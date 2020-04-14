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الرئيسية | مجتمع | حلول شهر رمضان يعيد المغرب إلى "توقيت غرينيتش" الأحد المقبل‬

حلول شهر رمضان يعيد المغرب إلى "توقيت غرينيتش" الأحد المقبل‬

حلول شهر رمضان يعيد المغرب إلى "توقيت غرينيتش" الأحد المقبل‬
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:16

أعلنت الحكومة المغربية عن العودة، رسميا، إلى "توقيت غرينيتش" الأحد المقبل، الموافق لـ19 أبريل، أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمملكة وفقا لحسابات فلكية يوم 25 أبريل الجاري.

وسيعود اعتماد التوقيت الصيفي، وفق قرار لرئيس الحكومة منشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 23.25.20، بعد انصرام الشهر الفضيل، تحديدا يوم الأحد 31 ماي المقبل، وذلك بإضافة ستين دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.

ويأتي القرار المذكور تبعا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 صفر 1387، الموافق لـ 2 يونيو 1967، المتعلق بالساعة القانونية في المملكة المغربية.

يشار إلى أن قرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب خلف جدلا واسعا وردود أفعال غاضبة؛ وهو ما دفع أحد المحامين إلى وضع طعن في مرسوم تغييرها لدى محكمة النقض في الرباط، فيما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان.

وقد تفاعلت المحكمة الدستورية مع النقاش المثار، حيث قالت في قرار سابق إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.

أما الحكومة، فتشير إلى أن قرارها بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة فصول السنة، ما عدا شهر رمضان، جاء بناءً على نتائج دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة؛ وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.

