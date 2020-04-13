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محامون ينبّهون إلى اختلالات تطبيق "عقوبة الكمامة"

محامون ينبّهون إلى اختلالات تطبيق "عقوبة الكمامة"
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:54

ما زال الجدل الذي أعقب إقرار السلطات العمومية إجبارية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، تحت طائلة التعرض لعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس، مستمرا، في ظل نفاد الكميات الموزعة من الكمامات من محلات بيع المواد الغذائية وحتى من الصيدليات.

وطرح غياب الكمامات في السوق إشكالا كبيرا بالنسبة لعدد من المواطنين المسموح لهم بمغادرة بيوتهم؛ إذ وجدوا أنفسهم بين مطرقة عدم توفّرها وبين سندان الخوف من أن تطالهم العقوبات التي وضعتها السلطات، والتي دعت النيابةُ العامة، في مذكرة موجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين، إلى تطبيقها بصرامة.

ووجّه ثمانية محامين بهيئة القنيطرة رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حول موضوع إجبارية وضع الكمامات، نبهوا فيها إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية، حماية للمواطنين من الوقوع في جرائم لا سبيل لهم لتفاديها، أي الخروج بدون حمل الكمامات لعدم توفرها.

وسجّل المحامون الموقعون على الرسالة المفتوحة أن مخافر الشرطة أصبحت تعجّ، مباشرة بعد سريان قرار إجبارية وضع الكمامة، بالمشتبه فيهم بجنح خرق هذا القرار، "دون البحث في أسباب ارتكاب هاته الجنح، وهو ما قد ينتهي بصدور أحكام قضائية بإدانتهم بعقوبات قد تكون سالبة للحرية بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة".

واعتبر المصدر ذاته أن إشكال الحرص على تطبيق القانون ضد مخالفي قرار وضع الكمامة دون البحث في أسباب ارتكاب هذه الجنحة، "يجعلنا في وضعية شاذة واستثنائية ستشهدها المنظومة القانونية في بلادنا يتعين أخذها بعين الاعتبار".

وأكد المحامون الثمانية أنهم، كمتتبعين للشأن القانوني، لم يسبق لهم أن سمعوا آراء حول الجريمة التي يستحيل تفاديها من طرف المواطنين، ذلك أنّ من يضطر للخروج للعمل أو لزيارة طبيب سيجد نفسه أمام وضعية يستحيل معها تفادي الجريمة في حالة عدم ارتدائه كمامة بسبب لا دخل له فيه.

واتّخذت السلطات العمومية المعنية قرار إجبارية حمل الكمامة مساء يوم الإثنين الماضي، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموالي. وبعد زوال اليوم نفسه، وجه رئيس النيابة العامة مذكرة إلى الوكلاء العاملين ووكلاء الملك والمحامي العام الأول، دعاهم فيها إلى "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامة.

وتتراوح عقوبة مخالفة هذا القرار بين الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة المالية بين 300 و1300 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكن فئات من المواطنين ما زالوا يبحثون عن الكمامات دون أن يجدوها لا في محلات بيع المواد الغذائية ولا في الصيدليات كما عاينت ذلك هسبريس إلى حدود أمس الأحد.

وتخلّت بعض المراكز التجارية الكبرى عن بيع الكمامات بصفة نهائية بعد أن كانت تبيعها خلال الأيام الأولى لتطبيق قرار إجباريتها، وعلقت لافتات صغيرة على زجاج أبوابها مضمونها: "نلفت انتباه زبنائنا الكرام إلى أن الكمامات تباع حصريا في محلات البقالة".

وعرفت عملية تموين السوق بحاجياته من الكمامات اضطرابا عقب إصدار وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا يقضي بمنع بيعها بالتقسيط، بعد أن كانت توزَّع علب من خمسين وحدة على محلات البقالة. وكانت هسبريس قد نبهت إلى أن هذه العملية قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد بين مستعملي الكمامات، بسبب لمسها بأيدي التجار التي قد تكون حاملة للفيروس.

