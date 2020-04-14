24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5513:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خرق حالة الطوارئ يضع رئيس "الشباب الملكي" في سجن "عكاشة" (5.00)

  2. إجراءات جديدة تتطلع إلى حماية المغاربة الراغبين في الزواج بأجانب (5.00)

  3. السلطات تبارك جمعية لمساعدة المشردين بوزان (5.00)

  4. لماذا تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية إصابات كورونا في العالم؟ (5.00)

  5. الجفاف وكورونا يخفضان نمو الاقتصاد الوطني إلى أقل من 1 في المائة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أمكراز يفضح مؤسسات خاصة: استخلصوا الواجبات وسرحوا الآلاف

أمكراز يفضح مؤسسات خاصة: استخلصوا الواجبات وسرحوا الآلاف

أمكراز يفضح مؤسسات خاصة: استخلصوا الواجبات وسرحوا الآلاف
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:04

فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19).

وقال أمكراز: "خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة"، مضيفا أنها "صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء".

وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب".

وفي الوقت الذي أكد فيه أمكراز أنه "لا يجب أن نظلم أي أحد"، سجل أن هذا الأمر هو الذي سبب "تأخر النص (يقصد مشروع قانون سالف الذكر) باعتبار مثل هذا التصرفات تعد أصل المشكل"، موردا أن "النقاش داخل الحكومة كان، منذ البداية، حول مضامين النص؛ إلا أن التوجه العام داخل الحكومة كان هو عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط".

وفي هذا الصدد، أوضح أمكزار أن "المعايير التي الإعلان عنها هي من فقدان 50 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع السنة الماضية، ووقتها فالتسريح الكلي أو الجزئي سيتحمله الصندوق، وهذا الأمر سيتعرض لافتحاص مديرية الضرائب، ولذلك فتح المجال أمام وزارة المالية".

أما بخصوص من فقد بين 25 و50 في المائة، فقد أوضح الوزير أمكزاز أنه "سيتم إخضاعه للجنة خاصة للافتحاص، ومعها القطاع المعني"، مشيرا إلى أن "هناك قطاعات يجب أن تشتغل مع توفير الظروف؛ ولكنها مطالبة بتوفير الحاجيات الأساسية للمغاربة".

ووفقا لما أعلنه وزير الشغل والإدماج المهني، فقد جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي، بما مجموعه 131 ألفا و955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا الرقم يُقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهة ثانية، بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب المسؤول الحكومي، 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.

وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - بلاد السيبة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:19
و كما لعادة سيستمرون في تحسفهم الوحشي و لن يطالهم عقاب. بلاد السبة و لحكرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
2 - albouchra الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:20
في هذا الظرف كل اناء نظح بما فيه وسقطت الاقنعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
3 - Ali الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:21
هذا هو الجشع والانانية ووووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
4 - kaza الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:21
وجب إعادة التفكير في التعليم و المدارس الخصوصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
5 - مدرس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:21
انهم من سلالة البنكيرانيون. فصيلة من صنف كورونا.اليس كذلك؟ تبا للخونة .نعم خونة .هل هتاك اكثر من يفسو قلبك على الناس وتبتزهم في وقت المحنة للحصول على المنحة؟ليسوا منا ولسنا منهم. ارجعوا ابناءكم الى المدرسة العمومية فانتم شركاء في الكارثة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
6 - عبدالحي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:21
هذا هو حال المغرب الفساد في كل مكان وزمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
7 - براهيم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:22
نريد قرارات ملموسة. كفانا بلا بلا. هذه فرصة لا تعوض سيدي الوزير لكي نكشف جشع هذه المؤسسات التربوية عفواً التجارية. فرصة لدخول هذه الحكومة التاريخ وتمحو السقطة تلو الأخرى. هرمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
8 - yrump الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:22
شكون مول هاد المدارس الخاصة؟ ياك غير نتوما خدام الدولة والاعوان و أصحاب الولائم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
9 - حسن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:22
إذن دوركم هو اغلاق هذه المؤسسات وسحب تراخيصها وباسرع ما يمكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
10 - مغربي فوق المجهر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:22
أنا بغيت نعرف علاش المدارس الخاصة عطاوها بزاااف ديال الامتيازات و نسوا انها شركات خاصة تربح مبالغ كبيرة جدا و تعطي الأساتذة الفتات.. يجب فرض الضرائب عليها بحالهم بحال الشركات... لي كانت غندو مدرسة ولاو عندو عشرة و هذا كيتقل كاهل المواطن المغربي وخاصة الضعيف ... شكون المسؤول على هاد الشي،؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
11 - موسى الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:23
سلام عليكم اجمعين عغانا الله وعافاكم هدصحاب المدرس الخوصصة بغيو موصودم ديال المواطن انا ولدي في هد المدارس وزرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
12 - نصابو كورونا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:23
نصابو كورونا .
بعض يشتغلون ف الاعمال الحرة ولهم مداخيل تفوق 8000dh و رغم دالك استفادو من صندوق كورونا. ك جزارة . و حراس سيارات ليليين. و.............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
13 - الشاب ال الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:23
و طبعا الدولة لن تفعل شيئا لأن عددا كبيرا من هذه المدارس مملوكة من طرف رجال الدولة و رجال الدولة فااااااااااوق القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
14 - musse الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:24
وهكذا يتضح للجميع مرة اخرى ان المدارس الخاصة لايهمها الا استنزاف اموال الاسر والاساتذة واموال الدولة في الاخير ..... لكن لانهم لم يجدوا من يردعهم .......اضافة الى مصاريف التسجيل ومصارف التامين بل وحتى نقل التلاميذ و الاطعام يربحون فيه ...بكلمة واحدة ما عنهومش علاش ايحشمو....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
