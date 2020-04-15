أطباء الأحرار يطلقون استشارات نفسية أمام كورونا

هسبريس من الرباط

أطلقت منظمة مهنيي قطاع الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم، خدمة خاصة للدعم النفسي تحت إشراف فريق طبي يقوده الدكتور محمد حسون، الاختصاصي في الطب النفسي والرئيس الجهوي للمنظمة بطنجة تطوان الحسيمة.

الخدمة الجديدة يمكن الولوج إليها على منصة الإرشاد www.irchadcovid19.ma التي وضعتها المنظمة منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب رهن إشارة المواطنين، للإرشاد والتوعية عبر الموقع على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.

ويقوم زوار الموقع، الذين فاق عددهم إلى حدود اليوم 80 ألفا و500 شخص، بتقديم تساؤلاتهم عن طريق المحادثة برسائل نصية أو مكالمة هاتفية صوتا وصورة سواء عن طريق الحاسوب أو الهاتف المحمول.

وتكفل هذه المنصة كل المتطلبات اللازمة لتأمين التواصل بين الطبيب والمواطن في حفظ تام لسرية المعلومة.

جدير بالذكر أن الموقع تلقى، إلى حدود اليوم، ما يقارب 5000 طلب استشارة عن بُعد؛ منها 470 خاصة بالمرأة الحامل و380 استشارة خاصة بمرضى السرطان، 46 في المائة من طرف الإناث و57 من طرف الذكور، فيما تتراوح الفئة العمرية لرواد الموقع بين 18 و55 سنة.