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الرئيسية | مجتمع | الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكورونا تبلغ 1746 حالة بالمملكة

الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكورونا تبلغ 1746 حالة بالمملكة

الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكورونا تبلغ 1746 حالة بالمملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في المغرب إلى 1746 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 7206 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني يوم 2 مارس الماضي.

من جهة أخرى؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120، بينما تأكدت 19 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إن شاء الله اكون خير الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:13
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وسننتصر أن شاء الله على هذا الوباء قبل رمضان واتمنى الخير للجميع وتعود الحياة الطبيعية وسنعود للمساجد واشغالنا ان شاء الله
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70
2 - كازا الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:13
اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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51
3 - jamal Aqdad الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:13
الله إشافي الجميع ،ويبعد البلاء على هذا الوطن
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36
4 - عادي الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:14
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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24
5 - Said L الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:14
الحالات الجديدة في ارتفاع نسأل الله تعالى اللطف الالتزام بالحجر الصحي والابتعاد عن الاختلاط يمكننا أن نساهم في الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك
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30
6 - كمال الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:15
المهم التعافي انشاء الله يلطف بالجميع
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20
7 - ali الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:15
Le mieux c’est de teste le maxi de la population pour faire face et le stopper attendre comme ça avec a non respect du confinement.ca sert a rien
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30
8 - med الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:16
هاد شي غادي ويزيد لطفك يارب ..
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1
9 - خيرا الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:16
العداد يسرع نسأل الله اللطف والسلامة تحياتي وتقديري للاطقم الطبية بدون استثناء وجزاكم الله خيرا
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3
10 - البوهالي الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:18
اللهم بحق الأطفال الرضع والشيوخ الشركع والبهائم الرتع انظر إلينا نظرة رحمة وشفقة والطف بنا ورفع ما حل بنا فأنت رحمان رحيم وإن عصيناك وتجرأنا عليك .
اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا. رحماك يارب رحماك
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6
11 - يد في يد الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:18
السلاح بين ايدينا لو كنا التزمنا بيوتنا في هذه الفترة العشرين يوما بطريقة صحيحة لما كنا انتصرنا على هذا الفيروس وعدنا لحياتنا الطبيعية قبل رمضان
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2
12 - محمد الرشيدية الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:18
السلام عليكم
ولله الحمد اصبح عدد حالات شفاء كبيرة هدا يعني ان هده الايام سيرتفع عدد شفاء وهدا راجع الى مرور ثلاث اسابيع على الحجر الصحي
الحمد لله "سبحانك لا اله الا انت "
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2
13 - معلق الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:20
تؤكد التجارب ان الفيروس ينتقل عبر رذاذ العطس و جهاز التهوية في عربات الطرامواي ينشر هدا الرذاذ داخل العربة باكملها فيصيب به جميع الاشخاص الموجودين داخل الطرامواي فعلى السلطات توقيفه في القريب العاجل ملاحضة ان اكثر الاصابات متركزة في البيضاء و الرباط وهده المدينتين ينشط فيهما الطرامواي
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4
14 - هنا وهناك الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:21
استسلمنا للامر الواقع غفرانك ياارب
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0
15 - ابراهيم الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:22
لطفك يا رب
الاستهتار واللامبالات ديال البعض بتعليمات السلطات غادي تأدي بنا الى ما لا تحمد عقباه
الله ارحم ليكم الوالدين لي معندو ميدير على برا ابقا فدارو أفضل ليه ولساكنة هذا الوطن .في الاتحاد قوة
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16 - aktirdriss الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:23
يجب على موطنين التزام حجر صحي بكل قواعده وتجنب ملامسات اي شي غير معقم او المخالطة مع الغير ادا إطر لخروج،والا طال حجر صحي لمدة قد لا تطاق
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0
17 - Bouchaib الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:24
ولينا نترقبو الأرقام بكامل الخوف و للهلع, الله يحد الباس وصافي،.
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18 - abdo الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:24
اللهم انزلهم منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
اللهم إني اسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية.
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19 - محمد الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:24
يجب منع بيع الخبز في الدكاكين وحصر بيعه في المخبزات التي تحترم معايير النظافة لأن الطريقة التي يتم بها توزيع الخبز على الحوانيت تؤدي الى تلوث الخبز واتساخه كما أن لمس أكثر من يد للخبزة الواحدة من طرف البائع والمشتري يؤدي الى حملها للجراثيم والفيروسات وبالتالي نشر العدوى وأمراض أخرى
