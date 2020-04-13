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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يقترح مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة "كورونا"
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، بأنه خلال هذه المحادثات التي همت التطور المقلق لجائحة "كوفيد 19"، اقترح الملك محمد السادس، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البلاغ أن "الأمر يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة".
في ما يلي بلاغ الديوان الملكي:
"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع فخامة السيد ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.
وهمت المحادثات التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.
وخلال هذه المحادثات، اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.
ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
ونعم الدبلوماسية .
السنغاليون يعشقون المغرب والمغاربة .
يجب التعاون مع كافة الدول الأفريقية .
المغرب رائد وله تجارب في شتى الميادين .
يا مغاربة لو شفتم الجحيم والتخلف الذي تعيشه اغلب الدول الافريقية ستقولون الحمد لله .
لا يغرنكم بعض العواصم وبنياتهم التحتية . فباقي المدن وكأنها تعيش القرن 15
والله يلطف بنا جميعا
رأي سديد من جلالة الملك حفظه الله والذي يعمل جاهدا لتوحيد صف الدول الافريقية، وجعلها تتستقل عن الغرب الذي يمتص دمائنا وخيراتنا، ثم ينعتنا بالمتخلفين. وباذن الله ستمر الازمة وتفرج.
رعاك الله ياملكنا المحبوب
سياسة ليست ناحجة بل اكتر من ناجحة تتميز بالحكمة والنجاعة نصر الله امامنا وملكنا اطال الله في عمره
كما نتمنى لكل الدول الافريقية الرخاء والنجاح
حبي للمغرب ولملكي وجيشه وامنه ومرابطيه في كل الاقطاعات فداك بلدي بروحي ودمي من طنجة للكويرة
الله الوطن الملك
c'est aussi l'expression d'une relation humanitaire qui dépasse le cadre de coopération politique et économique , qui ne peut que profiter au Maroc dans la phase aprés CoViD-19
الأصح ان نعالج مشاكلنا واحتياجاتنا .
-اللهم اره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين.
اللهم انصره ولا تنصر عليه ءامين ؤامين.
Vietnam
Coronavirus Cases:
265
Deaths:
0
Recovered:
146
- الموت كل الموت للسلبيين اينما وجدوا .
و الله ينصر سيدنا .
-عكاشة لخديم .
أوتدرون ما مشكلتنا وما سبب تخلفنا؟!
الاطراء المبالغ فيه للنشاطات التي لم تحدث بعد. ننجز مشاريعا ضخمة وبرامج عظيمة؛ لكن في خطاباتنا فقط.
ياليت حكومتنا تستنير بأفكاره ونظرته الثاقبة الى الأمور
فان شاء الله ستنجح هذه المبادرة وستكون لبنة في صرح مستقبل مشترك مع اخواننا الأفارقة الذين ينشدون الازدهار والتنمية في ظل علاقات ملؤها التسامح والسلام
وأيضا للكف عن اعتبار الغرب هو الطريق الوحيد نحو التقدم
يكفي اننا أضعنا ستين سنة متعلقين بأناس استراتيجيتهم مبنية على بقائنا متخلفين تابعين مستهلكين لما يقدموه لنا
وفقك الله وسدد خطاك
حفظ الله جلالة الملك ونحن الشعب المغربي ندعم جميع مبادراته