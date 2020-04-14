وزارة الصحة: لا وفيات جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب لم يسجل أية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل العدد الإجمالي للوفيات 126 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 217 حالة.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن عدد المخالطين ارتفع إلى أزيد من 11 ألف مخالط، وأكد أن السلطات الصحية تتابع هؤلاء لفترة لا تقل عن 14 يوماً.

وتابع المسؤول ذاته أن وزارة الصحة ما زالت تراقب 5130 مخالطاً وتضعهم تحت المراقبة، بينما تم اكتشاف 865 حالة مؤكدة من بين المخالطين من إجمالي عدد الإصابات في المملكة، وزاد المصدر ذاته أن الطريقة الوحيدة لترصد الحالات بالمغرب هي التركيز على المخالطين للمرضى.

ومن خلال تحليل المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، يتبين أنه وتيرة إجراء الكشوفات الطبية ترتفع يوماً بعد يوم؛ فقد أجرت المختبرات الوطنية المعتمدة، خلال ال 24 ساعة الماضية، ما مجموعه 669 تحليلة.

وشرعت ست مستشفيات جامعية بالمغرب في إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيرفع من وتيرة الكشف المخبري بشكل يومي، خصوصا في الأقاليم والجهات التي تبعد عن محور الدار البيضاء الرباط.

وكشفت دورية لوزير الصحة أن إجراء التحليلات المخبرية بات متاحاً في ستة مستشفيات جامعية بمدن الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير.

وكان المغرب يتوفر على ثلاثة مراكز للكشف المخبري عن الفيروس المستجد في كل من المعهد الوطني للصحة بالرباط، والمستشفى العسكري بالرباط، ومعهد باستور بالدار البيضاء. وبإضافة المراكز الستة، يرتفع عدد المختبرات المرجعية إلى تسعة اليوم.