24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مراكز النداء" تدفع بالمستخدمين إلى حافة الخطر جرّاء "كورونا" (5.00)

  2. سائق سيارة أجرة ينتحر شنقا داخل منزله بخريبكة (5.00)

  3. جمعية تدعم أمهات عازبات في "الطوارئ الصحية" (5.00)

  4. شبكة صحية تحذر من اختبارات "كورونا" السلبية الخاطئة بالمغرب (5.00)

  5. كفاءات مغربية بأمريكا تُصلح أجهزة التنفس بمستشفيات المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الوضع الوبائي بالمغرب .. الفيروس يطال 85 حالة جديدة في 8 جهات

الوضع الوبائي بالمغرب .. الفيروس يطال 85 حالة جديدة في 8 جهات

الوضع الوبائي بالمغرب .. الفيروس يطال 85 حالة جديدة في 8 جهات
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:25

كشف تحديث بيانات وزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية لـ"كورونا" في المغرب، صباح اليوم الاثنين، توزيع 85 حالة إصابة مؤكدة جديدة على جهات المملكة.

البيانات نفسها أنبأت بارتفاع حصيلة "كوفيد 19" إلى 1746 إصابة مؤكدة بتحاليل مخبرية في كل البلاد، من بينها 120 وفاة و196 حالة شفاء من الفيروس.

وسجلت 29 إصابة جديدة في جهة مراكش آسفي، مقابل 17 في جهة الدار البيضاء سطات و15 في طنجة تطوان الحسيمة و15 على مستوى جهة فاس مكناس.

كما رصدت حالات مؤكدة إضافية متمثلة في 5 بجهة درعة تافيلالت وإصابتان في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة واحدة في بني ملال خنيفرة وحالة أخرى بجهة سوس ماسة.

الحصيلة الإجمالية ترفع مصابي جهة الدار البيضاء سطات إلى 501، و343 في جهة مراكش آسفي و239 في الرباط سلا القنيطرة، و230 حالة مؤكدة بجهة فاس مكناس.

كما بلغ العدد إلى 168 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و108 ضمن أقاليم وعمالات جهة الشرق، و77 في جهة درعة تافيلالت و49 في جهة بني ملال خنيفرة.

أما جهة سوس ماسة فإنها مرتبطة بتسجيل 24 إصابة بكورونا، و4 في جهة العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وإصابة واحدة في جهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdrahim الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:34
كيف لدولة لا تستطيع ان تفحص اكثر من 1000في ليوم حالة ان تحاصر فيروس
فيروس يحتاج إلى هجوم وليس انتظار ظهور اعراض على الشخص
لو استمر حال كما هو عليه فانتظرو كارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - مواطنة انا الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:36
انا بعدا بديت كانفقد الأمل في الدولة مادام الحصيلة في ارتفاع و انا كثر من شهر ماخرجتش و بنادم تايدور والدولة مادارتش اجراءات اخرى للحظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - انيا الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:36
هالعار اما عطيونا نتائج على حسب اقاليم، جهة فيها 60 مدينة، معطيات لي كيعطيو كيفكروني غير مين كتمشي عند الطبيب تيقيد ليك دوا بلا ميقولك شنو عندك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - Salman madoun الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:37
نحن الان في تطور نحو قمة المنحنى الفيروس
الله يحفظ او صافي هاذي هي اصعب مرحلة
خاصنا نردو راسنا مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - مواطنة مغربية الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:38
يااا ربي تلطف بينا و تعتقنا من هذ البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - Ingénieur الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:38
آسف ان أقول أن لهيب كورونا يتصاعد كل يوم في السماء، الوفيات مازالت مرتفعة 42%. بعد شهر من الحجر 'الجزئي' مازال كورونا يتوغل داخل المجتمع، فعلى الوزراء تحمل المسؤلية كاملة و حماية المواطنين. فأي شخص مصاب يمكنه نقل المرض للخضار ومول الحانوت...إذا استمر الحال هكذا لن نخرج من بيوتنا كما كان متوقعا في أبريل لأستقبال رمضان. ماذا سيأكل اصحاب المهن الحرة مثل الحلاق و النجار والنادل و الالبسة ... فليس لديهم CNSS ولا رميد؟ وهل الدولة قادرة على دعم المواطنين لشهور؟ لشهور.. يجب منع العمل في جميع القطاعات لمدة 14 يوم وعدم الخروج 24h/24 ، أم من الضروري دائما ان نتبع ما تفعله أوروبا؟ امريكا فشلوا في مواجهة كورونا.لماذا لا يكون المغرب مثالا في الإنضباط. يجب تعميم المعسكرات الصحية بعيدا عن المدن الملوثة القريبة من البحر التي تزيد المرضى مرضا واختناقا وإعاؤهم أغذية طبيعية عوض المعلبات...يجب البحث في مصل المعافين لعلاج المرضى لأن فيه مضادات الأجسام التي تفتك بكورونا..يجب الدعاء و اخراج الزكاة والتصدق على المحتاجين لعلها تكون سببا في رحمة الله بنا :'ما نزل ابتلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة'
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - ام نور الاثنين 13 أبريل 2020 - 10:39
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين...دابا هدا الاسبوع غادي اطلعو الارقام حيت المستشفى الجامعي ولا حتى هو كيدير التحاليل....هاد نهار بدا الرباط..وغادي ابداو حتى ديال مراكش فاس وجدة...ديال كازا ديجا بدا في وسط الاسبوع لفات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.