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كُتّاب وآراء
أمكراز يفضح مؤسسات خاصة: استخلصوا الواجبات وسرحوا الآلاف
فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19).
وقال أمكراز: "خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة"، مضيفا أنها "صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء".
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب".
وفي الوقت الذي أكد فيه أمكراز أنه "لا يجب أن نظلم أي أحد"، سجل أن هذا الأمر هو الذي سبب "تأخر النص (يقصد مشروع قانون سالف الذكر) باعتبار مثل هذا التصرفات تعد أصل المشكل"، موردا أن "النقاش داخل الحكومة كان، منذ البداية، حول مضامين النص؛ إلا أن التوجه العام داخل الحكومة كان هو عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط".
وفي هذا الصدد، أوضح أمكزار أن "المعايير التي الإعلان عنها هي من فقدان 50 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع السنة الماضية، ووقتها فالتسريح الكلي أو الجزئي سيتحمله الصندوق، وهذا الأمر سيتعرض لافتحاص مديرية الضرائب، ولذلك فتح المجال أمام وزارة المالية".
أما بخصوص من فقد بين 25 و50 في المائة، فقد أوضح الوزير أمكزاز أنه "سيتم إخضاعه للجنة خاصة للافتحاص، ومعها القطاع المعني"، مشيرا إلى أن "هناك قطاعات يجب أن تشتغل مع توفير الظروف؛ ولكنها مطالبة بتوفير الحاجيات الأساسية للمغاربة".
ووفقا لما أعلنه وزير الشغل والإدماج المهني، فقد جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي، بما مجموعه 131 ألفا و955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا الرقم يُقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة ثانية، بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب المسؤول الحكومي، 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
بعض يشتغلون ف الاعمال الحرة ولهم مداخيل تفوق 8000dh و رغم دالك استفادو من صندوق كورونا. ك جزارة . و حراس سيارات ليليين. و.............
اين هو الضمير الانساني؟ هل ديننا الاسلامي يدعونا الى ارتكاب هده المعاصي و في فترة الجائحة و الناس تموت و الانسان كما يقال رجل في الدنبا و رجل اخرى في الاخرة.. اتقوا الله في ب انفسكم و اتقوا الله في بلدكم
مجهودات جبارة قامت بها سلطات البلاد مشكورين.. لنكن في مستوى تطلعات بلادنا
التعليم الخصوصي اول درس علينا استخلاصه لمغرب ما بعد كورونا.
وبينوا ولو مرة كفاءة من الكفاءات التي تدعون أنكم حكومة كفاءات ولم نرى منكم إلا وزراء دون المستوى وخير دليل الوزير المُقال
و الغريب في الامر ان هؤلاء المسؤولين استخلصوا مستحقات شهر مارس و تم اقتطاع نصف الراتب لكل استاذ مع العلم انه درس الشهر كله مع اعطاء دروس الدعم من محل سكناه للتلاميذ من ماله الخاص " الانترنيت و الهواتف الذكية " ..في هذه الحالة يجب اعادة النظر في تصرفات هؤلاء الجشعين الذين تم اعفاؤهم من قسط كبير من الضرائب و يجب ايضا اعادة النظر في القوانين التي تنظمهم....و جشعهم لم ينتهي الى هذا الحد بل طالبوا الدولة بتعويضهم عن توقفهم عن العمل رغم استفادتهم من عدم استعمال اسطولهم للنقل " الغازوال البنزين " و لذا قد حصلوا على اموال كثيرة انضافت الى خزائنهم ...
من يحاسبهم عن الاجور الهزيلة التي يؤدونها للمدرسين؟ أو عن الاثمنة المرتفعة المفروضة عن الآباء؟
وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الاخرى التي تسمى قطاعات إنتاجية و هي تابعة لشركات ( مقاولات ) خاصة . ( لا تسيرها الدولة ).
هذه المقاولات لا يزورها مفتشو الشغل إلا نادرا و إن زاروها فلغرض خاص بهم و ليس لصالح الأجير أو حتى لصالح المقاولة نفسها .
أما الشكايات المرتبطة بحقوق العمال فالمؤسسة الخاصة تجعل عقدا مع العامل بصيغة تضمن لها جميع الحقوق ، و تحرمه من جميع الواجبات .
و الافضل أن يكون عقد الشغل موحد الصيغة و موضوع من طرف وزارة الشغل بحيث يضمن حقوق كلا الطرفين.
لكن هل هناك قانون يطبق ؟ الجواب للقراء الكرام .
حصلتوهم بشميعتهوم كايسرقوا إيوا ربيوهوم آش كاتسناو؟ ؟
تجار الحرب و المآسي
الخطأ الذي لايجب أن تقع فيه الدولة هو أن تغفل ويتسلل اشخاص او مقاولات ويحصلوا على الاستفادة من صندوق كورونا دون وجه حق.
