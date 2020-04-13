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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس يقترح مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة "كورونا"

الملك محمد السادس يقترح مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة "كورونا"

الملك محمد السادس يقترح مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:08

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، بأنه خلال هذه المحادثات التي همت التطور المقلق لجائحة "كوفيد 19"، اقترح الملك محمد السادس، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ أن "الأمر يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة".

في ما يلي بلاغ الديوان الملكي:

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع فخامة السيد ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وهمت المحادثات التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.

وخلال هذه المحادثات، اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - مغربي الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:19
ما يقوم به الملك محمد السادس يستحق إشادة أكبر مما يحصل عليها بعد الساسة المنفوخين إعلاميا في القنوات العربية
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224
2 - يوسف الناصري الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:20
عاش الملك محمد السادس و عاش بلدي المغرب ... تحركات فينا الروح الوطنية و حب الوطن مؤخرا بزاف ... عاش المفرب آمنا مطمأنا ... سنتجاوز الأزمة من بين أحسن الدول الي تعاملات مع هاد الوباء ... نحن نكتب تاريخنا في هده اللحظات
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204
3 - أيوب الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:21
رؤية قيادية ستجعل المغرب قائدا لتنمية القارة وتجعل إفريقيا مستقلة وغير محتاجة للغرب، على الأقل لمواجهة هذه الأزمة في انتظار تعميم القرار على باقي المجالات.
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165
4 - mo jaber الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:21
هنا يظهر ذكاء جلالة الملك المتجلي في الرؤية المستقبلية كي تكون المغرب هي المسيطرة سياسيا و اقتصادية في افريقيا مستقبلا، و ان شاء الله تحت قيادته و الله يطول في عمره، نشاهد المغرب بين مصاف الدول الصاعدة، شكرا جلالة الملك و وفقك الله
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161
5 - Mbarek الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:22
الله يهدي خوتنا لي ف الشرق غا يديرو فيها اليدين والرجلين وغيكونو من المعارضة كيف ديما مع العلم اننا نكن لهم الخير المحبة والاحترام
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99
6 - عاش المليك,عاش الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:24
نهاية الحجر الصحي 11 ماي بفرنسا.اتمنى ان يساعد المغرب الدول الافريقية في تحديد النسل,فمحاربة الفقر تبدء من تنظيم الاسرة,فالالاف من الافارقة يموتون في هجراتهم نحو شمال افريقيا وجنوب اوروبا
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-1
7 - مغربي أمازيغي الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:24
هاد السيد مامنوش جوج الله معاك احبيبي
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25
8 - marwan الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:25
نسأل الله أن يحفض ملكنا و يحفض جميع المغاربة
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26
9 - مغربي وافتخر الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:25
الحمد لله على نعمة التواجد بلاد يحكمها مولانا الملك محمد السادس والذي نجحت البلاد به وتجاوزت جميع الصعايب. وهانحن دا نشارك تجاربنا مع الآخرين ونساعد أخوتنا الافارقة. شكرا محمد السادس وحفظك الله
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17
10 - عبد المجيد من مدينة فاس الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاذه بادرة طيبة من صاحب الجلالة ايده الله ونصره بالتعاون مع الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام في جميع أنحاء المملكة والقارة الإفريقية وكذالك لتقوية شراكة تعاون مع رؤساء دول افريقيا ونشر المحبة والسلام والتعاون هنيئا لناجميعا بهاذالبطل جزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء
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13
11 - VGA الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:26
ناري المليك ديالنا واعر. واعر والله حتا واعر. الله ابحفضو لينا ياربي
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13
12 - متتبع الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:27
بمجرد السماع بالخبر, نيكولاس مادورو موروس يبعث برسالة خطية إلى تبون, عبر واتساب, طالبا إياه بالقيام بالشيئ نفسه عاجلا وليس آجلا
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9
13 - مامادو سنغال الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:28
ملككم هو ايضا ملكنا . لم ينسى الدول الافريقية
ونعم الدبلوماسية .
السنغاليون يعشقون المغرب والمغاربة .
يجب التعاون مع كافة الدول الأفريقية .
المغرب رائد وله تجارب في شتى الميادين .
