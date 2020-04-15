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كُتّاب وآراء
هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟
بعد المبادرة التي أعلنتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وحدد قرار رئيس الحكومة المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، وهي أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال، يرى، في حديث مع هسبريس، تعليقا على قرار رئيس الحكومة، أن العناصر المطلوبة لاستخلاص مساهمة تقتطع من الرواتب التي تدفعها الدولة لموظفيها ومستخدميها متوفرة، مشيرا إلى أن الفصل الـ40 من الدستور نص على اعتماد هذا التدبير وتحدث بصيغة الوجوب باستعماله عبارة "على الجميع أن يتحمل" وليس بصيغة الجواز التي تفيد التطوع.
الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن الدستور نص على أسباب اتخاذ هذا التدبير؛ ومن بينها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات، موردا أنه "لا أحد يشك في أن جائحة كورونا آفة خطيرة بسبب تهديدها لصحة المواطنين وحقهم في الحياة الذي هو حق دستوري يأتي على رأس الحقوق الأساسية للإنسان".
وفي الوقت الذي يرى فيه عبد المهيمن حمزة أن الفصل الـ20 من الدستور ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، سجل أن "قانونية هذا التدبير تتجلى في الكيفية التي سيتم بها تحصيل مبالغ الاقتطاع، وهي استخلاص يوم عمل واحد في الشهر ثلاث مرات متتالية"، مبرزا أن "هذا ينسجم مع شرطي التضامن والتناسب مع الدخل اللذين نص عليهما الدستور".
وأكد أستاذ التعليم العالي أن المساهمة لا تعدو أن تكون رمزية تضامنية لمواجهة آفة كورونا؛ مما يدحض شبهة الشطط في استعمال السلطة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء نظرا لطابع الاستعجال الذي يحتم رصد مخصصات مالية لوقف انتشار الفيروس ومعالجة المصابين.
وشدد المتحدث نفسه على أن الجهة الأنسب لتقرير طريقة تحصيل هذه الموارد في نازلة الحال هي الحكومة، مؤكدا أن "المادة الخامسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ خولت للحكومة ممارسة أي إجراء مالي للإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا عند الضرورة القصوى وبشكل استثنائي".
وقال عبد المهيمن حمزة في هذا الصدد إن "هذا يعضد ما نص عليه الفصل الـ20 من الدستور لما نص على أن القانون يحمي الحق في الحياة"، مبرزا أن "الغاية في نهاية المطاف هي حفظ حياة الناس التي هي مهددة الآن بوباء قاتل وسالب للحياة ليس في المغرب فحسب وإنما في العالم بأسره".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
و المال العام المفروض يكون فيه جميع المواطنين سواء...
يا كلشي لي دابا جالس في دارو و محترم الحجر الصحي يأخذ 2000 درهم يا حرامة على كلشي....
اخلاقيا و اجتماعيا لا بأس ان يتصدق كل موظف بيوم عمل عن كل شهر لمدة ثلاثة اشهر...تقبلها الله عنهم صدقة صافية لوجهه تعالى.
اقول للموظفين..بغض النظر عن قانونية او دستورية الاقتطاع...احتسبوها عنذ الله...فلن يغنيكم يوم عمل و لن يؤدي لكم اقساط القروض...ولكن مادام الاقتطاع واقع لا رجعة فيه فتقبلوها كصدقة في سبيل الله بصدر رحب و نفس قانعة..اجاركم الله بدلها الاجر الكبير و الصحة الدائمة و نجاكم و ايانا جميعا شر المرض و السقم و ضيق دات اليد و فقر المال و الولد و الدين.
هذا كثير بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
1- هل قرار النقابات الخمس كاف ليكون مصوغا قانونيا لإعطاء الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة الاقتطاع؟
2- هل النقابات الخمس تمثل جميع الأجراء والموظفين والعاملين و....و...المشمولين بالاقتطاع.
