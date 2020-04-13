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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1763 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية،قد بلغ 7365 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 203 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amine الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:18
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين
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2 - badr الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:18
اللهم احفظ بلدنا الحبيب، الإمكانيات على قد الحال.
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7
3 - عادل الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:20
يجب تطبيق الصرامة في الحضر الصحي، ودعم الطبقات الهشة، ...
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9
4 - أطلسي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:20
مازال بعض لا يحترمون الحجر الصحي.أين هي الدوريات الأمنية اليومية ؟؟ اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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6
5 - لنتحد جميعا الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:21
نسير في نفس الوتيرة على العموم الامور تبشر بالخير ان لازمنا بيوتنا سنلتقي مجددا ان شاء الله
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6 - نعيمة الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:21
اللهم ارحمنا واشفي مرضانا يارب
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7 - محمد الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:21
الهم شفي جميع المرضى ورحم جميع المتوفين يارب شكرا هسبريس
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8 - 3arafa الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:22
لا اله الا آلله..نرجو من الله ان يرفع عنا الباس .الحالات تزداد بالمئات كل يوم...ما السبيل؟ هناك مناطق في المغرب فيها ناس متهورين وكأنهم يريدون أن تستمر الأوضاع كما هي الآن.الدولة تعرف مناطق تفشي كورونا عليها أن تفرض الحجر الصحي المشدد على هذه المناطق...اذخلوهم السجن قبل ان يصبح الكل مهدد...لطفك يا ربي.
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9 - ولد عين الشق.. الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:22
الحل الوحيد لكي تنزل هده الأرقام هو تطبيق الحجر الصحي..
ولا يوجد أي حل آخر للأسف الشديد..
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10 - نصيحة البروفيسور بوتجدير الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:23
قال البروفسور محمد بوتجدير إن الدواء الوحيد المتوفر لعلاج فيروس كورونا إلى حد الآن هو "تبقا فدارك"
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11 - hajar الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:23
لله ما أعطى و لله ما اخد الله يفاجيها كل نهار حصيلة تنسيك في اللي قبلها الله يلطف بينا يا ربي قولوا امييين
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12 - hayat الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:24
نريد التوزيع الجغرافي للحالات المتعافية من فضلكم لكي تطمئن قلوبنا
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13 - ملاحظ الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:25
ما عرفتش هادوك المخالطين اللي وصل 5000 اللي تحت التتبع علاش مايزربوش دغيا بيهم ويخرجو تحاليل ديالهم ...إلى بقينا على هاد الحال ماغادبن نساليوهم حتى 2021 ..راه ثلاث مراكز غير كافية بالمرة..كثرو أكثر من التحاليل اليومية باش تساليو دغيا
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14 - reda الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:26
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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15 - محمد ال الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:26
قدر الله وما شاء فعل.
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16 - Sabrina الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:27
اليوم عند البقال واحد السيد قلب ربعين خبزة بيديه باش يشري جوج خبزات قدامي اوقاليك ديرو الماسك باش ما اتجيكمش كورونا.
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17 - مهاجر بلجيكي مريض الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:27
يارب يا دا الجلال والإكرام يارحمان يارحيم ارفع البلاء عن المغرب الحبيب واشفهم واحفضهم يا رحمان يا وهاب يا منان يا مغيث
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18 - الصويري الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:27
اللهم ارفع عنا الوباء وقنا شر الداء تزايد عدد الاصابات رغم الحجر الصحي هذا ما يعني ان كثير من الناس لا تحترم نصاءح النظافه والتعقيم وخصوصا لمس الاسطح كا النقود والمواد الغذائية لذا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار هذه الاشياء ونقوم بتعقيمها ولا مجال للخطء فربما خطء صغير يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه
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19 - امال الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:27
يا رب ارفع عنا هذا الوباء و احفظنا فنحن عبادك الضعفاء وانت أرحم الراحمين.
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20 - مغربي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:28
والله هادشي الى محزن كترة الوفيات تقريبا 10 في المائة نريد أن نفهم أين الخلل
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21 - حميدو الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:29
لا يكفي كل يوم اعادة الاسطوانة ةضافة غسيل التزام البيت. ما هو الجديد وما هي الاستراتيجية اللتي يدبر بها هدا الشأن. منهم الاختصاصيين اللدين تعتمد عليهم الدولة وبمدا يقرون. اين وصلت الفحوصات السريعة. هل وسائل الكشف السريع المعتمد عليها. صالحة وتعطي نتائج ايجابية. عدة اسئلة تطرح وليس لها جواب. المغرب على المحك. رمصان على الابواب ولا نتائج تبش. بالخير. اي سنكون على ازمة جدية وهي العامل النفساني والمعاناة اللتي ستحصل في البيوت بين الاسر. اعني المدخنين. المتناولين للمخدرات ووو. من يقدر على تحملهم. تانيا الخروج ممنوع بعد الساعة 6 والكل يربد الخروج بعد الفطور. ادن هل من تخطيط او التستر على الواقع.