15 - فرضو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:25
فين الذين فرضو على ابناء المغاربة ماباغينش يخدمو وعاطينها للغياب وللاضراب ?حمدو الله قبل ماتوصلكم النوبة وتباتو ماتصبحو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - Momo الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:25
يجب وضع حد لهذه المدارس الخصوصية التي همها فقط جمع الاموال و خلق عدم المساواة بين ابناء الوطن الواحد،و على الدولة تشجيع و دعم التعليم العمومي بكل الوسائل المادية و اللوجستيكية على غرار الدول الاوربية و محاولة استرجاع الادمغة المغربية المهاجرة التي برزت في هذه الظروف عالميا و تحفيزهم لنقل خبرتهم الى ابناء الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
17 - مرباح الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:26
للاسف هناك من استغل هده الجائحة لنهب اموال الدولة و هناك من استغل الوباء للاسترزاق على حساب الفقراء و هناك من سرق الاعانات الموجهة الى الفقراء و المساكين ادا الدولة شحال قدها تحضي
اين هو الضمير الانساني؟ هل ديننا الاسلامي يدعونا الى ارتكاب هده المعاصي و في فترة الجائحة و الناس تموت و الانسان كما يقال رجل في الدنبا و رجل اخرى في الاخرة.. اتقوا الله في ب انفسكم و اتقوا الله في بلدكم
مجهودات جبارة قامت بها سلطات البلاد مشكورين.. لنكن في مستوى تطلعات بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
18 - اكثر من ذلك الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:26
بل جعلو امامهم شرط اعطاء الدروس عن بعد مقابل تسريحهم و استفادتهم من دعم صندوق كورونا .
التعليم الخصوصي اول درس علينا استخلاصه لمغرب ما بعد كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
19 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:27
فهذه هي الفرصة للتخلص من مصاصي الدماء،غرامات مالية التشميع مع وضع الدولة على كل ممتلكات من تبث أنه تلاعب بالتصريح،وأنا لن اسامح أي مسؤول تساهل مع هؤلاء اللوبيات، وارجاع التعليم والصحة للدولة،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
20 - سعيد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:27
أنها فرصة سانحة للدولة للضرب بيد من حديد على هؤلاء الخونة اللذين لا يهمهم سوى المال خاصة في هذه الظروف الاستثنائية الذي تمر منها بلادنا والعالم،على الدولة وبكل مكوناتها سحب التراخيص الممنوحة لهؤلاء الأقزام وتقديمهم للمحاكمة دون رحمة أو شفقة وإعطاء الدروس والعبر لكل تجار المآسي بدءا من أصحاب الصيدليات والتجار وأصحاب المعامل عفوا أصحاب المدارس الخاص ،لقد تبين انه من الأسباب العميقة للأزمة التعليم هو هؤلاء الخونة اللذين لم يبدوا أي نوع من التضامن أو التازر، سنوات وهم ينهبون جيوب الشعب وحينما طلب منهم نوع من التضامن ادارو ضهرهم للوطن،انها فرصة سانحة للدولة والمواطن للجوء لمدارس الدولة،لقد حان الوقت لإعادة النضر في التعليم الخصوصي والتعليم العام ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
21 - N.H الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:27
الحل الوحيد يجب إنهاء المدارس و المصحات الخاصة من الوجود و الإهتمام بالتعليم العمومي و الصحة المجانية لأن هذه حقوق الشعب من حق أي مواطن أن يتعلم و يدهب إلى المستشفى بالمجان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
22 - rachid الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:27
لي خدا شي ريال من هد الفلوس ديال الدراوش أو اليتامى فهد الوقت العصيب لكتمر منو البلاد او هو مكيستحقها ألله ياخد فيه الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
23 - التبهديل التربوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:27
اكبر خطا ارتكب في تاريخ المغرب هو السماح بفتح مؤسسات التعليم الخصوصي ...حسب تجربتي كاستاد بالتعليم العمومي و الخصوصي فااقطاع اااول فيه الزلط و الانضباط و القطاع الثاني فيه غير الفشوش و الفيوش ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
