الأزقة والشوارع..تكلف مجموعة من اصحاب التريبورتورات ببيع الخضر والفواكه معلبة في شكل بلاستكات أو علب كاغد باوزان معروفة ..مع ضبط الاثمان والمراقبة ... حيت يمرون بالشوارع والازقة ويهتفون بمكبات الصوت امام كل المنازل لحث الناس على اقتناء حاجياتهم مت الخصر ..وهي طريقة لتفادي الازدحام ......
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-3
70 - برجوووق الأحد 12 أبريل 2020 - 18:43
نتمنى أن تمر هذه الجاءحة إلى نهاية ... ونطلب من الله عز وجل أن يحفظ كافة الشعب المغربي والشعوب الإسلامية...يبقى الحجر الصحي المنزلي هو الطريقة الوحيدة لمنع اختلاط المواطنين ... اقترح ان تتخد للإدارة طريقة بيع الخضراوات والفواكه عن طريق التوزيع في الأزقة والشوارع..تكلف مجموعة من اصحاب التريبورتورات ببيع الخضر والفواكه معلبة في شكل بلاستكات أو علب كاغد باوزان معروفة ..مع ضبط الاثمان والمراقبة ... حيت يمرون بالشوارع والازقة ويهتفون بمكبات الصوت امام كل المنازل لحث الناس على اقتناء حاجياتهم مت الخصر ..وهي طريقة لتفادي الازدحام ......
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-2
71 - مواطن مغربي الأحد 12 أبريل 2020 - 18:43
رغم المجهودات التي يقوم بها بعض الاطباء الا انها غير كافية نظرا لعدد الوفايات المرتفع (118وفاة) هناك من سيقول انظر الى ايطاليا او فرنسا ... انا اقول له تلك الدول فقدت السيطرة على الوضع ساقارن المغرب مع قطر او الامارات هم اكثر منا في عدد الاصابات مع انخفاظ تام للوفايات(6 وفايات لقطر او اقل) نسأل اين الخلل دون ان نرمي تهما على احد و شكرا.
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-1
72 - aziz ben الأحد 12 أبريل 2020 - 18:47
اذا تغلبت كل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا على الوباء فاننا سنكون في مأمن.
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0
73 - متتبع عن كثب الأحد 12 أبريل 2020 - 18:49
كل الاجراءات الاستباقية كانت في المستوى لكن اهم واقوى اجراء لم يتخذ هو الفحص الكثير والمبكر وهو في نظري خطأ قاتل سيكلفنا ثمن باهض جدا. كان الرهان هو ان الحجر سيعطي اكله بعد 14 يوما وسنسجل عدد ضعيف جدا الا ان ما حدث هو العكس حيث تضاعف العدد والان صار من شبه المستحيل ايقاف الفيروس. الان وجب المرور للسرعة القصوى لا بد من فحص على الاقل 10000 شخص يوميا لا مفر من هذا الامر شئنا ام ابينا لا وقت نضيعه. الانتظار قاتل ومكلف.
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13
74 - مهاجر بافريقيا الأحد 12 أبريل 2020 - 18:51
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واعد كل المغتربين إلى أهلهم سالمين يارب
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75 - abdo الأحد 12 أبريل 2020 - 18:52
واااااا سي اليوبي راه 4 دقايق لي كتفتي فها الاحصاءيات عاى 40 مليوم مغربي .رها ناقصة واحشوما .راه اي واحد اقدر احسب .راه بغينا تحليل ديال الاحصاءيات وكون تحليل منطقي وعلمي .ونعرفو اشنو دارنا وشنو كانديرو وشنو غا نديرو ؟ الصبر اخواني حتى نصل ان شاء الله الى 0CM = zero covid maroc
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76 - خالد العيون الأحد 12 أبريل 2020 - 18:52
سرعة الكشف بطيئة جدا من المفروض أن العدد المسجل في اسبوع يجب الكشف عنه في يوم واحد يعني في يوم واحد يجب التعرف بشكل نهائي على شجرة المخالطين.الفيروس ينتشر بسبب واحد وهو عدم الكشف المبكر.