وأفادت هذه الدراسة، حسب الحكومة، بأن 77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، كما أشار 70 في المائة منهم إلى أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - محمد الجابر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:24
لم يعد للحياه طعم، سوا رجعت الساعه او لا لا يهم، نحن لا نفرق بين الايام اصلا الان، اللهم فرجها علينا يا رب
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122
2 - saadoune الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:26
السلام على سلامتكم متى تلتزم الدولة بخصوصية شؤونها و عدم اتباع الدول بالخارج حفاظا على نفسية شعبها الغالي و تترك الساعة على حالها الصحيح.....مجرد اقتراح.
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81
3 - عادل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:27
نحن في حجر صحي لا تهمنا لا زيادة ساعة ولا نقصانها، ما يهمنا الآن سلامة الشعب المفروض على الدولة توفيرها بالاعتناء بالقطاع الصحي مع تحفيز الأطر الصحية مع دعم الطبقات الهشة من أموال الذهب المهرب للخارج وأموال الفوسفاط ....
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65
4 - عبدو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:28
77٪ من المغاربة الذين شكلتهم الدراسة ، إمكن هاذ المغاربة ديال العالم السفلي
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25
5 - cherif الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:28
فاش نفعنا هاذ التوقيت فهاذ الوقت او حنا جالسين فديورنا
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30
6 - red1 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30
قهرتونا الله ياخد فيكم الحق منسمحوش لي كان سباب حتى لعن الخالق ونتحاسبو
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50
7 - mhamad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30
دبا ولفنها اونزدكم انا مخدامش بها اوممسوقش ليها الحمدلله على نعمة الحرية نقصوها اولا زيدوها اولا زيدوسعتاين
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27
8 - هشام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30
ان شاء الله اللهم ابلغنا رمضان و يخليوها داءما غرينيتش
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33
9 - salim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:30
اما حيدوها اوخليوها ومردتونا علاش بالضبط رمضان واش معندكومش القدرة على الصوم وحيتنا كاملة حنا صايمين ديما الجوع والقهر
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37
10 - هشام..... الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:31
اللهم بلغنا رمضان واعتق رقابنا من النار وترفع هذا الواباؤ وقل من قال امين
حنا بعد ما باقي ماعرفنا واش في الصيف ولا الربيع وشالاحد والجمعة
بحال الساعة القديمة ولا الجديدة ....
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23
11 - اعصيم سمير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:31
اللهم اهل علينا شهر رمضان المبارك الكريم باليمن والبركات.والامن والسلام على كافة الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة.على الجالية المغربية بكل بقاع العالم.وان يرفع عنا البلاء والاسقام.تحية طيبة لكل الاطر العاملة بجريدة هسبريس المحترمة.الحمد لىه.
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18
12 - ملاحظ الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:31
تاثيرات تغيير الساعة القانونية على المواطن هو مايدفعنا الى المطالبة بعدم تغييرها
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24
13 - فاتكم الگطار الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:31
المغاربة تساوت عندهم الايام والساعات.. سواء نقصوا ساعة أو زادوا ساعة. الأمر سيان
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20
14 - قولوا العام زين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:31
مع الحجر الصحي غازدو فيه أما رمضان التوقيت المعتمد هو الأذان
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21
15 - Rachid Marrakech الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:32
قرار اضافة الساعة الإضافية قرار ارتجالي وتبعي:
اتركوا الساعة القانونية (البيولوجية)
حافضو على سلامة وصحة المواطنين
كفانا تبعية، ولتقرر الشركات والمؤسسات المعنية على أرض الوطن والمرتبطة بمتيلاتها في الخارج زيادة الساعة على العاملين بها...
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36
16 - غيور على وطنه الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:32
نقس ساعة زيد ساعة....... نقص زيد؟!
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5
17 - نجاة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:32
ياحبذا لو نعود للساعة العادية للمملكة حسب توقيت كرينتش بدون زيادة ساعة او نقص ساعة. التوقيت الصيفي خلق اضطراب كبير في نفسية وحياة اغلب المواطنين. اتمنى من الحكومة ان يكون رمضان 2020 اخر سنة ننقص ساعة او نزيد ساعة. يكفي الهلع والاضطراب الذي خلقه وباء كوفي 19 في نفسيتنا ونريد ان نكمل هذه السنة بدون اي اضطرابات أخرى.
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10
18 - Lmao الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:33
اصلا عمرني زدت ساعة فتيليفون. ولكن مكرهناش الدولة تبقى خدامة بلا زيادة للساعة طيلة السنة
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1
19 - rachid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:33
