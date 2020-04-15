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هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟

هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:00

بعد المبادرة التي أعلنتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وحدد قرار رئيس الحكومة المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، وهي أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال، يرى، في حديث مع هسبريس، تعليقا على قرار رئيس الحكومة، أن العناصر المطلوبة لاستخلاص مساهمة تقتطع من الرواتب التي تدفعها الدولة لموظفيها ومستخدميها متوفرة، مشيرا إلى أن الفصل الـ40 من الدستور نص على اعتماد هذا التدبير وتحدث بصيغة الوجوب باستعماله عبارة "على الجميع أن يتحمل" وليس بصيغة الجواز التي تفيد التطوع.

الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن الدستور نص على أسباب اتخاذ هذا التدبير؛ ومن بينها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات، موردا أنه "لا أحد يشك في أن جائحة كورونا آفة خطيرة بسبب تهديدها لصحة المواطنين وحقهم في الحياة الذي هو حق دستوري يأتي على رأس الحقوق الأساسية للإنسان".

وفي الوقت الذي يرى فيه عبد المهيمن حمزة أن الفصل الـ20 من الدستور ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، سجل أن "قانونية هذا التدبير تتجلى في الكيفية التي سيتم بها تحصيل مبالغ الاقتطاع، وهي استخلاص يوم عمل واحد في الشهر ثلاث مرات متتالية"، مبرزا أن "هذا ينسجم مع شرطي التضامن والتناسب مع الدخل اللذين نص عليهما الدستور".

وأكد أستاذ التعليم العالي أن المساهمة لا تعدو أن تكون رمزية تضامنية لمواجهة آفة كورونا؛ مما يدحض شبهة الشطط في استعمال السلطة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء نظرا لطابع الاستعجال الذي يحتم رصد مخصصات مالية لوقف انتشار الفيروس ومعالجة المصابين.

وشدد المتحدث نفسه على أن الجهة الأنسب لتقرير طريقة تحصيل هذه الموارد في نازلة الحال هي الحكومة، مؤكدا أن "المادة الخامسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ خولت للحكومة ممارسة أي إجراء مالي للإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا عند الضرورة القصوى وبشكل استثنائي".