يا مغاربة لو شفتم الجحيم والتخلف الذي تعيشه اغلب الدول الافريقية ستقولون الحمد لله .
لا يغرنكم بعض العواصم وبنياتهم التحتية . فباقي المدن وكأنها تعيش القرن 15
والله يلطف بنا جميعا
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28
14 - وران الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:29
هذا الرجل أقصد الملك محمد السادس حفظه الله عز وجل قدم و يقدم للمغرب اشياء قيمة وتجعله يتموقع استراتسجيا في المنظقة .. و أتمنى ان يسير بنا على هذا النهج حين تنجلي جائحة الكرونا ...
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6
15 - قولوا العام زين الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:29
رؤية الملك هي أن الحق يجمع والباطل يفرق ونعم الحكامة
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5
16 - hassan mt الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:29
ارحموا من في الارض يرحمكم الله
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8
17 - [email protected] الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:31
نعم الرأي
رأي سديد من جلالة الملك حفظه الله والذي يعمل جاهدا لتوحيد صف الدول الافريقية، وجعلها تتستقل عن الغرب الذي يمتص دمائنا وخيراتنا، ثم ينعتنا بالمتخلفين. وباذن الله ستمر الازمة وتفرج.
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2
18 - حمزة الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:33
مبادرة جدية جادة. عاى خطى الاجداد بتنوير بلدان القارة الافريقية وتوجيهها الى الخير. وتحريرها من العبودية وتفقيهها في الدين الاسلامي الحنيف. حيث بفضل الله. وما قاموا به الاجداد أصبح فريق من الافارقة يدينون والاسلام ويتكلمون العربية الى ان جائهم الاستعمار الغربي غخرب بعض ما كسبوه.
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8
19 - سلا سلا الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بالتوفيق وطول العمر . إنشاء الله
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6
20 - رشيد بشار الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:36
سيدنا دائماً سباق للخير مع شعبه ومع اخواننا في قارتنا الإفريقية التى نقتسم معها المصير و التاريخ المشترك وحكمة جﻻلته جنبت بﻻدنا اسوء مرض عرفته البشرية في عصرنا الحديت الله يحفضو و يعطيه الصحة يارب
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12
21 - notre Roi ,notre vie الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:37
l"humanisme,la générosité,la clairvoyance,voilà notre ROI SM Mohamed VI que Allah le protege Amine
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10
22 - kimdar الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:37
بادرة طيبة من جلالة الملك الافارقة خاصهوم الاعانة في مواجهة هاد الجائحة و هاد الاعانة خاصها تجيهوم من الافارقة أولا. المغرب في مقدمة الدول الافريقية لي خاصها تعاون الدول و تشارك تجاربها مع الدول الافريقية الأخرى
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10
23 - محلل كمال الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:38
اذا طورت دول افريقيا تبادلها للخبرات في المجال الصحي و التجاري عبر تقوية المبادلات التجارية في شتى الميادين ... فسيمكنا ذلك من تقليل تبعيتها الاقتصادية لدول الغرب. و بذلك تكون لها حظوظ اوفر للاقلاع الاقتصادي
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2
24 - السورني الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:39
ماعندي ما نقول...حب إفريقيا في السراء والضراء.....اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين...واحفظ ولي أمرنا.....
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11
25 - الطارق الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:41
بينما بدأت تظهر بوادر الانشقاق و الانهيار داخل الاتحاد الأوروبي حكمة ملكية لتعزيز التقارب و التعاون الإفريقي. على الأرجح ستكون هذه الأزمة مفتاح وبوابة للانعتاق و التحرر و الإقلاع القتصادي المغربي و الإفريقي
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10
26 - BOUCHAIB الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:41
الله الله على حلم ونظرة إلى البيت الأفريقي ورعايته داخليا وخارجه دون نفخ في الأبواق.
