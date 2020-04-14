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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 125 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 125 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 125 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1888 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 8034 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل العدد الإجمالي للوفيات 126 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 217 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (103)

1 - إن شاء الله اكون خير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:16
اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم احفظنا من البلاء، اللهم احرسنا من البلاء.
اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الاسقم
علموها لأبنائكم..
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51
2 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين الزمو بيوتكم حتى ننجو جميعا
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29
3 - سامي يوسف المغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
المفرح في 24 ساعة الماضية هو عدم تسجيل أية وفاة اللهم نسألك اللطف يا رب
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42
4 - يد في يد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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23
5 - مواطنة حرة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
الله يلطف بنا يا رب اصبحنا نتمنى انخفاض الوفيات فقط الحمد لله
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12
6 - Samy tebouney الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
الله يلطف واقيلا هادي أكبر عدد خالات نسجلوهوم فيوم واحيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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1
7 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
بسم الله الحمد لله لم يتم تسجيل اي وفات اللهكم شفي كل مصاب المرجو لتزام البويوت جزاكم لله و شكرا هسبرس المغربية
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10
8 - هيام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:17
ان السبيل الوحيد للتغلب على هاته الجائحة هو الزيادة في اجراء التشخيص لاكتشاف حاملي الفايروس ولا تظهر عليهم أعراض الوباء ...
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11
9 - كلمة حق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
الحمد لله... الحالات المستبعدة كثيرة... يعني هذا ان المختبرات قامت ب 800 تحليلة للكشف عن الوباء..
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1
10 - Rachid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
السؤال المطروح:لمادا بعد 25 يوم من آلحجر...نسمع تزايد الحالات أكتر (100 حالة يوميا) من قبل تطبيق الحصر ولماذا لا تريد وزارة الصحة تعميم الفحص على الأقل على جميع المخالطين...و لمادا لا يتم تقديم تحليل موضوعي بالنسبة لأسباب انتشار المرض داخل البؤر العائلية (واش أثناء التسوق أو العمل..)
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2
11 - أطلسي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
125 حالة اللهم احفظنا واحفظ والدينا وابنائنا
حالة الطوارىء ستزيد لأسابيع لا محالة.
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2
12 - ملتزم في الحجر الصحي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
هناك خلل ما في طريقة تطبيق الحجر الصحي
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4
13 - لا اله إلا الله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
وأنت ياالله وحدك من ربَتّ على ذاك الصَّدع ليلتئِم قائلًا ○لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ ○
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6
14 - Yassine الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
الحمد لله على كل حال الله ارفع عنا البلاء فما لنا احد سواك
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5
15 - مواطنة انا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:18
يجب الصرامة في فرض الحظر و تمديده و تغيير توقيته، لا نريد حتى السادسة ،نريد قبل السادسة ،نريد من السلطات منع الاكتظاظ في بعض الاماكن ،
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6
16 - Karim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:19
الحمد الله. خبر يطمءن على عدم تسجيل الوفيات. نرجو من الشعب المغربي الوطني والذي يحب وطنه أن يبقى في منزله. ونطلب من الله تعالى أن شاءالله أن يشفي جميع المرضى وان يهز علينا هذا الوباء. قولو أمينننننننننن
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5
17 - سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:19
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم ألطف بعبادك وارحمهم يارحيم التزموا بيوتكم واستعينوا بذكر الله إن الامور تزداد خطورة الحدر ثم الحدر الإصابات في ارتفاع سريع
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4
18 - A man from this world الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:19
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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5
19 - الغزواني الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا الوباء . اللهم لا تعذبنا فنحن عبادك . نستغفرك ونتوب إليك.اللهم احفظنا بحفظك العظيم
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3
20 - محمد المغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:20
يا رب ارفع عنا هذا الوباء و البلاء في القريب العاجل.
