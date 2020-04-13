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الرئيسية | مجتمع | "الحريڭ" من إسبانيا إلى المغرب يصل إلى البرلمان

"الحريڭ" من إسبانيا إلى المغرب يصل إلى البرلمان

"الحريڭ" من إسبانيا إلى المغرب يصل إلى البرلمان
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 أبريل 2020 - 15:29

وصل قيام عدد من المغاربة بهجرة غير نظامية مضادة من أوروبا إلى المغرب، هرباً من فيروس "كورونا" المستجد الذي حصد أرواح آلاف الأشخاص في إسبانيا، إلى قبة البرلمان، حيث طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بضرورة إخضاع "الحراڭة" إلى الحجر الصحي مخافة نقل الفيروس إلى مخالطيهم.

وسبق أن كشفت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية قيام شبان في الأيام القليلة الماضية بهجرة سرية من إسبانيا إلى المغرب عبر "قوارب الموت"، كما سجلت محاولات تسلل أشخاص إلى المملكة على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع.

وأكدت المصادر ذاتها أن شبانا مغاربة تمكنوا من الإبحار من السواحل الإسبانية إلى شاطئ الهيايضة التابع لجماعة العوامرة بإقليم العرائش، موردة أن قاربين مطاطيين وصلا إلى الشاطئ المذكور وعلى متنهما شبان مغاربة فروا من جحيم "كورونا" بإسبانيا، قبل أن تعمد السلطات المحلية بالمنطقة إلى تعقبهم لإخضاعهم للفحوصات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19" ووضعهم تحت الحجر الصحي، لكن لا يعرف ما إذا كانوا جميعا قد خضعوا لذلك.

البرلمانية غيتة حاتمي قالت إن تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إسبانيا دفع مواطنين مغاربة إلى القيام بهجرة غير نظامية مضادة عبر قوارب الموت، وآخرين قاموا بالتسلل على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع من أوروبا إلى المغرب.