رعاك الله ياملكنا المحبوب
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9
27 - لحسن من كازا الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:41
يجب على الدول الأفريقية أن تستيقظ من سباتها العميق وتأسس اتحاد أفريقي قوي بعملة موحدة والتفكير بإلغاء الحدود بين الدول في المستقبل فافريقيا هي مستقبل العالم
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4
28 - Said russie الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:42
مازال هذا الوجع الافريقي.حتى اوربا القوية المتحدة التى تملك ترسانة من القوانين لم تطرح هكدا مبادرة لمواجهة الوباء.الفيروس يحتاج الى مراكز ابحاث ودراسات حتى يتم قهره كما قهرت الفيروسات والامراض التى سبقته
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2
29 - جمعية المرجة الخضرا@ لحماية البيية الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:42
المبادرة الملكية ستجعل البلدان الافريقية تفعيل ومواكبة تدابير عملية وتبادل المعلومات الصحية للوقاية من انتشار الوبا@ كورونا المستجد وذلك للتصدي لهذه الكارثة والحد من ثاتيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية لمسيرة القارة الافريقية والبلدان الشقيقة والصديقة. والله ينصر سيدنا.
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6
30 - قارئ متعلم الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:42
عشت يا ملك الملوك ، حفظك الله و رعاك ، الملك الحنون العطوف ملك الدراويش
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7
31 - marouan الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:43
ردا على تعليق الأخ mbark كما نحترم ونحب اخواننا الجزائريين فأنا متأكد ان الشعب الجزائري يبادلنا نفس الشعور اما النظام الجزائري فهو من يرى في المغرب عدوا لذلك فهو من يستحق ان ندعو له بالهداية
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2
32 - papa noel الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:43
حفظک الله ورعاک.....داٸما سباق للمبادره....ولفعل الخیر....واعطاء المثل بوضعک الکمامة ..وتطبیق الحجر الصحی ..وووو.....ان ینصرکم الله فلا غالب لکم .....الله یطول لینا فی عمرک
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8
33 - abdo الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:44
c est le meilleure roi du monde vive le roi lah ibarek fi 3omor sidi
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5
34 - SARA الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:44
الرؤية الحكيمة لملكنا تجعله فخرا لنا الله يحفظه من كل اذى وينصر خطاه
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7
35 - الفردوس الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:44
عاش الملك وعاش الشعب المغربي المعدن الاصيل. وعاشت القارة الأفريقية حرة متضامن متعاونة خالية من الحروب والاوبئة والازمات.
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7
36 - OUJDA CYTIZEN الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:44
ظل المغرب عبر كل العصور وفي كل الظروف وفيا لعمقه الافريقي ، اما اذا تعلق الامر بهذين البلدين السينغال والكوت ديفوار فالعلاقات الاخوية ضاربة في التاريخ و ملوك المغرب لهم مكانة مرموقة عند شعب البلدين الشقيقين ، وفق الله ملكنا وسدد خطاه و بارك الله في التجربة المغربية لمواجهةهذه الجائحة و الامن و السلام للجميع
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10
37 - karim el makart الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:46
الدبلوماسية الموازية المنبتقة من سياسة جنوب جنوب رابح رابح
سياسة ليست ناحجة بل اكتر من ناجحة تتميز بالحكمة والنجاعة نصر الله امامنا وملكنا اطال الله في عمره
كما نتمنى لكل الدول الافريقية الرخاء والنجاح
حبي للمغرب ولملكي وجيشه وامنه ومرابطيه في كل الاقطاعات فداك بلدي بروحي ودمي من طنجة للكويرة
الله الوطن الملك
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7
38 - youssef الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:47
vision stratégique de sa majesté le Roi, partant d'une réelle conscience africaine et incarnant les valeurs de fratérnité et du destin commun de l'Afrique.
c'est aussi l'expression d'une relation humanitaire qui dépasse le cadre de coopération politique et économique , qui ne peut que profiter au Maroc dans la phase aprés CoViD-19
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3
39 - عبد المنعم الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:47
الاتحاد الأوروبي معقلوش على بغيرهم عاد يعقلو على بعضياتهم افريقيا
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2
40 - رضة الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:48
لا أفهم المغرب في خصاص في جميع المجالات ونطلب مساعدة الدول الإفريقية.
الأصح ان نعالج مشاكلنا واحتياجاتنا .
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-4
41 - مصطفى السوسي الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:50
-اللهم اره الحق حقا واعنه عليه يا رب العالمين.
-اللهم اره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين.
اللهم انصره ولا تنصر عليه ءامين ؤامين.