24 - sadaam الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:28
بصراحة كرونا وخا وباء خايب ولكن بين بزاف ديال الحقائق الخايبة والزوينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
25 - خالد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:28
ليست لهم ضرائب، ويربحون من تأمين التلاميذ، واجرة الأساتذة هزيلة و..... ،مصاصي الدماء للشعب والوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
26 - ولي امر. تلميذة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:29
صحيح شهر 3 أديت لخلاص ديالو وشهر 4مصيفطين لي مساج باش نمشي نخلسهم إلى كان اطور التعليم مستافدين من الظمان الاجتماعي. منمشيشي نخلس أننسحب من هاذ المدرسة الخسوسية لأن حتى. انا ماخدامشي. حاليا نتحدو جميعا مانخلسوشي إلى كان هادشي صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
27 - العرايشي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:30
بخلاصة انتهازيين ومصاصي جيوب الاباء بدون رقيب ولا حسيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
28 - الرشيدية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:30
ومادام الأمر كذلك يجب تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وليس إثارة الموضوع هكذا دون فعل شيء
وبينوا ولو مرة كفاءة من الكفاءات التي تدعون أنكم حكومة كفاءات ولم نرى منكم إلا وزراء دون المستوى وخير دليل الوزير المُقال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
29 - عزوز الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:31
اغلب المغاربة والله ولو تخرج الدابة ويبان المسيح الدجال ويترفع العلم الاخروي(علامات الساعة الكبرى) والله لا تخلاو او لا تابو عن أكل الحرام وأكل اموال الناس بالباطل.... اللهم الطف بنا يا لطيف يا ودود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
30 - maroki الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:31
اغلب الشركات الخاصة و المقاولات وحتى المملوكة لسياسيين معروفين مثلا في دمينة العيون صرحت بتوقفهم ووقفتهم ناهيك عن الاف العمال الغير مصرح بيهم ف cnss و سؤال لسيد الوزير هل سيارات الدولة و محروقاتها لا يعتبر مال سايب ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
31 - هناك خلل ما الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:31
هناك بعض الشركات كالغواصات تشتغل بالمنضار الخارجي وعمال وجدوا انفسهم في وضعية مزدوجة ومحرجة وغامضة؟؟؟ اين هي النقبات المنقبات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - مواطن مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:32
" أن مسؤولي هذه المؤسسات " المدارس الخاصة " استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين."
و الغريب في الامر ان هؤلاء المسؤولين استخلصوا مستحقات شهر مارس و تم اقتطاع نصف الراتب لكل استاذ مع العلم انه درس الشهر كله مع اعطاء دروس الدعم من محل سكناه للتلاميذ من ماله الخاص " الانترنيت و الهواتف الذكية " ..في هذه الحالة يجب اعادة النظر في تصرفات هؤلاء الجشعين الذين تم اعفاؤهم من قسط كبير من الضرائب و يجب ايضا اعادة النظر في القوانين التي تنظمهم....و جشعهم لم ينتهي الى هذا الحد بل طالبوا الدولة بتعويضهم عن توقفهم عن العمل رغم استفادتهم من عدم استعمال اسطولهم للنقل " الغازوال البنزين " و لذا قد حصلوا على اموال كثيرة انضافت الى خزائنهم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
33 - احمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:32
حداري حداري!!! على الدولة في شخص وزير الاقتصاد والمالية أن تسير صندوق الجائحة أحسن تسيير لأن هناك من الطماعة الذين لا يشبعون ولا يهمهم التضامن أكثر ما يهمهم نفخ حساباتهم! ومنهم دوي المدارس الخاصة!!
من يحاسبهم عن الاجور الهزيلة التي يؤدونها للمدرسين؟ أو عن الاثمنة المرتفعة المفروضة عن الآباء؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