حيد الساعة رجع الساعة الفقسة هادي، إزيد حتى 2 سوايع غير إخليوهم رسميين دائما، احسن ما أديرو بحال هك
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20 - مريم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:34
علاش غتبدلولها جاتكم صعيية تفطرو حتى 20h30min ومجتكمش صعيبة كنخرجو فظلام فصباح دابة ولفنها غتبقو تفلو على الناس حتى ساعة لي خلقها الله ماخليتوهاش على خاطرها لا حول ولا قوة الا بالله
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2
21 - غير مجد في...كونيتو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:35
اغلبية الناس يتطلعون حاليا الى المصير المجهول الدي خلقته لهم هده الجيحة من تصريف لعدد من المقاولات لعمالها في هدا الوقت الصعب والقت بهم الى المجهول اما التوقيت لمغاربة عندهم...زايد ناقص..
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3
22 - السلام عليكم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:37
شخصيا لا أفهم بتاتا لماذا تصر الحكومة العودة إلى الساعة بتوقيت غرينتش في شهر رمضان فقط ؟؟ في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المواطنين المغاربة بإرجاعها قبل رمضان أي طيلة السنة.
إما إرجاعها بالمرة كما يطلب المواطنون أو تركها بدون تغيير....
رمضان فقط......un jeu de cache cache.
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6
23 - ملالي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:38
قهرتونا بهاد الساعة المشؤومة ديالكم خليو لينا وقتنا كيفما كان كانت الأمور زوينة و كولشي مرتاح دبا حنا غادين نهديو كورونا ولا نحضيو الساعة ديالكم تاني
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5
24 - نوري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:39
لا حول و لا قوة إلا بالله.غتخربقو لينا تاني كلشي.إما حيدوه فمرة أو خاليوه بلا لعب دراري.
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3
25 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:39
والله مهزلة ، بما أن المغرب نشر قانون اضافة ساعة للتوقيت الرسمي ، فلا داعي للرجوع اليها في رمضان لأنها لاتقدم ولا تأخر شيئا ،
وبالتالي فهذا مايؤكد أن الشركات الفرنسية العابرة للقارات مثل رونو وبوجو وغيرهما هم من أجبروا المغرب على إضافة ساعة ، وتلك الدراسة الصورية التي كلفت الملايين من أموال الضرائب ، والتي أجريت من أجل معرفة السلبيات من الايجابيات ، كانت هدية دسمة لمكتب الدراسات الذي فاز بتلك الصفقة ... الفساد والظلم والكذب والبهتان والانتهازية والمصلحية عشش في كل مكان ، لم أكن أدري أن الساعة سيصلها الفساد هي أيضا بعدما تبجحوا بأنا دقيقة في الحساب ولا تخضع الا للقوانين الفيوياء والرياضيات ...
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5
26 - ابن جرادة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:40
نتمنو من الله ان تكون دائما كرنيتش.
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2
27 - Khalid52 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:41
أتمنى من كل قلبي أن يحافظ المغرب على هذه الساعة بعد رمضان و نشرها في الجريدة الرسمية. لأن الساعة الصيفية كلها سلبيات و لا تنفع المواطن.
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5
28 - mona الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:41
توحشنا التوقيت لي عاطيه لينا سيدي ربي ولكن للاسف غيتغير قريبا
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4
29 - GALA الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:42
وماذا سيغير توقيت جرينتش في حالنا. الفنا هذا التوقيت لماذا العبث؟ وإلا لا تغيروه بعد رمضان
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30 - Temps الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:42
علاش هد اللعب في التوقيت خلو لنا توقيت واحد،علاش تتبدلوا دوختونا معاكم
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2
31 - عبد المنعم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:42
الإخوان جميعا من أجل وصول أصواتنا لاطفاء نصف الأضواء المشتعلة في جل الشوارع التي تكون من الجهتين
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1
32 - الحاج ادريس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:43
الدكتور العثماني يجب الرجوع الى الله وترك الساعة كما وهبها الله جل جلاله للمملكة اي بدون ساعة اضافية لعل الله يخفف ويرفع عنا الوباء.
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6
33 - رشيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:43
الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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8
34 - مسمار جحا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:43
بغينا التوقيت غرينيتش بالمغرب،، يا العثماني يا العدالة إذا كونتو كتمثلو الشعب المغرب من النهار الاول و كيطلب ترجعلو الساعة القديمة (غرينيتش) أما إذا كونتو كتمثلو جهة معينة فلكم ذلك و لكن كونو رجال و قولوها علانية .. الشعب مع الساعة غرينيتش اما لهضرة سواقية طلع عليها صباح إذا زيدتو ساعة بعد رمضان الله ينزل عليكم الغضب من عندو .. شكرا هيسبريس على نشر
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5
35 - حسن الرامي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:44
لا علاقة لزيادة ساعة في التوقيت المغربي بمصلحة المواطن فهو لايستفيد منها الا تقليل ساعات النوم مما يحدت له اضطرابات هرمونية بل هناك من يستفيد منها اقتصاديا وتبعيالاوروبا عكس ما يشاع ان المغرب يستفيد منها في اقتصاد الطاقة.....