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0
77 - برجوووق الأحد 12 أبريل 2020 - 18:53
نتمنى أن تمر هذه الجاءحة إلى نهاية ... ونطلب من الله عز وجل أن يحفظ كافة الشعب المغربي والشعوب الإسلامية...يبقى الحجر الصحي المنزلي هو الطريقة الوحيدة لمنع اختلاط المواطنين ... اقترح ان تتخد للإدارة طريقة بيع الخضراوات والفواكه عن طريق التوزيع في الأزقة والشوارع..تكلف مجموعة من اصحاب التريبورتورات ببيع الخضر والفواكه معلبة في شكل بلاستكات أو علب كاغد باوزان معروفة ..مع ضبط الاثمان والمراقبة ... حيت يمرون بالشوارع والازقة ويهتفون بمكبات الصوت امام كل المنازل لحث الناس على اقتناء حاجياتهم مت الخصر ..وهي طريقة لتفادي الازدحام ......
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-1
78 - أنور الأحد 12 أبريل 2020 - 18:53
كاين جهات غاد ينحصر فيها الفروس والساكنه يمكن ليها تخرج للحياة اليوميه او جهات غاد يكون صعيب التحكم فيها فالفروس لأن الساكنه مكتحترمش معايير السلامة فاللهم ردا بنا ردا جميلا
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79 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 18:54
الأعداد مرتفعة جدا مقارنة مع دول عربية بدأت الإجراءات من بعدنا !!! شيء مخيف ....منعنا كل التجمعات إلا الأسواق و نريد أن نحد من الإنتشار !!!
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80 - منتقد الأحد 12 أبريل 2020 - 18:55
اين الاجهزة الكشف التي جاءت من كوريا الجنوبية و الصين و يبلغ عددها 10 الاف جهاز كاشف كورونا
في اليوم يبلغ عدد كشوفات 200 كشف فقط في المغرب
اين هي للاسف لا احد يجب
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81 - citoyen الأحد 12 أبريل 2020 - 18:55
ينطبق المثل
تابعين جيلالة بالنافخ
علي الحكومة ان تشرح خطتها لاحتواء الوباء او هبوط المنحني علي مر الايام ان كانت لديها اي خطة
القيام بفحوص عشوائية وانعدام التخطيط يؤدي الي الحائط حتي لااقول الهاوية
كل يوم مئة وفي اماكن لم يظهر فيها الوباء فكيف اذن يتم تعقب المخالطين؟؟؟؟؟؟
ام ان من اسندت اليه المهمة لايدري معني هذه المفاهيم
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82 - كمال الأحد 12 أبريل 2020 - 18:57
يا حسرة كم مرة طلبنا إعطاء عناوين البؤر بالضبط أحياء و أزقة و دروب لكن للأسف
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83 - موآطن الأحد 12 أبريل 2020 - 18:58
القضاء على الوباء في الدول الغربية يقاس بارتفاع او انخفاض عدد المرضى تحت العناية المركزة هل من خبر على هاته الحالات في المغرب؟
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84 - Nourdine الأحد 12 أبريل 2020 - 18:59
الغريب في الامر ٱن عدد الوفيات في تناقص ملحوظ وهذا مهم جدا لنا،ولكن هل الٱرقام المصرحة بها يوميا صادقه؟ إذ في ال 100 حالة الأولى شهدنا 15 حالة وفاة،اي 15٪ وحاليا 118 في 1700 حالة يعني 8٪.السؤال هو .هل المنضومة الصحية تقدمت بشكل سريع متفوقة على جيراننا الأوروبيين،ام ان هناك تضليل في عدد الوفيات، تنشري يا جريدتي ،لعل نلقى إجابة
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-1
85 - مواطن مغربي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:02
رغم المجهودات التي يقوم بها بعض الاطباء الا انها غير كافية نظرا لعدد الوفايات المرتفع (118وفاة) هناك من سيقول انظر الى ايطاليا او فرنسا ... انا اقول له تلك الدول فقدت السيطرة على الوضع ساقارن المغرب مع قطر او الامارات هم اكثر منا في عدد الاصابات مع انخفاظ تام للوفايات(6 وفايات لقطر او اقل) نسأل اين الخلل دون ان نرمي تهما على احد و شكرا.
