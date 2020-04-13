المغرب يسجِّل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1763 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية،قد بلغ 7365 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 203 حالات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
ولا يوجد أي حل آخر للأسف الشديد..
للاسف الناس باقين كيخرجو ويديرو نتمنى حزم اكثر .
يوم في يوم تتزايظ الاصابات .
نتمنى الصيف نخرجو فيه اما رمضان باين بلانو .
الله يرحم الأموات و يشافي الاحياء
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة