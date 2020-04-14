وزارة الصحة: 75 إصابة ترفع حصيلة كورونا إلى 1838 في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1838 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 7771 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباحا هذا اليوم.

المعطيات الرسمية نفسها وقفت على ثبات العدد الإجمالي للوفيات في 126 حالة؛ بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210 حالات، بزيادة 7 أخريات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.