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3
21 - abde الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:20
الموشكيل هو نسبة التحاليل اللي قليلة بزاف او تتسناو حتى اوجدو مستشفيات المؤقتة ويكون الفيروس انتشر بزاف الله احفض المهم زيدو في الحجر الصحي وزيدو حتا في التحاليل ماشي حتى تبان فيه علامة عاد اودي الله اصوب اوصافي
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3
22 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:20
بقيت 2000 حالة مخالطة وبعدها يتم السيطرة على الوباء
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3
23 - ولد زايو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:20
على ما يظهر الطريق ما زالت طويلة وشاقة في محاربة هذا الوباء.
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3
24 - farissi houssein الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:20
الله احفد للجميع الله اكبر والحمد لله على السلامة
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3
25 - الحسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:20
أللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين
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3
26 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:21
يجب تمديد الحجر الصحي لاسبوعين العدد لزال لم ينخفض نقطة المهمة اليوم بدون وفايات الحمد الله
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2
27 - khalid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:21
كلما زادت تحاليل الكشف عن الفيروس كلما زاد العدد
الله يلطف بينا
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0
28 - almasdoum الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:21
أتساءل كيف نحسب في المغرب !!! ينتقد الكثيرون العدد المنخفض من الاختبارات التي أجريت في المغرب دون فهم كيفية إجراء اختبارات PCR. الوحيد الموثوق والمعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية. أصبحت الآن الفحوصات او الاختبار والكواشف réactifs نادرة. عدد مساعدي المختبر منخفض في كل مستشفيات العالم. فرنسا تقوم ب 50،000 اختبار يوميًا. لاختبار كل فرنسا ، يجب عليك بالتالي تقسيم 68 مليون على 50.000 تساوي 1360 يومًا. ما يقرب من 4 سنوات من الاختبارات و نفس العديد من العدوى. هنا في بلجيكا ، نقوم باختبار الأشخاص الذين يعانون من الأعراض وموظفي التمريض والمقيمين في دور رعاية المسنين مثل جميع أنحاء أوروبا ، هناك أشخاص ذوو أولوية. نحن لا نختبر الجميع. ابق في منزلك. بهذه الطريقة تحمي نفسك وعائلتك والآخرين. اي تصرف يتنافى مع عدم احرام الحجر الصحي جريمة. العشاب والفقيه ليسوا اطباء.
Les tests rapides ne sont pas fiables. D'après leurs notices d'utilisation la fiabilité ne dépasse pas 90%.
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3
29 - احمد أحمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:22
غنزيدو في تحاليل غدين توليو نتصدمونا مكاين غير 500 في نهار الله يحفض وصافي وتوما حبسو هاد بنادم لخارج هداك جيش لاش خارج لاش غير يضورو بدبابات واش كيسخنوهم يرجعو
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2
30 - IBNOBATOTA الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:22
الحمد لله لم تسجل اي حالة وفاة اليوم مقابل تسجيل حالات التعافي
بشروا
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0
31 - محمد او الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:22
الحمد الله ....عندما بدا عدد المتعافين يرتفع وعدد الوفيات بستقر....هذا مؤشر على ان بلدنا متحكمة في الوباء........
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-1
32 - مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:22
اتساءل: البداية في مواجهة كورونا كانت جد فعالة، لكن مؤخرا التساهل سيعجل من دخولنا مرحلة الخطر، الاردن اعتمدت حالة الطوارئ وكانت النتيجة جد ايجابية، ماذا تنتظر يا حكومة؟؟؟
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0
33 - chomeur الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:23
لا لتمديد عافكم لا لتمديد فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يطاق ، والمشكلة حتى ولم تم التمديد لن يقضى على الفيروس فلقد انتشر والى عطا الله عطاه ، اي تمديد سيكون على حساب الاقتصاد المنهار اصلا، والمغاربة الفقراء والمطحونين سيتمنون الموت عوض العيش في الضروف المزرية ، لهدا افرضو الكمامات ولا لتمديد او لي مات الله ارحمو
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-4
34 - عبدالله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:23
اللهم انا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سئ الاسقام
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3
35 - Mise en garde الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:23
على الدولة الالتزام بكتير من الشفافية و الفعالية في استنتاج العدد الحقيقي للأشخاص المصابون بهدا الوباء. عدد الكشوفات الطبية غير واقعية ولا تعطي الأرقام الحقيقية والتي بلا شك هي جد مرعبة. عامل الوقت عامل حاسم لتعطيل الوتيرة السريعة التي ينتشر بها المرض خاصة في المدن التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني . الحل لا محالة سكين دم حدين. الخروج من الحجر لا يبدو نسبيا ممكنا الا في المدن التي لا تانيا لها في النسيج الاقتصادي للبلاد. درس وما أقسامه من درس للسياسات المستقبلية.