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4
36 - عبدالرحمن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:44
هذا هو العبث ولعب ديال الدراري الصغار.فلوقت الي كانو ولادنا كيمشيو لمدراسا فليل وعيينا من نحتجو على الساعة الزايدة الحكومة ضربت الطام او دارت الي فراسها. او دابا اشمن مناسبة؟؟ حنا ولفنا دابا، او سيدي رمضان مرحبا بيه والف مرحبا.
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2
37 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:44
77٪ من المواطنين و المواطنات المغاربة اكدوا ان زيادة ساعة تؤثر عليهم بشكل سلبي.
الحكومة : لا حياة لمن تنادي
المغزى : وخا حنا عايشن في المغرب و لكن الا استدعى الأمر أن شركة رأسمالية لذوي النفوذ طلبت ان تضاف 60 دقيقة ستصادق عليها الحكومة،
ملاحظة : غالبا ذوك أصحاب النفوذ كايكونوا عايشين في بلدان خارج المغرب...
لينا و ليكم الله
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4
38 - المحكومة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:44
كل شيء مرغم علينا نحن الشعب المغربي جله لا نريد ساعة إضافية التي تعرض حياتنا وحياة أطفالنا للخطر .. أغلبية التلاميذ في فصل الشتاء يتغيبون عن الدراسة في صباح بسبب قرارتكم المشؤومة اتحدت مع المحكومة بصفاتي أستاد و أعي مأقول ولاكن مع الاسف ليس هناك تتبع للغياب و لا دراسات قبلية ولا بعدية.... قهرتونا ب كومبلايات و بلا بلا حزب 10 سنوات و هو في المحكومة بلا إضافة ولا شيء فعلتموه سوى تدوير المناصب بينكم لنا الله و ميعدنا امان الله فالامر قريب ...
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39 - مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:47
حكومة العشوائية والتخربيق وقلة الرزق منذ تعيينها والمصائب تنهال على الشعب المغربي لمذا لا يتم العودة نهائيا الى توقيت كرينيتش بدل اللعب بالزيادة والنقصان مذا استفدنا من كل هذا الهراء لمذا لا تكن عندكم الجراة للاعتراف بفشلكم الذريع في هته النقطة بالذات
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5
40 - مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:48
السلام عليكم اخواني بغيت نعرف ماعلاقة الساعة بالصيام احنا اصلا ملزمين البيوت معندنا خدما زعما بغاو انقصوا لينا ساعة من الصيام ياك تنصموا من طلوع الشمس إلى غروبها يعني ساعات الصيام مغدي تبدل خليو لنا غرينتش لي عرفناها حنا اجدودنا
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41 - متعجب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:49
وعنداكم تزيدوها عوتني من يخرج رمضان غتكون مهزلة مع هاد الظروف ونتوما كتفكرو في زيادة الساعة اصلا من نهار لي خليتوها وهي الكوارت كترات الله يحفظ ياك دابا شركة رونو سادة وبلا متزيدوها ادا والفاهم يفهم
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42 - جابر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:52
سنعود من جديد إلى نفس الأسطوانة، أسلوب المراوغة والكذب .. بالله عليكم ماذا إستفاذ الشعب من هذه الساعة المصيبة، ولاسيما في هذه الآونة العصيبة التي نعيشها نفسانيا وإجتماعيا وإقتصاديا ؟ بَوْصَلتُنا إضطربت حتى أصبحنا عندما نستيقظ نتساءل عن اليوم الذي نحن فيه !! زيدوا ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لن نلاحظ أي فرق..بسبب الغم والهم والقلق الذي نعيشه، حتى ضاقت علينا الأرض بما رحُبت.
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43 - souad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:52
أهل الله الشهر الفضيل على الأمة الأسلامية كافة وعلى وطننا الحبيب بالخير واليمن والبركات ونتمنى من الله جلت قدرته ان يرفع علينا هذا الوباء ويغفر لنا ويرحمنا ويرحم ضعفنا وقلة حيلتنا كما نتمنى من حكومتنا الموقرة ان تترك الساعة كما هي بعد انتهاء الشهر الكريم لأننا عانينا ونعاني من تبعات هذه الساعة المشوومة .نتمنى صادقين ان لا تعود إلاهة الى التوقيت الصيفي الذي فرض علينا قسرا لان الوهم الكبير الذي نتبع خطاه في كل شيء والمسمى فرنسا ظهر على حقيقته في هذا الزمن : زمن كورونا ولذالك الله يرحم ليكم الوالدين اتركو الساعة بالتوقيت العالمي كما كبرنا وترعرعنا
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44 - نوفل المغوفل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:54
المرض فوق المرض والطاعون فوق الطاعون هدا هو
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45 - الغزواني الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:55
الله يهدي ما خلق ما هي الفائدة التي استفدتها انا كمواطن مغربي من اظافة الساعة الغير قانونية الى التوقيت القانوني للمملكة بحيث اتوجه الى عملى كل يوم من الثامنة والنصف صباحا الى الرابعة والنصف مساءا لاشيء لاشء لاشيء سوى الخروج في الظلام ومزاجي متعكر من قلة النوم لذلك التمس من كل مسؤول لازالت لديه ذرة احساس بالمغاربة العمل على الغائها
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0
46 - marrakech الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:56
اراه اغلب المغاربة مامتفقينش معا الساعة الاضافية راه ارهقتنا وخصوصا اطفالنا ليس لهم اي دنب
اتمنى الرجوع نهائيا الى الساعة القانونية الي الله اعطاها لينا
الهم ارفع عنا الوباء ويهدي الحكومة
وعاش الملك محمد السادس والشعب المغربي
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47 - هشام متسائل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:56
قرار غريب وعجيب خصوصا خلال الحجر الصحي