ك
لقد كسبت الدولة ثقة الناس وشاركوا ولايزالو يساهمون بكثرة لكن إذا لمسو ثغرات وتهاون واستفادة غير مشروعة فإن الناس سيتوقفون عن المساهمة
و نتمنى ان نرى يوما تعليمنا العمومي له قيمة وجودة تضاهي قطاع التعليم الأوربي
هاد الناس ارباب المدارس الحرة مصاصي دماء الشعب والدولة ،
مداخيلهم بالمىايير والدولة لن تستفد معهم بشء لا دراءب لا اي شيء، لو كان في التعليم الخاص فاءدة للمجتمع لكانت التخدته دول ظتقدمة قبىانا اسحبو جميع الرخص من هاد اللوبي الخطير واهتمو بالتعليم العمومي ولاحضو النتيجة ولو يتطلب الامر ان يدفع الناس الميسورين تكاليف تدريس ابناؤهم للدولة
والاهتمام بالاطر التربوية وستكون النتيجة اجمل بكثير من ما نحن عليه اليوم مع هاده القواطير الني لا ترحم
وحزبكم هو الدي يملك اكثر من ثلت المدارس الخصوصية في المغرب.
ورئيسكم هو الدي قال حان الوقت لترفع الظولة يدها عن التعليم.
ووزيركم للتعليم العالي سابقا هو الدي قال : اللي بغا إقري ولدو ٱدير إيدو فجيبو.
قومو بعملكم ولا تأخذكم بهم رحمة البلد في وضعية صعبة
وانشروهم في الاعلام كل باسمه لكي يعرفهم الناس
الاجور
و ختاما اقول ان الجائحة فيقاتنا على كتير من العيوب و الدروس و العبر فهل انتم منتهون ؟
الله يحد الباس.
Pourquoi voulez vous que ces gens arrêtent de voler si on ne leur met pas de limites
Encaisser un prix et ne pas fournir le service et en plus ne pas payer le fournisseur C est du vol
Alors elle est où la loi ?
كذلك نريد نشر أسماء جميع المقاولات والشركات التي صرحت بالصعوبة ونشر إسماء من سرحتهم عن العمل...
اقول للسيد الوزير كيف ذالك و الوزارة هي من ترخص لهذه المدارس وهي التي بامكانها سحب رخص المزاولة!
اذن يبقى هذا هو الامر هو وسيلة الضغط بالنسبة لكم فلما لا يتم اللجوء لها؟؟؟
انا معكم في الضرب على اللوبي و بالخصوص المدارس الكبرى و محاولة تخفيض رسوم التمدرس
لكن بالفعل هناك مؤسسات تضررت ليس بالتةدوقف بل لازالت تعمل
لكن توقف النقل يعني عدم استخلته من الآباء
توقف العديد من تلاميذ التعليم الاولي
و رغض العديد من الآباء تأدية الواجب الشهري بدهوى انه متضرر في المقابل طلب الموظفين لاجورهم المؤسسات الصغرى و المتواجدة في المناطق النائية فعلا تعاني
و بالخصوص التي تتعامل بالشهر ليس كالمؤسسات الكبرى التي هي الان استخلصت واجات الموسم باكمله و رغم ءلك تريد الاستفادة بشكل او آخر
اءن هذه المؤسسات الصغرى كيف يمكن ان تغطي تكاليف كل من السائقين و المرافقات و المربيات و الاعوان
اما بالخصوص مدرسي الاسلاك الاخرى فهم يشتغلون عن بعد من و اجب المؤسسة ان تؤدي واباتهم و على الآباء التعاون معها
حان الوقت لخضوع اصحاب هذه المؤسسات للضرائب مثلها مثل جميع القطاعات
كما حان الوقت للرجوع الى المدرسة العمومية وإعطائها الاولوية واستثمار العائدات الضريبية المفروضة على القطاع الخاص في المدرسة العمومية ان كنا فعلا نريد التغير وكفانا من الامتيازات اللامحدودة .
vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que nous vivons avec une petite école privée.
impôts Mourajahaa - Mourajaa CNSS - les impayés des parents d'eleves, ... la liste est longue des imprévus ... une petite école ne dépasse pas 800 DH par élève et une seule classe par niveau. je vous assure cela fait 20 ans que j'ai cette école et maintenant je n'ai pas 1000 DH dans mon compte. je demande de l'aide de l'état pour annuler les sommes des Mourajaa des impôts et si elle peut payer pour nous la dette de la CNSS. car vraiment si l'état ne fait rien pour des écoles en difficulté avant Corona. nous allons faire faillite et c'est bien dommage. comme mėme nous embauchons plus de 30 personnes : des gardiens; des chauffeurs, des femmes de menages, des bacheliers, des licenciés et en plus nous prenons en charge un nombre d'élèves ce qui permet beaucoup d'economie pour l'état.