ولتجاوز الإشكال القانوني الذي يطرحه غياب الكمامات في السوق، مقابل تشديد السلطات القضائية في تطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين، دعا المحامون الذين راسلوا رئيس النيابة العامة إلى إجراء أبحاث تمهيدية في محيط المشتبه بهم للتأكد من وجود هاته الكمامات قبل تسطير أي متابعة في حقهم، وذلك حماية للمواطنين من الوقوع في جرائم لا سبيل لهم لتفاديها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - قولوا العام زين الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:17
هناك ٱناس يرتدون كمامة واحدة مند فرضها تجنبا لأداء الغرامة وليس خوفا على صحتهم مما يزيد خطورتها كما تبدو بالية
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45
2 - الجريمة الحتمية الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:29
الاثنين ليلا قانون إجبارية حمل الكمامة الثلاثاء صباحا الشرطة تعتقل الناس الذين خرجوا للبحث عن الكمامات بجنحة عدم حمل الكمامة ، بعد الزوال الوكيل العام يصدر أمرا بالتشدد و الصرامة في معاقبة المجرمين الذين لا يضعون كمامة على وجوههم . الشرطة في إسبانيا اليوم و بعد خروج بعض فئات العمال و المستخدمين، تقوم بتوزيع آلاف الكمامات على المواطنين مجانا و لا تعتقل و لا تصفع. خلاصة القول: الحكومة تنتقم من الشعب و تخرق أبسط حقوقه بدعوى الطوارئ.
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58
3 - Mohm محمد الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:33
Impossible de trouver un masques ni en pharmacie ni chez l epicier
No au souk ni chez les vendeurs à la sauvette avant de pénalisé donné des masque au lieu de raconter n importe quoi
Oujda et sa région
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17
4 - كريم التدلاوي الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:33
من بين الاشكاليات التي ستواجه السلطات التي عهد إليها تطبيق القانون ان بعض الكمامات تحمي فقط حاملها ويطلق عليها كمامة الاناني فكيف يمكن لرجال السلطة معرفتها حتى يتسنى لهم تحرير محضر بهذا الخصوص
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-6
5 - مول الحانوت الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:36
انا صاحب محل تجاري للمواد الغذائية. اليوم زارنا موزع الحليب سنطرال سألته عن الكمامات قال لي امرونا ان نبيع 20 كمامات لكل دكان. فلم اخدها منه . اذن حللوا وناقشوا
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19
6 - هذا ما أشاهد الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:36
في رأيي هذه الكمامة ستزيد في الإصابات لأننا نحن المغاربة كثير منا يستعملها خوفا من السجن او العقوبات الزجرية وليس وليس للوقاية من كوفيد 19 وإذا كان الأمر كذلك فسيكون الخلل في استعمالها كثير وكثير .
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14
7 - أحمد عين الشق الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:37
الكمامات غير موجودة بتاتا في محلات البقالة والصيدليات أين هي الأرقام التي تحدث عنها الوزير وأظن أنه بدل بيع 10 كمامات ب 8 دراهم يجب بيع 12 كمامة ب 10 دراهم تفاديا لتبادل النقود؛ الصرف
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14
8 - عبدو الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:38
بعض الشعب الحيّ يسائل الدولة حول وجود الكمامات، لحد الساعة لم أجدها في محيطي، لا أعرف إن كانت الدولة تريد إرجاعنا مجرمين بالقوة، إلا كان من حدّ يجب أن يسأل فهم نحن " فين لكمامة؟"
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19
9 - الحيطة والحذر الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:39
الكمامة هي التي ستزيد من انتشار الوباء ،أتدرون ان هناك أناسا يستعملونها منذ بداية فرضها على الجميع ولم يستبدلوها؟ يستعملونها وبدل رميها يقومون بتخزينها لليوم الاخر !!!!!!!!!
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12
10 - متتبع الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:40
بارك الله فيكم ايها المحامون سلطتم الضوء على هذا الامر الذي يجب على النيابة العامة الاخذ به للضرورة في ظل صمت الهيئات الحقوقية
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17
11 - Mouatene الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:41
j'aime prendre une photo avec un masque
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4
12 - [email protected] الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:42
J'habite un douar dans la région de Marrakech, à ce jour il n'y a pas encore de kammamtes au bled.
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8
13 - ماركس الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:43
ماتضح لي ان من احس انه همش في هذه الظروف.يعق على اي شيئ. بقا فدارك تهني بلادك ا ولادك