وقال عبد المهيمن حمزة في هذا الصدد إن "هذا يعضد ما نص عليه الفصل الـ20 من الدستور لما نص على أن القانون يحمي الحق في الحياة"، مبرزا أن "الغاية في نهاية المطاف هي حفظ حياة الناس التي هي مهددة الآن بوباء قاتل وسالب للحياة ليس في المغرب فحسب وإنما في العالم بأسره".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - أقديم عبدالصمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:06
القاعدة تقول اﻷجر مقابل العمل...
و المال العام المفروض يكون فيه جميع المواطنين سواء...
يا كلشي لي دابا جالس في دارو و محترم الحجر الصحي يأخذ 2000 درهم يا حرامة على كلشي....
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-51
2 - مجد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:07
ماشي مشكل إلى كان تدبير صندوق كورونا جيد. ناس استافدوا ميستاهلوش
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-39
3 - عبدو من الرباط الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:07
ليس قانونيا لان هذا يسمى سرقة .المساهمة والتبرع تكون طواعية وقدر المستطاع ليس غصبا سيحاسبون امام الله على كل فلس اقتطعوه دون موافقة صاحبه.
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74
4 - ملاك الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:08
شخصيا كاستاذ لا امانع في الاقتطاع من راتبي لمساعدة من هم في وضع معيشي هش للغاية جراء هذه الجائحة. توبوا إلى الله وابكوا على خطاياكم
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69
5 - محمد وزان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:10
‏الناس لي عارضو على الاقتطاعات من أجل صندوق الجائحة كايبانو فعين الناس لي ممكن يستافدو من داك الصندوق وفي وضعية صعبة جدا من أحقر خلق الله
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-63
6 - بنادم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:11
وهل في ازمة غير مسبوقة كهذه يرضى المرء ان يرى حوله من يحتاج الى مساعدة وما اكثرهم ولا يتطوع لتلبية شيء من الحاجيات الملحة لديهم؟ما اتفه الآنانية.!!!
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-35
7 - أستاذ غاضب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:11
نتمنى اقتطاع 3 ايام اخرى للتضامن للحد من جائحة العدالة والتنمية
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68
8 - ماشي سوقكم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:12
نعم الشروط متوفرة في النص الدستوري بل الاكثر النص يجيز الاقتطاع و التضامن في تحمل تبعات الكوارث دون استشارة المركزيات النقابية و الدستور هو منبثق من الشعب الذي صوت بنعم. فلا يجوز انتهاز الفرصة لجمع المال ومواطن آخر يتأبط جوعا جميع الموظفين نقصت عليهم التكاليف اليومية بنسبة 50٪ فلماذا هذا الجشع ؟؟؟؟؟
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-23
9 - houssin الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:13
لماذا لا يتم دفع تلك الغرامات اللتي يدفعها المواطنون المخترقون لحاله الطوارئ الى صندوق كورونا
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61
10 - Marocain الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:13
مضمون الفصل 40 ليس موجود إلا في الدستور المغربي
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12
11 - ااواقعي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:14
سي عبد المهيمن الاقتطاع كان سيكون قانوني لو تم تطبيق الدستور على الجميع.الا ان ما حصل ان جميع المساهمات كانت بشكل طوعي الا مساهمة الموظفين كانت بشكل اجباري و هنا يكمن المشكل و هو عدم المساواة مع الباقين
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62
12 - hamid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:14
مع كامل احترامي وتقديري. لكن استاذ القانون التجاري والأعمال ليس له الاهلية لمناقشة موضوع مرتبط بالقانون الاداري وبالمالية والمحاسبة العموميتين.
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56
13 - موظف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:15
اظن يجب التمييز بين الموظفين محدودي الدخل اللذين يتأثرون حتما بأي اقتطاع خاصة ان الكثير منهم في حاجة للدعم و بين الموظفين الكبار التي تتحمل أجورهم الاقتطاع
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54
14 - متتبع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:15
اذا كان هذا القتطاع قانوني بمقتضى المادة 40 من الدستور فالخلل في هذا الاقتطاع هو استشارة النقابات فهل النقابات تمثل كافة الموظفين ؟؟ المساهمة في صندوق كرونا واجب وطني وكفى.
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35
15 - Mosi الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:15
في الواقع الموظفين لا يجب ان يلوموا الحكومة...بل النقابات...فالنقابات هي من طلبت الحكومة بالاقتطاع من اجور الموظفين...يوم عن كل شهر لمدة ثلالثة اشهر...
اخلاقيا و اجتماعيا لا بأس ان يتصدق كل موظف بيوم عمل عن كل شهر لمدة ثلاثة اشهر...تقبلها الله عنهم صدقة صافية لوجهه تعالى.
اقول للموظفين..بغض النظر عن قانونية او دستورية الاقتطاع...احتسبوها عنذ الله...فلن يغنيكم يوم عمل و لن يؤدي لكم اقساط القروض...ولكن مادام الاقتطاع واقع لا رجعة فيه فتقبلوها كصدقة في سبيل الله بصدر رحب و نفس قانعة..اجاركم الله بدلها الاجر الكبير و الصحة الدائمة و نجاكم و ايانا جميعا شر المرض و السقم و ضيق دات اليد و فقر المال و الولد و الدين.
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12
16 - جواد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:15
التضامن معروف على الموظفين وحتى التضحيات راه هما لهازين البلاد غير هو نفس الاقتطاع لفرضاتوا الدولة على الموظفين بنفس المعدل اي الأجرة الخام اي الأجرة الأساس والتعويضات والاقتطاعات خصها تفرضوا على المقاولات والابناك والتجار والمعامل وأصحاب المطاحن وأصحاب المهن الحرة على الجميع ان يساهم ولو معندوش خاصوا يساهم بالدخل ديالو لثلاثة أيام واتمنى خالصا من قلبي ان هذه السنة المحمودة تستمر دائما في هذا الصندوق لدعم الصحة والتعليم والناس لمعندهاش الوطن للجميع
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22
17 - رضوان مكناس الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:16
ليس للحكومة الحق في الاقتطاع، كل موظف سيساهم هو بنفسه بما يقدر عليه دون فرض ذلك ، نعم التضامن مهم و لكن الاهم عدم التطاول على أجور الموظفين.
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32
18 - حفيظ الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:18
الفصل 40 ينص على الجميع وليس فقط الموظفين
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23
19 - DALAMOUNI الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:19
