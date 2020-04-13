المغرب يسجِّل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1763 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية،قد بلغ 7365 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 203 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.