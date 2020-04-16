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الرئيسية | مجتمع | العزلة والأمية تحرمان "مغاربة الهامش" من دعم صندوق كورونا

العزلة والأمية تحرمان "مغاربة الهامش" من دعم صندوق كورونا

العزلة والأمية تحرمان "مغاربة الهامش" من دعم صندوق كورونا
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 16 أبريل 2020 - 11:15

في الوقت الذي شُرع في صرْف الدعم المالي المخصص لحاملي بطاقة "راميد" منذ أيام في المدن، وفتح الحكومة المجال أمام غير المتوفرين على هذه البطاقة من الفئات الهشة لتقديم طلبات الدعم، لا يزال عدد من المواطنين في القرى ينتظرون دعم "صندوق كورونا"، فيما لا يعرف آخرون طريقة الاستفادة منه.

وبالرغم من أن طريقة الاستفادة من الدعم الخاص بحاملي بطاقة "راميد" سهلة، فإن عددا من المواطنين القاطنين في القرى النائية يجهلونها، ومنهم من ليس على علم بأنّ من حق غير المتوفرين على البطاقة أن يستفيدوا، هم أيضا.

محمد واحد من هؤلاء المواطنين، يقطن في دوار ناء يدعى إغرضان، التابع لإقليم أزيلال، أمّه وأخوه قدما طلب الاستفادة من الدعم، بينما هو لم يقدم أي طلب؛ لأنه لا يتوفر على بطاقة "راميد"، ويؤكد، في حديث لهسبريس أنه لم يكن على علم بأن من حقه الاستفادة.

عدم الوصول إلى المعلومات الكافية إلى سكان بعض المناطق القروية المعزولة يحول دون معرفة سكانها بالإجراءات التي ينبغي اتباعها للحصول على دعم الفئات الهشة المتضررة من حالة الطوارئ الصحية. "أنا ما فراسي ما يتعاود، وما كانش فخباري بلي حتى الناس اللي ما عندهوم الراميد كيستافدو"، يقول محمد.

القرية التي يقطن فيها محمد تبعد عن أقرب مسلك طرقي معبّد بسبعة كيلومترات، والطريق إليها عبارة عن ممر ضيق يخترق الجبال لا تسلكه سوى الدواب، كما أن القرية غير متربطة بشبكة الكهرباء، وتغطية الهاتف فيها ضعيفة جدا؛ وهو ما يصعّب وصول المعلومة إلى سكانها، أو تواصلهم مع العالم الخارجي صعبا، ويؤكد محمد ذلك بالقول: "حنا مقتولين هنا، ما عندنا حتى التلفزة حيت الضو ماكينش".

الصعوبة التي يلاقيها سكان القرى النائية في مباشرة إجراءات الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة للفئات الهشة تزيد من حدتها أيضا الأمية المنتشرة بنسب عالية بين سكان "المغرب العميق"، والتي تحول دون معرفتهم بطريقة الاستفادة.

في قرية تنكارف نواحي بني ملال، كان السكان محظوظين لوجود شبان منها يدرسون في الجامعة ببني ملال، هم من تولّى تسجيل سكان القرية للاستفادة من الدعم؛ لكن بعضهم ممن يسكن بعيدا عن التجمّع السكاني، أو الرحل الذين يرعون قطعان مواشيهم في مناطق بعيدة، لم يتسجلوا، لعدم علمهم بأمر الاستفادة.

