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كُتّاب وآراء
الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكورونا تبلغ 1746 حالة بالمملكة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في المغرب إلى 1746 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 7206 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني يوم 2 مارس الماضي.
من جهة أخرى؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120، بينما تأكدت 19 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا. رحماك يارب رحماك
ولله الحمد اصبح عدد حالات شفاء كبيرة هدا يعني ان هده الايام سيرتفع عدد شفاء وهدا راجع الى مرور ثلاث اسابيع على الحجر الصحي
الحمد لله "سبحانك لا اله الا انت "
الاستهتار واللامبالات ديال البعض بتعليمات السلطات غادي تأدي بنا الى ما لا تحمد عقباه
الله ارحم ليكم الوالدين لي معندو ميدير على برا ابقا فدارو أفضل ليه ولساكنة هذا الوطن .في الاتحاد قوة
اللهم إني اسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية.
سوف نلتقي جميعا في الأخيرة
بي كورونا ولا بغيرها
الموة لا مفر منه.
عند الوصول إلى ألف من موتى في يوم بعدها سيبدأ في تراجع.رمضان مبارك
نسبة الشفاء (11.23٪) تبلغ تقريبا ضعف نسبة الوفاة (6.87٪) رغم ارتفاعها نسبيا إلى دول أخرى
عدد الفحوصات المخبرية لا زال ضعيفا. يوم أمس 656 فحص.
استراتيجية غريبة وغامضة