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المغرب يحاصر كورونا .. وزارة الصحة تزيد مختبرات كشف الفيروس

المغرب يحاصر كورونا .. وزارة الصحة تزيد مختبرات كشف الفيروس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:00

شرعت ست مستشفيات جامعية بالمغرب في إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيرفع من وتيرة الكشف المخبري بشكل يومي، خصوصا في الأقاليم والجهات التي تبعد عن محور الدار البيضاء الرباط.

وكشفت دورية لوزير الصحة أن إجراء التحليلات المخبرية بات متاحاً في ستة مستشفيات جامعية بمدن الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير.

وكان المغرب يتوفر على ثلاثة مراكز للكشف المخبري عن الفيروس المستجد في كل من المعهد الوطني للصحة بالرباط، والمستشفى العسكري بالرباط، ومعهد باستور بالدار البيضاء. وبإضافة المراكز الستة، يرتفع عدد المختبرات المرجعية إلى تسعة اليوم.

ويتكلف المستشفى الجامعي بالرباط بإجراء التحليلات الطبية بالنسبة لمحور الصخيرات تمارة، بينما المستشفى الجامعي بالدار البيضاء يخصص للحالات المنتمية إلى ولاية الدار البيضاء الكبرى.

كما سيقوم المستشفى الجامعي بفاس بإجراء التحليلات بالنسبة لجهة فاس مكناس ودرعة تافيلالت، والمستشفى الجامعي بمراكش بالنسبة للحالات القادمة من جهة مراكش آسفي، وسيغطي المستشفى الجامعي بوجدة الجهة الشرقية.

وبالنسبة للمستشفى الجامعي بأكادير، فسيخصص لحالات جهات سوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

وأشارت دورية لوزير الصحة إلى أن مختبري باستور بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة بالرباط سيستمران بدورهما في إجراء التحليلات المخبرية على عينات من أقاليم ومدن لا تتبع لهذه المراكز الاستشفائية.

ومن شأن المختبرات الجامعية الجديدة أن تخفف الضغط على المراكز الثلاثة التي كانت تقوم بتحليلات كورونا منذ ظهور الوباء في المغرب، وكانت نتيجة العينة الواحدة تستغرق أحيانا أكثر من 24 ساعة، لكن اليوم بات متاحا أن تظهر النتائج خلال بعض ساعات.