34 - علا .ع. وجدة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:33
الله يعطيك الصحة. الكل يرجع إلى التعليم العمومي بالزي الموحد (والفهم يفهم) كل العلوم تكتب بالحرف، والحرف ليس فيه حرف غني و آخر فقير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - moh الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:33
quand j'ai ete jeune, je me rappelle que les ecoles prives ont ete pour ceux qui ont echoue dans les ecoles de l'etat. on leur donne une chance pour avance un peu dans le niveau et de meme pour qu'ils puissent passer un bac libre. mais maintenant on voit autre chose. donnant nous l'importance aux ecoles de l'etats
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - نورالدين الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:34
عار عليهم، رغم كل ما يتكبده الاباء من مصاريف الدخول المدرسي لاسيما التأمينات الخيالية التي يفرضونها في اول السنة الدراسية! الحل هو تأميم المدارس الخاصة و المساهمة في المدارس العمومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
37 - محمد الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:34
المدارس الحرة و الصيادلة و أطباء الأسنان يجنون أموال طائلة دون ان يوءدوا عنها الضراءب و مع ذلك ينتهزون كل فرصة للوصول إلى (المال السايب )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
38 - علي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:35
لا نريد منك الكلام والشعبوية الخاوية. نحن نعلم ما قامت به المؤسسات الخاصة. لكن بين لنا قرارات صارمة....، بين لنا إجراءات تجاه المدارس الخاصة. مثلا تحديد الرسوم. فرض الضرائب عليهم. تكوين الأساتذة والإداريين...إعفاء أولياء الأمور من أداء رسوم هذه الشهور التي نعيش فيها الحجر الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
39 - Hmida الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:35
على سلااااااتمتكم. حتى فاسو ليكم الميزانية عاد بانوليكم. راه سنين او هوما كينصبو على أولياء الأمور بدون نتيجة ملموسة فالواقع. واكلين عرق عباد الله. لا اللي كيخلص لا اللي خدام عندهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - مواطن2 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:36
فرصة للدولة ان تراجع حساباتها.بخصوص التعليم الخاص...اضافة الى انه السبب الرئيسي في تدهور التعليم العمومي لا يخضع لاية مراقبة من طرف دواليب الدولة المختصة في هذا الشان.التعليم الخاص ازدهر بفضل المساعدات والامتيازات الكبيرة والمتعددة التي استفاد ولا زال يستفيد منها تحت مبررات واهية.يكفي انه قضى على التعليم العمومي بفضل تلك الامتيازات.لقد جاء وقت الحساب.اول ما يمكن الزام التعليم الخاص به هو توظيف رجال التعليم العاملين فيه بطريقة الوظيفة العمومية ومنع تشغيل الاساتذة التابعين للدولة بصفة نهائية. التصريح بكل من يشتغل لدي الضمان الاجتماعي او احداث صندوق خاص للتقاعد بالنسبة لموظفي التعليم الخاص.اخضاعه لمراقبة الدولة التربوية والمالية.اعتباره " تجارة " مربحة لاصحابه وبالتالي اخضاعهم للقوانين المعمول بها تربويا وماليا.حرمانهم من جميع الامتيازات التي بها اسسوا ثروات فاحشة.بدون اي مقابل للدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - سامية الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:36
حنا خلصنا التأمين في الأول معمرو ستعملوه ولدي مرض تصلو بيا نجي موراه نديه الطبيب ودبا كيتصلو نجيو نخلصو وزارة التعليم عارفة هدشي غلاش الشعب في أزمة متسوقاتش زعما ناس المدراس الخاص لاباس عليهم مشي شغلنا والله حتى حرام على وزير التعليم امزازي ديرين فيه كل التقة والتقدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - أبو بكر الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:38
التعليم الخصوصي استثمار في مجال حيوي للأمة ، و عليه فيجب على الوزارة التعامل معه بحزم و صرامة تجعله فعلا يفي بما في كلمة " التعليم " من معنى .

وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الاخرى التي تسمى قطاعات إنتاجية و هي تابعة لشركات ( مقاولات ) خاصة . ( لا تسيرها الدولة ).

هذه المقاولات لا يزورها مفتشو الشغل إلا نادرا و إن زاروها فلغرض خاص بهم و ليس لصالح الأجير أو حتى لصالح المقاولة نفسها .

أما الشكايات المرتبطة بحقوق العمال فالمؤسسة الخاصة تجعل عقدا مع العامل بصيغة تضمن لها جميع الحقوق ، و تحرمه من جميع الواجبات .

و الافضل أن يكون عقد الشغل موحد الصيغة و موضوع من طرف وزارة الشغل بحيث يضمن حقوق كلا الطرفين.

لكن هل هناك قانون يطبق ؟ الجواب للقراء الكرام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - Chengaf الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:38
السيد الوزير
حصلتوهم بشميعتهوم كايسرقوا إيوا ربيوهوم آش كاتسناو؟ ؟
تجار الحرب و المآسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - بنيعقوب الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:39
لا أعتقد أن إنذار من أدلى بتصريح كاذب ومنحه مهلة لارجاع المبلغ تحت طائلة العقوبة توجه سليم، لأنها مقاربة غير فعالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - ابو الشيماء الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:39
مافيا التعليم (نسعاو الله السلامة) لاتوقفهم لا ازمات ولا اوبءة ولا امراض مايهمهم سوى انفسهم لاياخذون في حسبانهم لا توقف عمل نتج عنه قلة دخل ولا بال مشغول من المرض ولا خوف من عواقب الله الله المستعان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - adam الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:39
on ne doit pas payer les ecoles privee!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - Abdou الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:39
يجب على الدولة حماية المقاولات وحماية العمال في آن واحد وطرق التاكد من ذلك متوفرة.
الخطأ الذي لايجب أن تقع فيه الدولة هو أن تغفل ويتسلل اشخاص او مقاولات ويحصلوا على الاستفادة من صندوق كورونا دون وجه حق.
ك
لقد كسبت الدولة ثقة الناس وشاركوا ولايزالو يساهمون بكثرة لكن إذا لمسو ثغرات وتهاون واستفادة غير مشروعة فإن الناس سيتوقفون عن المساهمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - متتبع حداوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:40
من هم أصحاب المدارس الخاصة منتخبون برلمانيون أصحاب الشكارة ووو لا يفكرون الا في جيوبهم لايهمهم أبناء الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - adil الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:40
أتمنى ان تستوعب الدولة مدى الفوضى التي يعيشها قطاع التعليم بشقيه الخصوصي والعمومي
و نتمنى ان نرى يوما تعليمنا العمومي له قيمة وجودة تضاهي قطاع التعليم الأوربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
50 - asm الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:40
يجب على الدولة تطبيق اقصى العقوبات على المؤسسات الخاصة التي استهدفت اباحة صندوق الاعانات واستغلت الظروف الراهنة للبلاد وللشعب، فأخد ماليس لهم يضر بمن لهم الحق بالاعانة ويضيع عليهم فرصة الاستفادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - محمود الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:41
هؤلاء لا علاقة لهم لا بالتعليم ولا بالتربية . الهدف الوخيد هو امتصاص دماء الآباء والأمهات . وتنمية ثرواتهم .اما المردودية فهي : صفر (0) . مؤسات الجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - ملاحض الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:41
اقسم بالله العلي العضيم الا هاد التعليم الخاص هو اكبر فيروس واخطر من كورونا
هاد الناس ارباب المدارس الحرة مصاصي دماء الشعب والدولة ،
مداخيلهم بالمىايير والدولة لن تستفد معهم بشء لا دراءب لا اي شيء، لو كان في التعليم الخاص فاءدة للمجتمع لكانت التخدته دول ظتقدمة قبىانا اسحبو جميع الرخص من هاد اللوبي الخطير واهتمو بالتعليم العمومي ولاحضو النتيجة ولو يتطلب الامر ان يدفع الناس الميسورين تكاليف تدريس ابناؤهم للدولة
والاهتمام بالاطر التربوية وستكون النتيجة اجمل بكثير من ما نحن عليه اليوم مع هاده القواطير الني لا ترحم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - هااام جدا الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:43
الشعب المغربي يطالب بفرض ضرائب على المؤسسات ب 50 /100 انها رمز الجشع عااااار والله عاااااار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - ميدلت الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
درست باحدى المدارس الحرة كاستاذ متقاعد ذو تجربة لمدة شهرين او ثلاثا واكتشفت امورا خطيرة باحدى المؤسسات ، كونها تفضل الاناث على الذكور والمستوى الدراسي لمعظم هيءات التدريس لا يتعدى مستوى باكالوريا ولا يتقاضين في البداية الا 800 درهم ومعرضن للطرد في كل لحظة ان شاءت المديرة زوجة المدير ذلك...ناهيك عن المستوى البيداغوجي المنحط لمعظمهن والاخطاء الفادحة المقدمة للاطفال والتلاميذ في كل المستويات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
55 - رشيد شرقاوي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:45
