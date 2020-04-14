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كُتّاب وآراء
حلول شهر رمضان يعيد المغرب إلى "توقيت غرينيتش" الأحد المقبل
أعلنت الحكومة المغربية عن العودة، رسميا، إلى "توقيت غرينيتش" الأحد المقبل، الموافق لـ19 أبريل، أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمملكة وفقا لحسابات فلكية يوم 25 أبريل الجاري.
وسيعود اعتماد التوقيت الصيفي، وفق قرار لرئيس الحكومة منشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 23.25.20، بعد انصرام الشهر الفضيل، تحديدا يوم الأحد 31 ماي المقبل، وذلك بإضافة ستين دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.
ويأتي القرار المذكور تبعا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 صفر 1387، الموافق لـ 2 يونيو 1967، المتعلق بالساعة القانونية في المملكة المغربية.
يشار إلى أن قرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب خلف جدلا واسعا وردود أفعال غاضبة؛ وهو ما دفع أحد المحامين إلى وضع طعن في مرسوم تغييرها لدى محكمة النقض في الرباط، فيما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان.
وقد تفاعلت المحكمة الدستورية مع النقاش المثار، حيث قالت في قرار سابق إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.
أما الحكومة، فتشير إلى أن قرارها بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة فصول السنة، ما عدا شهر رمضان، جاء بناءً على نتائج دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة؛ وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.
وأفادت هذه الدراسة، حسب الحكومة، بأن 77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، كما أشار 70 في المائة منهم إلى أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
حنا بعد ما باقي ماعرفنا واش في الصيف ولا الربيع وشالاحد والجمعة
بحال الساعة القديمة ولا الجديدة ....
اتركوا الساعة القانونية (البيولوجية)
حافضو على سلامة وصحة المواطنين
كفانا تبعية، ولتقرر الشركات والمؤسسات المعنية على أرض الوطن والمرتبطة بمتيلاتها في الخارج زيادة الساعة على العاملين بها...
إما إرجاعها بالمرة كما يطلب المواطنون أو تركها بدون تغيير....
رمضان فقط......un jeu de cache cache.
وبالتالي فهذا مايؤكد أن الشركات الفرنسية العابرة للقارات مثل رونو وبوجو وغيرهما هم من أجبروا المغرب على إضافة ساعة ، وتلك الدراسة الصورية التي كلفت الملايين من أموال الضرائب ، والتي أجريت من أجل معرفة السلبيات من الايجابيات ، كانت هدية دسمة لمكتب الدراسات الذي فاز بتلك الصفقة ... الفساد والظلم والكذب والبهتان والانتهازية والمصلحية عشش في كل مكان ، لم أكن أدري أن الساعة سيصلها الفساد هي أيضا بعدما تبجحوا بأنا دقيقة في الحساب ولا تخضع الا للقوانين الفيوياء والرياضيات ...
الحكومة : لا حياة لمن تنادي
المغزى : وخا حنا عايشن في المغرب و لكن الا استدعى الأمر أن شركة رأسمالية لذوي النفوذ طلبت ان تضاف 60 دقيقة ستصادق عليها الحكومة،
ملاحظة : غالبا ذوك أصحاب النفوذ كايكونوا عايشين في بلدان خارج المغرب...
لينا و ليكم الله
اتمنى الرجوع نهائيا الى الساعة القانونية الي الله اعطاها لينا
الهم ارفع عنا الوباء ويهدي الحكومة
وعاش الملك محمد السادس والشعب المغربي
كان يكفي فقط تغيير ساعات افتتاح وإغلاق الادارات والمحلات ووو
مثلا إدارة كانت تفتح قبل رمضان في 8 صباحا تفتح في 9 أو 9 والنصف
ولكن لسبب ما في نفس يعقوب...
الساعة الاضافية فرضتها شركات خطوط الطيران والبواخر الفرنسية على الحكومة المغربية
لنا الله هو القادرعلى من يستغل البسطاء الضعفاء ولسوف تسءلون يوم تبعثون
الم تفهمو نتيجة الدراسة؟
ام نصف مصيب ولا مصيبة كاملة؟ ايوا حيدو علينا هذه الزيادة ورجعولنا لتوقيت غرينتش.
الله يدير شي تاويل الخير لهاد البلاد. اللهم اصرف عنا هذا الوباء و قنا شر هذا الداء إنك على كل شيء قدير.
لبغيت نفهم أنا علاش غير فرمضان باش تصوموا ساعة ناقصة
نقصوا سعتاين باش متعدبوش فصيام اتقوا الله
لاحيلة مع الله
# بغينا الساعة القانونية