ومنذ بداية الأسبوع، شرعت وزارة الصحة في إجراء حوالي 500 تحليل في اليوم الواحد، كما يرتقب أن يتضاعف العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1838 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 7771 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى حدود الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المغرب يشرق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:09
هذا خبر جيد مزبدا من الجهود و العمل للتصدي لهذا الفيروس.نحن في حاجة لسماع اخبار ايجابية لرفع المعنويات والكمال على الله .
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2 - حميد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:10
والله الى فرحت من كل قلبي فاش سمعت هاد الخبر كيبشر بالخير هادشي و كيطمن المغاربة بلي الفرج قريب ان شاء الله تعالى
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3 - الاندلسي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:11
7771 تحليلة مند 34 يوم من الحجر الصحي لشعب يضم 42 مليون نسمة !!!!! ومع ذالك هناك 127 وفاة
هذة الارقام تعطي حالة كارثية وصورة قاتمة وتوحي باستمرار حالة الطوارئ الى سنة 2021 اذا استمر الوضع كماهو الحال عليه .
بطع تحليلات يوميا لا ترقى الى وصف ذالك بمحاربة الوباء او محاصرة الداء او مواجهة الفيروس
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4 - متابع مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:13
السلام عليكم فكرة جيدة من طرف وزارة الصحة وكثيرا ما دعا الخبراء والمتخصصون إلى توسيع المختبرات لكن من الضروري توفرها على أجهزة عالية الدقة والأطر الكفؤة كي يتم التمكن من متابعة المخالطين ومخالطيهم وإجراء الفحص لهم بدل الانتظار حتى تظهر الأعراض جميعا لمحاربة انتشار كورونا ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عنا تحية عالية إلى الأطر الطبية والى المغرب ملكا وحكومة وشعبا وشكرا هسبريس على المتابعة والمهنية العالية
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5 - متتبع الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:13
ما هي استفادة جهات درعة تافيلالت بني ملال خنيفرة و طنجة تطوان الحسيمة من هد الاجراء .
لما ذا مختبر اكادير و جهة سوس ماسة + العيون +كلميم واد نون + الداخلة واد الذهب ب 20 اصابة فعلية فقط بعد تشافي حالات بهذه الجهات.
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6 - عبدالحي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:14
كورونا تحاصر المغرب وليس المغرب يحاصر كرونا
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7 - N.H الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:14
هل 110 آلاف جهاز للكشف السريع الذي إشترته وزارة اللاصحة من ميزانية صندوق كورونا تم توزيعها فقط على 6 مراكز للكشف!!!؟بمعدل 20 ألف جهاز تقريبا لكل مركز!!!!؟لي فهم شي حاجة يفهمني الله يرحم الولدين
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8 - نيشان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:15
نتائج تحاليل الكشف عن الفيروس تظهر في ساعة واحدة في ألمانيا ..
و عدد الكشوفات اليومية فيها يفوق العدد الإجمالي الذي قام به المغرب منذ بداية الوباء .
التشخيص المبكر هو السبيل الأول للعلاج ..
مجهودات المغرب مشكورة .. لكنها تستدعي المزيد .
و أين الكمامات ؟ .. كاينة غير في التلفزة !!
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9 - Ali Bin Azzouz الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:15
نموذج تايوان و سنغافورة و كوريا الجنوبية و ألمانيا الخ نماذج مهمة و فعالة للتصدي لمحاربة تفشي و انتشار كورونا - و يجب التنبيه و الانتباه الى ان محور العالم اليوم و مركزه تحول الى آسيا و انتقل من اوربا من قبل الى امريكا بعد 1945 و اليوم انتقل الى آسيا حيث تطور التقنيات الباهر و امتلاك التكنولوجيا الجديدة الحالية المبنية على اللامادة و الروبوتيك كما ان امتلاك المعرفة الجديدة مكن آسيا من التفوق الباهر الواضح على اوربا العجوز الشائخة التي لم تعد لها الموارد البشرية (شيخوخة ساكنتها لدرجة لم تعد قادرة على الخلف و نسبة الوفيات اكثر بكثير من نسبة المواليد الخ) و لا المادية لما لا تزال تدعيه من طموحات و نظرة توسعية - اننا نعيش افول الغرب و بزوغ فجر الحضارة الجديدة في نموذجها الاسيوي المبني على العمل و تملك تقنيات النانو و الروبو و الحواسيب الفائقة و مراقبة تدفق المعلومات الخ - المغرب لا يزال سجينا في دائرة مرسومة له لا يقدر تجاوزها و دوما ينتظر اشارة دولة اخرى في اي شيئ..و هذه مأساة اخرى حقا سببها انعدام الشجاعة و الثوق الى الحرية و استعادة المبادرة و الجبن و الخوف على مصالح ضيقة بسيطة جدا -
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10 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:16
باضافة هذه المختبرات ستزداد وتيرة التحليلات في ربوع المملكة وبالتالي محاصرة كل الحالات واحتواء الوضع والقضاء على هذا الفيروس. لكن رغم ذلك مزيدا من الحدر مع تطبيق الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي طبقا لتعليمات السلطات العمومية.
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11 - Fouad 2020 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:16
بادرة حسنة رجاءا التدقيق في التحاليل المخبرية و الله ولي التوفيق
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12 - تعليق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:18
المسألة و ما فيها أنه كانت عائلة تعيش في منزل به مرحاض كاف لكل أفراد الأسرة، غير أنه في ذات يوم أصابهم الإسهال جميعهم...
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13 - مواطنة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:18
اخيرا قمتم بماكان واجب عليكم منذ البداية. ويجب الرفع من عدد التحاليل اليومية. لأن المخالطين و مخالطي المخاطين اصبحو كثر. و كانت النتائج لا تصل الا بعد.اكثر من 48 ساعة و هي مدة كثيرة جدا.خطوة مشكورة لكن تبقى غير كافية. و على المواطنين المزيد من التعاون. و بقاو في ديوركم.
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14 - العيون.. الصحراء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:19
شعب عظيم بملك عظيم ... بإذن الله الفرج قريب... أزمة صحية... ستساهم في أصلاح أزمات اجتماعية... بعض القضاء على الفيروس...
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15 - marwan الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 14:20
رفع عدد التحاليل يعني محاصرة الفيروس وربح الوقت لتقليص مدة الحجر الصحي
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