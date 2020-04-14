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الرئيسية | مجتمع | التلفيف يُبطء إنتاج الكمامات .. والتهافت يُفرغ المحلات من الواقيات

التلفيف يُبطء إنتاج الكمامات .. والتهافت يُفرغ المحلات من الواقيات

التلفيف يُبطء إنتاج الكمامات .. والتهافت يُفرغ المحلات من الواقيات
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:30

بخلاف ما كان متوقعا، لم يجد المواطنون الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المستجد في محلات البقالة صباح اليوم الثلاثاء، بعدما سبق للحكومة أن أعلنت، على لسان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن الإنتاج الوطني من هذه الأقنعة سيصل اليوم إلى خمسة ملايين وحدة.

وتم توزيع الكمامات، صباح اليوم الثلاثاء، على محلات البقالة، بعد انقطاع التوزيع لتدبّر مسألة تسويقها في علب من عشر وحدات بدل خمسين وحدة، لكنّ الكمّية الموزعة لم تتغيّر؛ إذ وُزعت على كل متجر خمس علب فقط، تحتوي كل واحدة منها على عشر كمامات، نَفدت فورا.

وسألت هسبريس في خمسة محلات للبقالة في مدينة سلا، أكد أصحابها جميعا أن الكمامات الموزعة عليهم نفدت بسرعة، فيما فضل بقالون آخرون الاستنكاف عن بيعها نظرا للمشاكل التي أصبحوا يلاقونها مع الزبناء بسبب اتهامهم لهم باحتكارها وبيعها لزبناء معينين.

وقال المتحدث: "هناك بعض الزبناء يهددوننا باستدعاء السلطة لاعتقادهم أننا نتوفر على الكمامات وندّخرها لزبناء معينين، والحال أننا لا نتوفر عليها"، مضيفا: "صباح اليوم وزعوا علينا خمس علب فقط، تضم كل واحدة عشر كمامات، اقتناها خمسة أشخاص".

ويعود سبب عدم توفير الكميات الملبية لحاجيات السوق من الكمامات إلى كثرة الطلب وضعف اللوجستيك المتعلق بإيصالها إلى المحلات التجارية، بحسب أنس منديب، رئيس جمعية مهندسي المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، موضحا أن الإنتاج الوطني من الكمامات يناهز حاليا خمسة ملايين وحدة.

وأوضح منديب، في تصريح لهسبريس، أن الوتيرة التي يسير بها إنتاج الكمامات ستمكّن من تغطية حاجيات المغاربة منها خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا: "خاص غير شوية ديال الصبر، وشوية ديال التوعية، لأن هناك بعض المواطنين يقتنون ما يجدونه في المحلات التجارية من كمامات ولا يتركون لغيرهم شيئا".

الانتقال من تلفيف الكمامات في علب من عشر وحدات عوض خمسين وحدة، كما كان معمولا به في السابق، قبل الانتباه إلى خطورة بيعها بالتقسيط في المحلات التجارية، أدّى أيضا إلى إبطاء وتيرة الإنتاج، ذلك أن تلفيف الكمامات مجزّأة على عشر وحدات يكلف وقتا أطول مقارنة مع تلفيفها في علب من فئة خمسين وحدة.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت الكمامات ستتوفر في السوق خلال الأيام القليلة القادمة، قال أنس منديب: "بكل تأكيد ستكون متوفرة"، معتبرا أن الوصول إلى إنتاج خمسة ملايين كمامة في اليوم "يعدّ في حد ذاته إنجازا كبيرا؛ إذ هناك دول متقدمة لم تتمكن حتى من تصنيع مليون كمامة في اليوم".

وينهض مهندسو صناعات النسيج خريجو المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بدور أساسي في المجهود التقني والفني الذي اقتضته صناعة الكمامات، وأيضا على مستوى المختبرات التقنية والكيميائية، بحسب الجمعية الممثلة لهم، مؤكدة أنها "ستبقى جنبا إلى جنب مع كافة الطاقات الحية لمجتمعنا في مواجهة جائحة فيروس كورونا".

وبخصوص مدى استجابة الكمامات الواقية التي يصنعها المغرب حاليا للمعايير المطلوبة، قال أنس منديب: "هناك أنواع من الكمامات، منها الكمامات الخاصة بالأطباء المعروفة باسم (FFP2)، وكمامات الجراحة، وكمامات الوقاية (Masques barrières) التي تُباع حاليا للمواطنين".