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0
36 - رشيد اوسي بلا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:23
اللهم ارفع عنا هذا الوبا يا ارحم الراحمين.
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0
37 - عبد الودود الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:23
اللهم إشفي كل مصاب وعافي كل مريض أمين يارب
هذا نتيجة لبعض الخروقات للحجر الصحي وعدم إتخاذ الإجرائات الوقائية
الله إلطف بنا
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0
38 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
نلاحظ تعتيما من طرف وزارة الصحة.
البوابة الخاصة بكوفيد لم تحين. الندوة الصحفية لا تتجاوز جملتين مفيدتين. ليس هناك تفاعل مع المواطنين ولا الصحافة.
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39 - mohamed الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
نسأل الله تعالى أن يلطف بالعباد وأن يرفع عنا الوباء فقط أود الإشارة إلى ضرورة تحديد عدد الذين أجري لهم الاختبار خلال 24 ساعة حتئ يتم حساب نسبة الإصابات
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40 - سيمو محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
رغم كل هده الاصابات سياءتي الفرج انشاء الله فقط التقة بالله
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41 - عبد العالي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
المرجو الانتقال من النصف الحضر إلى التجميد بالإضافة إلى الأمتار من عدد الفحوصات المبكرة لاستقبال هذا الوباء
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42 - Tarik الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
الحمدلله على كل حال مهم نحافظو على أرواح الناس بالبقاء في البيوت
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43 - mohamed Valencia الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
ياربي السلامة.اللهم ارفع عن الأمة هدا الوباء أمين يارب العالمين. أو نتمناو الناس ابقاو فديورهوم. والسلام عليكم
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44 - هشام الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
يجب تمديد الحجر الصحي الى شهر لانا المؤشرات لا تبشر بالخير
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1
45 - مغربية حرة عاش الملك الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
حالات الشفاء غادا وكتزيد
والوفيات كتنقص
مستبشرين بالخير أن شاء الله ⁦❤️⁩⁦❤️⁩
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2
46 - متفائل الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:24
راه بفضل التحاليل المخبرية والحجر الصحي سوف نتغلب على الفيروس . إن شاء الله
متفائل
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47 - رشيد اوسي بلا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
اللهم ارفع هذا الوباء يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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1
48 - مراكش الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
عندي سؤال محيّرني وهو علاش ديما كنسجلو بين 100 و 120 حالة يوميا فهموني الله ارحم الواليدين
اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين وارفع البلاء على جميع بلاد المسلمين
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49 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
خصهوم اطبقوا حالة الطوارئ القصوى ومدوا فالمدة ان لا تقل عن شهر. ما دام هناك حالة واحدة مريضة بكورونا. حالة الطوارئ مخصهاش تحبس حتا تفوت ٢٠ يوم عن آخر حالة لكي لا ينتشر الفيروس مرة اخرى
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50 - عبدالهادي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله لعدم تسجيل آية حالة وفاة،وشكرا لكل الفاعلين سواء من قريب أو من بعيد الذين لا يدخلون جهدا في محاربة هذه الجائحة من موظفي الصحة،الامن،السلطة المحلية،...وبطبيعة الحال لكل من يحب هذا الوطن المبارك.
