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الرئيسية | مجتمع | شفاء مغربية تبلغ 96 سنة من "كورونا".. والمخالطون 10 آلاف

شفاء مغربية تبلغ 96 سنة من "كورونا".. والمخالطون 10 آلاف

شفاء مغربية تبلغ 96 سنة من "كورونا".. والمخالطون 10 آلاف
هسبريس من الرباط
الأحد 12 أبريل 2020 - 19:01

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، عن معطيات حول الوفيات لدى الأشخاص المسنين أو المصابين الذين تم التكفل بهم وهم في حالة حرجة أو متقدمة بمرض "كوفيد 19".

وأكد المسؤول بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، مساء الأحد، أن إصابة المسنين بفيروس كورونا أو الأشخاص الذين تم التكفل بهم في حالة حرجة لا يعني ذلك أن مصيرهم سيكون الهلاك.

الدليل على ذلك، وفق المصدر الرسمي، هو تعافي أكبر سيدة مغربية مصابة من الفيروس يبلغ عمرها 96 سنة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن هناك حالات تماثلت للشفاء بعد دخولها في الإنعاش لمدة 15 يوماً تحت التنفس الاصطناعي، ثم غادرت المستشفى وهي خالية تماماً من "كوفيد 19".

وبخصوص تتبع وضعية المخالطين، كشف اليوبي أن الوباء أصبح اليوم ينتقل عبر مجموعات وبؤر صغيرة خاصة في الوسط العائلي، موردا أنه من بين 9944 مخالطا تم اكتشاف 689 حالة مؤكدة من أصل الـ1661 المسجلة بالمملكة؛ بينما لا يزال تحت المراقبة الصحية 4491 مخالطاً.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1661 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - GHATISSI BOUCHRA الأحد 12 أبريل 2020 - 19:17
بدأ الملل يتسرب إلى نفوسنا .. شاهدنا المناقشات والحوارات والأفلام السينمائية والوثائقية وو صفات الطبخ ..نهرب بين الحين إلى سماع موسيقى سرعان ما نوقفها، فالوطن والعالم يدفن موتاه ولا يجوز...و نعود للبحت عن وصفات لتقوية المناعة النفسية بعد أن قوينا المناعة الجسدية بالأكل طيلة هدا الحجر حتى ارتفع وزننا بوتيرة ارتفاع منحنى هدا الوباء
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2 - jalal_elk الأحد 12 أبريل 2020 - 19:21
اظن ان المسنين اثبتوا ان لهم مناعة قوية ضد هذا المرض ربما بما مر بهم من امراض في الماضي في ايطاليا سيدة بلغت 104 ورغم ذلك نجت من كورونا وثبت ايضا انها اصيبت بالانفلونزا الاسبانيه ونجت ايضا ويوجد العديد من اقرانهم في تركيا واسبانيا وفرنسا اللهم احفظ كل سليم واشف كل سقيم يا لطيف
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3 - ملاحظ الأحد 12 أبريل 2020 - 19:22
السلام هليكم
الآن و صلنا قرابة 1645 حالة و هو ما يمثل بالضبط عدد الاسرة الاقصى المتوفر في المغرب يعني منذ اليوم اي حالة جديدة اكتشفت سيكون لزاما نقلها الى المستشفيات الميدانية المحدثة من طرف الجيش او الى المصحات الخاصة لان المستشغيات العمومية مكتظة الى اخرها ما عدا جهات الجنوب حفظها الله و حفظ مغاربتنا الشرفاء . لذلك الحوا الالحاح بالدعاء الى الله بان يحفظنا و يرفع عنا الوباء لكي لا نصل الى تلك المستشفيات . و قولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم فيه و فضلني على كثير ممن خلق . و الحمد لله رب العالمين
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4 - حسن الأحد 12 أبريل 2020 - 19:22
عدد التحاليل اليومية مازال ضعيف
علاش مايتعمل التحاليل للمخالطين 10000 شخص في اسرع وقت
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5 - مواطنة انا الأحد 12 أبريل 2020 - 19:24
واااا ديرو حل اخر،،غيرو توقيت الحظر ،و هذا لايبشر بالخير ابدا،، نريد حظرا كليا لمدة 15 يوميا ،و حشومة و عيب والله ،حنا ملتزمين بالحجر و واحد اخور باقي تايدور ،والله هذا ماشي حل ،،عيب و عار،،البشر مريض و باغي يمشي يدير تحاليل على فقر الدم و الكبدة و يدوز ،كايتسنى غي امتا يسالي هاد الحجر و الحظر،،
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6 - السلامة للجميع الأحد 12 أبريل 2020 - 19:25
يجب ادخال تعديلات على الحجر الصحي أكثر صرامة، 100 حالة كل يوم، مع العلم ان التحاليل تتم للمخالطين فقط. ان بقي الوضع هكذا فالاكيد ان الامور ستسوء. خصوصا اذا علمنا ان المغرب يعتبر من البلدان العربية الاكثر تسجيلا للاصابات اليومية مؤخرا. الله. يستر.
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7 - البيضاوي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:26
الحمد للله على السلامة عقوبة للجميع الله إهدي لمزال خارجين بلا سبة ....
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8 - سعيد الأحد 12 أبريل 2020 - 19:26
ان لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم واجعلهم من الشهداء
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9 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 19:28
نريد التوزيع الدقيق