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0
86 - الصادق الأحد 12 أبريل 2020 - 19:03
الكمامات غير متوفرة، لا بالمساحات التجارية الكبرى ولا بدكاكين البقالة، ما يذاع بالتلفزة ان الكمامات متوفرة هو كذب على المغاربة، وما يحز في النفس هو أن بعض الأشخاص المضطرين للخروج من أجل الاقتناء أو قضاء أغراض ضرورية ومخافة من العقوبة لعدم ارتدائهم للكمامة يستعملون نفس الكمامة عدة مرات الشيئ الذي يشكل خطرا عليهم وعلى حياة الآخرين والشيئ الذي كذلك سيساهم في تفاقم العدوى.. اللهم إن هذا لمنكر.. الكمامات غير متوفرة يا مسؤولين!!!!! الغريب زايدينها بالإشهار يحث المواطنين على لبس الكمامة..
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2
87 - Khalil الأحد 12 أبريل 2020 - 19:04
لقد عمل المغرب كل مافي جهده كي يترك هذا الشعب بعيد عن الوعي والمعرفة وغرس الجهل في روحه وهانحن الان نعاني من تسلط الجهل علينا.
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4
88 - Achraf الأحد 12 أبريل 2020 - 19:05
الاحياء الشعبية والاسواق العشوائية افشلت الحجر الصحي.
لو كان الشعب واعيا لكان الأمر سهل لكن للاسف، نشكر من قالوا يجب ان ترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم ها قد كشفت الطامة الكبرى .

ضمرتم الأسر المغربية بمسلسلات غير أخلاقية وبرامج دون المستوى وتقولون لماذا الشعب متخلف.

التعليم والبحث العلمي هو مفتاح التطور والرقي وليس موازين والا العروسة

الله ياخد فيكم الحق
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5
89 - عمر عبا الأحد 12 أبريل 2020 - 19:08
المرجو من السيد الأيوبي أن يدلي ببيانات أو ما يسمى منحى تطور الإصابات ( courbes) في كل جهة منذ بداية الوباء في المغرب حتى يتعرف جميع المواطنين على مدى سرعة انتشار العدوى حسب الجهات ولم لا إعطاء هذه البيانات حسب مناطق المدن أو الأحياء الكبرى العشرة الأكثر تضررا من انتشار الوباء حتى تكون انا فكرة واضحة حول توزيع وانتشار العدوى في المغرب...المرجو كذلك الإدلاء بنفس المعلومات و البيانات بالنسبة لتطور حالات الشفاء والوفيات....هذه الاحصاءات أو ما يسمى بمنحى التطور كافية وأكثر فائدة من كثرة التعاليق.... de l'évolution de chaque paramètre .
Suivi statistique et courbes de
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90 - محمد الأحد 12 أبريل 2020 - 19:09
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
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0
91 - ماشاءالله الأحد 12 أبريل 2020 - 19:10
اللّٰهم رب العزة والجبروت مالك الملك والملكوت رب السماوات والأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء،اللّهم إني ارفع كفاي بقلب باكً أن ترفع عنا البلاء وتجلي الوباء،اللّهم اشف كل مريض سقيم شفاءا لايترك ولايغادر سقما،اللّهم ارحم برحمتك التي وسعت كل شيء تعلمه ولانعلمه كل موتى المسلمين،اللّهم ان الأمر كله لك وبيدك من قبل ومن بعد فإنك تعلم كل ماكان ومايكون وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون،اللّهم فرج همنا وكربنا وأصلح أحوالنا ولا تحرمنا من دخول بيوتك والسجود لوجهك الكريم ولاتحرمنا من صلاة التراويح في شهرك المبارك الحبيب فسبحانك لا إله الا انت إني كنت من الظالمين
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92 - المغربي السوسي الريفي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:11
الكل يتسائل لمادا افراد الاجهزة الامنية لا تصاب بكورونا و هم دائما في الواجهة. المغرب يسجل كل سنة 300 الف وفاة بشتى الاسباب. 118 عدد صئيل جدا مقارنة معه. 96 بالمائه ممن ماتو في ايطاليا و اسبانيا و فرنسا فوق 75 و اكترهم بامراض مزمنة. الاخصأئيون يقولون انا الكوفيد بمتابة تعجيل لموت كان وشيكا. لمدا لا تدكر وزارة الداخلية في المغرب سن المتوفون و سجلهم الصحي لتتضح الرويا للمغاربة خاصة ان ساكنة المغرب فتية و متوسط العمر عند الوفاة هو 74. اشياء غريبة وراء كورونا
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93 - Alaa الأحد 12 أبريل 2020 - 19:12
الارقام التي تطل علينا بها وزارة الصحة تبقى دات مصداقية نسبية.
أولا لان عدد التحاليل قليل جدا ولا يمكن الوثوق به خاصة و ان مجموعة كبيرة من المصابين لا تضهر عليهم اية اعراض. تانيا الحجر الصحي وحده لا يمكن ان يقضي على الوباء و الدليل اننا فالاسبوع الثالت من الحجر ويبدو من الصعب الحصول على نتائج افضل دون اتخاد إجرائات اخرى.
مايمكن فعله امران لا اكتر:
1 الكشف المبكر والمكثف وهو الامر الذي لا يبد بمتناول الدولة
2 حصر الاحياء التي تعرف تفشي الوباء ووضع حجر صحي اكتر صرامة بها مع الرفع من عدد الفحوصات بها

فيما عدا دلك فنحن ننتظر الصيف لنرى تأتيره على الفيروس و ننتظر ان يكتشف الغرب دواء فعالا لان اللقاح لا يمكن اصداره وان جهز قبل 2021 و اقتصاد البلد في خطر كل ما مر الوقت
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2
94 - المهدي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:13
لا داعي للخوف فمن الطبيعي ان تكون الحالات المشخّصة مرتفعة مقارنة بالسابق لأن المصابين أنهوا فترة حضانة الفيروس الذي انتقل اليهم قبل الدخول في الحجر الصحي والتي لا ترافقها عادة أي أعراض في بداية الإصابة ..
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95 - أبودعاء الأحد 12 أبريل 2020 - 19:17
أذكر المعلقين على النتائج بدون أدنى تفكير والذين يزيدون من الطين بلة الأمور لا تقاس فقط بعدد الإصابات بل الأخذ بعين الإعتبار عدد الحالات المستبعدة فالبارحة كان عدد الحالات المستبعدة هو 6403 و اليوم 6943 أي الفرق هو 540 إضافة الحالات الإيجابية 116 يصبح عدد التحاليل هو 656 فتقريبا عدد التحاليل تضاعف لهذا فأنا أرى أن الأمور تأخذ منحى إيجابي و لله الحمد.و يمكن لمن له توضيحا في هذا الأمر أن لا يبخل عنا به.
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96 - مستغرب الأحد 12 أبريل 2020 - 19:19
110 ألف جهاز كشف سريع و عدد التحاليل لا يتجاوز 500 ما تفسير هذه المفارقة.
هل هو نقص في الكفآت أم في عدد الأطباء أم أن الاجهزة لم تصل بعد أم ماذا إذا ?
لماذا لا يصرحون بأماكن تفشي ظاهرة كورونا?
ما سبب كثرة الوفيات مقارنة مع بعض الدول من مثيلاتنا?