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-9
14 - مغربي الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:45
حتى كوريا الشمالية ليس لها مثل هذه القوانين. السجن لمن لم يرتدي كمامات غير مجانية و غير موجودة أصلا!!!!
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14
15 - سعيد الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:47
اضطررت لاستعمال نفس الكمامة لثلاثة ايام لاني لم اجدها في حي حسان في الرباط
كفى استهتارا بحياة المواطنين و كفى من العشوائية
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13
16 - مواطن الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:49
قانون غريب وغير عادل في حق الكثير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التوفر على الكمامة لسوء تقدير الحكومة وعدم توفيرها في المتاجر وفي الصيدليات.وحتى تلك التي وفرتها اقتناها من تمكن من الحصول عليها بكمية وافرة وزعها على كل افراد اسرته مادام يتوفر على اكثر من ترخيص للخروج. وظل من لا يتوفر عليها محاصر ا في منزله بهذا القانون الغريب غير مسموح له بالتبضع او شراء ما يحتاجه من دواء او قضاء غرض ملح. ادخلوا مراكز التسوق فستجدون الزوج وزوجته او الزوجة وابنها. وستجدون هؤلاء يخرجون يوميا.لم لا تتم مراقبة التراخيص والتاشير عليها بdateur لمنع المواطن من الخروج يوميا؟
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2
17 - hamid mknasi الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:50
اكمامات والو مكاينينش.. ألمعندوش يغموه فلوس ولا لحبس....ما دمت فالمغرب فلا تستغرب
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6
18 - HOMMADI الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:51
والله انه العبث انا لحد الساعة لم اجد الكمامة لا في الصيدليات ولا محلات البقالة (ولا محلات تركيا) هنا في دكالة ولست وحدي
حسب رايي فهناك تقريبا 20% لايرتدون الكممات بسبب عدم وجودها ,
لكن السلطات لاتؤاخذ المواطنين على ذلك
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7
19 - abboud الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:55
لم اجد الكمامة الا في متجر-بيم - وبثمن 14 درهم للواحدة. من حسن حظي انني لا اخرج الا مرة في الاسبوع قصد التبضع.
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2
20 - جمال الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:55
الكمامات غير موجودة في صيدليات مدينة بركان (،،،،،؟).
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5
21 - العابر الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:56
ا لتطبيق الحازم و الصارم......واش المسؤولين قد فمهم قد عملهم.لا طبعا.واش لكمامات كاينين بعدا.اتحدى اي مسؤول يمشي ماعيا ندورو بقال بقال صيدلية صيدلية حتا صحاب parapharmacie و الله منالقوها.تطبيق القانون في هذه يعتبر شطط في استعمال السلطة ان لم يكن خرقا لقوانين اخرى يجب محاسبة الحكومة عليها و فورا لان جائحة كورونا تهددنا.
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6
22 - mohajir الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:57
كانت على الحكومة ان تحدد تاريخ حمل الكمامة باربعة ايام بعد القرار, لتتيح الوقت لشرائها
الغريب بالامر اصدر القانون يوم الاثنن ودخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء .
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7
23 - مواطن غيور1/القانون الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:58
السلام عليكم
إدا كان الفرض من سن القانون أي قانون هو العدالة، فإن هدا القانون ضرب جميع المفاهيم القانونية عرض الحائط.
و إدا كان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمع هدا القانون المتهم مدنب حتى تثبت براءته، أي انه عليك إثبات براءتك و ليس العكس، و هدا ضرب لمبدء قرينة البراءة!
كان على الدولة أن تعمم الكمامات و بعدها تغرم المخالفين و ليس قبل، أحيانا أتساءل أين تعلم هؤلاء القانون؟
نفس الخطأ وقعت فيه تركيا بفرض الحصار ليومين فخلقت هلعا و بلبلة في عموم البلاد، لاكن لديهم وزراء يتحملون أخطاءهم و يقدمون الإستقالة.
و الله هاد القانون ما كاين عند كوريا الشمالية باباها.
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6
24 - [email protected] الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:07
نسأل الله السلامة والعافية لبلادنا وجميع البشرية جمعاء
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3
25 - متقاعد الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:09
لحد الساعة لم اجد الكمامة في اي مكان تباع و لم اغامر بالابتعاد عن محل سكناي لشراءها تفاديا للاعتقال و قررت صنعها بيدي رغم انها لا تتطابق مع المعايير الصحية
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8
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