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إجراءات جديدة تتطلع إلى حماية المغاربة الراغبين في الزواج بأجانب

إجراءات جديدة تتطلع إلى حماية المغاربة الراغبين في الزواج بأجانب
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:00

في خضمّ تزايد الإشكاليات الاجتماعية التي يطرحها الزواج المختلط، يتجه القضاء المغربي نحو تشديد التعاطي مع الطلبات المتعلقة بهذا النوع من الزواج، حماية للمواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الارتباط بأزواج أجانب، والأطفال الناتجين عن هذه الزيجات.

محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وجّه مذكرة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، أكد فيها ضرورة "التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة" مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط.

وطلب رئيس النيابة العامة من المسؤولين القضائيين المذكورين السهر على مواكبة مختلف الملفات المتعلقة بالزواج المختلط؛ وستصير الوثائق التي يتقدم بها الأطراف غير المغاربة في ملفات الزواج المختلط، وفق ما جاء في مذكرة رئيس النيابة العامة، خاضعة لدراسة متفحصة من لدن الجهات القضائية المعنية.

الدراسة المتفحصة ستشمل أيضا الوكالات المسلّمة لغرض إبرام الزواج المختلط، حيث ستخضع للتأكد من صحتها، ومن هويات أصحابها وأهليتهم لإبرام عقد الزواج، طبقا لما تنص عليه مدونة الأسرة المغربية.

الإجراءات الجديدة التي وضعتها رئاسة النيابة العامة لا تنحصر فقط في إخضاع الوثائق المتعلقة بالزواج المختلط للفحص الدقيق، بل إنها ستشمل أيضا المعلومات الشخصية المتعلقة بالشخص الأجنبي الراغب في الزواج، بما في ذلك ديانتهم.

وطلب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة أن يحرصوا على "جمع المعلومات بكل دقة حول جنسية الشخص الأجنبي الراغب في الزواج وديانته، ومهنته، ودخْله، ووضعيته العائلية والقانونية، لوضعها رهن إشارة القضاء من أجل اعتباره لحظة اتخاذ القرار القضائي".

ولا يُعرف ما إن كان البحث المتعلق بديانة الشخص الأجنبي الراغب في الزواج المختلط سيقتصر فقط على الذكور، باعتبار أن مدوّنة الأسرة تمنع زواج المرأة المغربية من غير المسلم إلا بعد اعتناقه للإسلام، أم ستشمل الإناث أيضا، في حال ما إذا كان مغربي يريد الزواج بامرأة من غير "أهل الكتاب"، التي يجيز الإسلام للمسلم الزواج بها.

الأبحاث التي سيجريها المسؤولون القضائيون المكلفون بالتثبت من صحة الوثائق المقدمة لإبرام الزواج المختلط ومن المعلومات المتعلقة بالأجانب لن تكون حبيسة مكاتب القضاة، بل ستواكبها أبحاث ميدانية بواسطة مصالح الشرطة القضائية، وتوسيع دائرة البحث كلما اقتضى الأمر كذلك، وفق ما جاء في مذكرة رئاسة النيابة العامة.

ويُتوخى من الأبحاث، التي ستتم من خلال تكثيف التعاون مع مختلف المصالح الإدارية ذات الصلة، إنجاز أبحاث "تعكس الصورة الحقيقية للوضعية القانونية لطالبي الزواج المختلط، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة".

ونبه رئيس النيابة العامة إلى أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية؛ من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال، أو لأسباب قد تمس المصلحة الفضلى للأطفال ثمرة هذا النوع من الزواج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - علي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:14
اعتبر ان هذا المشكل يخص بالذات الزواج من اجنبي ذو أصول عربية او تركية (بلدان الخليج بالتحديد). اما الدول الاوروبية (الغربية) والامريكية، فحقوق المرأة والأطفال محفوظه اصلا من طرف قوانين البلد التي لا يعلا عليها كيفما كان اصل المشتكي
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2 - وسيم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:15
خطوة جيدة بعض عديد وعديد حالات نصب وتحايل وتعديب نفسي ومادي للمغربيات مع اجانب مايتعرض له اطفال بعض هدا زواج التي يعرضهم لكتير من مشاكل وضعض نفسي
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3 - المسمار الأخير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:15
اصلا في الوضع الحالى زواج المغربية من اجنبي تعترضة كثير من العقبات التي لاتحل الا بالرشوة , وهذه الانظمة الجديدة ستوسع الدائرة
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4 - Khadija hajjouji الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:19
لا أدري ما يقع للوطن هذه الأيام، و ما لي إلا أن تصفق بحرارة له.. فقد أصبح موقع اهتمام العالم و الرأي العالمي ، اتمنى ان يكون في طريقه إلى النهضة .
نحن نعلم أن غالبا ما يكون الزواج والأجانب زواج مصلحة .. قد يكون من أجل الإقامة و تسوية حالة الهجرة ، قد يكون طمعا في مال الأجنبي، و الاجانب كذلك لهم مصالح في هذا ، قد يكون المطبخ المغربي ، قد تكون المعاملة الجنسية نظرا لبرودة الطقس في أوربا ...... قد يكون هذا الأمر أو ذاك ، لكن في نهاية المطاف ، هناك خسائر و ضحايا، الخسائر هي الطلاق الضحايا هم الاطفال و الآباء على حد سواء .... الخسائر هو طمس الهوية المغربية و التقاليد و الطقوس .. لا يدري بقيمة كل هذا إلا من عاش هذا الاختلاط في الزواج ... لا يبقى الأعياد طعم أو جو عائلي... تحمس الثقافة برمتها ، تندثر الطقوس الدينية و الأخلاقية و المبادىء ... قد يبدو شعاع التفاهم و الحب.. لكنها كلها تبقى تضحية فوق طاقة الآخر .. نفاق و صراع داخلي لا يحس به إلا من يعيشه ... و في هذا أقول : قطران بلادي و لا عسل الغير ...
ارجو النجاح لتطبيق هذا " المشروع " .
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5 - ضد الضد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:23
لا أعمم و لكن أكثر الزواج المختلط في المغرب مفاده الالتحاق بالزوج او الزوجة من اجل تحسين العيش لا أقل و لا أكثر. و أكثرهم لما يحصل على الأوراق القانونية الدائمة يخلق مشاكل بينه و بين الزوجة أو الزوج قصد الانفصال . ليبني حياة زوجية أخرى حسب هواه. و لهذا لا يمكن التعرف على حالة الزوج او الزوجة الأجنبية لأنها تعيش في الخارج . حسب رأيي ترك الأمور كما هي عليها لانقاذ الكثير من البطالة و حتى من العنوسة .
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6 - Dada belaid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:25
احسن خبر نقرأه منذ شهر
هكذا يجب التعامل مع هذه القضية التي أصبحت تتفاقم ونسمع بالمشاكل وخير دليل اليوتوب عامر بالشكايات
ويجب التحقيق جيدًا في قضية اعتناق الاسلام التي أصبحت شكلية ويقتصر الأزواج على حفظ الشهادتين
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7 - احمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:26
الحمد لله اتتمت إجراءات الزواج المختلط قبل شهرين من الان بالرغم من بعض الصعوبات في جمع كل الوثائق والصعوبات الادارية ..على الرغم من ذلك كانت 15 عشر يوما كافية لاتمام الزواج ...ولكن الصعوبة الحقيقية هي صعوبة الفراق والبعد عن الحبيب ...كل الحدود اغلقت في وجه الاهل والاحباب ....انشاء الله يكون خير
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