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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 75 إصابة ترفع حصيلة كورونا إلى 1838 في المغرب

وزارة الصحة: 75 إصابة ترفع حصيلة كورونا إلى 1838 في المغرب

وزارة الصحة: 75 إصابة ترفع حصيلة كورونا إلى 1838 في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:20

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1838 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 7771 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباحا هذا اليوم.

المعطيات الرسمية نفسها وقفت على ثبات العدد الإجمالي للوفيات في 126 حالة؛ بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210 حالات، بزيادة 7 أخريات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:30
ياربي السلامة هادشي كيتزاد نهار على نهار تاني هاظ النهار غنفوتو 100 .
قريبة نوصلو 2000 .
شنو الحل ؟
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-5
2 - إن شاء الله اكون خير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:31
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وسننتصر أن شاء الله على هذا الفيروس وتعود الحياة الطبيعية قبل رمضان واتمنى الخير للجميع وتعود الحياة الطبيعية قبل رمضان ونعود الى المساجد واشغالنا يارب
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72
3 - المهدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:33
السلام عليكم. دابا واحد 3 أيام قريت بلي كورية الجنوبية لقات بلي شي وحدين واخا تتعطي تحليلة بلي مبقا والو ولكين تدوز واحد الايام وتيعاود لڤيروس تيحيا من جديد مع لعلم أنهم دارو ليهم كتر من تحليلة باش عرفو بلي لجسد ديالهم خالي من المرض
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37
4 - Marocain du denmark الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:34
Malheureusement chaque jours les mêmes chiffre jusqu'à maintenant
Je pense que ça dépend de la quantité non variable des tests que l'état fait
Ils font toujours la même quantité des tests
Nous avons besoins de 2 ans pour réaliser le nombre des tests que l'Allemagne fait dans un seul jour
Merci hespress
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32
5 - يد في يد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:34
السلاح بين ايدينا القضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود الى مساجدنا واشغالنا
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30
6 - مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:38
حالات الوفات تبتت في 126 بينما حالات الشفاء وصلت الى 210 بزيادة 7 حالات ولله الحمد. نحن في الطريق الصواب ان شاء الله
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27
7 - reda الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:38
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة
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19
8 - mustapha الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:38
SVP revoir les chiffres surtout des personnes gueries 210 au lieu de 203 comme publier sur un autre site ce matin et les chiffres des personnes atteints au niveau de la region de Rabat par ex hier a 10H le nbre etait de 239 et a 6 H il est devenu 225 il faut donner svp des explications
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9
9 - لحسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:38
نسأل الله ان يلطف بنا ونتمنى من الدولة ان تقوم بمزيد من التدابير الجريءة
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8
10 - Nouro الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:38
بوابة الصحة تقول تهافي 210 بزيادة سبع حالات شفاء....الشفاء للجميع ان شاء تلله
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14
11 - HALOUACH الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:39
مجموع حالات التعافي 203 حالات بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
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7
12 - Arias الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:39
سهم المنحنى في الارتفاع.اللهم نجنا و ذوينا وكل من قال لا اله الاالله من شر الوباء.انا نستغفرك و نتوب اليك.
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20
13 - انبا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:40
بغيت نعرف مازالين في 7000 تحليلة، ياك قالو جات معدات من كوريا الجنوبية،) لرصد الوباء
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21
14 - الدعاء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:41
