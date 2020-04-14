تسجيل 35 حالة جديدة بـ"كورونا" بمدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

عُلم لدى المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة ما بين السادسة من مساء أمس الاثنين والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق مصدر هسبريس، فإن تسجيل هذا الرقم غير المسبوق في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد19" دفعة واحدة بمدينة فاس له علاقة بحالة إصابة مؤكدة تم اكتشافها بأحد المراكز التجارية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف التحاليل المخبرية ذات الصلة بهذه الحالة والتي ناهزت نحو 200 عينة.

المصدر ذاته، الذي أكد أن هذه الحصيلة تعكس مجهودات خلايا التدخل السريع ونظام اليقظة الوبائية بمدينة فاس، أوضح أن التحريات ذات الصلة بالحالة المعلن عن تسجيلها بالمركز التجاري المذكور ما زالت متواصلة حتى الآن، مبرزا أن نسبة مهمة من التحليلات المخبرية المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بالعدوى بجهة فاس مكناس تم إجراؤها بالمستشفى الجامعي لفاس.

وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، فقد ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة خلال الفترة المذكورة من 233 إلى 277 حالة مؤكدة، أي بزيادة 44 حالة إصابة جديدة.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة الـ44 المسجلة بجهة فاس مكناس، فقد تم تسجيل 3 حالات جديدة بمدينة مكناس لترتفع بها الحصيلة إلى 80 حالة، ونفس العدد الإضافي تم تسجيله بكل من إقليمي تازة وإفران، ليصل بهما إجمالي الإصابات، على التوالي، إلى 37 حالة (تازة) و15 حالة (إفران).

وقد ظل الوضع الوبائي من حيث إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد مستقرا بكل من إقليم صفرو بـ8 حالات، وإقليم تاونات بـ6 إصابات، وإقليم الحاجب بإصابة واحدة، بينما بقي إقليما مولاي يعقوب وبولمان خاليين من أية إصابة حتى الآن.