وأوضح المتحدث ذاته أن الكمامات المدعمة من طرف الدولة توفر حماية تصل إلى سبعين في المئة، وهي النسبة نفسها المعمول بها في العالم، مشيرا إلى أنها تحمي حاملها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد منديب أن الكمامات التي تدعمها الدولة وتباع للمواطنين بسعر 80 سنتيما تخضع، قبل خروجها إلى السوق، لسلسة من الاختبارات والتحاليل المخبرية، للتأكد من توفرها على معايير الحماية المطلوبة، والتأكد من خلوّها من بعض المواد التي قد تسبب أعراضا جانبية، مثل الحساسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عادل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:35
عكس كل ما يروج فالكمامات متوفرة بكثرة، وفي متناول الجميع، ولكن في التلفاز فقط،...
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23
2 - amal الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:35
فين هي ؟والو مالقيناهاش في فاس ماكينا في حتى بلاصة غير هدرة وكلام
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15
3 - oujdi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:35
بغينا كل كمامة يكون عندها غشاء ماشي 100 كمامة في غشاء واحد
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7
4 - Obella الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:36
عينا مانقلبو عليهم فالفرماصيانات والله مالقيناهم، ولا الناس خدامين خير بدي ساشي ديال التوب ولاستيك.
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12
5 - ماسك وكاسك الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:37
دول قليلة فرضت الماسك ومنها المغرب,ماسك 16 ريال لاينفع ولا يضر ,ماسك ذو جودة طبية ffp2 يساوي 40 درهم ومخصص للاطباء والممرضين .لا تنسو لاتوجد دكتوراه في التغذية
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-3
6 - Yasser الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:38
لا توجد الكمامات بمدينة مراكش, منذ أيام وانا ابحث في معظم الصيدليات، محلات البقالة، الأسواق الممتازة...!!!!!!!!!!!!!!!؟؟
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8
7 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:38
حنا علاش دايرين هاد روينة على الكمامات راه كل دار كيكون واحد كيمشي يتصخر مرا رمرا علاش كمامات بزاف احسن كمامة هي تبقى فدار ميوقع ليك والو
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12
8 - موغرابي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:39
على ما كيظهر ليا أن الكمامات موجدين غير فالتلفزة و الراديو اما فارض الواقع و تقول ولا راني غلطان
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7
9 - Roussya الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:40
ماشي التهافت ، هاذا إسمه الاحتكار
وأين دور الدولة ؟
لماذا في هاذه الحالة فرض وإجبار كل نقط البيع بإعطاء علبة واحدة تحتوي على عشرة كمامات في الأسبوع .
هناك كامرات رصد المخالفين وردعهم بعقوبات .....
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6
10 - reda الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:42
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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3
11 - نورد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:45
يا إخوان واش مزال مبغيتوش تنضم ٠٠٠راه في تعاليق سابقة قلت خاص بائع ياصيدلية يا بقال خاصو يبع جوج صافي ٠يفتحها ويبع و ويكون عند قفاز لبسو ٠٠٠٠باش كولشي يخد ٠٠راه كاين لعندو 50في دار ٠٠انا هنا في إيطاليا بغيت نخد 4قالت لي لا جوج صافي و كمامات عادين توب٠٠٠٠٠مخش تبيع أكتر من جوج ٠٠ولا بغا يشري من هدا هدا دبر٠٠٠وفهمو
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12 - رأي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:46
ضعف التدبير، وعدم السرعة في التنفيذ، يجب استغلال الطائرات والهيلوكوبتير للتوزيع السريع لامناطق النائية، وتوزيعهم حسب النسمات
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3
13 - Mohammed الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:47
مدينة وادي زم أغلبية الناس يرتدون الكمامات ، لاكنني لا أجدها في أي مكان . عندما تسأل الناس من أين حصلت عليها يجيبك ، ( غير دبرت عليها ) !!!
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14 - مواطن مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:47
الطريقة التي تباع بها حاليا هده الكمامات قد تكون وسيلة كارثية لانتقال الفيروس، حيث نجد في المحلات هده الكمامات تباع بالتقسيط وبدون اية أغلفة، وبما أن البائع هو أكثر ملامسة مع الزبائن ومع القطع النقدية التي قد تحمل الفيروس وبالتالي أي زبون سيستعمل تلك الكمامة في حالة لا قدر الله كانت محملة بالفيروس فانها ستؤدي الى العدوى.
مثل هده الاجراءات اما أن تكون مدروسة بعناية فائقة وحتى لو تم تأجيل التوزيع على نقط البيع، واما أن يصنع المواطن كماماته في المنزل تفاديا لمثل هده الهفوات.
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4
