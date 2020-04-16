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الرئيسية | مجتمع | عريضة رقمية تطلب إعادة افتتاح مستشفى بنصميم

عريضة رقمية تطلب إعادة افتتاح مستشفى بنصميم

عريضة رقمية تطلب إعادة افتتاح مستشفى بنصميم
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 00:27

تستمر حملة الترافع التي يقودها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تأهيل وإعادة فتح مستشفى بنصميم للأمراض الصدرية والتنفسية، الواقع نواحي مدينة آزرو، الذي أغلق سنة 1973، وكان حينها مستشفى رائدا في القارة الإفريقية.

وطرح نشطاء عريضة للتوقيع على الأنترنت موجهة إلى رئيس الحكومة، يحثونه فيها على إنقاذ مستشفى بنصميم. وبلغ عدد الموقعين على العريضة إلى حد الآن 423 شخصا، فيما يطمح طارحوها إلى بلوغ 500 توقيع، بعدما كان الهدف في البداية بلوغ 100 توقيع فقط.

ويرى مطلقو عريضة إنقاذ مستشفى بنصميم أن المغرب في أمسّ الحاجة إلى البنية الاستشفائية لهذه المؤسسة الصحية الضخمة، في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، معتبرين أن هذه الظرفية تعد مناسبة سانحة لإعادة السلطات النظر في سياساتها الصحية.

وبني مستشفى بنصميم في أواسط أربعينات القرن الماضي من طرف المستعمر الفرنسي، وكان وقتها أكبر مستشفى في القارة الإفريقية يعالَج فيه المصابون بالأمراض الصدرية والتنفسية، وجرى اختيار المنطقة التي بني فيها لكون هوائها المشبّع بالأوكسيجين، بفضل كثافة الغطاء الغابوي المحيط به، يساعد على الشفاء.

واستمر المستشفى الذي يتكون من ثمانية طوابق، بطاقة استيعابية قوامها 400 سرير، في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى المغاربة والأجانب الذين كانوا يفدون عليه من الخارج، وتسلّمته وزارة الصحة المغربية بعد الاستقلال، لكن ما لبث أن تم إغلاقه سنة 1973.

ومع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في المغرب، ازدادت الدعوات المطالبة بتأهيل وإعادة فتح مستشفى بنصميم، باعتبار أنه بني في الأصل لعلاج الأمراض الصدرية والتنفسية، كما أنه يوجد في منطقة معزولة وسط الجبال تساعد على تطبيق الحجر الصحي على المرضى.

ولقيت هذه الدعوات صدى في البرلمان، حيث دعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، شهر مارس الماضي، ضمن حزمة المقترحات التي قدمتها إلى الحكومة بخصوص تأهيل القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، إلى إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بنصميم.

ونبه الموقعون على العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة إلى أن مستشفى بنصميم ينبغي صيانته وإعادة تأهيله ليكون في خدمة قطاع الصحة العمومي، خاصة في الظرفية الراهنة، حيث تزداد الحاجة إلى إيجاد أسرّة داخل المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا المستجد، معتبرين أنه سيكون قيمة مضافة للقطاع الصحي إذا تم تأهيله.

