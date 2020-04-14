24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:55
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالات الشفاء من كورونا تفوق الوفيات في إيطاليا
- محجوزات "داعشي أبي الجعد".. رصاصات وأسهم وقاطعة حديدية
- "التجمع الدستوري" يدعو إلى الإنصاف في دعم المتضررين من الوباء
- الرقم الأخضر يطيح بطبيب في المستعجلات بخريبكة
- خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة"
خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة" (5.00)
إجراءات جديدة تتطلع إلى حماية المغاربة الراغبين في الزواج بأجانب (5.00)
لماذا تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية إصابات كورونا في العالم؟ (5.00)
الجفاف وكورونا يخفضان نمو الاقتصاد الوطني إلى أقل من 1 في المائة (5.00)
- "طرد كورونا بالقرفة والقرنفل" يضع الفايد أمام عاصفة من الانتقادات - (557)
- بلافريج يطالب العثماني بتوفير الكمامات والمطهرات لشعب الجزائر - (284)
- مرحلة جديدة .. هذه رؤية عزيز أخنوش لمغرب ما بعد جائحة "كورونا" - (205)
- فنانون يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "فقاقيع التواصل الاجتماعي" - (111)
- الملك محمد السادس يقترح مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة "كورونا" - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل 35 حالة جديدة بـ"كورونا" بمدينة فاس
عُلم لدى المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة ما بين السادسة من مساء أمس الاثنين والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
ووفق مصدر هسبريس، فإن تسجيل هذا الرقم غير المسبوق في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد19" دفعة واحدة بمدينة فاس له علاقة بحالة إصابة مؤكدة تم اكتشافها بأحد المراكز التجارية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف التحاليل المخبرية ذات الصلة بهذه الحالة والتي ناهزت نحو 200 عينة.
المصدر ذاته، الذي أكد أن هذه الحصيلة تعكس مجهودات خلايا التدخل السريع ونظام اليقظة الوبائية بمدينة فاس، أوضح أن التحريات ذات الصلة بالحالة المعلن عن تسجيلها بالمركز التجاري المذكور ما زالت متواصلة حتى الآن، مبرزا أن نسبة مهمة من التحليلات المخبرية المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بالعدوى بجهة فاس مكناس تم إجراؤها بالمستشفى الجامعي لفاس.
وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، فقد ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة خلال الفترة المذكورة من 233 إلى 277 حالة مؤكدة، أي بزيادة 44 حالة إصابة جديدة.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة الـ44 المسجلة بجهة فاس مكناس، فقد تم تسجيل 3 حالات جديدة بمدينة مكناس لترتفع بها الحصيلة إلى 80 حالة، ونفس العدد الإضافي تم تسجيله بكل من إقليمي تازة وإفران، ليصل بهما إجمالي الإصابات، على التوالي، إلى 37 حالة (تازة) و15 حالة (إفران).
وقد ظل الوضع الوبائي من حيث إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد مستقرا بكل من إقليم صفرو بـ8 حالات، وإقليم تاونات بـ6 إصابات، وإقليم الحاجب بإصابة واحدة، بينما بقي إقليما مولاي يعقوب وبولمان خاليين من أية إصابة حتى الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
ما يتم تسجيله و ملاحظته من عدم اللامبلاة في صفوف شريحة واسعة من المواطنين تكشفه كورونا بالواضح ......
فلا القانون ردع و لاالضمير ردع و لا الاخبار المتداولة ردعت ....
البحث عن اساليب اكثر صرامة و جد مستعجلة جد ملحة في هذه الظروف
وكاين واحد الفئة عندها اسباب كالتسوق والعمل و....... تاهي كتخرج
وبانت فئة جديدة قالك اسيدي طوعو باش غيعاونو السلطات فالتوعية
خاص الدولة تعاود للحسابات ديالها هذ الشي مخدامش راه بنادم كيقلب على مليون سبب باش يخرج غير باش يسركل
les forces auxiliaires
. sans ça va jamais finir
وشكر الله لكم
35 personnes seulement à Fès ça veut dire 35 familles encore à découvrir atteintes de ce virus
35*5 minimum personne vont être déclaré dans les prochaines jour voir même ces 35*5=175 personnes vont le transmettre à d’autre avant d’être découvert
Faite très attention aux fréquentations
C’est comme ça on plus de 100000 personnes en USA atteintes
Dans l’espace de 1 mois
Réfléchissez s’il vous plaît restez rester rester chez vous S’il vous plais
les gens vont dans ces espaces pour aussi faire des achats extra alimentation.
و هل بسبب تهور بعض الجهلة، سيظل الاقتصاد مشلول.
يجب اعادة اطلاق الدورة الاقتصادية، و بشروط سلامة متشددة، و للي بغى يمرض، يتحمل مسؤولته.
فلن ينفع الا الصرامة في احترام ما تامر به السلطات والا فعاقبة المغاربة ستكون سيئة جدا