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51 - فاتن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
الفتنة اشد من القتل نسال الله السلامة خلينا متفائلين انه بقدوم رمضان سيزول هدا الوباء مع حلول داك الشهر الفضيل الحمد لله المغرب اليوم قطع شوط مهم فات به حتى الدول المتقدنة وهو الحجز الصحي فبداية الوباء وليس قبل فوات الاوان وحنا كشعب ماعلينا غي نساعدو بعضنا وانفسنا بالجلوس فديورنا حتى يجي فرج الله
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52 - مسيمنة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
ارجوكم أيها المواطنين راه شهر ماخرجت من الدار غير باش نعاون فالحجر تا نتوما كلسو راه مرضت نفسيا لدرجة واحد الراس اكولي خرج دبر على الفيروس وفين مايبانلك شي واحد خارق الحجر عاديه ....
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0
53 - حازم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:25
اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله ولكن عاملنا بما أنت أهله واشملنا برحمتك ومغفرتك وعفوك
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1
54 - taoufik nakkach الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:27
الحمد لله لم يسجل أي حالة وفاة اليوم اللهم اجعل هذا البلد أمننا
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55 - اوطاط الحاج الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:28
الحالة الوبائية مستقرة نتمنى أن تبدأ الاصابات في التناقص خلال القادم من الايام الا ان دلك لن يتحقق إلا بالالتزام بالحجر المنزلي حيث يلاحظ انه في الأحياء الشعبية نسبة الالتزام به ضعيفة .
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56 - اسماء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:28
هده الارقام مرتفعةبسبب اناس تستهتر بالحجر للصحي و النضافة و السلامة وقاىية اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم شفي جميع مرضى و ارحم امواتنا اللهم امين
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57 - ماء العينين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:28
وااا عباد الله واش هاد لبلاد ما بغات تفعل الية توسيع دائرة الكشف
اقترح تخصيص ثلث موارد الصندوق لتكثيف الليات الكشف عن الفيروس و تعميمها تدريجيا انطلاق من المناطق التي تعرف اعداد كبيرة من الاصابات بالعدوى
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58 - جمال الصحراوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:29
8الاف تحليلة في 34يوم لشعب يتجاوز 42 مليون نسمة ومع ذالك تم تسجيل 130 وفاة
البلدان راه كيديروا 20 الف تحليلة يوميا اسي الوزير الخوانجي . الى مشينا بهذا الريتم راه خاصنا حتى ل2021 عاد نسايليوا
طززز على بلد المخزن كلشي موسوس على والو
الشعب خايف من المرض والمسؤولين خايفين على مناصبهم
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-3
59 - Sabrina الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:29
الحمد لله . غير واحد المسألة واش تيتم تشريح الناس اللي كيموتوا باش تتقول رها كورونا هي السبب .
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-1
60 - هواري الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:29
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. نسألك في هذه الأيام المباركة أن ترفع عنا هذا الوباء برحمتك يا رحمان يا رحيم.
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61 - عبيش محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:30
اللهم يا ساتر استرنا يارب العالمين
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0
62 - مواطنة مغربية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:31
اللهم الطف بنا
العدد في تصاعد ونتكلم دائما على البؤر العائلية.
عندما تكون التحاليل إيجابية فيجب عزل المصاب رغم ان الحالة غير خطيرة. لان رجوعه وسط عائلته خطأ. كثير من الدول اعتمدت ما سمته بفندق كوفيد19 ، أي تعزل الأشخاص المصابين في فنادق بعيدة عن عائلاتها. وإلا سيكونً من الإصابات امر صعب جدا.
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1
63 - hayat الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:32
لا زلت اكرر طلبي : الله يرحم الوالدين عطيونا التوزيع الجغرافي للحالات المتعافية. لحد الساعة تنشرون فقط التوزيع للاصابات. اعطيونا شوي الاجابية عافاكم
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64 - لنا رب يحمينا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:32
خوتي خليونا فالدار باش مينتشرش الفيروس...نسال الله ان يرفع عنا البلاء
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65 - محلل اج الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:33
اللهم انك تحب العفو فاعفو عنا
واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
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66 - انتحد جميعا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:33
الحمد لله اليوم ليست هملك وفيات متمنياتنا بالشفاء العاجل للمرضى و رحمة واسعة للشهداء
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67 - aziz الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:33
لرفع هذا الوباء عنا في أقرب الآجال لابد من العمل بالنصائح التالية كما سردها أحد المسؤولين بالقطاع الصحي :
• الاستمرار في البقاء في البيوت مع تعزيز التدابير الوقائية داخل البيت.