وسجلت البرلمانية ذاتها في سؤال إلى رئيس الحكومة أن المغاربة المعنيين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة بسبب الوباء وقلة فرص العمل بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 15 مارس، وطالبت بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لإخضاعهم للحجر الصحي بالتعاون مع مختلف السلطات العمومية تفاديا لانتقال العدوى وانتشارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - الحسين الاثنين 13 أبريل 2020 - 15:50
الذين عبروا من مدينة سبتة إلى المغرب لا يتجاوزن 6 أشخاص ووصل خبرهم إلى البرلمان...ولماذا لا تتكلمون عن المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في أوروبا.وغيرها وهم يواجهون التشرد في اي لحظة.
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104
2 - marokkii الاثنين 13 أبريل 2020 - 15:52
هؤلاء قنبلة موقوتة هدالشي خطير .وكدالك قرأنا في الصحف شبان قادمين من طنحة الى الشاون اكثر من عشرين شخص دخلو سرا الى مدينتهم هل هم مصابون ام ام لا؟ هناك انانية .الله يكون في حسن عون الدولة هما كحمينوا وشي وحدين لاقيينها همزة كركبو اشخاس باثمنة خيالية .لكي يوصلوهم سرا
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20
3 - الصويري الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:04
سبحان مبدل الاحوال ولكن هاد اشي الي كاديرو فيه الخوت را خطار على عاءلتكم وعلى بلادكم والله يلطف باالجميع
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17
4 - مغربي الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:04
سبحان مبدل الاحوال ههههههه اوربا أصبحت جحسما لا يطاق. أصلا مستقبلا سيضعف اقتصاد اوروبا كثيرا وسيتشتت الا تحاد الاوربي.
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-18
5 - المغاربة العالقون الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:05
ا لدولة المحترمة تعيد مواطينيها بالطائرات من جميع بقاع العالم و عند وصولهم يخضعون لحجر صحى مدته 14 يوما. في حال المغرب نجد اسبانيا لا تبتعد عن المغرب الى بثلاثين دقيقة عن طريق الباخرة. الدولة المغربية يتوجب ان تتحمل مسؤوليتها اتجاه المواطنين المغاربة و اعادتهم الى الوطن ووضعهم في حجر صحى معزول كان هذا المواطن مريضا او غير مريض.
في هذه النقطة يستحيل ان اتفق مع عدم ارجاع المغاربة الى وطنهم. اما ما تقوله هذه البرلمانية فلا معنى له. الدول تعلن الحروب من اجل سلامة مواطنيها و من اجل الدفاع عن حقوقهم. كفى !!ارجعوا المغاربة العالقون الى وطنهم و ضعوهم في حجر صحى خاص بهم و بعدها اطلقوهم الى عائلتهم
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34
6 - مهاجر الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:06
سؤالي. .لماذا لايتركون من عنده أوراق الإقامة أن يغادر. ..إذا كانت دول الاستقبال ليس لها مانع
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26
7 - مواطن الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:07
بعد كل شيء سلام عليكم بغيت نقول هذا الناس لي رجعو المغرب ياك المغرب من لول خيب علاش رجعتو ليه باقو تما من احسن ولا حتى ولا المرض عاد رجعتو هذا هوما المنافقين اياه من حقكم تخفو من المرض ولكن من لول خافو على راسكم لي غادين في قوراب الموت على العموم مرحبا بيكم في الوطن ديلكم. اللهم ابعد هذا البلاء عن جميع المسلمين والله يلطف بالجميع
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-31
8 - حسن الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:08
سبحان مبدل الأحوال كثير من الشباب بالأمس كانوا يمجدون أوربا ويستاؤون من بلادهم، لكن عند الضيق يظهر الصادق من الفريق .
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-22
9 - متتبع الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:08
سجل يا تاريخ
انه زمن الكورونا
زمن تغير فيه كل شيء
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11
10 - الضحك ..في البرلمان الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:11
يعني المشاكل الفتاكة القاتلة التي يعيشها المجتمع المغربي.... خصوصا. مشكل الكمامات المزعوم.. الذي جمهر الناس تجمهرا. اهذا يخفى على البرلمان او لن يقدروا المسائلة. اين هي الكمامات. ولماذا صدر قانون قبل توفيرها.... 7 ايام من التجمهرات ستخلق ضحايا والمئات او الالاف. في ظل الاستخفاف بالامور..... ونقاش. حراكة رجعو من سبتة سباحة ....الالاف من المغاربة عالقين في تركيا..... لا اقامات لهم.....
والسؤال. هل مازالت الكمامة تصنع بقوة 5 ملايين في اليوم....؟ الخيال. والاستخفاف..... خلق عكس ما تشتهي الرياح..... التجمهرات..... والمضاربات. والاحتكار...
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12
11 - عبدالعزيز الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:14
سبحان الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه؟.
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3
12 - محمد الزموري الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:15
