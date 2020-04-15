مجموع الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" يعادل 1988حالة بجهات المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 8404 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباحا هذا اليوم.

المعطيات الرسمية نفسها ذكرت أن عدد الوفيات محصور في 127 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة؛ بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 218 حالات، بزيادة حالة واحدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.