يقول يوسف الزيتوني، الذي تولى بمعية شبان آخرين ترتيب أمر استفادة سكان قريته من الدعم، بإرسال معلوماتهم إلى الرقم الذي خصصته لجنة اليقظة الاقتصادية لهذا الغرض: "جاو عندي شي خمسة د الناس كالولي ما كانش فخبارنا، اشنو المعمول، كلت لهم سولو الخليفة ولا القايد هو اللي يعطيكم المعلومات، أما اللي كنعرف هو أن اللي ما تسجلش الأجل راه فات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Abdo الخميس 16 أبريل 2020 - 11:25
القاطنين بالبوادي لازالوا ينتضرون الاستفادة من الدعم والى حد هده الساعة لاشيء لاكود نريد ان نعرف لمادا هدا الاستتناء وشكرا
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29
2 - زيكو الخميس 16 أبريل 2020 - 11:26
اودي خلينا ساكتين الامس فرنسا تعلن الدعم المباشر ل4000000 (4 مليون عائلة) بصرف الف اورو للمنزل نيشان،
مكين لا sms ولايحزنون، هنا فالمغرب التهديد والوعيد والمتابعة القضائية اللي سيفط شي معلومة كادبة!! يعني معرفينش تا اشنو عندنا و اشنو خاصنا المسؤولين ماضابطينش امورهم.
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50
3 - رانيا الخميس 16 أبريل 2020 - 11:27
الله يكون فعوانهم مساكن ويرفع الله عليها هاد الوباء
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28
4 - عبد الرحيم الخميس 16 أبريل 2020 - 11:28
كاين بزاف ديال الناس فالبوادي اللي كانو خدامين مياومين بعاد عالسكنى ديالهم وكل مرة خدامين فحاجة.-طالب معاشوا- وما توصلوا بوالوا خصوصا قرى تازة
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5 - nassim الخميس 16 أبريل 2020 - 11:34
هنا يأتي دور الشباب و الناس الواعيين لإخبار هؤلاء الناس و توعييتهم رغم ماتقوم الدولة و السلطات من حملات توعية شاملة و بطريقة مبسطة لتسهيل المعلومة لكن الجهل لا يساعدهم على استيعاب هاته اللغة البسيطة
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0
6 - مفارقة عجيبة الخميس 16 أبريل 2020 - 11:37
ان تجد ان بعض المقاولات استفادت من جهتين من الدعم وبعض القرى وكانها بؤر هدا التقرير مهم للغاية لان بعض القرى لم يبقى فيها الا النساء والاطفال والرجال عالقون نعم تصلهم بعض المواد الغدائية ولكن لفقرهم ولاميتهم واستعفافهم لم يتوصلوا بدعم صندوق كورونا ؟؟؟؟
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7 - مواطن الخميس 16 أبريل 2020 - 11:38
زيادة على المواطنين الذين يجهلون بان الدولة تمنح مساعدة مالية حتى لمن لا يتوفر على بطاقة راميد وووووو هناك اخرون يعلمون بهذه المساعدة ولكنهم لا يتوفرون على هاتف سمارتفون .
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8 - Nomade الخميس 16 أبريل 2020 - 11:40
اعتماد بطاقة راميد للاستفادة من الدعم خطأ فادح. هناك أناس ليسوا محتاجين وحصلوا على البطاقة والمساعدة. وهناك آخرون لا يملكون قوت يوم واحد حرموا منها... وشخصيا، أعرف شخصا متقاعدا يتقاضى أجرة تناهز عشرين الف درهم شهريا، ولديه هو وأولاده شاحنتان كبيرتان وسيارة كونكو، واستفادوا جميعا من الراميد ومن المساعدة. واعرف عائلات معوزة جدا لا راميد لديها ولا تستفيد من شيء...
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9 - abo rayan الخميس 16 أبريل 2020 - 11:42
انا نيت ماكاين لا تهميش لا والو ....خدام بدراعي نجار ورب أسرة .
معنديش الرميد والضمان الاجتماعي غي مسجل فيه.
تبعت التعليمات ديال برنامج كوفيد تضامن ولم أستفيد!! فقط رسائل نصية على هاتفي ...?!
ولا أعرف كيف اتتبع الوضعية
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10 - جميل الأمزون الخميس 16 أبريل 2020 - 11:44
نفس المعضلة متلازمة معنا منذ القدم، نصف الشعب أمي لا يفهم ولا يريد أن يفهم .ونصفه الآخر ذكي لدرجة أنه راض بالنصف الآخر و مصلحته أن يبقى النصف الآخر على حاله.
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11 - rachud الخميس 16 أبريل 2020 - 11:44
وهل استفاد مواطنوا الضواحي من دعم حتى يستفد مواطنوا الهامش
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12 - Chaema الخميس 16 أبريل 2020 - 11:44
في المغرب غالبا ما نسمع على اخبار سيئة يقشعر منه البدن كالعزلة والامية والجهل والهشاشة والنصب والشعوذه والإنتحار والفقر المدقع وقصص تدمع عليها العين كل روايتها مؤثرة يشفق عليها.هذا من جهة ومن جهة أخرى المغرب يراعي سلامة وكرامة مواطينه ويعلق مزدوجي الجنسيه إنتقاما من هولندا وبلجيكا لأنهم يتدخلون في سيادته،والمغرب هم من يملك حق الوصاية على الجالية الذين ولدوا في أوربا ولكم واسع النظر
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13 - lekbir الخميس 16 أبريل 2020 - 11:45
جل البوادي إن لم نقل جميعها لم تتوصل بعد بأي رسالة
إلا الرسالة التي وصلتهم بعد إرسال رقم الرميد
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14 - tiznit tiznit الخميس 16 أبريل 2020 - 11:46
