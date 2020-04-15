"إدارة السجون" تواكب نفسية الموظفين والسجناء

هسبريس من الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة من طرفها لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، من أجل ضمان سلامة النزلاء وأمن المؤسسات السجنية خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، أطلقت خدمة عن بعد ستمكن من توفير المواكبة والدعم النفسي للموظفين والسجناء عن طريق منصة الكترونية "PSY – DGAPR – COVID19" تم تطويرها لهذا الغرض مع خبراء متخصصين عبروا عن انخراطهم وتطوعهم في هذا العمل الإنساني والتضامني.

وعلى هذا الأساس، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة مجال العمل والمهام والخصوصية الأمنية للقطاع، يقول بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس، فـ"إن هذه الخدمة ستمكن الموظفين الراغبين في ذلك من الحصول على إرشادات وتوجيهات لتجاوز بعض التأثيرات النفسية المرتبطة بالظرفية الراهنة، حيث ستسهر الخلية المركزية للمواكبة والدعم النفسي للموظفين على تأمين وتدبير هذه الخدمة بالتنسيق مع الخبراء النفسانيين القائمين على المنصة الالكترونية المذكورة".

وفي السياق نفسه، وفي إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية سلامة السجناء خلال هذه الفترة، "تمت تعبئة كافة الأخصائيين النفسانيين والمشرفين الاجتماعيين بالمؤسسات السجنية لتقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والنفسي لفائدة السجناء، بتنسيق وتواصل وتعاون مستمر مع الخبراء النفسانيين القائمين على المنصة الالكترونية المذكورة، بهدف تقديم أجوبة على مختلف تساؤلاتهم وهواجسهم النفسية خلال هذه الفترة"، يورد البلاغ.