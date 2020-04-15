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الرئيسية | مجتمع | نقابة عمالية تنفي مطالبة العثماني باقتطاع الأجور

نقابة عمالية تنفي مطالبة العثماني باقتطاع الأجور

نقابة عمالية تنفي مطالبة العثماني باقتطاع الأجور
هسبريس من الرّباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 16:48

نفى البرلماني والنقابي مصطفى الشناوي أن تكون "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" قد طلبت من رئيس الحكومة، أو اتّفقَت معه، على اقتطاع مقابل ثلاثة أيام من أجور الموظفين.

وتعليقا على قرار العثماني المبني على مبادرة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي "اقترحت اقتطاع أجر يوم عمل واحد" لشهر أبريل الجاري وشهري ماي ويونيو القادمَين، وتحويله إلى الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا، قال الشناوي إنّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "دعت في بلاغها المؤرخ بـ 19 مارس موظفي القطاع العام إلى المساهمة المالية في الصندوق"، وهي "دعوة لكل موظف بأن يساهم حسب إمكانياته وبشكل اختياري".

وزاد البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أنّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكّدت الموقف نفسه خلال الاجتماع الذي دعا إليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع النقابات.

ويقضي قرار العثماني الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام بالاقتطاع من الأجرة الصافية لجميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد.

واسترسل الشناوي معلّقا على ما عبّر عنه سعد الدين العثماني في هذا الصّدد، قائلا إن "الفصل 40 من الدستور الذي تكلم عنه رئيس الحكومة يقول: على الجميع أن يتحمل (...) التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناجمة على الآفات والكوارث (...)"، ثم تساءل: "فهل تحمّل الجميع مسؤوليته؟ وهل فرضت الدولة على الجميع تحمّل جزء من التكاليف ولم يبقَ إلا الموظفون؟ وهل ساهمت الشخصيات والمؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والأرباح السمينة والخيالية بشكل وازن؟ وهل يعطي الفصل 40 الحق لرئيس الحكومة للقيام بما قام به وبالشّكل الذي قام به؟".

كما تساءل الشناوي: "ألم يجد رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيّته في هذه اللحظة إلا الموظفين للاقتطاع للصندوق؟ وهل لأنهم مغلوب على أمرهم يقتطع لهم من المنبع دون أخذ رأيهم؟

ونفى الشناوي أن يكون الموظفون يتهربون من القيام بواجبهم والمساهمة في صندوق كورونا، وزاد مؤكّدا أنّ ما يطالبون به هو "العدالة على مستوى المساهمة".

وفي السياق نفسه، قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنّقابة الوطنية للصّحة، إنّ "موظفي الصّحّة يقومون الآن بواجبهم المهني والإنساني والوطني، ويضحّون براحتهم، ويخاطرون بصحتهم وحياتهم، وقد يعرضون سلامة أسرهم للخطر، ولم يطالبوا بتلبية مطالبهم المشروعة الآن، ولم يتلقوا أي دعم أو تحفيز من الحكومة أو الوزارة إلا بعض الكلام".

