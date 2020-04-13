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كُتّاب وآراء
"الحريڭ" من إسبانيا إلى المغرب يصل إلى البرلمان
وصل قيام عدد من المغاربة بهجرة غير نظامية مضادة من أوروبا إلى المغرب، هرباً من فيروس "كورونا" المستجد الذي حصد أرواح آلاف الأشخاص في إسبانيا، إلى قبة البرلمان، حيث طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بضرورة إخضاع "الحراڭة" إلى الحجر الصحي مخافة نقل الفيروس إلى مخالطيهم.
وسبق أن كشفت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية قيام شبان في الأيام القليلة الماضية بهجرة سرية من إسبانيا إلى المغرب عبر "قوارب الموت"، كما سجلت محاولات تسلل أشخاص إلى المملكة على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع.
وأكدت المصادر ذاتها أن شبانا مغاربة تمكنوا من الإبحار من السواحل الإسبانية إلى شاطئ الهيايضة التابع لجماعة العوامرة بإقليم العرائش، موردة أن قاربين مطاطيين وصلا إلى الشاطئ المذكور وعلى متنهما شبان مغاربة فروا من جحيم "كورونا" بإسبانيا، قبل أن تعمد السلطات المحلية بالمنطقة إلى تعقبهم لإخضاعهم للفحوصات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19" ووضعهم تحت الحجر الصحي، لكن لا يعرف ما إذا كانوا جميعا قد خضعوا لذلك.
البرلمانية غيتة حاتمي قالت إن تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إسبانيا دفع مواطنين مغاربة إلى القيام بهجرة غير نظامية مضادة عبر قوارب الموت، وآخرين قاموا بالتسلل على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع من أوروبا إلى المغرب.
وسجلت البرلمانية ذاتها في سؤال إلى رئيس الحكومة أن المغاربة المعنيين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة بسبب الوباء وقلة فرص العمل بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 15 مارس، وطالبت بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لإخضاعهم للحجر الصحي بالتعاون مع مختلف السلطات العمومية تفاديا لانتقال العدوى وانتشارها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
في هذه النقطة يستحيل ان اتفق مع عدم ارجاع المغاربة الى وطنهم. اما ما تقوله هذه البرلمانية فلا معنى له. الدول تعلن الحروب من اجل سلامة مواطنيها و من اجل الدفاع عن حقوقهم. كفى !!ارجعوا المغاربة العالقون الى وطنهم و ضعوهم في حجر صحى خاص بهم و بعدها اطلقوهم الى عائلتهم
انه زمن الكورونا
زمن تغير فيه كل شيء
والسؤال. هل مازالت الكمامة تصنع بقوة 5 ملايين في اليوم....؟ الخيال. والاستخفاف..... خلق عكس ما تشتهي الرياح..... التجمهرات..... والمضاربات. والاحتكار...
لكن مع الأسف الشديد كحل الرأس (إلا من رحم ربي) رأسه و قلبه أقسى من الحجارة " وأن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لمايشفق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من خشية الله وما الله غافل معا تعملون." صدق الله العظيم.
نحن المغاربة، ومع كل أسف لا ندي كذا نريده بالظبط: مثلا المغربي كيبغي العلم ويوم يلقى الشغ كي ولي اي قلب على العطل والشواهد الطبية والا آذار باش أرسلت من العلم. المغربي يبغي ايتزوج ويدير ويليداتو ومن بعد كاتبة نقول في الزنقة والبنات المزوقات. المغربي بلا الخارج والحقوق انا بقا عما لاش راجع ما دام أنك خرجتي. انا وأنهار تزول كورونا تعاود تحرك باش تمشي عندهم. ما ضمنتليكش اول يدي لأن بعد الوباء غادي تبدل بخاف ديال المسائل اللي ماكيعلم عليها غير الله.
و أكبر الندم إذا نقلوا الفيروس في حالة إصابتهم إلى عائلاتهم و باقي المغاربة.
c'est la même chose pour ceux qui se retrouvent à l’étranger, ils doivent rester la ou ils sont.
Sinon ils vont envoyer leur famille leur amis et voir même leur voisin à l’hôpital voir même au cimetière
Aujourd’hui pour eux le Maroc est une Paradis demain après le départ de coronavirus le Maroc pour c’est l’enfer et il faut le quitter