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الرئيسية | مجتمع | رابطة مغربية تطالب بحرية المعتقلين الفلسطينيين

رابطة مغربية تطالب بحرية المعتقلين الفلسطينيين

رابطة مغربية تطالب بحرية المعتقلين الفلسطينيين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 07:16

دعت الرابطة المغربية للشباب والطلبة، إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين "القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني، وعلى رأسهم "مروان البرغوثي" والأسرى القادة وكبار السن دون قيد أو شرط"، بمناسبة يوم الأسير الذي يصادف تاريخ 17 أبريل، وكذا تزامنا مع تفشي وباء "كورونا" (Covid-19) الذي يحصد الأرواح، ويجتاح التجمعات البشرية.

كما وجهت الرابطة، في بيان تضامني صادر عنها، رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة "للتدخل بصفة مباشرة في هذا الملف الإنساني للأسرى الفلسطينيين"، مؤكدة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، "بتأسيس دولة فلسطين على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تحت سيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

كما لفتت الرابطة الانتباه إلى أن هذا البيان يأتي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لأسر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المناضل "مروان البرغوثي"، ورفيقه المناضل "أحمد سعدات"، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمناضل كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي دخل عامه الثامن والثلاثين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفقة ثلة من الأسرى الذين يعانون من شتى الأمراض المزمنة، ومنهم "فؤاد الشوبكي" الذي بلغ الثمانين من عمره، الذي يعاني من السرطان، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، هذا إلى جانب أكثر من 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء كثر ومعتقلون دون تهم أو محاكمات، بتعبير البيان.

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