سبحان مبذل الأحوال هذا الفيروس قلب الموازين وألغى حتى مهرجان موازين الهجرة المضادة من أروبا إلى بلد المنشأ بلدي الحبيب المغرب قالوا زمان الرجوع للأصل أصل هذا الفيروس سوف يخبر الحراݣة الذين صرفوا ملايين السانتيمات على متن قوارب الموت لمغادرة الوطن بأنهم كانوا على خطأ مغامرة مجهولة العواقب سألت يوما رجلا من جنوب الصحراء وسألته أين سوف تتجه من بعد وصولك للمغرب أي بلد اوروبي فأجابني morroco وقلت له هذا هو وقال هذه هي أروبا بالنسبة لي ولن أذهب إلى أي مكان اللهم ارفع عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يارب العالمين.
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-3
13 - اسامة الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:18
المشكل الأساسي انهم خصهم تكون عندهم روح الوطنية و يعلنو على رأسهم مافيها والو الا خضعو للحجر الصحي يحميو رأسهم و عباد الله و أهلهم كذلك
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-2
14 - الحراك الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:23
أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمهم ان هذه الآية القرآنية جائت لتبين لنا أنه من واجبنا ان نكونوا قابليني على الهداية اولا واللجوء الى الله تعالى لكي يساعدنا عليها
لكن مع الأسف الشديد كحل الرأس (إلا من رحم ربي) رأسه و قلبه أقسى من الحجارة " وأن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لمايشفق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من خشية الله وما الله غافل معا تعملون." صدق الله العظيم.
نحن المغاربة، ومع كل أسف لا ندي كذا نريده بالظبط: مثلا المغربي كيبغي العلم ويوم يلقى الشغ كي ولي اي قلب على العطل والشواهد الطبية والا آذار باش أرسلت من العلم. المغربي يبغي ايتزوج ويدير ويليداتو ومن بعد كاتبة نقول في الزنقة والبنات المزوقات. المغربي بلا الخارج والحقوق انا بقا عما لاش راجع ما دام أنك خرجتي. انا وأنهار تزول كورونا تعاود تحرك باش تمشي عندهم. ما ضمنتليكش اول يدي لأن بعد الوباء غادي تبدل بخاف ديال المسائل اللي ماكيعلم عليها غير الله.
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-1
15 - بدون أوراق الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:25
هؤلاء سيندمون إذا كانوا بدون أوراق عندما تمر الأزمة إن شاء الله و سيندمون إذا كانت عندهم أوراق لأنهم عند الخروج مرة أخرى ستعتقلهم شرطة الحدود المغربية لعدم توفرهم على طابع الدخول.
و أكبر الندم إذا نقلوا الفيروس في حالة إصابتهم إلى عائلاتهم و باقي المغاربة.
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5
16 - زيزو الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:29
مرحبا بكم في بلدكم المثل المغربي :يقول (اللحم كيخناز هزوه ماليه ) الوطن غفور رحيم .
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0
17 - oujda 48 الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:38
الخوت هدا الكلام صحيح هناك هجرة من اسبانيا ال المغرب رأيت هدا في القنوات الاسبانية يجب البحث عنهم وإبلاغ السلطات لوضعهم في الحجر الصحي سبحان الله مبدل الاحوال أروبا مقبلة على بطالة لم تشهدها مند الحرب العالمية 2 هناك فرضيات بضهور دول قوية ما بعد كورونا والله اعلم
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0
18 - Brahim Sbaai الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:41
Si un marocain est à casa il doit rester à casa ,s'il se retrouve à Agadir ou à Laayoune il doit rester la ou il est ,
c'est la même chose pour ceux qui se retrouvent à l’étranger, ils doivent rester la ou ils sont.
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0
19 - محمد الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:42
اشك ان هناك من يريد حقا الحريك من اسبانيا الى المغرب رغم كل ما يقع في اسبانيا . انهم اخواننا الذين علقوا في اوروبا و يريدون العودة الى اعمالهم و عائلاتهم لان وطننا الحبيب لم يقم بواجبه اتجاه ابنائه . بلا ما درقوا الشمس بالغربال
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0
20 - ملاحظ الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:48
هؤلاء ان لم يقدموا نفسهم لاجل التحاليل و الاحتياط ، فإنهم سيورطون نفسهم أولا، و سيشكلون خطرا على أسرتهم و ذويهم. وقعت حالات و تكررت، و ما ترى منهم إلا الاعتذار و الندم. يا ريت لو هؤلاء عند دخولهم إلى بلادهم، لو أنهم يتحلون بالشجاعة و الضمير، فيقدمون نفسهم للتحاليل لصاحهم و عائلتهم و مواطنيهم.
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21 - Amia brada الاثنين 13 أبريل 2020 - 16:55
الله يحفظ الشعب المغربي مرحبا بيكم فبلادكم
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22 - karim الاثنين 13 أبريل 2020 - 17:04
S’ils sont raisonnables ils ne devraient pas aller voir leur famille ils faut qu’ils acceptent d’être confinés pendant deux semaines au moins
Sinon ils vont envoyer leur famille leur amis et voir même leur voisin à l’hôpital voir même au cimetière
Aujourd’hui pour eux le Maroc est une Paradis demain après le départ de coronavirus le Maroc pour c’est l’enfer et il faut le quitter
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