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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة: وحدة القرار وراء الملك جنّبت المغرب "كارثة كورونا"

وزير الصحة: وحدة القرار وراء الملك جنّبت المغرب "كارثة كورونا"

وزير الصحة: وحدة القرار وراء الملك جنّبت المغرب "كارثة كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:05

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن تطور الحالة الوبائية في المغرب متحكم فيها، مضيفا: "نحن ما زلنا في المرحلة الثانية بسبب الإجراءات التي اتخذها المغرب، منذ انتشار وباء كورونا المستجد".

وضمن سؤال شفوي محوري لمجموع المستشارين حول نجاعة التدابير المتخذة لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19 اليوم الثلاثاء بالغرفة الثانية للبرلمان، أكد وزير الصحة أن سبب تحكم المغرب في الحالة الوبائية جاء نتيجة لوحدة مصدر القرار الذي يأتي من تعليمات الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اختار الاستباقية بفضل القرارات الحاسمة التي اتخذها ملك البلاد.

وأعلن المسؤول الحكومي أنه "لولا الإجراءات التي اتخذها المغرب بأوامر الملك محمد السادس، فإن الضحايا كانوا سيصلون الآن 6000 وفاة"، مشيرا إلى أنه جرى عزل المغرب عن العالم بالإضافة إلى الحجر الصحي الناتج عن حالة الطوارئ الصحية وغيرها من الإجراءات الصارمة.

من جهة ثانية، أكد آيت الطالب أن "التعاطي مع هذا الوباء اتسم بالمصداقية، حيث ظلت السلطات العمومية في تواصل شفاف ومستمر مع المواطنين"، مشيرا إلى "التعبئة الكبيرة التي انخرط فيها المغاربة، وحققت إجماعا منقطع النظير لتجنيب المغرب الأسوأ".

وبخصوص وضع الكمامات، يرى وزير الصحة أن "الحالة الوبائية الأولى كانت لا تتطلب الكمامة؛ ولكن اليوم نحن في المرحلة الثانية"، موردا أن "إجراءات النجاعة تتطلب مواجهة هذا الوباء؛ لأننا انطلقنا بشكل قوي، ويجب أن نستمر بشكل قوي".

وقال أيت الطالب إن "الكمامات ليست بطابع طبي بل منزلي، والمغرب اليوم ينتج 5.5 ملايين كمامة في اليوم"، مشيرا إلى أن "هذه الكمامات تتوفر على معايير صحية؛ ولكن تحتاج الالتزام بالإجراءات الصحية الأخرى".

من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن "المغرب يتوفر على أكثر من 1800 سرير للإنعاش، وهي تمثل 5 في المائة فقط من عدد الأسرة المخصصة لمواجهة الفيروس"، موضحا أن "الإشكال في الموارد البشرية التي يتوفر فيها المغرب على 900 للإنعاش والتخدير".

وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة انخراط الجميع في مواجهة هذه الجائحة، كشف آيت الطالب أن "المصحات الخاصة قررت المساهمة بحوالي 500 سرير لمواجهة كورونا"، مبرزا أن "القطاع السياحي والفنادق ساهمت في إيواء من أقدموا على العزلة والمصابين الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة، بالإضافة إلى إيواء المهنيين الصحيين وكذلك الحالات التي تم شفاؤها والتي تتطلب وقتا قبل المغادرة".

وحول المعطيات الرقمية، كشف وزير الصحة أن 70 في المائة من المصابين إلى حدود الساعة أعراضهم بسيطة، موردا "أن 16 في المائة من المصابين لا أعراض عليهم، و14 في المائة حالتهم حرجة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الجابر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:10
وحدتنا خلف ملكنا الغالي نحمد الله عليه، لكن كيف علمت يا وزير الصحه ان المغرب تجنب الكارثه، واش جيتي من المستقبل ؟
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2 - Mago الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:16
الحمد لله، ولكن حيذا لو تشرف السيد الوزير بزيارة الأحياء الشعبية ليرى حالة الطوارئ بأم عينه، و شكراً.
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3 - البيضاوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:17
نحن وراء الملك . وهذا هو سبب استقرار المغرب ووحدته .
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4 - صريح الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:20
كلام سابق لأوانه. العبرة بالخواتيم.التفاؤل جيد وخصوصا من جهة رسمية ومسؤولة.ولكن يجب التحلي بالحدر الشديد .على كل لا نبخس الإجراءات التي اتخدت وتتخد وستتخد.
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5 - حسين احمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:21
اتبثت الظروف التي يمر بها المغرب ان للمغرب ملك يعرف كيف يدير هذه الأزمة..وبفضل حنكته الناعمة سيوصل البلد الى بر الأمان.ان شاء الله.في حين نرى العديد من الدول تتخبط في اتخاذ القرارات الناجعة ..
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6 - حسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 17:24
الملك محمد السادس نصره الله يتابع ٱخر التطورات فيما يخص ڤيروس كورونا و يعطي أوامره لجميع الجهات من أجل ضمان سلامة المواطنين المغاربة.

هذا هو جلالة الملك محمد السادس الإنسان الطيب الخلوق حبيب الملايين من الفقراء و البسطاء و المهمشين نحبك ليس فقط كملك وإنما كأخ حنون و أب عطوف لكل المغاربة.

اللهم انصره نصرا مبينا واحفظه والأسرة الملكية والشعب المغربي، اللهم جنب بلدنا الفتنة والفتن يا ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن انك أنت علام الغيوب. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه انك على كل شيء قدير.
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