وشدّد النقابي والبرلماني على أنّه انطلاقا من كل هذه المجهودات التي يقوم بها مهنيّو الصحة في هذه اللحظة الحرجة، ونظرا لأنهم في الواجهة الأولى للتصدي للفيروس ومخلفاته، "كان على الحكومة على الأقل أن تقوم بتحفيزهم، من خلال إعفائهم من أي مجهود إضافي الآن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - hassan الأربعاء 15 أبريل 2020 - 16:55
أنا موظف ،أنا مع الإقتطاع للمساهمة في صندوق الأزمة الحالية بكل روح مواطنة و إنسانية واجتماعية . لكن المؤاخدة التي أواخد عليها رئاسة الحكومة في هده العملية هو أن تقتطع لي بحجة الإتفاق مع النقابات . كنت أتمنى أن تقوم الحكومة بهدا الإقتطاع دون دخل للنقابات.
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-34
2 - العمري الأربعاء 15 أبريل 2020 - 16:55
دائما النقابات تحاول اللعب على الواجهتين: الأولى التقرب للمخزن بالاقتطاعات وتقديم أجور العمال قربانا للسلطة، والواجهة الثانية تكذيب المطالبة بالاقتطاع لتجنب سخط الشغيلة... ولكن بالله عليكم على من تضحكون يا بائعي الأوهام...
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49
3 - موظف مقهور الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:01
كنا نتمنى ان يتغير كل شئ مع هده الجائحة ولكن عقلية التسلط والسرقة والظلم لن تتغير في هده البلاد.
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40
4 - Omar janiti الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:03
المستخدمين والعمال المهنيين يرحبون بالمساهمة في صندوق كرونة ويطالبون باقتطاع ثلتي الدعم الذي تقدمه الدولة للنقابات لانها تمثل نفسها فقط ولؤست لها اي قاعدة عمالية منذ زمان
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28
5 - hamid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:03
سيأتي وقت لا قدر الله سوف لن يأخد الموظف أي راتب إذا انهار الإقتصاد. فليس وقت للحسابات ويجب على الكل التضحية.
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-14
6 - روفت الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:07
خاصهم ايدوزو لي مهندسوا الدولة والبرلمانيون عوض الموضف البسيط او يبدا من راسوا
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11
7 - علوش الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:09
لقد سئمنا من تمثيلياتكم وحفظناها عن ظهر قلب وأصبحت شطحاتكم وألاعيبكم ترى من بعيد...يتفقون في الكواليس وخلف الستار ويخرجون بعد ذلك بالنفي والتبرئ من كل شيء...النقابة التي تحول لها مبالغ طائلة من ميزانية الدولة شخصيا لا أعتبرها نقابة
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20
8 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:13
تقتلوا الميت وتمشيو في جنازته. هدا هو المثال الافضل الدين ينطبق على النقابات. وغيرها التي كثر ت بدون فائدة سوى تجويع الفقير وانتم المستفيدون
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13
9 - المصطفى المسيوي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:17
لا تكثروا من القيل والقال. مساهمة يوم واحد من 30 يوم عمل لا تستدعي كثرة الكلام. مساهمة بسيطة من الموظف . كبيرة عند المتلقي الذي هو أصلا منا محتاج في هذه الظروف.
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-2
10 - مغربية الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:28
المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا واجب علينا ولكن راه كاينين شي موظفين الي الاجور ديالهم قليلة و مع زيادة المصاريف هاد الايام و الابناك الي ما تترحمش في الكريدي هاد الناس راهم مزيرين و ظروفهم صعبة و تزيد تقتطع ليهم راه غادين يعانيو مساكن .خليو التبرع اختياري كل واحد يتبرع على قده و راه المغاربة وطنيين ماغاديينش يرفضو و ثلاثة ايام في ثلاث اشهر راه بزاف عليهم .والله الى ناس خدامين معانا احنا الي هازينهم الله يقبل كنساهمو و تنعونوهم في المناسبات و رمضان و الدخول المدرسي و تقريبا طول السنة و يلاه مقادين مع الوقت
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4
11 - شكيب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:35
كفى من المزايدات ، وزمن شد الحبال قد ولى و الشعب فقد الثقته فيكم أيها القيادات الكرتونية و زمن الجائحة كشف أوراقكم .
سنظل نلبي نداء الوطن مهما كلفنا ذلك ، و يوم الحساب او المحاسبة له موعد لن نخلفه
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3
12 - bob bacelona الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:35
للي عطا شي الله يخلف ليه هو وحده العالم مافي الصدور فلامجال للمزيادات السياسية وحتى النقابية. والله يخلف على من نفق. أم بلابلا شبعنى منها وملينا هالعار سدو فم كم والله يعطيكم للقوة العسرية أوفالج لعوج على العسرية خلونا ساكتين.. راه المواطن تاي إشوف للي خدم على أرض الواقع . أعيد الله إخلف على من ساهم وبصمت وبروح الوطنية النابعة من القلب دعائي لكم بضهر الغيب قولو أمين ولله إبعد علينا أصحاب النوايا الخبيثة آآآآممممميييينننن
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1
13 - abde الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:36
فين عمركم شفتو شي شركة دخلات ليها النقابة وطولات النقابات اختصاصيين في قفل الشركات والمساومة مع البطرونات لاجلهم فقط
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7
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