يا رب تلطف بنا يا ربي و تعافينا و ترفع علينا هدا البلاء يا الله
هادشي تيتكاثر بزاف والحمد لله على كل حال عافاكوم دعيو لله يفرجها علينا فهاد الايام المباركة
و دعيو معا الناس لماتو الله يرحمهم و اللي مريض الله يشافييه
دعيو معايا اخوتي راه ضاقت بنا الساعة و ما بقينا لقينا حتا ماناكلو الله يشوف من حال الدرويش والله يدير الخير يا ربي .
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14
15 - مواطن غيور. الوسيلة و الغاية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:41
السلام عليكم
المعروف أنه لما تعمل الحجر الصحي و التباعد الإجتماعي، فالحالات الجديدة ستنخفظ بينما نرى العكس! هناك شىء ما؟
وجب إنزال الجيش خصوصا في بؤر الإنتشار للفيروس و المدن الكبرى، و الضرب من حديد على التنقلات إلا الضرورية، مع: توفير الكمامات و المعقم، التعقيم اليومي للنقل العمومي و الإدارات و الشركات، و التكفل بالمخالطين، تعميم التحليلات...
قضية أخرى بلا ما تعقمو في الزناقي و في الطرقات ،ما عرفتش آش نا هو الغاية منو؟!
إلا بقينا هكا راه العام الجاي و شوف تشوف.
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16
16 - الزموا بيوتكم يا قوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:43
الزموا بيوتكم يرحمكم الله
في مدينة تاوريرت ،الكثير يخرج والسلطات لا تقوم بواجبها ازاء من يخرق القانون
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12
17 - نيشان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:44
أين الكمامات.. ؟
منذ أسبوع و أنا أخرج يوميا و أعرض نفسي و أسرتي يوميا للخطر ، ولم أجد أي كمامة !!
هل الهدف من الكمامة هو الوقاية من كورونا ؟ أم تعريض المواطن للخطر من كثرة البحث عنها ؟
اغلبية المواطنين يلبسون نفس الكمامة طيلة الأسبوع خوفا من العقوبة ..هدشي ماشي معقول !!
يجب تقنين طريقة و كمية البيع .
و لا حول و لا قوة إلا بالله
و إنا لله و إنا إليه راجعون .
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32
18 - مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:48
السلام عليكم يجب تطبيق حالة الطوارئ بجدية فالامر اصبح صعب انظر الى المملكة الاردنية ماذا فعلت و استطاعات التغلب على الوباء كفانا من السنطيحة كما يقال
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5
19 - مر من هنا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:48
ولات عندنا واحد ثقافة التصوير لي شرا شي قفة الزيت والدقيق واتاي خصوا يتصور معاها، وكذلك المريض لي تشافى في أوربا كنشفوا أطباء والممرضين كيتقتل وسط المرضى وأثار العمياء باينة عليهم وحتى آثار الكمامات على وجهوهم حنا هنا كيتصور مع لي تشافى
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6
20 - ابو يحيى الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:48
منحنى الإصابات لا يعلم به الا الله قلة التحاليل المخبرية وقلة التوضيح من السيد اليوبي عن الانتشار في المملكة
ومن يدري قد يرفع الله عنا البلاء في الايام القليلة القادمة
اللهم اغفر وارحم عبادك واشفي مرضانا يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
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14
21 - منير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:49
اللهم إرفع البلاء عن أمة محمد . وعن كل البشر .. إنشاء الله خير ، العدد في إرتفاع لكن تحت السيطرة بإذن الله
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3
22 - Jad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:51
يجب تمديد الحجر الصحي . و يجب ايضا نفعيله 100 ب 100. فالاسواق مليئة بالناس
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7
23 - Jaouad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:54
نريد عدد الحالت التي مزالت تحتى المراقبة.شكرا هسبريس
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0
24 - البوحميدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:56
اللهم احفظ بلدنا.
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1
25 - الأمازيغية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:56
الأعداد غادا وكاتزايد من هنا لعشية تاني نسمعو تم تسجيل 100 حلال 24 ساعة يا الله عجل لنا بالفرج يا الله.
ربَاهُ نُؤْمِنُ بِالقَضا لَكِنَّنَا مِنْ غَيْرِ لُطْفِكَ يَا لَطِيفُ سَنُهْلكُ
يا ربي ألطف بنا يا رب ارفع عنا البلاء أمين
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1
26 - مهاجر بافريقيا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:57
املنا في الله عز وجل هو القادر على كل شيء اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب
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0
27 - adil الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:58
