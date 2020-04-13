مراقبون جويون يساهمون في "صندوق كورونا"

هسبريس من الرباط

أكد المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين على استعداد المراقبين وانخراطهم الدائم للعمل إلى جانب المسؤولين قصد إنجاح العودة الطبيعية لحركة الملاحة الجوية، دون الإخلال بالوضع الصحي.

ووجّه المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، التحية إلى كل المراقبين الذين ساهموا في الصندوق الوطني الخاص لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، بمبلغ فاق 110.000 درهم، إضافة إلى بعض المساعدات الشخصية لبعض الفئات الهشة المياومة العاملة بجانبهم بالمؤسسة.

واستنكر المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين "الإجراءات التعسفية التي تطال المراقبين بمطار طنجة من طرف المدير الذي يستهتر بالإجراءات الصحية"، داعيا المسؤولين على القطاع إلى التدخل العاجل قصد حسن تدبير هذه المرحلة.