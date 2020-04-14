24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:55
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالات الشفاء من كورونا تفوق الوفيات في إيطاليا
- محجوزات "داعشي أبي الجعد".. رصاصات وأسهم وقاطعة حديدية
- "التجمع الدستوري" يدعو إلى الإنصاف في دعم المتضررين من الوباء
- الرقم الأخضر يطيح بطبيب في المستعجلات بخريبكة
- خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة"
خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة" (5.00)
إجراءات جديدة تتطلع إلى حماية المغاربة الراغبين في الزواج بأجانب (5.00)
لماذا تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية إصابات كورونا في العالم؟ (5.00)
الجفاف وكورونا يخفضان نمو الاقتصاد الوطني إلى أقل من 1 في المائة (5.00)
- "طرد كورونا بالقرفة والقرنفل" يضع الفايد أمام عاصفة من الانتقادات - (557)
- بلافريج يطالب العثماني بتوفير الكمامات والمطهرات لشعب الجزائر - (284)
- مرحلة جديدة .. هذه رؤية عزيز أخنوش لمغرب ما بعد جائحة "كورونا" - (205)
- فنانون يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "فقاقيع التواصل الاجتماعي" - (111)
- الملك محمد السادس يقترح مبادرة إفريقية لمواجهة جائحة "كورونا" - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير الصحة: وحدة القرار وراء الملك جنّبت المغرب "كارثة كورونا"
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن تطور الحالة الوبائية في المغرب متحكم فيها، مضيفا: "نحن ما زلنا في المرحلة الثانية بسبب الإجراءات التي اتخذها المغرب، منذ انتشار وباء كورونا المستجد".
وضمن سؤال شفوي محوري لمجموع المستشارين حول نجاعة التدابير المتخذة لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19 اليوم الثلاثاء بالغرفة الثانية للبرلمان، أكد وزير الصحة أن سبب تحكم المغرب في الحالة الوبائية جاء نتيجة لوحدة مصدر القرار الذي يأتي من تعليمات الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اختار الاستباقية بفضل القرارات الحاسمة التي اتخذها ملك البلاد.
وأعلن المسؤول الحكومي أنه "لولا الإجراءات التي اتخذها المغرب بأوامر الملك محمد السادس، فإن الضحايا كانوا سيصلون الآن 6000 وفاة"، مشيرا إلى أنه جرى عزل المغرب عن العالم بالإضافة إلى الحجر الصحي الناتج عن حالة الطوارئ الصحية وغيرها من الإجراءات الصارمة.
من جهة ثانية، أكد آيت الطالب أن "التعاطي مع هذا الوباء اتسم بالمصداقية، حيث ظلت السلطات العمومية في تواصل شفاف ومستمر مع المواطنين"، مشيرا إلى "التعبئة الكبيرة التي انخرط فيها المغاربة، وحققت إجماعا منقطع النظير لتجنيب المغرب الأسوأ".
وبخصوص وضع الكمامات، يرى وزير الصحة أن "الحالة الوبائية الأولى كانت لا تتطلب الكمامة؛ ولكن اليوم نحن في المرحلة الثانية"، موردا أن "إجراءات النجاعة تتطلب مواجهة هذا الوباء؛ لأننا انطلقنا بشكل قوي، ويجب أن نستمر بشكل قوي".
وقال أيت الطالب إن "الكمامات ليست بطابع طبي بل منزلي، والمغرب اليوم ينتج 5.5 ملايين كمامة في اليوم"، مشيرا إلى أن "هذه الكمامات تتوفر على معايير صحية؛ ولكن تحتاج الالتزام بالإجراءات الصحية الأخرى".
من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن "المغرب يتوفر على أكثر من 1800 سرير للإنعاش، وهي تمثل 5 في المائة فقط من عدد الأسرة المخصصة لمواجهة الفيروس"، موضحا أن "الإشكال في الموارد البشرية التي يتوفر فيها المغرب على 900 للإنعاش والتخدير".
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة انخراط الجميع في مواجهة هذه الجائحة، كشف آيت الطالب أن "المصحات الخاصة قررت المساهمة بحوالي 500 سرير لمواجهة كورونا"، مبرزا أن "القطاع السياحي والفنادق ساهمت في إيواء من أقدموا على العزلة والمصابين الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة، بالإضافة إلى إيواء المهنيين الصحيين وكذلك الحالات التي تم شفاؤها والتي تتطلب وقتا قبل المغادرة".
وحول المعطيات الرقمية، كشف وزير الصحة أن 70 في المائة من المصابين إلى حدود الساعة أعراضهم بسيطة، موردا "أن 16 في المائة من المصابين لا أعراض عليهم، و14 في المائة حالتهم حرجة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هذا هو جلالة الملك محمد السادس الإنسان الطيب الخلوق حبيب الملايين من الفقراء و البسطاء و المهمشين نحبك ليس فقط كملك وإنما كأخ حنون و أب عطوف لكل المغاربة.
اللهم انصره نصرا مبينا واحفظه والأسرة الملكية والشعب المغربي، اللهم جنب بلدنا الفتنة والفتن يا ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن انك أنت علام الغيوب. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه انك على كل شيء قدير.