• الاستمرار في ارتداء الكمامات أثناء الخروج للضرورة القصوى مع الالتزام الصحي بكيفية ارتداءها وخلعها.
• مسح مقابض الأبواب والمفاتيح والهواتف المحمولة والحواسيب وحاملات الاوراق والأسطح التي يتم لمسها بمطهرات مناسبة.
• تهوية المنازل.
• تجنب التزاور العائلي.
• احترام التباعد الاجتماعي داخل العائلة.
- والتـضـرع الـى الـله عـز وجـل أن يـرفـع عـنا هـذه الجـائـحـة –
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68 - رشيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:33
125 إصابة أعلى نسبة منذ تفشي الوباء في المغرب الشيئ الإيجابي هو ارتفاع نسبة المتعافين
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69 - مجهول الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:33
الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي، حنا كمغاربة النص فينا والله واخا ديرلو مخزني فباب دارو غادي يخرج وربي كبير حيت كتاكلو هاديك لي على بالكم.
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70 - عالق في احد الدول الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:34
نلاحظ ارتفاع طفيف في الحالات المصابة و هذا راجع الى ارتفاع نسبة التحاليل المنجزة من 200تحليلة في اليوم الى 669 اي ما يقارب 700 تحليلة في اليوم و هذا غير كافي اطلاقا مع زيادة عدد الاصابات و ارتفاع عدد المخالطين، المهم هو التركيز على الحالات العشوائية التى سجلت فهذه تعتبر الاخطر لانها ليست ضمن حالات المخالطين المراقبة من طرف الدولة فلا نعرف اي الاماكن زار هذا الشخص و مع من كان و المرجو من الدولة و شركات الاتصال توعية المواطنين بخدمة الsms لاي مكان تواجد بة المصابون لمنع الاشخاص من زيارتها لان هذا الفيروس يعلق في الهواء و يلتصق في الاسطح و مقابض الابواب و يجب تعقيم هذه الاماكن فوراا
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71 - عبد الله الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:34
اللهم قنا شر هذا الوباء.ولا ترينا اي مصيبة في اهلنا انك انت الشافي ولا شفاء الا شفاؤك.امين.،،
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72 - حسن الرامي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:35
اعطونا كل مدينة وعدد الاصابات المؤكدة راه العدد في ارتفاع الله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله ويحفظنا جميعا
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73 - وصال الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:35
شكرا لكم كثيرا على المعلومات ونتمنا ان يذهب هذا الوباء انشاء الله
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74 - موووحا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:35
ارتفاع الإصابات ناتج عن ارتفاع وتيرة التحليلات المخبرية رغم دلك فهو شيئ لا بأس به اللهم كشف الإصابات أو تركها تترعرع بين الناس وأكتر من دلك فالتشخيص للمرض مبكرا يجعل نسبة الشفاء كبيرة والله أعلم
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75 - Dotak الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:35
لدي تعقيب على الاجراءات المتخدة في فحص مرضى كوفيد ١٩ ، عند الاحساس بأعراض الفيروس يتم الاتصال بمرصد الجائحة لكن الكيفية التي تتعامل معها السلطات وكذالك الاجهزة الطبية هو نوع من “التهويل” والتخويف اكثر منه يقظة وبائية ويخلف اثر سلبي على المواطنين فبعض الحالات لديها اعراض الفيروس لكن الخوف من نظرة المجتمع السلبية وكأنه شيطان مارد وليس مريض مصاب كل هذه الاشياء تجعل بعض من ظهرت عليهم الاعراض يخافون من الاتصال باليقظة الوبائية وهذا مايفسر نقص عدد التحاليل المخبرية
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76 - قاسم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:36
لطفك يالله لطفك يالله لطفك يالله لطفك يالله لطفك يالله
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77 - عزيز الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:36
الله يحفظ الجميع
الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب
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78 - bat man الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:36
الطرح غادي وكيسخن الله يحفظ و خلاص
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79 - امغار محمد انزكان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:37
خبر مفرح اليوم عدم تسجيل أي وفاة الحمد لله الله يبعد البلاء والباس عن جميع اخواننا المغاربة وعن المسلمين والبشرية جمعاء
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80 - رأي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:37
اتساءل: البداية في مواجهة كورونا كانت جد فعالة، لكن مؤخرا التساهل سيعجل من دخولنا مرحلة الخطر، الاردن اعتمدت حالة الطوارئ وكانت النتيجة جد ايجابية، ماذا تنتظر يا حكومة؟؟؟
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81 - المنطق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:38
هذا الفيروس لن يختفي حتى يصيب كل البشر على وجه الأرض. يبقى الحجر الصحي ضروري للحد من سرعة انشاره، كي لا يصاب الناس دفعة واحدة و لا تكتظ المستشفيات و بالتالي سيتمكن الطاقم الطبي من عتق الأرواح.