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1
42 - متطوع الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:52
مبادرة جيدة من ملك البلاد نظرا للعلاقات المتينة مع إخواننا الأفارقة لكن حبذا لو تمت مساعدة هاته الدول الأفريقية ماديا من خلال صندوق تدبير كورونا وكذلك إرسال مستشفيات ميدانية وإرسال الأطباء المتخصصين لمساعدتهم في تجاوز هاته المحنة.
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-1
43 - افريقي الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:53
الرئيس الفرنسي يريد أن يتبع الخطى السديدة التي ينهجها الملك محمد السادس نصره الله بإعانة افريقا للخروج من محنة كورونا كم أنت عظيم يا ملك المغرب
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-1
44 - مرحبا بالعالم الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:53
انصح بالتجربة الفيتامية البلد المجاور للصين ..عدد الوفيات صفر .
Vietnam
Coronavirus Cases:
265
Deaths:
0
Recovered:
146
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0
45 - عبد العزيز الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:54
ملكنا حفظه الله يبدع مبادرات رائعة لصالح شعبه الذي يبادله الحب ونكران الذات.هذه المبادرات تمتد إلى شعوب القارة الإفريقية.
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1
46 - المخلوف الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:54
يبقى المغرب دوما وعلى مر العصور صاحب المواقف والقرارات البناءة.وخطوة جلالة الملك تؤكد تجدر المملكة في القارة الافريقية وحرصه على سلامتها وتقدمها
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1
47 - محمد تازريني الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:55
السلام عليكم .بادرة طيبة تستحق التشجيع والتأييد للم شمل الافارقة وبناء القارة الافريقية وتبادل الخبرات على جميع الاصعدة .والتقارب بين الشعوب تمهيدا لكسر الحواجز الحدودية قولا وفعلا عكس ما كانت تتباها بها اروبا سابقا وكورونا كشفت الوجه الحقيقي لهذه القارة .وخير دليل كل دولة اغلقت حدودها واكتفت بشعوبها . دمتم يا حبيبي ويا رمز هذه الامة العظيمة بخير ومنيرا لطريق الصلاح والفلاح .انتم مفخرتنا نحن مغاربة العالم .
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0
48 - nizar الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:56
oui c'est une excellente initiative de Sa Majesté le Roi pour montrer notre vraie amitié et nos vraies valeurs envers les peuples d'afrique car c'est durant les crises qu'on peut juger la qualité des alliés. Bravo c'est une geste qui vient dans le bon moment. En europe par exemple, les états d'europe n'ont pas aidé à temps ni les italiens ni les espagnols
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-2
49 - العكاري الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:56
بادرة جيدة للتعاون مع البلدانين الإثنين من الناحية الإقتصادية سوف نرى إستتمارات المغرب تبخرت أما التجارب فعلى إفريقيا أن تنتظر مساعدة فرنسا كما قال ماكرون في خطابه اليوم
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1
50 - اللهم ارحمنا الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:57
قرارات و مبادرات حكيمة جدا من ملكنا حفظه الله فيما يخص بلدنا و القارة الإفريقية، بالفعل يجب الإتحاد لحصر الفيروس قاريا و بالتالي عالميا للحد من انتشاره و من تداعياته على بلادنا و قارتنا. الله يحد الباس.
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-1
51 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 13 أبريل 2020 - 19:58
هذه قمت الرجولة والمسؤولية والاخلاص وتفاني في العمل الصديق في وقت الشدة أما وقت الرخاء فلاحاجة لأحد من مساعدة الآخرين حفظ الله عاهلنا الهمام ليقود المركب قيادة حكيمة بالهدوء والشجاعة والتضامن الفعال إلى شاطيء النجات والله الموفق
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-1
52 - صوت مغربي الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:02
هنا تظهر الكفايات القيادية. إنها مبادرة جيدة، ممتازة مع إخواننا في باقي إفريقيا. هذه المبادرة الملكية كانت ضرورية، كونها مبادرة إنسانية أولا، و هي ثانيا تأتي انسجاما مع الانتماء المغربي لإفريقيا والتماسا للتعاون المشترك لصياغة حلول فعالة، في ظل جائحة كرونا و بعدها. بالفعل، لا يمكن للمغرب أن يتقدم فعلا إلا في سياق علاقته بالقارة الإفريقية و في سياق تقدم إفريقا ككل. وهذه السياسة المغربية المنتهجة في السنوات الأخيرة أعطت كثيرا من النتائج الجيدة. نرجو من جلالة الملك أن يستمر على هذا النهج بتأكيد علاقتنا بإفريقيا و بالثقة في إفريقيا وطاقاتها وكفاءاتها ومواردها، و هذا من واجب بلدنا وفيه خير لبلدنا. آن الأوان لتتغير النظرة لإفريقيا خاصة إذا ركزت على السلم والديمقراطية والبحث العلمي والابتكار واستثمار ثقافاتها وتقوية علاقات التعاون في ما بينها. كما نرجو توسيع اتصلات المغرب مع دول إفريقية أخرى. ونرجو استثمار علاقات المغرب مع دول أخرى في العالم.