أنا كنعطيهوم شيكات ديال العام كامل ولكين شهر مارس دفعوه ف28 février . واش كاينا شي إنسانيا فهاد مصاصين دماء ولا لا ؟ مع دلك مزال عندهم 3 دشيكات . أشنو ندير ؟؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - حكيم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
مسألة انعدام ضمير و اكل أموال حرام. مثل من يستفيد من دعم الرميد و هو مازال يشتغل. مثال خضار و بقال الحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
57 - انتم هم المسؤولون الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:47
حزبكم هو الدي شجع التعليم الخصوصي.
وحزبكم هو الدي يملك اكثر من ثلت المدارس الخصوصية في المغرب.
ورئيسكم هو الدي قال حان الوقت لترفع الظولة يدها عن التعليم.
ووزيركم للتعليم العالي سابقا هو الدي قال : اللي بغا إقري ولدو ٱدير إيدو فجيبو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - %%/%% الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:49
pour moi je viens de toucher 1000 dh de la cnss et vraiment notre société n a plus un rond en trésorerie et je gagnais bien ma vie mais maintenant je me trouve devant une impasse car j ai deux enfants dans une ecole privée et avec les mille dh je doit payer l ecole sachant que les mensualités depassent de loin se que j ai touché ce moi si et je dois payer et je n ai pas le choix se pendant il y a des milliers de cas comme moi au maroc et je porte ma question a travers hespress pour le poser au gouvernement a notre place .et merci
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - مغربي الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:50
يجب انزال اقصى العقوبات على كل شركة ارادت ان تنهب وتنهش من اموال المغاربة بدون وجه حق ..
قومو بعملكم ولا تأخذكم بهم رحمة البلد في وضعية صعبة
وانشروهم في الاعلام كل باسمه لكي يعرفهم الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - moalim الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:52
كم من اصحاب التعليقات قام باداء شهر مارس اتقوا لله هناك مداس اقترضت لاداء
الاجور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
61 - كمال الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:54
يجب إعطاء قرار حكومي وزاري بإعفاء الآباء من أداء عن المدة ابتداء من إلى نهاية الحجر و الرجوع للعمل.كيف كان للحكومة الجرأة في اقتطاع أجرة تلات أيام للموضفين و ليست لها الجرأة لإعفاء الآباء من الأداء المدرسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
62 - Lahoucine الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 19:56
Les écoles privées ont beaucoup profités du covid19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - الوجدي01 الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:01
في هذه الظروف يجب أن تتدخل الدولة وتأمر بإعفاء أولياء الأمور من شهر مارس وأبريل وإن أستمر الوضع على ما هو عليه لغاية شهر ماي فيتم إعفاءهم من شهر ماي أيضا لأن الدولة تصرف للمدرسين الخاصين الذين هم مسجلون بالضمان ومن لم يتسجل تتحمل المدرسة ذلك ....الدولة تدفع 2000 درهم والمدارس الخاصة تستلم المبالغ كاملة من أولياء الأمور ...هذا والله ظلم ...نتمنى من الدولة التدخل لأن هذ وباء على الجميع ...كيف لأرباب الأسرة توقف حالهم و المدارس تطابهم بالدفع ..أين هو التضامن في مثل هذه الظروف ...أصحاب المدارس اغتنوا من الشعب وما يضيرهم لو تنازلوا عن مبالغ تعتبر لهم زهيدة لخدمة الوطن والمواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - lacel الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:02
نطالب السيد الوزير باستغلال الفرصة و الانقضاض على جل الامتيازات التي كانت ممنوحة لهده الشركات و تشديد المراقبة عليها و التضييق عليها ان لزم الامر لان الشعب الحاكم جنود مجندة لا ترضى عن هدا العبت الدي اصبحت تدار به الامور و ربما ان الاوان لتاميم المدارس الخصوصية و ارجاعها الى حظيرة الدولة و الاستنفاع بمرافقها و من الممكن جدا ان يساهم المواطنون في اداء مصاريف التمدرس الشبه خصوصي و للعلم فان اغلب المدارس لا تنظر الى التلميد باعتباره وعاء علم يجب ان يملأ و لكنها تنظر الى جيوب اولياء امورهم لافراغها . و ختاما نتمنى من عاهل البلاد حفظه الله و ايده ان يتدخل لانقاد القطاع بعيدا عن توصيات البنك الدولي اللعين الدي اشار علينا بخوصصة التعليم و الصحة و انظروا الى الجائحة التي ضربتنا على حين غرة بعدما ضربنا الجهل و الامية و قلة المعرفة .
و ختاما اقول ان الجائحة فيقاتنا على كتير من العيوب و الدروس و العبر فهل انتم منتهون ؟
الله يحد الباس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - ادم الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
يجب محاسبتهم وانزال اقصى العقوبات عليهم حنى يكونو عبرة لمن يريد الفساد في هذه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - عبدو الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:04
اي حاجة داروها فينا الا وكنستحقوها .حيث المشكل ماشي فاصحاب المدارس .المشكل فينا حنا كشعب .كن بغينا حنا نسيروهم ولكن مكاين لا اتفاق لا والو كل واحد كيقولك ماشي غير انا لي ندوي .خلاصة القول .لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - Lila الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:09
المال السايب كعلم السرقة

