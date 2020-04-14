نداء يطالب بالاستفادة من الجمعيات أمام كورونا

هسبريس من الرباط

أصدرت العشرات من الجمعيات والشبكات المغربية موزعة على مجموع التراب الوطني نداءً موجهاً إلى رئيس الحكومة تدعوه من خلاله إلى الاستفادة من قُدرات جمعيات المجتمع المدني وفرص الديمقراطية التشاركية لمضاعفة المجهود الوطني في مواجهة جائحة كورونا "كوفيد-19".

وأكد نص النداء، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، على "ضرورة الاستعداد لما بعد جائحة كورونا بتقوية المجتمع المدني من خلال الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في صناعة القرار، وتمكينه من أداء أدوار أكثر فعالية في الأزمات وما بعدها باعتماد عدد من الإصلاحات المستعجلة".

ووجهت الجمعيات الموقعة على النداء دعوة إلى جمعيات المجتمع المدني من أجل المزيد من التعبئة لمواجهة جائحة "كوفيد 19" وآثارها البعدية، وأكدت على أهمية تعزيز الشعور المغربي الجماعي العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة.

وضمن الجمعيات الموقعة، نجد الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والمجموعة المغربية للتطوع.

وحسب آخر إحصائيات رسمية صادرة في شهر مارس المنصرم بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، تجاوز عدد الجمعيات المسجلة قانونياً بالمغرب حوالي 200.000 جمعية تغطي مختلف جهات المملكة.

وشدد النداء المفتوح للتوقيع أمام الجمعيات على "الحاجة الملحة لكسب رهان الاستفادة بما يكفي من مختلف قدرات المجتمع وطاقاته المتنوعة، واستخلاص العبر، خصوصاً أمام واجب تحقيق مناعة المجتمع ككل".

ودعت الجمعيات إلى "تطوير قُدرات مختلف القوى الحية في البلاد لتتمكن من القيام بأدوارها الطبيعية بقوة والعمل بشراكة مع المؤسسات العمومية في كل قضايا الصالح العام، بما يمكن من الاستفادة من فرص المقاربة التشاركية وتعزيز السياسات الاجتماعية التضامنية".

النداء دعا الحكومة أيضاً إلى "الإسراع بتطوير مقاربة جديدة وفعالة للشراكة مع المجتمع المدني، وتثمين أدواره الحيوية، بعدما بينت الأزمة الحالية وبوضوح أن دور الجمعيات إن كان أساسياً في الظروف العادية للمجتمع، فهو أكثر أهمية في الظروف الخاصة".

وحسب النداء، فإن المجتمع المدني "يُمثل قوة قادرة على التحرك السريع والفعال وبأبسط الوسائل، بفضل عملها الميداني واليومي مع السكان وقربها من المواطنات والمواطنين وعملها الدائم بجانبهم في مختلف القرى والأحياء، علاوة على توفرها على امتداد جغرافي وبشري مهم يمثل قوة إضافية تمكن الدولة من مضاعفة المجهود العمومي للتصدي لأية ظاهرة كيفما كانت".

وانتهزت الجمعيات الفرصة للدعوة إلى "التعجيل بإصلاح القانون المنظم للجمعيات بالعمل على ملاءمتها للمقتضيات الدستورية والأدوار المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، والتسريع بإصدار قانون التشاور العمومي، وقانون الإحسان العمومي، وقانون التطوع".

وتُطالب الجمعيات بإشراكها "بشكل منتظم في إعداد مشروع القانون المالي، وإصلاح الوضع الضريبي للجمعيات بما يتلاءم مع أهدافها غير الربحية، حيث يستمر المشرع في اعتبارها مثل الشركات دون وجه حق"، وفق تعبيرها.

وبخصوص ما بعد أزمة فيروس كورونا، تطرق النداء لضرورة "تفعيل المقاربة التشاركية في مسار الإعداد إلى ما بعد هذه الجائحة والحرص على إشراك المجتمع المدني في بلورة خطط للعمل في المرحلة المقبلة".

وتتصور الجمعيات صاحبة النداء أن "بناء المغرب الحديث ككل ضمن تصور شمولي يجب أن يستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لمواصلة الحلم من أجل مغرب ديمقراطي، متقدم، ومنفتح، تتعزز فيه السياسات العمومية الاجتماعية وتتوطد فيه الخدمة لكل الفئات دون استثناء وبمختلف تراب الوطن".