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0
53 - عكاشة لخديم . الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:02
سعة صدره حفظه الله تتجه الآن نحو افريقيا - بالله عليكم من فكر هذا التفكير غير ملكنا العبقري سليل الدوحة العلوية الشريفة تربية سيدنا رضي الله عنه وأرضاه . اللهم احفظه وولي عهده سيدي مولاي الحسن وكافة الاسرة الملكية الشريفة انك سميع مجيب الدعوات ، بحق بسم الله الرحمان الرحيم .
- الموت كل الموت للسلبيين اينما وجدوا .
و الله ينصر سيدنا .













-عكاشة لخديم .
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0
54 - سفيان الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:02
" ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة ".
أوتدرون ما مشكلتنا وما سبب تخلفنا؟!
الاطراء المبالغ فيه للنشاطات التي لم تحدث بعد. ننجز مشاريعا ضخمة وبرامج عظيمة؛ لكن في خطاباتنا فقط.
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0
55 - وطني محب لوطنه ولا فخر الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:03
عاش الملك الله الوطن الملك حفظك الله ورعاك وسدد خطاك ( رجل زمانه )
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0
56 - مواطن مغربي صحراوي الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:04
مبادرة تستحق التنويه و التفعيل من ملك صادق يعمل باستمرار على النهوض بأفريقيا و شعوبها و تدليل الصعاب لكسب رهان التنمية الشاملة . حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
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57 - abdo الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:07
مبادرة جد مهمة من صاحب الجلالة حفظه الله
ياليت حكومتنا تستنير بأفكاره ونظرته الثاقبة الى الأمور
فان شاء الله ستنجح هذه المبادرة وستكون لبنة في صرح مستقبل مشترك مع اخواننا الأفارقة الذين ينشدون الازدهار والتنمية في ظل علاقات ملؤها التسامح والسلام
وأيضا للكف عن اعتبار الغرب هو الطريق الوحيد نحو التقدم
يكفي اننا أضعنا ستين سنة متعلقين بأناس استراتيجيتهم مبنية على بقائنا متخلفين تابعين مستهلكين لما يقدموه لنا
وفقك الله وسدد خطاك
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58 - abdallah44 الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:08
مبادرة حكيمة لا يفكر فيها الا الزعماء الحكماء المؤمنيين بدورهم القيادي لصالح الانسان في هذه الظرفية الصعبة التي يحتازها العالم هذه الأيام
حفظ الله جلالة الملك ونحن الشعب المغربي ندعم جميع مبادراته
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59 - مغربي حر الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:09
والله العظيم حتى عزيز عليا ملكنا الله يعطيه الصحة وأن يلبسه الله ثوب الصحة يحب شعبه وشعبه يحبه الله يخليه لينا ويعاونو ويحفظو فولاداتو
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60 - bouazza الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:10
صحاب ديسليك من انتم من يمولكم ويدعمكم
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61 - الزمراني الاثنين 13 أبريل 2020 - 20:10
الأفارقة إخوتنا و المغرب جدوره في إفريقيا وواجب التضامن مع إخوتنا لا محيد عنه وجلالة الملك والمغاربة دائما سباقين للتعاون والتضامن . والدول الغربية لا ترى في إفريقيا إلا ساحة لاجراء التجارب على أدويتها فبالاحرى مساعدتها في هذه الظروف الصعبة . اللهم السلامة والعافية واللطف
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