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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 75 إصابة ترفع حصيلة كورونا إلى 1838 في المغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1838 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 7771 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباحا هذا اليوم.
المعطيات الرسمية نفسها وقفت على ثبات العدد الإجمالي للوفيات في 126 حالة؛ بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210 حالات، بزيادة 7 أخريات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
قريبة نوصلو 2000 .
شنو الحل ؟
Je pense que ça dépend de la quantité non variable des tests que l'état fait
Ils font toujours la même quantité des tests
Nous avons besoins de 2 ans pour réaliser le nombre des tests que l'Allemagne fait dans un seul jour
Merci hespress
هادشي تيتكاثر بزاف والحمد لله على كل حال عافاكوم دعيو لله يفرجها علينا فهاد الايام المباركة
و دعيو معا الناس لماتو الله يرحمهم و اللي مريض الله يشافييه
دعيو معايا اخوتي راه ضاقت بنا الساعة و ما بقينا لقينا حتا ماناكلو الله يشوف من حال الدرويش والله يدير الخير يا ربي .
المعروف أنه لما تعمل الحجر الصحي و التباعد الإجتماعي، فالحالات الجديدة ستنخفظ بينما نرى العكس! هناك شىء ما؟
وجب إنزال الجيش خصوصا في بؤر الإنتشار للفيروس و المدن الكبرى، و الضرب من حديد على التنقلات إلا الضرورية، مع: توفير الكمامات و المعقم، التعقيم اليومي للنقل العمومي و الإدارات و الشركات، و التكفل بالمخالطين، تعميم التحليلات...
قضية أخرى بلا ما تعقمو في الزناقي و في الطرقات ،ما عرفتش آش نا هو الغاية منو؟!
إلا بقينا هكا راه العام الجاي و شوف تشوف.
في مدينة تاوريرت ،الكثير يخرج والسلطات لا تقوم بواجبها ازاء من يخرق القانون
منذ أسبوع و أنا أخرج يوميا و أعرض نفسي و أسرتي يوميا للخطر ، ولم أجد أي كمامة !!
هل الهدف من الكمامة هو الوقاية من كورونا ؟ أم تعريض المواطن للخطر من كثرة البحث عنها ؟
اغلبية المواطنين يلبسون نفس الكمامة طيلة الأسبوع خوفا من العقوبة ..هدشي ماشي معقول !!
يجب تقنين طريقة و كمية البيع .
و لا حول و لا قوة إلا بالله
و إنا لله و إنا إليه راجعون .
ومن يدري قد يرفع الله عنا البلاء في الايام القليلة القادمة
اللهم اغفر وارحم عبادك واشفي مرضانا يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
ربَاهُ نُؤْمِنُ بِالقَضا لَكِنَّنَا مِنْ غَيْرِ لُطْفِكَ يَا لَطِيفُ سَنُهْلكُ
يا ربي ألطف بنا يا رب ارفع عنا البلاء أمين
اللهم انه شهر الرحمة والمغفرة، فرحمنا وغفر لنا،
الاعداد في ازدياد متواصل
لا نرى أن هناك محاصرة فعلية للوباء
كل يوم زيادات مهمة في الصباح
وأعداد مهمة من الوفايات في المساء
لابد من تجويد عمل القمة
هذا الفيروس يحتاج الى من يستبق في اتخاذ القرار الصائب
Un bon strataige
الوباء يمكن محاصرته بمضاعفة سرعة الاختبارات وتوسيع دائرتها.
العمل يجب أن يكون سريع
لأن الفيروس كورونا سريع الانتشار
لابد من خطة حسب كل اقليم وحسب كل جماعة.
العمل المركز السريع