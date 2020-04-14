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الكنيسة الكاثوليكية في المغرب تنعى القسّ لولونغ

الكنيسة الكاثوليكية في المغرب تنعى القسّ لولونغ
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30

نعت الكنيسة الكاثوليكية بالرباط القسّ ميشيل لولونغ، الذي غادر دنيا الناس عن عمر ناهز خمسة وتسعين سنة، من بينها اثنان وسبعون سنة قضاها في حياة تبشيريةٍ بين تونس، والجزائر، وفرنسا.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب أنّ الحياة التبشيرية للأب ميشيل لولونغ قد وهبها للحوار بين المسيحيين والمسلمين، وكان من أعلام ذلك في فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الراحل أسس مجموعة الصداقة الإسلامية المسيحية في أوائل التسعينات (GAIC)، وترأس قسم العلاقات مع الإسلام (SRI) منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، وكان كاتبا عاما لمجموعة البحث الإسلامية-المسيحية (SNRM)، ومن المدافعين عن حرية الرأي والتعبير.

وكان القسّ لولونغ من بين الوجوه التي ساندت المفكّر الفرنسي روجيه غارودي إثر الحملة التي شنّت ضدّه ومحاكمته بعد نشره كتاب "الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيلية"، مع تأكيد مبدئية دفاعه عنه ولو لم يشاركه جميع أفكاره.

وللقسّ جاك لولونغ العديد من الكتب حول لقائه بالإسلام، والتقاليد الإسلامية، والإسلام والغرب، وعلاقة الكنيسة الكاثوليكية بالإسلام، والحوار مع الملحدين، وأسئلة الحرب والسلام في القدس، والتعاون بين المسلمين والمسيحيين.

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