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نحن من دوار من الدواوير من جماعة اكلو اقليم تيزنيت سجلنا في مساعدة راميد 1212 مند 30 مارس و مند تلك اللحظة جاءة رسالة تقول تم تسجيل طلبكم تتم دراسته و نخبركم برسالة نصية لاحقا. و لكن مند ذالك اليوم الى هذه الساعة و اليوم لم نرى اي جواب منهم لا برفض او بالقبول لم نعرف لماذا . ونحن على ابواب شهر رمضان و محتجين تلك البركة التي انعم بيها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله و ايده على الناس ضعفاء و هشة المرجو منكم اخواني ان كان لديكم معلومات على هذا التعطيل على الناس البوادي ان توفيدونا بيه و شكرا للجميع.
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15 - abde الخميس 16 أبريل 2020 - 11:49
نحن نبعد عن المدينة ب 9 كلم ونتوفر عن كهرباء ومياه الشرب وشبكة الاتصال ومع ذالك لم نتوصل بأي كود ولا أي شيء... ناس المسؤولين على هاد الدولة مخدامينش بالمعقول ولكن حسيبنا الله فيهم.. غدا أمام الله سوف نأخذ حقنا منهم.
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16 - بنت رجل قروي الخميس 16 أبريل 2020 - 11:49
ناس ديال البوادي الله ابكون معهم كيعيشو الفقر حتى مها كانو خادمبن الناس الكبار في السن لي عنده ولادهم خدامبن عليهم في المدينة توقفو بسبب الجاءحة نتمنى من المسؤلين اشفو فيهم حتاهما مغاربة علاش ميستافدوش من الدعم
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17 - tarik الخميس 16 أبريل 2020 - 11:49
هنا يجب أن يتضامن المجتمع المدني، و تخرج تلك المجموعات التي تتباهى افتراضيا إلى الواقع .و المواطن المتطوع المجال القروي النائي ينادي أبناء الوطن.
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18 - وما خفي صار اعظم الخميس 16 أبريل 2020 - 11:50
هذا ما جناه علينا الجهل والامية وهدم التعليم العمومي منذ الاستقلال. فأين المدارس التي بنيت في عهد الاستعمار في البوادي والمدن؟
الجواب لقد دمرت بيد وطنية وبفاس مغربي وعقل ظالم ينشر الجهل والظلام ويبحث عن الحل وكسب المال.وما خفي كان أسوء .
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19 - مواطن الخميس 16 أبريل 2020 - 11:51
مكاين لا امية لاوالو حنا عندنا فهاد البادية كولشي قاريين اوكاين لعندو الماستر وما فوق دكلراو ناس هنايا برميد مزال مستافد حتا واحد امزال ماعرفيين اش واقع واش الاقصاء ولا مزال محالفهم الحظ؟؟
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20 - متتبع الخميس 16 أبريل 2020 - 11:52
لا يزال المتعاقدون ينتظرون الإستفادة من "صندوق كورونا"
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21 - folouss الخميس 16 أبريل 2020 - 11:53
جاليك المغرب أحسن من فرنسا وآه عندو حق بالنسبة لو هو
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22 - عباس فريد الخميس 16 أبريل 2020 - 11:55
تدمير المواطن كان مقصود وذلك لأسباب سياسية اي تكريس السيطرة والتحكم في غياب الديمقراطية ودولة المؤسسات فكان تكريس الجهل وتدمير الثقافة والتعليم طيلة عشرات السنوات من اجل هدف واحد هو القضاء على الوعي وهذا ما يلاحظ هذه الأيام فقد نجح مهندسو سلطة التحكم في تمييع كل شيء في البلد خصوصا تدمير الوعي لدى المواطن
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23 - ياسين الخميس 16 أبريل 2020 - 11:59
هنالك خصام كبير بين شركة الضمان الإجتماعي و بريد البنك .حيت أن كل أصحاب الدعم (من العمال في الشركات) لم يتمكنو من الإستفادة من النقود التي منحت لهم بسبب خصام بينهم و قد قام بريد البنك بإرجاع كل السيولات النقدية لشركة cnss.وهذه الأخيرة تبحت عن حل في كيفية أداء المستحقات للشعب
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24 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 11:59
هؤلاء فضلت الحكومة ان تقول لهم :موتوا جوعا...انا اتخيل لو ان هذه الجائحة تصيب الفقراء فقط ...هل كان العالم ليستنفر الى هذا الحد؟! اقسم باغلظ الايمان ان لا .
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25 - العالم المنسي الخميس 16 أبريل 2020 - 12:05
سكان البوادي والقرى اصحاب بطاقة راميد لحد الساعة لم يتوصلو بأي دعم وأخص بالذكر اقليم وزان وشفشاون
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26 - هشام الخميس 16 أبريل 2020 - 12:07
استغفر الله العظيم
حتى صحاب الرميد راه مستفدوش منهم انا راه مستفدتش
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27 - abdo الخميس 16 أبريل 2020 - 12:10
ما كاين لا دعم لا هم يحزنون دائما معلومات خاطئة و كان البطاقة الوطنية فيها اخطاء ام مادا ؟ اين هي الكمامات و الله تم و الله بعد الاختبارات السريعة سنسمع ارقام خيالية . يجب التدخل الفوري و تسبيق المجتمع المدني على المصالح الشخصية لان المسؤلين مازال لا يعرفون بحجب الكارثة و السبل الخروج منها و مراجعة الاوليات و من يدعون جهل و عدم وعي المغرب دريعة لفشل سياسة سنوات و سنوات فالوعي يبنى في الدول الديمقراطية و العلمية التي تهتم بصحة مواطنيهم و مستوى تعليمهم اما في المغرب جميع الطرق تؤدي الى الجهل لا صحة لا تعليم و تكليخ ها المهرجانات ها زيد و زيد و تقولون للفرد ما تخرجش اين هي قفته و لقمت عيشه و الله توفور لي هادشي تانكاس عام فالدار من خرجش
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