من جهة ثانية، رفض الموقعون على العريضة تحويل مستشفى بنصميم المهجور إلى منتجع سياحي، حيث يروج أنه تم تفويته إلى مستثمرين في القطاع السياحي من أجل تحويله إلى فندق فاخر، مؤكدين أن الأوْلى هو الإبقاء على المستشفى نظرا للنقص الذي تعاني منه المنظومة الصحية على مستوى البنيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - simoh الخميس 16 أبريل 2020 - 00:40
C'est lamentable et triste de voir un tel joyau tomber en ruine.. Cet hôpital peut très bien servir pour accueillir les malades capables de payer pour des soins de qualité comme dans les pays riches. Pour moi, il n'y a aucun doute entre choisir une clinique médicale dans les grandes villes polluée et l'hôpital de Bensmim situé dans environnement paisible sans pollution et bruit des véhicules. C'est sûr et certain l'hôpital de Bensmim sera le préféré des patients. Mais Pour parvenir à cela, le ministère de la santé où une entreprise privée doit le rénover et l'équiper de matériels à la fine pointe de la technologie ainsi que d'une équipe médicale compétente pour accueillir les malades qui cherchent des bons soins de santé et qui sont capables de payer le prix en conséquence. De cette manière l'hôpital sera capable de s'autofinancer et même générer des profits que le ministère de la santé peut injecter dans les autres hôpitaux pour soigner les moins fortunés
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10
2 - simo alami الخميس 16 أبريل 2020 - 00:41
نعم لاعادة تأهيل مستشفى بنصميم سوف نحتاجه في زمن كورونا وبعدها فتحية كبيرة للغيورين على البلاد
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9
3 - ابراهيم غرودي الخميس 16 أبريل 2020 - 00:43
انا السؤال لي محيرني لمذا اغلق من الاساس؟
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8
4 - noureddine الخميس 16 أبريل 2020 - 00:44
C est un hopital intéressant pour sauver toute la region mais le problème manque de personnel de santé, manque de médecins et d infermies
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1
5 - hassan الخميس 16 أبريل 2020 - 00:44
فات الأوان لقد تم تفويت العقار موضوع هده المعلمة لمستثمرين عرب حسب الرسالة الجوبية التي أرسلها وزير الصحة إلى الفريق الاستقلالية في البرلمان.
البنية التحتية بما فيها الطرقية تحتاج أموال طائلة .
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-1
6 - Marroquino الخميس 16 أبريل 2020 - 00:47
من المفروض أن يكون هذا المستشفى من أفضل المستشفيات في العالم سواء بحكم موقعه أو بالنسبة لحجم البناية ونتمنى من وزارة الصحة أن تعجل بالاهتمام بهذه البناية إذا لم يكن هناك عوئق قانونية فوباء كورونا أعطى دروسا للعالم للاستفادة من أي شيئ يمكن الاستفادة منه.
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5
7 - majd الخميس 16 أبريل 2020 - 00:50
في نظري المتواضع ان...المغرب اغلق في ذلك الوقت المستشفى لافلاس الوزارة المعنية على التكفل به اذ ان وزارة الصحة كانت تمر من احلك ايامها وكان من المعجزات انها لم تغلق مستشفيات كبرى اخرى في المغرب وعلى راسها مورزغو اومستشفى الدارالبيضاء الاكبر ..لحسن الحظ انها اغلقت مستوصف الصوفي الذي اعيد افتتاحه في الاواخر الثمانينات...وكان من بين الحلول الثي سقطت على رؤوس المسؤولين انها ازالت المجانية عن المستشفيات والادوية الثي كانت توزع بالمجان واصبح المواطن مجبرا على شراء حثى خيط العمليات الجراحية البسيطة..لكن الان يمكن افيياح المستشفى بنصميم وجعله تحث تصرف الوطن في هذا الظرف العصيب..وبعدها يمكن تحويله الى تخصصه الاصلي ..
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2
8 - رضوان لعلالي الخميس 16 أبريل 2020 - 01:01
هاد المستشفى مفروض يتفتح في ايام الوردي ملي قال غادي يسد بويا عمر ويدي هادوك المرضى النفسيين ولاكن للاسف خرجهم حبس ودخلهم لضياع والتشرد. والموت في علشوارع كم من واحد سرقو منو اعضاء للاسف الله ياخد فيهم الحق ملين الفكرة ملي سد بويا وعمر ويفتح مستشفيات
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9 - foua الخميس 16 أبريل 2020 - 01:02
بادرة حسنة لا تتطلب صيار كثير الهم وفق سلام.
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10 - اظبيب الخميس 16 أبريل 2020 - 01:02
والله هذه هي المناسبة لاعادة الاعتبار لهذا الصرح الصحي المتخلى عنه .الحمد لله عندنا اطباء وممرضين اكفاء ولنزد من التكوين من هؤلاء الاطياف حتى نبرهن للعالم على اننا في غنا عنه .....الله المستعان
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2
11 - مغربي غيور الخميس 16 أبريل 2020 - 01:03
يطمح المغرب إلى ان يكون رائدا في كثير من المجالات في إفريقيا .. فلتكن له الريادة ايضا في المجال الصحي .. وليكن له أكبر مستشفى بإفريقيا .. وليكن له أمهر الكفاءات الطبية والتمريضية والمختصة في الرعاية الصحية .. نتمنى أن يعيد مستشفى بن صميم وأمثاله فتح أبوابهم الموصدة لكل المغاربة ولكل من قصده من أي مكان في الدنيا .. أين هي العريضة للتوقيع عليها؟
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2
12 - خديجة من آزرو الخميس 16 أبريل 2020 - 01:04
أنا من المنطقة ومن الموقعين على هذه العريضة ويحز في نفسي ضياع هذه البناية التي ظلت قائمة رغم تعرضها للنهب والإهمال طيلة هذه السنوات وجائحة كرونا مناسبة لإعادة فتح هذا المستشفى لأنه يمتلك مقومات مهمة يجب استغلالها لتستفيد منه البلاد والمرضى خاصة.
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3
13 - عادل الخميس 16 أبريل 2020 - 01:06
الأطباء لن يلتحقوا بالعمل في جبال الأطلس، والجميع يعرف دلع بعض الأطر الصحية ورفضهم الاشتغال في أماكن صعبة...
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3
14 - السعيدي الخميس 16 أبريل 2020 - 01:09
من خلال الصورة، نلاحظ الموقع الجغرافي المميز لهذا المستشفى،
من خلال حلول هذا الوباء "كورونا" اكتشفنا مجموعة من الحقائق التي كان يجهلها المغاربة.
مع هسبريس اكتشفنا كذلك مستشفى مهم للأمراض الصدرية يوجد بسطات يعود للفترة الاستعمارية وطاله هو الآخر الإهمال والنسيان من طرف الوزارة الوصية.
أنا أتمنى من الدولة والسلطات العليا في البلاد إسناد قطاع الصحة للقوات المسلحة الملكية، وذلك لنجاح التجربة في مجموعة من المدن التي توجد فيها مستشفيات عسكرية، وكذلك للانظباط التي يمتاز به هذا السلك العسكري.
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15 - علي الخميس 16 أبريل 2020 - 01:10
يجب جمع المال والمبادرة لإعادة فتحه وليس المطالبة بفتحه
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