كان يكفي فقط تغيير ساعات افتتاح وإغلاق الادارات والمحلات ووو

مثلا إدارة كانت تفتح قبل رمضان في 8 صباحا تفتح في 9 أو 9 والنصف

ولكن لسبب ما في نفس يعقوب...
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2
48 - امين ساءق ط. ك الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:57
واحد سؤال جزاكم الله اريد جوابا عنه الأخت وزوجها موظفين مسك عليهم الله أجرة متيازات منح صناديق بريمات سنويه وفي بعض الأحيان يستقدون من رابيل يصل ال 22مليون سنتم كنا نتكلم عن جادحه كرونا والحجر لمنزلي يعني في مصحلت الامه المغربيه من طنجه لكويره ولاكن الشي لي معجنيش، وتاسف له وقع خصام بيني وبين اختي قال كون غير زادو في الحجر لمنزلي حت يدوز رمضان قلت ليه اختي ابنت امي وابي ال نتي وزجك مسك عليك الله بالرظيفه وتعويضات َبريمات أرى برع ان وبحالي كثار من لمغاربه راه مدخلهم اليومي انقطع نتي الأخت عرفني ماعندي الحق في رميد ال مبقاوش فيك هد لمغاربه لي بحالي يبق فيك غير خوك قطعات على تلفون هدى يومين حت زوجها قطع تلفون وبلوكاني ان لم اقصد جرحهم كن كنا عقال نكونو سواسيه لي ضرني ضرك ولي ضرك ضرني ال كان الإسلام والوطن يوحدنا وشكرا
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49 - مراد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:57
و الله انه العبث والاستهتار بالواقع والمواطنين
الساعة الاضافية فرضتها شركات خطوط الطيران والبواخر الفرنسية على الحكومة المغربية
لنا الله هو القادرعلى من يستغل البسطاء الضعفاء ولسوف تسءلون يوم تبعثون
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50 - عبد الرحيم فاس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:57
بعد رمضان أضيفوا 120 دقيقة وبعد عيد الأضحى 120 أخرى جننتونا والله العظيم وماذا نستفيد منها نحن ... إقتصاد أوروبا بعد كوفيد 19 في مهب الريح الكفة مائلة للصين.
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51 - معتوه الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:58
اذا كانت الدراسة فعلا اثبتت التاثير السلبي لتغيير الساعة اربعة مرات في السنة فلماذا تغييرها مرتين؟
الم تفهمو نتيجة الدراسة؟

ام نصف مصيب ولا مصيبة كاملة؟ ايوا حيدو علينا هذه الزيادة ورجعولنا لتوقيت غرينتش.
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2
52 - مواطنة مغربية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:02
نقصوها و لا زادوها بحال بحال، ملي ما غديش يزولوها بمرة غير كيخربقو مساكن أ صافي، راه نقصوها على قبل روسهم أما الشعب تسانس معها،
الله يدير شي تاويل الخير لهاد البلاد. اللهم اصرف عنا هذا الوباء و قنا شر هذا الداء إنك على كل شيء قدير.
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53 - Lamzabi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:04
هذه الساعة لكيزيدو فيها وينقصو أصلا حتى واحد مبيغيها لا الحكومة ولا البرلمان ولا الشعب و لكن نزلت علينا بالقوة من الخارج أحببنا أوكرهنا
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54 - tasoli الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:04
زيد ساعة نقص ساعة زيد ساعة نقص ساعة دعيناكوم الله لي كان فيها سباب حمقتونا
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55 - عبد ربه الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:05
تعليقي انا هدا عيب اعار كفاكم تلاعبا
لبغيت نفهم أنا علاش غير فرمضان باش تصوموا ساعة ناقصة
نقصوا سعتاين باش متعدبوش فصيام اتقوا الله
لاحيلة مع الله
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56 - Lebbai الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:06
هادا هو الجواب منكم واليكم 77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم زيادة على كل مواطن راه وقت مابغ يشعـل الـضو غــيشعـل الضو حسب النضر ديالو
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57 - مواطن غيور. الساعة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:07
السلام عليكم
# بغينا الساعة القانونية
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58 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:11
Quand je me rappelle tout ce qui a été dit à propos des changements horaires, je me demande s’il ne serait pas utile de clore ce faux débat une bonne fois pour toutes, en commençant tout simplement le travail au mois sacré du Ramadan à 10 H de l’horaire actuelle fixe au lieu de 9 H de l’horaire modifiée puisque la position du soleil à 9 H nouvelle équivaut à celle de 10 H ancienne.
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59 - immad الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:15
خبر مفرح جدا لاشك انه سيربك كل حسابات كورونا وسيرحل بعيدا لانه لن يستطيع العيش في توقيت غرينيتش بالاضافة الى انه سيموت جوعا وعطشا فب شهر رمضان ويندثر الى الابد ......آمين.
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60 - [email protected] الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:16
حنا تحت الحجر الصحي توقيت ديال الآذان في رمضان راه فوقتو زيدو حتى 4سويع
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61 - Samir الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:16
نتوما ديرو واحد الحاجة. نقصو سيمانة حسن. و لا رجعو بينا لعصر الجاهلية نشوفو عنتر بن شداد.
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