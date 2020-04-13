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كُتّاب وآراء
فحوص سلبية لمُخالطي متوفى بـ"كورونا" في أكادير
جاءت التحليلات المخبرية التي أُجريت لأفراد عائلة متوفى مُصاب بفيروس كورونا المستجد في دوار "تكوين" بالجماعة الترابية التامري، شمال أكادير، إلى جانب سائق سيارة للإسعاف، كانوا قد خالطوا الهالك، سلبية، وفق ما أكدته مصادر هسبريس.
وكان المفارق للحياة، الذي كان يشتغل حارسا للسيارات بمركز جماعة التامري ويُعاني من مرض عضال، قد توفي أول أمس بمنزله بعد فترة استشفاء بمستشفى الحسن الثاني بأكادير وكشفت التحليلات المخبرية أنه كان حاملا لفيروس كرورنا المستجد، ما دفع السلطات إلى حصر لائحة مخالطيه وإخضاعهم للتحليلات اللازمة.
ويتعلق الأمر بزوجة الهالك، وابنه وابنته، وأخ الزوجة، وأخ الزوج، وسائق سيارة الإسعاف الذي سبق أن نقل الضحية إلى قسم المستعجلات بمستشفى أكادير. وقد تمّ استبعاد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتائج التحاليل المخبرية سلبية.