هل فعلا لا يفحص المريض حتى ظهور العلامات عليه?
35مليون / 110 ألف تساوي 318 تحليلة لكل جهاز و بذلك نتمكن من فحص كل الشعب المغربي.
عدة اسألة تطرح نفسها و لا تفسير لها إلى حدود الآن ???
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97 - Sara الأحد 12 أبريل 2020 - 19:20
المشكلة اكبر من الفحوصات او العزل الصحي صدقوني حتى ترامب لا يعرف ما يحدت ليس هناك احد في العالم كله يعرف مايحدت حكام العالم ليس امامهم الا حل واحد ادخال القطيع الى الزريبة حتى تتضح الرؤيا
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98 - الرحيق المختوم الأحد 12 أبريل 2020 - 19:21
أخطر شيء بعد كوڤيد 19 هو التعود على المصيبة وعلى أخبار الإصابات والوفيات الواردة كل يوم، عند ذلك يصاب الإحساس بالتبلد ويصبح الموت والحياة سيان.
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99 - بنت لبلاد الأحد 12 أبريل 2020 - 19:26
كراي شخصي ما كان ملزم على الدولة فعلته وماهو ملزم على الشعب لم يطبقه.كوني من الأطر الصحية فهو ملزم عليا الخروج الى العمل وفي طريقي له اجد اسهتارا من الشعب للخروج لتبضع بشكل هستيري كأنها ليلة العيد او ليلة الاول من رمضان.والله يوجعني قلبي حزنا على هذا الشعب المتهور لا اعمم.ولكن المستهثرين كثر امام هذا المشهد.وهناك الكثير يعرف فقط لغة النقض والشكوى.وارتفاع عددالمصابين راجع لعدم احترام الحجر الصحي .اذابقينا على هذا الحال فلن ننتهي ابدا.فليكن كل واحد مسؤول ويحترم الحجر الصحي لتتظافر الجهود وتنتهي هذه الجاءحة.
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100 - صاحب الأنامل الذهبية الأحد 12 أبريل 2020 - 19:26
اللهم إرفع عنا هذا الوباء و البلاء
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101 - mimoun الأحد 12 أبريل 2020 - 19:28
je ne vois aucun perspective avec ce virus au maroc en va s adapter vivre avec lui les gens ne peuvent pas enternellement rester chez eux..les chiffres nous montrent que rien ne changera
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102 - Nour الأحد 12 أبريل 2020 - 19:34
انه العبث بعينه،علينا أن نحذو حذو كوريا والمانيا ونجري التحاليل للجميع،على الاقل شخص واحد من كل منزل،حتى يتم تصنيف الحالات،لا يجب ان ننتظر حتى يظهر المصابون وتتفاقم الاعراض،ثم نبحث عن المخالطين،سنغرق في هذه الدوامة،وسنظل هكذا شهورا،يجب حل المشكل من جذوره حتى نقطع الشك باليقين،و ينتهي الحجر وتعود الحياة كما كانت في أقرب وقت.
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103 - Messi10 الأحد 12 أبريل 2020 - 19:35
الحجر الصحي سيتواصل الى ما بعد رمضان و دالك لعدت اسباب اولها تزايد عدد الاصابات تانيا يجب الوصول الى صفر حالة في اليوم وهو ما يتطلب على الاقل شهرين.
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104 - الخير في التفاصيل الأحد 12 أبريل 2020 - 19:45
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة يجب ربطه بارتفاع عدد الحالات المفحوصة يوميا ضمن عدد شبه ثابت للمخالطين بفضل تقييد الجولان والسفر،وكل هذا يرجح تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الحالات اليومية للإصابات بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وإذا تواصلت الجدية والالتزام من الجميع،فيتوقع البدء في تخفيف القيود تدريجيا بحلول رمضان.
وهذه استنتاجات من أمل وعمليات وعمل،
ويظل التقييم والقرار بيد الجهات والسلطات المختصة كما هو معلوم ومعتاد.
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