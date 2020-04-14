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الرئيسية | مجتمع | تسجيل 35 حالة جديدة بـ"كورونا" بمدينة فاس

تسجيل 35 حالة جديدة بـ"كورونا" بمدينة فاس

تسجيل 35 حالة جديدة بـ"كورونا" بمدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:05

عُلم لدى المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة ما بين السادسة من مساء أمس الاثنين والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق مصدر هسبريس، فإن تسجيل هذا الرقم غير المسبوق في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد19" دفعة واحدة بمدينة فاس له علاقة بحالة إصابة مؤكدة تم اكتشافها بأحد المراكز التجارية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف التحاليل المخبرية ذات الصلة بهذه الحالة والتي ناهزت نحو 200 عينة.

المصدر ذاته، الذي أكد أن هذه الحصيلة تعكس مجهودات خلايا التدخل السريع ونظام اليقظة الوبائية بمدينة فاس، أوضح أن التحريات ذات الصلة بالحالة المعلن عن تسجيلها بالمركز التجاري المذكور ما زالت متواصلة حتى الآن، مبرزا أن نسبة مهمة من التحليلات المخبرية المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بالعدوى بجهة فاس مكناس تم إجراؤها بالمستشفى الجامعي لفاس.

وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، فقد ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة خلال الفترة المذكورة من 233 إلى 277 حالة مؤكدة، أي بزيادة 44 حالة إصابة جديدة.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة الـ44 المسجلة بجهة فاس مكناس، فقد تم تسجيل 3 حالات جديدة بمدينة مكناس لترتفع بها الحصيلة إلى 80 حالة، ونفس العدد الإضافي تم تسجيله بكل من إقليمي تازة وإفران، ليصل بهما إجمالي الإصابات، على التوالي، إلى 37 حالة (تازة) و15 حالة (إفران).