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20 - وفأء الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:25
بغينا شي صباح نصبحو على خبار زينة الله يحد الباس الله يرحم المتوفين يارب وعلى سلامة الي تشافاو مكرهتش لو عطيتونا بالتدقيق كل مدينة بغيت نعرف مدينة تمارة شحال فيها من حالة والله يخليكم الزموا بيوتكم
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21 - بويحياوي الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:25
انشاء الله بإدن الله الشفاء العاجل باذن الله لكل مصاب ومريض والله يرحم جميع الاموات المسلمين
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22 - chennouf الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:26
Hier je suis parti à marjane tanger pas un mètre mais la cause pas de caissiers suffisamment pour le grand nombre de clients par contre il ya des caisse hors service
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23 - zayde الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:26
لا تحزنوا لا تحزنوا
سوف نلتقي جميعا في الأخيرة
بي كورونا ولا بغيرها
الموة لا مفر منه.
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24 - احلام الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:26
معرفتش نتخلع ولا نزيد نطمأن يارب تشافيهم بيقدرتك اترحمهم اترحمنا يا ارحم راحمين بنادم مستهتر مابغيش يكلس ايزكا شوي من دالديل هادا راه انتحار نتوما عارفين كاين واحد داء تجنبوه احيدو من عقلكم راه كاينا غموت وحده راه لحق سبحانه لا ترمو انفسكم الى التهلكة.
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25 - hassan الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:28
لله ما اخذ ولله مااعط الكون يجري بقدر الله مهما طال الحزن والاسى لابد للغيث ان ينهمر القوة والتفاؤل يا شباب
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26 - بشرى الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:28
ما زلنا لم نصل دروة لكي يبدأ وباء بتراجع .
عند الوصول إلى ألف من موتى في يوم بعدها سيبدأ في تراجع.رمضان مبارك
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27 - متتبع عن كثب الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:29
كان واضحا من اليوم الاول ان سرعة الفحوصات لا تساير بتاتا سرعة انتشار الفيروس. عندما فرض الحجر كان هناك فقط عشرات الحالات الان صار العدد على مشارف 2000. التردد والبطئ في فحص كل المخالطين وعزلهم ادى الى هذا الوضع. من 18 الى 10 صباحا تم فحص تقريبا 300 افرزت 85 مصابا وهذه نسبة عالية جدا تعني ان قرب السيطرة على الفيروس ضرب من الخيال مع الاسف. منذ اليوم الاول والجميع يدعو وزارة الصحة الى تسريع وتكثيف الاختبارات. الان بات مؤكدا تمديد الطوار ئ مع ما يواكب ذالك من اضرار مادية ونفسية جسيمة. اضف الى ذلك ضعف ورتابة تواصل الوزارة. في 18h يأتون بخطاب رتيب صار الكل يعرف محتواه دون اي توضيحات حول الاستراتيجية المتبعة ولا اين ذهبت الفحوصات السريعة التي اقتنتها من كوريا. الخلاصة تعبنا. اللهم لطفك.
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28 - Ghizlane الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:31
يا رب اشفي جميع المرضى وارفع عنا البلاء احفظ بلادنا من كل مكروه ...
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29 - حضي راسك الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:34
الحمد لله عدد لي كيتشفاو غادي وتيتزاد خاص غي بنادم التازم بقواعد النظافة والناس لي معندهاش شي حاجة ضرورية بلاما تخرج. القاضية ماشي قاضية عندي الورقة نخرج كيفما بغيت الواحد خاصو اخممو في صحتو قبل ما يبقا اقلب على ديك الورقة لي تقدر تكون هي سبب هلاكو
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30 - تنغير ورزازات الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:35
اللهم ارحمنا وارحم والدينا واشفي مرضانا يا حي ياقيوم انك على كل شى قدير يجب على الحكومة ولجن اليقصات اعادة النضر في تنقلات اصحاب السيارات و توقيف جميع المقاولات
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31 - مهاجر بافريقيا الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:35
ان تكون مغرب في بلد إمكانياته ضعيفة وكل ماتتمناه هو فتح الحدود لعودتك إلى أحضان وطنك وعاءلتك ثم تستيقظ كل يوم على خبر مثل هذا شيء صعب إحساس لن يحس به إلا المغتربون اللهم أرفع عنا هذا الوباء يارب
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32 - تالسينتي الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:36
الهم ارفع عنا هدا الوباء وحفض جميع المسلمين
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33 - مواطن الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:36
العدد مهول مقارنة مع دول بداو الحجر الصحي بحالنا....إذن هناك تقصير..
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34 - عبدالواحد عبدالواحد الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:38
الحمد لله حالات الشفاء في إرتفاع مهم .فإن مع العسر يسرا.إن مع العسر يسرا.
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35 - هشام متسائل الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:43
الخبر السار الوحيد هو تواصل ارتفاع عدد المشافين

نسبة الشفاء (11.23٪) تبلغ تقريبا ضعف نسبة الوفاة (6.87٪) رغم ارتفاعها نسبيا إلى دول أخرى

عدد الفحوصات المخبرية لا زال ضعيفا. يوم أمس 656 فحص.

استراتيجية غريبة وغامضة
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36 - fatyاسبانيا الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:45
يجيب الحذر من بعض الاجهزة للاختبارلفيروس كرونة فهيا تعطي 30في الميئة وهد الفيروس مثل الفيروس لازكام الاسباني اللي كان في امريكا في (Kansas وانتقل مع الجنود الامركين الئ فرنسا في الحرب العالمية الاولة سنة 1918,وانقل الئ جميع الدوال العالم والله يحفض الجميع من هد الفيروس اللعين ويجيب علئ الناس بالنضافة واحترام الحجر الصحي .
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