Pourquoi voulez vous que ces gens arrêtent de voler si on ne leur met pas de limites

Encaisser un prix et ne pas fournir le service et en plus ne pas payer le fournisseur C est du vol
Alors elle est où la loi ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - Nasirhakk الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:10
يجب نشر لوائح هته المؤسسات لنعرفها....
كذلك نريد نشر أسماء جميع المقاولات والشركات التي صرحت بالصعوبة ونشر إسماء من سرحتهم عن العمل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - ضحية سابقة الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:10
تحية كبيرة لعماد صاحب الكاريكاتور هو لخص كل شيئ عن هؤلاء المافيات. وتحية مماثلة اسي امكراز على جرأته لفضلهم بصفة رسمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - م. هشام ع. ع. الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:10
في أحد اللقاءات للسيد الوزير على احدى الاذاعات قال : ليست لنا السلطة على المدارس الخاصة لوجود ثغرة في القانون التنظيمي الإطار لسنة 2000 لتثنيتها على تلك الأفعال.
اقول للسيد الوزير كيف ذالك و الوزارة هي من ترخص لهذه المدارس وهي التي بامكانها سحب رخص المزاولة!
اذن يبقى هذا هو الامر هو وسيلة الضغط بالنسبة لكم فلما لا يتم اللجوء لها؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:13
مشكل المغاربة هو التعميم
انا معكم في الضرب على اللوبي و بالخصوص المدارس الكبرى و محاولة تخفيض رسوم التمدرس
لكن بالفعل هناك مؤسسات تضررت ليس بالتةدوقف بل لازالت تعمل
لكن توقف النقل يعني عدم استخلته من الآباء
توقف العديد من تلاميذ التعليم الاولي
و رغض العديد من الآباء تأدية الواجب الشهري بدهوى انه متضرر في المقابل طلب الموظفين لاجورهم المؤسسات الصغرى و المتواجدة في المناطق النائية فعلا تعاني
و بالخصوص التي تتعامل بالشهر ليس كالمؤسسات الكبرى التي هي الان استخلصت واجات الموسم باكمله و رغم ءلك تريد الاستفادة بشكل او آخر
اءن هذه المؤسسات الصغرى كيف يمكن ان تغطي تكاليف كل من السائقين و المرافقات و المربيات و الاعوان
اما بالخصوص مدرسي الاسلاك الاخرى فهم يشتغلون عن بعد من و اجب المؤسسة ان تؤدي واباتهم و على الآباء التعاون معها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
72 - مواطن الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:13
شكل من اشكال الريع الاعفاء الضريبي و استخلاص شهر 3 ، اضافة الى ذلك التصريح بفقدان العمل للاستفاذة من صندوق كورونا، هدا في حد داته نصب تابث الاركان ،هل نرى تحريك لمسطرة المتابعات
حان الوقت لخضوع اصحاب هذه المؤسسات للضرائب مثلها مثل جميع القطاعات
كما حان الوقت للرجوع الى المدرسة العمومية وإعطائها الاولوية واستثمار العائدات الضريبية المفروضة على القطاع الخاص في المدرسة العمومية ان كنا فعلا نريد التغير وكفانا من الامتيازات اللامحدودة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
73 - لهم الغباوة في مؤخرة الراس الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:13
اتدرون كيف قضت وستقضي الصين على الفيروس كورونا وغير الكورونا .لانها قضت من قبل على فيروسات من هدا الشكل والنوع .برصاصة بجهة غباوته.وطلبت الاءهل بثمن الرصاصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - fondatrice d'une petite école الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 20:14
Besoin d'aide urgent au petites écoles en difficulté

vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que nous vivons avec une petite école privée.
impôts Mourajahaa - Mourajaa CNSS - les impayés des parents d'eleves, ... la liste est longue des imprévus ... une petite école ne dépasse pas 800 DH par élève et une seule classe par niveau. je vous assure cela fait 20 ans que j'ai cette école et maintenant je n'ai pas 1000 DH dans mon compte. je demande de l'aide de l'état pour annuler les sommes des Mourajaa des impôts et si elle peut payer pour nous la dette de la CNSS. car vraiment si l'état ne fait rien pour des écoles en difficulté avant Corona. nous allons faire faillite et c'est bien dommage. comme mėme nous embauchons plus de 30 personnes : des gardiens; des chauffeurs, des femmes de menages, des bacheliers, des licenciés et en plus nous prenons en charge un nombre d'élèves ce qui permet beaucoup d'economie pour l'état.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 74 | عرض: 1 - 74

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.