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82 - Rouchdi rouchdi الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:38
السلام عليكم ورحمة الله اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم و لا تعذبنا فأنت علينا قادر .
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83 - مواطن غيور الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:38
بدأت افقد الامل بالفعل نظرا لثكاثر الحالات يوما بعد الاخر الدولة حقيقة فعلت ما بوسعها للحد من تفشي هذا الوباء الا انه هناك بعض المواطنين لا سامحهم الله لا يلتزمون بالحجر الصحي مما يؤدي الى تفشي وتزايد الحالات المؤكدة أناس لا يعرفون الحس بالمسؤولية والواجب الوطني يتذمرون من كل شيئ ولا يعلمون انهم هم السبب في عدم الحد شكرا للجيش الابيض الذي يسهر على علاج المصابين شكرا للشعب الذي التزم بالاوامر والحجر الصحي واقول للشرذمة التي لا تلتزم صياد النعامة القاها القاها كما يقول المثل المغربي شكرا هيسبريس.
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84 - افريقي مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:39
الحل هو محاصرة كل حي تسجل به اية حالة ممنوع الخروج منه او الدخول اليه خصوصا الاحياء الشعبية لا يلتزمون بالحجر الصحي
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85 - امين الرباطي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:41
اسي اليوبي الله يسهل عليك خاصك تبقى تقول لينا الإصابات اليومية ديال الفيروس على حسب المدن أو على الأقل الجهات حتى يتسنى للرأي العام يعرف الصغيرة و الكبيرة على هاد المرض ....كوريا الجنوبية و اليابان دايرين تطبيقات تحمل على هواتف المواطنين و كيشوفو مباشرة الإصابات الجديدة فين كاينا و ماشي غير المدينة كيقولو ليك اسم الشارع فين كاينين الإصابات حتى يتفادو هداك الشارع أو المنطقة الموبوءة
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86 - امين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:41
الله يدير تويل الخير دراري باقين كيديرو تجمعات فليل بحال يلامكاين والو هاد الوباء كيحصد فالارواح
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87 - Kimo الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:42
مزيدا من الصبر والتفاءل حتى تمر هذه الجائحة بأقل الأضرار.
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88 - oussama الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:43
كانطل من السرجم كانشوف الناس مزاحمين على لحوانت ما مسوقينش الكمامة غا على الفم زعما راه تخنقو دايرينها غا على و البوليس ههههه المشكل خوي البلاصة بيني وبين واحد السيد عند مول الحانوت جا واحد الكائن خدا بلاصتي أودي ضحكت حتاعييت ورجعت للدار أول واخر مرة نخرج نصوم احسن
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89 - Fixible الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:43
اللقاح هو الحل الوحيد. و ما تبقى من اجراءات و أدوية فقط لتعطيل الفيروس لبعض الوقت
تذكروا هذا و اتمنى أن أكون مخطئ

سبحان الله و بحمده.
