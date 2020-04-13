الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكورونا تبلغ 1746 حالة بالمملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في المغرب إلى 1746 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 7206 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني يوم 2 مارس الماضي.

من جهة أخرى؛ تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين خلال الساعات الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 120، بينما تأكدت 19 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموعها إلى 196 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.