الحل هو الالتزام بالمنازل لتفادي نقل العدوى الى البيوت و تكوين بؤر داخل العائلات و ارتداء الكمامات عند الخروج ان اقتضى الحال و دلك للقضاء على الفايروس .الدولة قامت بواجبها نحو المواطنين من ارشادات و توعية لكن المواطن لم يقم بواجبه نحو نفسه.
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0
28 - مهدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:00
رغم الأرقام الكبيرة، التي نقرأ تزايدها يوما بعد يوم، داخل بلادنا وخارجها أيضا، نبقى املين متفائلين عازمين كل اليقين في الله، أنه ان شاء الله تعالى وبحلول شهر رمضان سيختفي هذا الوباء، بقدرته تعالى، وأننا سنجتمع ثانية مع أبائنا وأمهاتنا واخواننا وأصدقائنا، وستنضح صوامع مساجدنا بذكر الرحمان، وتلاوات الطراويح، وستعود الأمور كما كانت ان شاء الله،
اللهم انه شهر الرحمة والمغفرة، فرحمنا وغفر لنا،
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29 - هشام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:00
مزيد من فحوصات حتى نقف على حقيقة أعداد مصابين ومختلطين .ياربي ترفع علينا وباء
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0
30 - khalid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:01
وقعت لي قصة أمس ومستعد لارويها بتفصيل وهده نقط الموضوع. استنشقت الكلور من ثلاثة أيام مما سبب لي ضيق التنفس وصادف مشكلة أخرى مما جعلني أتخيل أنني أصبت بكورونا 100/100 المهم ودعت أهلي ودهبت إلى مصحتين مشهورين ومستعد للإدلاء باسماءهما ثم مصحة محمد السادس. وبكلمة طيبة من سيدة تستقبل المصابين بعد استفساري عن بعد رجعت إلى بيتي واشتريت بعض الأدوية وبث ليلة أمس وكأنني ولدت من جديد وبصحة جيدة جدا والحمد لله
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0
31 - يوسف واعزيز الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:03
lhamdolilah le taux de guérison s'améliore.
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2
32 - مهاجر بريطاني الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي المغربة انا مغربي مقيم في بريطانيا اخوتي وصال عدد الوفيات في بريطانيا الى 11.329 بغيت نقولكم الله يجازيكم بالخير بقوا في دياركم ما تغامر وشي بحياتكم و بحياة الاخرين الفرج قريب ان شاء الله الله معكم
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2
33 - محسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:04
اصبح أمرا روتينيا سماع مثل هكذا احصائيات صباحا على الريق فهذه هي ذروة انتشار الفيروس بين العائلات الله ايحد الباس
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34 - قنطان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:05
مع 400 تحلية في اليوم يجب تمديد الحجر الصحي شهرين اصافيين
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35 - منصف التازي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:06
الحجر الصحي مع عدد بخيل من الفحوصات اليومي . سينتهي العالم كله من المشكل و سيبقى المغرب بسنتين وراء العالم فرنسا 50الف فحص يومي . حتى فرنسا عندها tjv
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2
36 - bziker الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:09
je suis d'accord avec le N'4 danemark....le manque du Test comme en Allemagne,ou en Belgique qui fabriquent les Test, on ne peut pas savoir combien de gens sont contaminés et c'est trés dangereux . il faut Tester tout les Medecins qui sont à l'hopital+les infermiers+tout qui travaillent aux hopitaux +les maisons de repos et les travailleurs...et aprés on voit clair...mais il faut suivre tous les renseignements du ministere de la santé . rester à la maison et hygiène...Vive le Roi et vive le Maroc.
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37 - حسن خنيفرة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:11
في مدينة خنيفرة لا وجود للكمامات. تعبنا من البحث عنها كل يوم ودائما نفس الجواب"غير موجودة". الناس تستعمل كمامة واحدة تغسلها وتعيد استعمالها كل يوم.
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38 - ميمون الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:12
لابد من مراجعة طريقة العمل

الاعداد في ازدياد متواصل

لا نرى أن هناك محاصرة فعلية للوباء

كل يوم زيادات مهمة في الصباح

وأعداد مهمة من الوفايات في المساء

لابد من تجويد عمل القمة

هذا الفيروس يحتاج الى من يستبق في اتخاذ القرار الصائب

Un bon strataige

الوباء يمكن محاصرته بمضاعفة سرعة الاختبارات وتوسيع دائرتها.

العمل يجب أن يكون سريع

لأن الفيروس كورونا سريع الانتشار

لابد من خطة حسب كل اقليم وحسب كل جماعة.

العمل المركز السريع
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