حسب الاقاليم

حسب الجماعات

حسب المستشفيات

لماذا حرمان المواطن من المعلومة

هته المعلومات مفيدة للحيطة والحذر
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10 - عبد البر الأحد 12 أبريل 2020 - 19:30
الله اشافي جميع المرضى
المخالطون 10 آلاف . تصورو مني بدات التحاليل ياله دوزو 8 ءلاف حالة .هاذ 10 ءلاف شحال خاصها ديال الوقت .فيناهما ادوات الكشف لشراو .البلاد مشات احمادي
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11 - مواطن الأحد 12 أبريل 2020 - 19:30
لمذا لا يتم الكشف عن باقي المخالطين عوض الإكتفاء بمراقبتهم، قبل أن يخالطو أناسا جدد فتتشعب الأمور..
وشفاء السيدة المسنة خبر يريح القلب
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12 - مواطنة مغربية الأحد 12 أبريل 2020 - 19:30
أولا نقول للسيدة المسنة التي تعافت " الحمد لله على سلامتك"
تقول وزارة الصحة انًالفيروس اصبحً ينتشر بجماعات، شكرا لإخبارنا ولكن هل من استراتيجية للتصدي لهذا الانتشار قبل ان نصل ولا قدر الله الى ما لا تحمد عقباه.
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13 - madi abdelmajid الأحد 12 أبريل 2020 - 19:31
الحمد لله والشكر لله الله احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يارب العالمين والمسلمين والمسلمات يارب العالمين
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14 - العمراني رشيد الأحد 12 أبريل 2020 - 19:32
الحمد لله على كل حال و اللهم لطفك
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15 - سميغل الأحد 12 أبريل 2020 - 19:32
في ضل ضعف التحليلات المخبرية فان المخالطين يعتبر هو عدد المصابين الذي يضاف الى العدد المصرح به في المغرب.
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16 - هشام متسائل الأحد 12 أبريل 2020 - 19:32
بيانات وتصريحات أصبحت مملة من قلة المعلومات

كاين شي جديد على الكشف الموسع وعلى الكشف السريع وعلى الكشف المبكر ؟

كاين شي جديد على أهداف السيطرة على الوباء ؟ واش حققتوا شي هذف أو قريب تحققوه ؟

كاين شي جديد على شي تاريخ باش نخرجو من جحورنا ؟
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17 - البركة،عبد،الهادي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:33
اللهم،وفقنا،في،هادا،الوباء،وابتصدي،له
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18 - المتوكل الأحد 12 أبريل 2020 - 19:34
نعم كما أسلفنا، المخالطون 10 الاف، يارب سلم سلم .
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19 - Mohamed الأحد 12 أبريل 2020 - 19:35
خسرنا التحدي . و الشعب غير واعي رغم مجهودات الدولة
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20 - ريان الأحد 12 أبريل 2020 - 19:38
طلب إلى هسبريس أن تقدم لنا أرقام عن أقسام الإنعاش و تضعها على مبيان لنعرف الضغط على الرعاية المركزة و القدرة الاستعابية للانعاش . عدد المرضى الموجود في الإنعاش الحالات الحرجة أو المتقدمة
و عدد أسرة الانعاش المتبقية. أرقام الإنعاش مهمة.

شكرا جزيلا.
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21 - علي الأحد 12 أبريل 2020 - 19:39
يجب الرفع من عدد التحاليل ،اين هي الاجهزة التي تم استيرادها مند 10 ايام،
والا لن تتحدث الارقام المصرح بها من حيث المصابين الا عن عمل وسرعة والتقدم البطيء للمختبر وليس تقدم الفيروس في البلد ،بالطبع بهته الوثيرة للفحوصات لن تكون هناك حالات مصابة اكثر من عدد الفحوصات،
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22 - وطني غيور الأحد 12 أبريل 2020 - 19:39
بقدر ما نحمد الله على الحالات المتمثلة للشفاء، نترحم على أرواح الشهداء و الشهيدات الذين التحقت روحهم بالرفيق الأعلى
مزيدا من الصبر وعدم مغادرة المنازل الا في الحالات القسوى جزاكم الله خيرا
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23 - تائه الأحد 12 أبريل 2020 - 19:40
ربما نحن البلاد الوحيد في العالم التي يتجاوز فيها عدد الاعتقالات عدد التحاليل حيت بلغ عدد التحاليل إلى حدود اليوم حوالي 8600 بينما عدد الاعتقالات فاق 25000!!!.
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24 - أحمد أحمد الأحد 12 أبريل 2020 - 19:41
الحمد لله..دائما هناك أمل...اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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25 - العبث الكوروني الأحد 12 أبريل 2020 - 19:44
الحجر الصحي إذا لم تصاحبه الإجراءات الأخرى يسمى عبثا و لن يؤدي إلى أي نتيجة فمشكلتنا هي عدم توفر المستشفيات على أجهزة الكشف مما يضطر الأطر الطبية للتعامل مع حالات مصابة على أنها سليمة حتى يثبت العكس و عندما يثبت العكس يكون الآوان قد فات و الفيروس انتشر في مختلف مرافق المشفى ولكل واحد منا أن يتساءل كيف يتم إجراء فحص كورونا ؟ لا يتم ذلك إلا بعد أن تظهر الأعراض كاملة بصيغة أخرى بعد أن يكون المصاب قد خالط الناس و نشر الوباء
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