15 - في اطار الصبر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:50
اولا مشكورون على المجهودات التي تقومون بها، ثانيا في اطار ذكرك للصبر، كان الاولى ان تصبر الدولة قبل ادخال الكمامات محل زجر.
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0
16 - medo tanjawi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:51
كل ما اذهب لاشتري كمامة لا اجدها في البقال
نسأل الله ان يرفع عنا البلاء يارب
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17 - moncef الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:51
الدولة دارت لي عليها خاص غير المواطن يستعمل الكمامة بالشكل المطلوب ماشى يخلها مدلية على عنقو حتى يشوف البوليس عاد يقادها. . را فمصلحتك نتا ماشي فمصلحت البوليس..خاصنا عقوبة على الاستعمال الخاطئ للكمامات. .لاحول ولا قوة إلا بالله
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18 - younes الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:51
هذه الكمامات مزال مشفتهاش حتى كيف دايرة حيث ملقيتهاش.
انا تنستعمل كمامات offp2 شىربت كل وحدة ب 95 درهم بزز
تنستعملها ملي تنكون غادي لمرجان يعني غادي نتقدا ونتحرك في عدة اماكن.
وعامرة و فيها كثير من التخلاط.
يعني مرة كل اسبوع.
+ عندي كمامات طبيبة شريتهم ب 8 درهم للوحدة.
تنستعملهم 3 مرات في في كل اسبوع.
ملي تنكون غادي شي سخرة سريعة وخفيفة لي غادي نبقا في الزنقة في الهواء وبعيد.
مثلا عند مول الخضرة.
+ بغيت هذه الكمامة الواقية ديال 16ريال استعملها في حالى خروج خفيف طريف وامام الباب.
مثلا نخرج اكياس المزبلة.
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19 - نيدو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:52
الكمامات غير متوفرة. .لا في الصيدليات لا في البارا فارمسي لا في المحلات الكبرى. .عدم ارتدائها يعتبره المشرع جنحة و بالتالي الغرامة أو السجن و ما سيترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية و نفسية و اقتصادية. ..
كيف يتابع المواطن بارتكاب جناية لا يد له فيها؟
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20 - Mounir الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:54
j'ai utilisé le masque de 80 centimes il l'a créé de la migraine je l'ai essayé une autre fois j'ai senti la même chose je le jure
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21 - Naturaliat الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:55
لم تعد تباع في لابيل في و اسيما
البقال معندوش
اين هي س؟
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22 - لوسيور 1 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:55
هذه الكمامات مصنوعة من المادة التي تصنع منها الاكياس التي عوضت الاكياس البلاستيكية ..اصحاب هذه المعامل سيربحون ربحا وفيرا ..فكيس واحد ب بنصف درهم يمكن ان تصنع منه على الاقل 3 كمامات ..حلل وناقش..اخذت نفس الاكياس وصنهت منها كمامات لي...
التجارة في زمن كوروا نا...الحمد لله اننا لم نبلغ الذروة ..واعتقد ان الرفع الكلي للحجر سيكون في اخر شهر6
اللهم صل على الهادي خير البرية
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23 - متابعة من اوروبا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:55
علاش مايديروش تقنين لعملية الشراء. يعني متلا فالمراكز التجارية معندكش الحق تاخد كتر من علبة باش يبقا للناس الاخرين. وبالنسبة للبقال راه 50 كمامة فالنهار راه مابيهاش و حبدا لو يزيدو الى جينا ندربو الحساب شحال من حانوت كيكون فالحومة. وخاص الناس مايجيوش ياخدو كلشي يفكرو شوية فالاخر علاش عزيز علينا نديرو الجوع. تصلا راه الخروج ممنوع يعني واحد لي غايخرج يقضي الغراض من الدار.
واحد القضية اخرى بالنسبة للكمامات لي كتباع بوحدة، علاش مايديروهاش فبلاستيكات فردية هاكدا غنضمنو بلي مول الحانوت ميبقاش كل مرة يقيسها بيديه.
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24 - abdeslam الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:57
فين هوما الكمامات ملي كيبغي يضحك على المواطنين او يجمع الغوس يجبد لعصا قبل الغنم الدعيرة كاينا والكماما مكيناش واوا فهم
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25 - mustapha kaibech الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 21:57
لا توجد الكمامات لا في الصيدليات ولا في المحلات عكس ما يروج في التلفزة المغربية ....
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26 - كبور بناني سميرسي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 22:00
ان شاء الله سنصدرها في غضون ايام مقبلة
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27 - هاري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 22:01
المغرب البلد الوحيد في العالم الذي تجد فيه البقال ينتهج مهنة الصيدلي في الدول المحترمة الكمامة تباع عند الصيدلي وليس عند البقال هدي رها ماشي حلوة
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