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كُتّاب وآراء
شفاء مغربية تبلغ 96 سنة من "كورونا".. والمخالطون 10 آلاف
كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، عن معطيات حول الوفيات لدى الأشخاص المسنين أو المصابين الذين تم التكفل بهم وهم في حالة حرجة أو متقدمة بمرض "كوفيد 19".
وأكد المسؤول بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، مساء الأحد، أن إصابة المسنين بفيروس كورونا أو الأشخاص الذين تم التكفل بهم في حالة حرجة لا يعني ذلك أن مصيرهم سيكون الهلاك.
الدليل على ذلك، وفق المصدر الرسمي، هو تعافي أكبر سيدة مغربية مصابة من الفيروس يبلغ عمرها 96 سنة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن هناك حالات تماثلت للشفاء بعد دخولها في الإنعاش لمدة 15 يوماً تحت التنفس الاصطناعي، ثم غادرت المستشفى وهي خالية تماماً من "كوفيد 19".
وبخصوص تتبع وضعية المخالطين، كشف اليوبي أن الوباء أصبح اليوم ينتقل عبر مجموعات وبؤر صغيرة خاصة في الوسط العائلي، موردا أنه من بين 9944 مخالطا تم اكتشاف 689 حالة مؤكدة من أصل الـ1661 المسجلة بالمملكة؛ بينما لا يزال تحت المراقبة الصحية 4491 مخالطاً.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1661 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
الآن و صلنا قرابة 1645 حالة و هو ما يمثل بالضبط عدد الاسرة الاقصى المتوفر في المغرب يعني منذ اليوم اي حالة جديدة اكتشفت سيكون لزاما نقلها الى المستشفيات الميدانية المحدثة من طرف الجيش او الى المصحات الخاصة لان المستشغيات العمومية مكتظة الى اخرها ما عدا جهات الجنوب حفظها الله و حفظ مغاربتنا الشرفاء . لذلك الحوا الالحاح بالدعاء الى الله بان يحفظنا و يرفع عنا الوباء لكي لا نصل الى تلك المستشفيات . و قولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم فيه و فضلني على كثير ممن خلق . و الحمد لله رب العالمين
علاش مايتعمل التحاليل للمخالطين 10000 شخص في اسرع وقت
حسب الاقاليم
حسب الجماعات
حسب المستشفيات
لماذا حرمان المواطن من المعلومة
هته المعلومات مفيدة للحيطة والحذر
المخالطون 10 آلاف . تصورو مني بدات التحاليل ياله دوزو 8 ءلاف حالة .هاذ 10 ءلاف شحال خاصها ديال الوقت .فيناهما ادوات الكشف لشراو .البلاد مشات احمادي
وشفاء السيدة المسنة خبر يريح القلب
تقول وزارة الصحة انًالفيروس اصبحً ينتشر بجماعات، شكرا لإخبارنا ولكن هل من استراتيجية للتصدي لهذا الانتشار قبل ان نصل ولا قدر الله الى ما لا تحمد عقباه.
كاين شي جديد على الكشف الموسع وعلى الكشف السريع وعلى الكشف المبكر ؟
كاين شي جديد على أهداف السيطرة على الوباء ؟ واش حققتوا شي هذف أو قريب تحققوه ؟
كاين شي جديد على شي تاريخ باش نخرجو من جحورنا ؟
و عدد أسرة الانعاش المتبقية. أرقام الإنعاش مهمة.
شكرا جزيلا.
والا لن تتحدث الارقام المصرح بها من حيث المصابين الا عن عمل وسرعة والتقدم البطيء للمختبر وليس تقدم الفيروس في البلد ،بالطبع بهته الوثيرة للفحوصات لن تكون هناك حالات مصابة اكثر من عدد الفحوصات،
مزيدا من الصبر وعدم مغادرة المنازل الا في الحالات القسوى جزاكم الله خيرا