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22 - مواطن بسيط الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:29
اعتقد ان الأمر مسيطر عليه وينبغي رفع الحجر تدريجيا لتتمكن الاسر من كسب قوتهم. وشكرا لمجهودات الحكومة
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23 - مواطن الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:30
واش ا عباد الله لي كايحمقني هو واش مايقدوش اديرو التحاليل لدوك 10000 مخالط انتهناو
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24 - Kabour الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:30
يارب تحديدا البس اوتشفي امراض المسلمين وترحم اموات المسلمين يا رب العالمي
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25 - جون أبروتزي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:30
المغرب غادي فطريق الهاوية غير لله يحفظ وصافي سوى غانتأزموا نفسنيا بسبب الحجر الصحي أو نموتوا بجوع أو تقتلنا كورونا
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26 - Fouad 2020 الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:30
الحمد لله على كل حال احمي نفسك احمي بلدك اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا
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27 - انوار الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:30
على المصالح المختصة القيام بتحاليل مخبرية على نطاق واسع حتى يتم حسر الوباء قبل أن ينتشر أكثر، اللهم الطف بنا
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28 - مواطن الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:31
الطريق نحو الهاوية .
للاسف الناس باقين كيخرجو ويديرو نتمنى حزم اكثر .
يوم في يوم تتزايظ الاصابات .
نتمنى الصيف نخرجو فيه اما رمضان باين بلانو .
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29 - ملاحظ الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:31
السؤال المطروح هو: هل الإمكانيات الحالية ممكن ان تتجاوز 100 فحص في اليوم الواحد.
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30 - نضرة أمل الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:31
مازال اسبوع ، على الحجر الصحي و ما زال نسجل كل يوم حالات أكثر ، نأمل جميعا ان نتحد ونباقو فديورنا حتى اذا كان شي زيادة ما تكونش بزاااف ، والله يخد الباس و الله يبعد على بلادنا كل مكروه.
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31 - قارئ متعلم الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:32
على هاذ الحساب تمديد الحجر لا مفر منه
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32 - محسين محمد الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:32
لقد بدات نسبة الشفاء في الارتفاع وكل المؤشرات تدل على ان المغرب سيسيطر على الجايحة في اقرب وقت. فقط على الناس ملازمة بيوتهم في اقصى حالات الطوارى لكي ننجو من هذا الوباء.شكرا للحكومة التي اتخذت تدابير مبكرة لولاها لاصبحنا اكثر من ايطاليا و امريكا. لكن ارجوكم ارجوكم ان المواطن المسكين في "افظع حالاته"المادية و النفسية.لذا ارجوكم "شوفو من حالو" وشكرا.
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33 - bouazza الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:32
نريد ان نعرف تفاصيل أكثر عن اماكن المصابين حتى ناخد الاحتياطاتنا اكثر
الله يرحم الأموات و يشافي الاحياء
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34 - أم ايمن الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:33
شفت جهة فاس مكناس راكم غادين كاتحرقوا المراحل راكم كاتجتاهدوا وليتوا فالمرتبة 3 زيدوا تبقاو تخرجوا باش توصلوا لمرتبة الاولى برافوا برافوا
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35 - ثورة اجياع الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:33
كورونا جاء بصمت ليقلب موازين العالم، بعد ان تنفذ كل الحلول والاجراءات وبعد ان تقهر الطبقة السحيقة والفقيرة، وتئن بطونهم بكاءا بالجوع، ستنتفض هذه الطبقة وستنتشر الفوضى في كل مكان بسبب تفاقم الوضع، وستنهار كل اقتصادات الدول، وستحدث ثورات الجوع ، وستسقط انظمة وتنهار امم، وبعد ان تحدث كل هذه الاضطرابات سينزوي كورونا بصمت ويغادر كما بدأ.
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36 - A man from this world الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:34
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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37 - فضولي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:35
ما حدها تتقاقي وهي تتزيد في البيض . تبارك الله , لا قوة الا بالله . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المجرمون الفاسقون منا ,الذين اهلكوا الحرث والنسل . اللهم اقطع دابرهم وسلط غضبك وسخطك عليهم يا ارحم الراحمين.
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38 - ملاحظ الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:36
السؤال المطروح هو: هل الإمكانيات الحالية ممكن ان تتجاوز 100 فحص في اليوم الواحد.
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39 - العلافي رشيد الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:36
لالالا ثم لا لقد اذيتمونا بترك اناس في الشوارع ونحن في منازلنا الله سمح لكم
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40 - سؤال بديهي الاثنين 13 أبريل 2020 - 18:36
اتسأل لماذا لا ينقص عداد المتعافين والمتوفون من إجمالي المصابون
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