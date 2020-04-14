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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: لا وفيات جديدة بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة: لا وفيات جديدة بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة: لا وفيات جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:22

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب لم يسجل أية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل العدد الإجمالي للوفيات 126 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 217 حالة.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن عدد المخالطين ارتفع إلى أزيد من 11 ألف مخالط، وأكد أن السلطات الصحية تتابع هؤلاء لفترة لا تقل عن 14 يوماً.

وتابع المسؤول ذاته أن وزارة الصحة ما زالت تراقب 5130 مخالطاً وتضعهم تحت المراقبة، بينما تم اكتشاف 865 حالة مؤكدة من بين المخالطين من إجمالي عدد الإصابات في المملكة، وزاد المصدر ذاته أن الطريقة الوحيدة لترصد الحالات بالمغرب هي التركيز على المخالطين للمرضى.

ومن خلال تحليل المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، يتبين أنه وتيرة إجراء الكشوفات الطبية ترتفع يوماً بعد يوم؛ فقد أجرت المختبرات الوطنية المعتمدة، خلال ال 24 ساعة الماضية، ما مجموعه 669 تحليلة.

وشرعت ست مستشفيات جامعية بالمغرب في إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيرفع من وتيرة الكشف المخبري بشكل يومي، خصوصا في الأقاليم والجهات التي تبعد عن محور الدار البيضاء الرباط.

وكشفت دورية لوزير الصحة أن إجراء التحليلات المخبرية بات متاحاً في ستة مستشفيات جامعية بمدن الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير.

وكان المغرب يتوفر على ثلاثة مراكز للكشف المخبري عن الفيروس المستجد في كل من المعهد الوطني للصحة بالرباط، والمستشفى العسكري بالرباط، ومعهد باستور بالدار البيضاء. وبإضافة المراكز الستة، يرتفع عدد المختبرات المرجعية إلى تسعة اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - المستبشرة خيرا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:31
الحمد لله
اللهم ارفع عنا هذا البلاء لا فاقدين ولا مفقودين يا رب
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26
2 - انيا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:34
كنتمنى شفاء للجميع الحالات ويارب رفع علينا هدا الوباء
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23
3 - زكرياء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:34
الحمد لله عدم تسجيل اية حالة وفاة طيلة 24 ساعة الماضية مؤشر جيد جدا.. اللهم لك الحمد وارفع عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير
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4 - زهير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:34
بفضل الله اليوم زيرو وفاة وإن شاء الله عما قريب زيرو إصابات
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22
5 - البوهالي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:34
اللهم يسر إنك عفو كريم . اللهم ارفعنا هذا البلاء و اجعل بلدنا آمناً و سائر بلاد المسلمين .. و اشف اللهم مرضانا و مرضى المسلمين انك انت الشافي برحمتك يا ارحم الراحمين .. قولوا آمين لعلها ساعة استحابة من الهلي القدير
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15
6 - مغربية عاش الملك الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:35
الحمد لله لم تسجل اية حالة وفاة في هذا اليوم.
نتمنى نفس الشيء في الأيام المقبلة بحول الله وقوته.
اللهـم ارحم جميع الموتى وعجل بالشفاء العاجل لجميع المرضى
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15
7 - ع سمير الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:36
الحمد لله ... الله يحد البأس ويلطف بالعباد ويجعلوا حس خفيف ...
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10
8 - امال الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:38
اللهم اصرف عنا هذا الوباء .و ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنك على كل شيء قدير. انشاء سينجلي هذا الوباء وستشرق شمس جديدة.
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9 - Said الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:38
الحمد لله على كل حال اليوم لم تسجل اي حالة وفاة رغم أن الإصابات في ارتفاع وهذا من فضل الله وحالة الشفاء كذلك في ارتفاع وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وبفضل جميع الأطر الطيبة ورجال الأمن ولجميع المغاربة الأحرار
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13
10 - الحمد لله. الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:41
الحمد لله. انشاء الله يشفى جميع المرضى الذين يعانون من هذا المرض وأمراض كيف ما كان نوعها. وتعود الأيام إلى عادتها و نستفيد من هذا الدرس.
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11
11 - مواطنة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:42
الحمد لله والشكر لله عن عدم وجود وفيات اليوم. نتمنى أن تتراجع نسبة الإصابات لأنها تتزايد أكثر والله يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء .
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8
12 - mohamad taha الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:43
الحمد الله و الله اشافي الجميع ❤
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13 - موسى الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:43
الله لك الحمد إنك على كل شيء قدير الله عافين وغفر لنا
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4
14 - التازي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:44
الحمد لله حجرا وليس حربا، طعاما وليس جوعا ، بيوتا وليس لجوءا. كل ما يأتي من عند الله خير. رضينا بقضائك وقدرك يارب.
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15 - A man from this world الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:46
اللهم لك الحمد والشكر. اللهم زدنا ولا تنقصنا. الله اغفر لنا بمغفرتك التي وسعت كل شيء.
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16 - انا الموت بغيتها لكورونا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:50
عطيونا شي نابغة ادي هاد كرونا الجايحة
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17 - naima الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 18:51
الحمد لله أتمنى الشفاء لجميع المصابين
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