3- والسؤال الجوهري هو ماهو دور النقابات والغاية من تأسيسها هل للدفاع عن الحق أم هدره .
4- هل اتخاد النقابات الأكثر تمثيلية لهذا القرار كان بروية ومشاورة أم اندفاعي وعاطفي ؟
والاجور المرتفعة مثلا التي تتعدى 10 الاف درهم فالموظف الذي يتقاضى اقل من 5 الاف درهم والذين يوجدن في وضعية صعبة جراء مصاريف الابناء والكراء
واقساط القروض قد يتضررون بالاقتطاعات.
واصبروا ان الله مع الصابرين.
أما النقابات فإلى مزبلة التاريخ
ماحس بالمزود غير لي مخبوط به.
قاليك مساهمة رمزية.
الاقتطاع الإجباري وليس الاختياري يعتبر قانونيا جريمة، مثل السرقة بالنشل
من جهة أخرى نحن سبق لنا أن تطوعنا بمبالغ لمجموعة من الأشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة وتأتي الآن الحكومة لأخذ مبالغ أخرى دون استشارتنا !!!! ماذا نسمي من يأخذ مال شخص دون موافقته !!؟..... حسبنا الله ونعم الوكيل.
اقتطع المغرب من اجور الموظفين من اجل التضامن
بينما يتقاضي الموظفون السامون ملايين الدراهم شهريا في زمن الرخاء وميزانيات السفريات والحفلات والمكافآت
اي منطق هذا
وعندما تساله
يقول لك مرجعيتنا لا حياد عنها متشبثون بها
وعندما تساله أي مرجعية
يجيب بلا استحياء : الاسلام
اذكرك بقيم الإسلام ياهذا: الصدق والشفافية والمحاسبة ومنح الجقوق ومنح الحريات
عدم اكل السحت او المساعدة عليه او التغاضي عنه
ان كنت تجهلها
لاانت تتجاهلها
خوفي عليك من طوفان شعبي وانه لقادم ....
هذا يسمى العبث بعينيه،أعرف موظفين والله لا يتحملون حتى اقتطاع 10دراهم نظرا لظروفهم القاسية
13 سنة عمل و لا اتوفر على اي شيء
لكن ألاحظ بأن بعضهم يطالب بأن يترك فقط 2000 dh من أجرة الموظف، باش كنت كانقرى و نجلس بجوع و ناس كاتلعب فالزنقة و تشري الحلوى و الزريعة فين كنتي نتا راه كافحنا باش نوليو ناخدو ديك الشهرية لي نتا عينك عليها سير شوف البرلمانيين و الوزراء السابقين ليكايتخلصوا سنين هادي بلا مايديروا والو، لا حول و لا قوة إلا بالله بقا ليكم غي الأستاذ و الموظف خودو درس من هذا المرض و جمعوا وليداتكوم و خوتكوم الصغار و قريوهم لقراية لقراية لقراية
نحن لسنا ضد المساهمة بل أريد أن اوضح لبعض المتدخلين بعض الامور التي فيها لبس
*هناك موظفون ساهموا في الصندوق قبل إصدار هذا البلاغ
*هناك من يقول ان الموظفين الان يتمتعون بالراحة بالله عليكم هل رجال الامن والداخلية والاساتذة والممرضون والاطباء الذين يعملون ليل نهار ينعمون بالراحة ؟
*هناك العديد من الموظفين تمنوا لو وفرت لهم 2000درهم ويجلسون في بيوتهم
*نعم للاقتطاع ولكن بقرار من الحكومة لا دخل للنقابات فيه لانها لا تمثل الاغلبية الساحقة من الموظفين بل تمثل نفسها والمنخرطين فيها ومن يتمتعون بالتفرغ و... و...
*الكلام كثير وعلى كل من أراد التدخل أن يكون واقعيا ومنطقيا فيما يكتب بعيدا عن الخلفيات...