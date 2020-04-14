نداء بالأمازيغية يدعو إلى الالتزام بالحجر الصحي

هسبريس - وائل بورشاشن

باللغة الأمازيغية، يجمع مقطع توعوي مجموعة من الشباب يدعون إلى الالتزام بـ"الحجر المنزلي" والوقاية في هذه الظروف الحساسة، مشيدين بالالتزام الذي أبان عنه المغاربة خلال الأيّام السابقة.

وأشرفت على إعداد هذا "النداء" الذي يسلّط الضوء أيضا على دروس مستخلصة من الجائحة، مثل ضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم، هيئة "شباب تامسنا الأمازيغي".

وقال عادل أداسكو، عضو "شباب تامسنا الأمازيغي"، إنّ هذا الشريط كان فكرة للهيئة التي لها مجموعة من المبادرات في محور الرباط-سلا-القنيطرة، من قبيل تنظيم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية منذ سنوات.

وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "إيمازيغن أبانوا خلال هذه الأزمة على مواطنتهم الحقيقية، وفهمهم أو فهم الحركة الأمازيغية أو المعتزين بهويتهم الأمازيغية، وحملهم الهمّ".

ويحمل هذا النداء، وفق المتحدّث، "رسالة حول ضرورة تغيير طريقة تعامل الدولة مع المختلفين معها، لأننا كلنا وطنيون وتختلف طريقة التعبير عن هذا"، مع تثمين "ما أظهره إيمازيغن من روح تضامن فيما بينهم، من خلال الجمعيات، والساكنة، وتبرّع الأغنياء".

كما ينقل هذا العمل المصوّر، حَسَب أداسكو، "رسائل حول ضرورة البحث عما يجمعنا، من صحة وتعليم ومسألة اجتماعية، وضرورة إيلائها الأولوية، فلا يجب أن نأخذ الجائحة كمسألة سلبية رغم كلّ شيء، بل يجب أن "نحاول الاستفادة منها".

وتابع عضو هيئة "شباب تامسنا الأمازيغي" بأنّ في هذا "النداء" رسالة إلى المسؤولين لمراجعة سياستهم تّجاه المواطنين، والمصالحة مع النخبة الثقافية والسياسية، وجعل مصلحة البلد فوق كلّ اعتبار رغم الاختلافات، الطبيعية، في التوجه.

كما يتضمّن مطالبة للدولة بإعادة ترتيب أولويات واستراتيجية العمل، وذلك "بالإعلان عن ثورة في ميادين الصحة والتعليم إلى جانب الميدان الاجتماعي"، بحسب أداكسو الذي واصل قائلا: "أكّدنا من خلال رسائلنا أنّ الوطنية الحقيقية سلوك وممارسة، وليست شعارات زائفة وخدّاعة، وهو ما أكّدته الجمعيات والإطارات الأمازيغية من الشمال إلى الجنوب بوقوفها إلى جانب الدّفاع عن سلامة البلد".

ويتحدّث هذا "النداء" الموجّه إلى جميع المغاربة، وفق الناشط الأمازيغي عادل أداسكو الذي كان من بين الوجوه المشاركة فيه، عن "روح التضامن بين الأمازيغ" المتجلية في ثقافة "تويزي" التي ما تزال راسخة في ثقافتنا اليومية.