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90 - أحمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:43
السلام عليكم
أضن أنه يجب السماح للموظفين البعيدين عن عائلاتهم بالسفر، خصوصا أن رمضن قريب و نديرو الحجر الصحي مع الواليدين في الدار البيضاء و ناخدو كونجي
أنا خدام ف أكادير و عايش بوحدي، دابا شهرين ما تحركنا و معايا موضفين و موضفات كتار في متل حالتي، أرجو من السلطات الأخد بعين الإعتبار متل هاته الحالات قبل تمديد الحجر الصحي، و منع السفر
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91 - Adil mek الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:44
خاص الدوله تزيد من عدد الفحوصات اليومية ب800تقريبا في اليوم المجهود يحترم ولاكن غير كافي
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92 - Abdou الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:45
اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا
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93 - Younesse الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:45
هاد الأيام كثر بنادم بزاف فالزنقة حشومة عليهم يضيعو لينا المجهودات ديالنا و حنا جالسين فديورنا و صابرين . كتشوف البلدان الآخرين كيتاحدو كشعب باش يحاربو هادشي و حنا بنادم داخل خارج و السويقة عامرة و خيطي بيطي. لي غادي يقول ليا انت عندك باش تعيش حتا انا بحالكم غير سرباي بلا وراق و مخديت حتا ريال و ربي شاهد و لكن صحة ديالى و ديال والديا و خوتي و بلادي أهم من كل شيء . و أن شاء الله ربي يفرجها خاص غير الصبر . و الله يفرجها علينا . الصحة لا تعوض .
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94 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:46
الله يحد الباس نريد معرفة عدد الحالات في كل مدينة ونريد مضاعفة الاختبارات اليومية ومن جهة ثانية الكامات مازالت غائبة يجب عقلنة توزيعها والاسبقية للجهات الأكثر إصابة والله يحفظ الجميع والله يشافي المرضى والله يرحم الموتى
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95 - أبو مروة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:47
الحمد لله عدد المتاعافين اصبح في ارتفاع مقارنة بعدد الوفيات وهده النتائج تبعث على الأمل ومع إحداث مختبرات جديدة للتحاليل المهبرية سوف ان شاء الله نحد من هدا الوياء شريطة الالتزام بالحجر الصحي والمكوث يمنازلنا ووضع الكمامات الصحية عند الخروج للضرورة القصوى
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96 - hassan الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:48
اللهم احفظ بلدنا يارب وشفي كل مريض
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97 - عزالدين الاومامي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:48
الحمد لله لأول مرة لم تسجل أية حالة وفاة مند بداية الجاءحة ونطلب من العلي القدير ان يجعل هذا البلد آمنا ويرزق أهله من الثمرات.
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98 - simo الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:48
أغلب أصحاب التعليقات لا يرون إلا المغرب ..ويتجاهلون مايقع في كل العالم ..
فهمو يا إخوان أننا لسنا بدعة من الناس .. ومادام الفيروس منتشر في كل دول العالم رغم إجراءات الوقاية .. إذن فلا شيء سيمنع انتشاره في المغرب بحجر أو بدون حجر .. أهمية الحجر فقط تخفيف سرعة الإنتشار لا أقل ولا أكثر..وبالتالي فالأرقام التي نراها ونسمعها عادية وعادية جدا ...
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99 - عبد الرزاق الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:49
bonjour.
est ce qu'il n'y a pas un Monsieur "Gérôme Salomon" marocain qui peut nous dire les cas enregistrés par ville svp.
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100 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:50
عدد المصابين في ازدياد يوم بعد يوم .
الله يحفظ
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101 - حنان الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:50
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارفع عنا الوباء يا ربي

لست ادري ما ااذي يحصل ادخل لموقع الوزارة للاطلاع على الحالات حسب الجهات لافاجا بحذف التوزيع للمرة ااثانية على التوالي ارجو ممن لديه معلومة حول كيفية الاطلاع على التوزيع الجغرافي للحالات ان يطلعنا على الطريقة ولكم وافر ااشكر والامتنان.
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102 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:52
اللهم ارفع عنا الوباء يارب العالمين
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103 - مصطفى الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:52
اللهم اشمل جميع الموتى برحمتك يا الله واشفي جميع المرضى فأنت الشافي. وارفع عنا هذا الوباء,إنك على كل شيء قدير و بالإجابة جدير,يا رحمان يا رحيم.
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