وقد ظل الوضع الوبائي من حيث إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد مستقرا بكل من إقليم صفرو بـ8 حالات، وإقليم تاونات بـ6 إصابات، وإقليم الحاجب بإصابة واحدة، بينما بقي إقليما مولاي يعقوب وبولمان خاليين من أية إصابة حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - أطلسي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:13
اللهم احفظنا من هذا الوباء فإننا ضعفاء لا نقدر على شيء
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41
2 - سبحان الله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:14
الله يستر الله يلطف الله يحفظ الله يفرج
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33
3 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:16
الخرجة لي خرجو بالليل مالين فاس و طنجة يله بانت يمكن
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-15
4 - khadija rbati الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:18
الله إجازيكم بخير إلزمو بيوتكم كل هدا المصابين هم مخالطين الدين يخرقون الحجر الصحي و يخروجون من المنزل بدون سبب و تجاهل بعض الناس سامحهم الله الوضع .(راه بنادم ليكايجبها فراسو و جلسو شويا و صبرو ) متبكيوش حيت تصاب شي واحد منكم فكرو مزيان باش نتصرو على هدا الوباء و الله إحفظ بلادنا
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17
5 - سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:19
خاصنا الكمامات ا الشفافين اللي كيحميو الوجه كامل كلسي يستعملها
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5
6 - atlas الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:19
الاختبارات اللتي تعطي عدد الاصابات كلما كان تكتيف الاختبارات يحاصر الوباء رغم عدة الاصابات
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5
7 - 3arafa الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:20
قرأت الخبر وطاح ليا لما في الكابي..الله يحد الباس...هدشي انا بعدا مرضني
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8
8 - السامراء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:24
شكرا لهسبريس على تفصيلها لعدد الاصابات بكوفيد 19 في جهة فاس مكناس. ننتظر تحديد الحالات حسب جهة الدار البضاء سطات وباقي الجهات.
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14
9 - ادريي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:25
يجب اخد مسافة الامان و تحدبد المتبضعين داخل المركز التجاري في خمسة اشخاص على الاكثر. لتفادي حالات جديدة خصوصا و نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك
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10
10 - أسماء فاس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:25
ياااربي الطف بنا ياربي وارحمنا من هاد الوباء
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6
11 - قولوا العام زين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:25
صافي بقاو مضاربين على الارقام ونوضو.جيبو الناس راهي ارواح مشي ارقام اسي العثماني
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-10
12 - المرسالي يوسف الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:25
الاستهتار ....الاستهتار .....الاستهتار ....و الغباء
ما يتم تسجيله و ملاحظته من عدم اللامبلاة في صفوف شريحة واسعة من المواطنين تكشفه كورونا بالواضح ......
فلا القانون ردع و لاالضمير ردع و لا الاخبار المتداولة ردعت ....
البحث عن اساليب اكثر صرامة و جد مستعجلة جد ملحة في هذه الظروف
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30
13 - فوزي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:29
كاين واحد الفئة مستهترة وكتخرج بدون سبب
وكاين واحد الفئة عندها اسباب كالتسوق والعمل و....... تاهي كتخرج
وبانت فئة جديدة قالك اسيدي طوعو باش غيعاونو السلطات فالتوعية
خاص الدولة تعاود للحسابات ديالها هذ الشي مخدامش راه بنادم كيقلب على مليون سبب باش يخرج غير باش يسركل
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2
14 - tazi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30
راه ما كاينينش الكمامات بفاس او بالأخص أحياء منفلوري و النرجس ولا بد أن هناك سبب لان الحكومة تقول انها موجودة بالملايين فاين تدهب
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3
15 - rachid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30
Il faut interdire à toute la population toutes les sorties pendant 20 jours y inclut ceux qui travailntle, sauf les services de santé, l'armée, les policier, les gendarmes,
les forces auxiliaires
. sans ça va jamais finir
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1
16 - متجر تجاري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:34
هذا مجرد نموذج مصغر للاختلاط كان سيكون كارثيا لو لم تسهر الحكومة على التطبيق الصارم للعزل الصحي
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5
17 - مجرد راي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:36
يجب إغلاق الأسواق التجارية الكبرى لضعف التهوئة داخلها مما يجعلها مكان مناسبه لعيش الفيروسات لاطول مدة
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5
18 - مصطفىى العرائش الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:42
من ذخل. داره فهو آمن
وشكر الله لكم
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5
19 - لبيب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:48
خاص الحجر الصحي كامل مع اقفال الاسواق الجديدة et les souks لمدة اسبوع او اكثر الا المحلاة الصغرى.. اكيد الحالات غادي ينزلو وغادي نتحكمو بسرعة في الوباء
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2
20 - حجباوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:50
تم تطويق حي الياقوت بأكمله بمدينة الحاجب لإكتشاف الوباء في ممرضة تتنقل بين مكناس و الحاجب أين وزارة الداخلية التي منعت التنقل بين المدن
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3
21 - المهدي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:51
واعباد الله الحجر المنزلي ثم الحجر ثم الحجر اذا اردتم ان تنجّوا انفسكم وعائلاتكم وبلدكم .. أنا بعدا ولُفت الدار الى خرجت غادي نتجلا وموحال نعرف نقطع حتى الشانطي ..
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3
22 - الحقيقة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:55
يعني ان اكتر من نصف الإصابات المسجلة اليوم هي في جهة فاس مكناس او بالأحرى في مدبنةفاس وحدها وهذا بطبيعة الحال نتيجة لخرق الحجر الصحي من طرف بعض المستهترين
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3
23 - karim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:56
Je demande aux citoyens de Fès et de Meknesse de ne vous opposer pas aux force de l’orde ne laisser pas vos enfants sortir ce sont vos enfants qui vous emmènent les virus
35 personnes seulement à Fès ça veut dire 35 familles encore à découvrir atteintes de ce virus
35*5 minimum personne vont être déclaré dans les prochaines jour voir même ces 35*5=175 personnes vont le transmettre à d’autre avant d’être découvert
Faite très attention aux fréquentations
C’est comme ça on plus de 100000 personnes en USA atteintes
Dans l’espace de 1 mois
Réfléchissez s’il vous plaît restez rester rester chez vous S’il vous plais
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3
24 - hamid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:02
هناك بعض المقاهي بفاس تقدم القهوة سرا في كؤوس بلاستبكية تأخدها معك، والملاحظ هو كيفية وضع النادل للسكر، والمدهش هو الناس لازالت تتهافت عليهم دون إدراك العواقب.
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0
25 - جعفر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:17
قد يكون هذا الشخص موظف في إحدى المراكز التجارية الكبرى و العينة المصابة هم من زملائه الموظفين معه ولهذا يجب إلزام موظفي الإدارات والمعامل بالإلتزام بقواعد التباعد و النظافة وإرتداء الكمامات و تعامل أي شخص مع نفسه كأنه مصاب و محتمل وإتباع الآية القرءانية الكريمة : " أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "
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0
26 - autre الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:18
Il faudrait boucler au niveau des grandes surfaces comprenant carrefours, marjanes, acima,..., tous les commerces en dehors des produits de premières nécessité même à l intérieur de ces enseignes.
les gens vont dans ces espaces pour aussi faire des achats extra alimentation.
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0
27 - جريء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:21
سوء الاحتطيات من المواطنين، و لماذا الذهاب للاماكن المكتظة. من اراد التسوق ففي اقرب محل تجاري يجد ما اراد.
و هل بسبب تهور بعض الجهلة، سيظل الاقتصاد مشلول.
يجب اعادة اطلاق الدورة الاقتصادية، و بشروط سلامة متشددة، و للي بغى يمرض، يتحمل مسؤولته.
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28 - FES الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:23
اسواق القرب ستتبين لكم انها بؤر وقنابل الفيروس. في فاس اسواق تغوص بالمتسوقين ولا كلهم كما لا كل التجار يضعون الكمامات على افواههم وتراهم يتكلمون بصوت مرتفع ورشات اللعاب تتطاير لترش الخضر والمواطنين. كل هذا لان الجهل بالعواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية تجعل الانانية تطغى على من يريد استغلال الظرف من اجل الربح.
فلن ينفع الا الصرامة في احترام ما تامر به السلطات والا فعاقبة المغاربة ستكون سيئة جدا
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