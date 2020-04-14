المغرب يسجِّل 125 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 125 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1888 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 8034 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل العدد الإجمالي للوفيات 126 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 217 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (103)
اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الاسقم
علموها لأبنائكم..
حالة الطوارىء ستزيد لأسابيع لا محالة.
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
الله يلطف بينا
Les tests rapides ne sont pas fiables. D'après leurs notices d'utilisation la fiabilité ne dépasse pas 90%.
بشروا
هذا نتيجة لبعض الخروقات للحجر الصحي وعدم إتخاذ الإجرائات الوقائية
الله إلطف بنا
البوابة الخاصة بكوفيد لم تحين. الندوة الصحفية لا تتجاوز جملتين مفيدتين. ليس هناك تفاعل مع المواطنين ولا الصحافة.
والوفيات كتنقص
مستبشرين بالخير أن شاء الله ❤️❤️
متفائل
اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين وارفع البلاء على جميع بلاد المسلمين
اقترح تخصيص ثلث موارد الصندوق لتكثيف الليات الكشف عن الفيروس و تعميمها تدريجيا انطلاق من المناطق التي تعرف اعداد كبيرة من الاصابات بالعدوى
البلدان راه كيديروا 20 الف تحليلة يوميا اسي الوزير الخوانجي . الى مشينا بهذا الريتم راه خاصنا حتى ل2021 عاد نسايليوا
طززز على بلد المخزن كلشي موسوس على والو
الشعب خايف من المرض والمسؤولين خايفين على مناصبهم
العدد في تصاعد ونتكلم دائما على البؤر العائلية.
عندما تكون التحاليل إيجابية فيجب عزل المصاب رغم ان الحالة غير خطيرة. لان رجوعه وسط عائلته خطأ. كثير من الدول اعتمدت ما سمته بفندق كوفيد19 ، أي تعزل الأشخاص المصابين في فنادق بعيدة عن عائلاتها. وإلا سيكونً من الإصابات امر صعب جدا.
واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
• الاستمرار في البقاء في البيوت مع تعزيز التدابير الوقائية داخل البيت.
• الاستمرار في ارتداء الكمامات أثناء الخروج للضرورة القصوى مع الالتزام الصحي بكيفية ارتداءها وخلعها.
• مسح مقابض الأبواب والمفاتيح والهواتف المحمولة والحواسيب وحاملات الاوراق والأسطح التي يتم لمسها بمطهرات مناسبة.
• تهوية المنازل.
• تجنب التزاور العائلي.
• احترام التباعد الاجتماعي داخل العائلة.
- والتـضـرع الـى الـله عـز وجـل أن يـرفـع عـنا هـذه الجـائـحـة –
الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب
تذكروا هذا و اتمنى أن أكون مخطئ
سبحان الله و بحمده.
أضن أنه يجب السماح للموظفين البعيدين عن عائلاتهم بالسفر، خصوصا أن رمضن قريب و نديرو الحجر الصحي مع الواليدين في الدار البيضاء و ناخدو كونجي
أنا خدام ف أكادير و عايش بوحدي، دابا شهرين ما تحركنا و معايا موضفين و موضفات كتار في متل حالتي، أرجو من السلطات الأخد بعين الإعتبار متل هاته الحالات قبل تمديد الحجر الصحي، و منع السفر
فهمو يا إخوان أننا لسنا بدعة من الناس .. ومادام الفيروس منتشر في كل دول العالم رغم إجراءات الوقاية .. إذن فلا شيء سيمنع انتشاره في المغرب بحجر أو بدون حجر .. أهمية الحجر فقط تخفيف سرعة الإنتشار لا أقل ولا أكثر..وبالتالي فالأرقام التي نراها ونسمعها عادية وعادية جدا ...
est ce qu'il n'y a pas un Monsieur "Gérôme Salomon" marocain qui peut nous dire les cas enregistrés par ville svp.
الله يحفظ
لست ادري ما ااذي يحصل ادخل لموقع الوزارة للاطلاع على الحالات حسب الجهات لافاجا بحذف التوزيع للمرة ااثانية على التوالي ارجو ممن لديه معلومة حول كيفية الاطلاع على التوزيع الجغرافي للحالات ان يطلعنا على الطريقة ولكم وافر ااشكر والامتنان.