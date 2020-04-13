الوضع الوبائي بالمغرب .. الفيروس يطال 85 حالة جديدة في 8 جهات

هسبريس من الرباط

كشف تحديث بيانات وزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية لـ"كورونا" في المغرب، صباح اليوم الاثنين، توزيع 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة على جهات المملكة.

البيانات نفسها أنبأت بارتفاع حصيلة "كوفيد 19" إلى 1746 إصابة مؤكدة بتحاليل مخبرية في كل البلاد، من بينها 120 وفاة و196 حالة شفاء من الفيروس.

وسجلت 29 إصابة جديدة في جهة مراكش آسفي، مقابل 17 في جهة الدار البيضاء سطات و15 في طنجة تطوان الحسيمة و15 على مستوى جهة فاس مكناس.

كما رصدت حالات مؤكدة إضافية متمثلة في 5 بجهة درعة تافيلالت وإصابتان في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة واحدة في بني ملال خنيفرة وحالة أخرى بجهة سوس ماسة.

الحصيلة الإجمالية ترفع مصابي جهة الدار البيضاء سطات إلى 501، و343 في جهة مراكش آسفي و239 في الرباط سلا القنيطرة، و230 حالة مؤكدة بجهة فاس مكناس.

كما بلغ العدد إلى 168 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و108 ضمن أقاليم وعمالات جهة الشرق، و77 في جهة درعة تافيلالت و49 في جهة بني ملال خنيفرة.

أما جهة سوس ماسة فإنها مرتبطة بتسجيل 24 إصابة بكورونا، و4 في جهة العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وإصابة واحدة في جهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.