لايحق لايحق للحكومة المغربية ان تقتطع من اجور الموظفين والمستخدمين كيف ما كان نظام عملهم لايحق شرعا ولاقانونا هاذا الاقتطاع شطط وظلم. احتقار لآراء الشعب الا بموافقتهم شخصيا وليس بموافقة سماسرة النقابات نحن دولة رأسمالية دستورية فهاذا يعتبر في الشرع الاسلامي ظلم. وتجبر واستغلال واكراه من اعطاكم الحق حتى تتصرفو هاكذا المساهمة والتضامن والتصدق يكون بالرضى وليس بالغبن والقوة. حسبنا الله فيكم ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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21
20 - خالد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:19
هذا يعني بالارقام ، انخفاض الأجر بقيمة 4 % الأربعة أشهر القادمة.
هذا كثير بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
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6
21 - karim الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:19
Le problème c'est que cette argent ci n'est pas dans de bons mains et peut etre ils vont pas la distribuer sur les pauvres mais l'ofrrir à des entreprises. C'est pour cette raison ci que les gens ne sont pas d'accord et veulent poursuivre judiciairement les syndicats et le gouvernement. C'est honteux de réduire le salaire moyen des employés et surtout celui des medecins et infirmiers. Aucun pays n'a fait ca. La honte walah.
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13
22 - ابو عدنان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:19
الوقوف إلى جانب بلادي في هذه الظروف الصعبة من أولى أولوياتي وبالغالي والنفيس ولكن ما حيرني هي الطريقة التي صيغت بها العملية فأظن أنها تحتاج إلى توضيح قانوني إذا علمنا أن الأجرة هي حق من حقوق الموظف وأن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن حمايتها ولا يجوز لأي هيأة أو نقابة أو أي شخص آخر سواء كان طبيعيا أو معنويا أن يتصرف في شيء لا يملكه أساسا ولا مدخل قانوني يصوغ لهذه الأطراف أن تتحكم في شيء لا تملكه لذا كان من الأجدر ومن اللباقة أن تتم العملية وبسلاسة تامة وبوطنية عالية بين الموظف والدولة مباشرة والكل سيساهم بقدر استطاعته (في إطار الفصل 40 من الدستور) ... من هذا المنطلق أود طرح هذه الأسئلة :
1- هل قرار النقابات الخمس كاف ليكون مصوغا قانونيا لإعطاء الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة الاقتطاع؟
2- هل النقابات الخمس تمثل جميع الأجراء والموظفين والعاملين و....و...المشمولين بالاقتطاع.
3- والسؤال الجوهري هو ماهو دور النقابات والغاية من تأسيسها هل للدفاع عن الحق أم هدره .
4- هل اتخاد النقابات الأكثر تمثيلية لهذا القرار كان بروية ومشاورة أم اندفاعي وعاطفي ؟
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21
23 - مغربي نقابي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:21
بما ان النقابات هي التي اقترحتعلى الحكومة الاقتطاع . فالعمال و الموظفون يستحقون من يمثلهم و يستحقون اكثر من دلك; الله ياخد فيهم الحق
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15
24 - c"est bon الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:21
retraité,je soutiens cette décision du gouvernement d"aider avec les revenus de 3 journées ,c"est une bonne décision!
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-18
25 - Hafsa الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:21
طبعا غير قانوني و هاد المسرحية لي دارو مع النقابات خاصها دعوة قضائية!! جميع دول العالم تساعد مواطنيها وقت الازمة و ليس العكس و إلا ما فائدة الضرائب المستخلصة و الجبايات خاصة بالنسبة للموظفين!! الموظفين اول ضحايا تخلي الدولة عن مسؤولياتها فالتعليم و الصحة و اول من يتضامن مع اسرهم ما تجيش حكومة اخر الزمان و تدير هاد الفضيحة بدل العمل كحكومة مسؤولة و استخدام اموال الصناديق السوداء و غيرها من الاموال المسؤولة عن توزيعها فقانون المالية..
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19
26 - خالد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:21
ولماذا لا يلجؤون ل 500 مليار الخاصة بتعويضات الوزراء و البرلمانيين؟ لماذا لا يتم تحويل ميزانيات المهرجانات التافهة التي تم إلغاؤها الى صندوق كورونا؟ لماذا لا يتم ألغاء التعويضات المتعددة و السمينة والمبالغ فيها التي يجمعها البرلمانيون عن مهام وهمية لا وجود لها على ارض الواقع؟ لماذا لا يتم الغاء ميزانية الأسطول الضخم من سيارات الدولة والذي يفوق عدده عدد السيارات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان و كوريا مجتمعة؟ الحل الوحيد الذي ظهر لحكومة حزب العدالة هو الاقتطاع من اجور الموظف البسيط المثقل أصلا بقروض السكن؟ التضامن يكون بشكل تطوعي و ارادي أما هذا فهو اقتطاع إجباري يرقى لوصف السرقة تحت الاكراه. ويل لكم مما كسبت ايديكم و لقاؤنا عند الملك الجبار ان شاء الله
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34
27 - اجير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:22
نحن في القطاع الشبه عمومي ليس لنا الحق في الزيادة الأخيرة المقررة في 500درهم للقطاع العام.والآن عندنا الحق غير فالخطية.حسبنا الله ونعم الوكيل
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17
28 - موظف بسيط جدا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:22
ليس لدي أي اعتراض على المساهمة في صندوق محاربة الجائحة.على كل حال سيستفيد منها مواطنون نحن منهم و هم منا و لكن كنت سأكون أسعد لو جاءت المبادرة من أي جهة كانت إلا النقابات التي لا تمثلنا و جاءت لتنوب عنا كالمحاجير وتتصدق و تتملق بما لا تملك
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16
29 - med الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:23
Il est grand temps de supprimer les rentes des parlementaires des deux chambres et tous les avantages qui vont avec ainsi que les rentes que procure les hautes fonctions de l'Etat car à mon humble et modeste avis le patriotisme et le vrai patriote ne doit pas être source d'enrichissement sans efforts. Et le Marocains et les Marocaines sont prêt a se sacrifier pour notre Pays le Maroc et pour notre Roi devant Dieu. Vive le Roi et vive le Maroc.
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3
30 - احمد الواليد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:24
ما دام الدستور ينص على مساهمة الجميع فكان من الاولى ان تشمل التعويضات
والاجور المرتفعة مثلا التي تتعدى 10 الاف درهم فالموظف الذي يتقاضى اقل من 5 الاف درهم والذين يوجدن في وضعية صعبة جراء مصاريف الابناء والكراء
واقساط القروض قد يتضررون بالاقتطاعات.
واصبروا ان الله مع الصابرين.
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7
31 - سعيد الحداد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:24
كان يجب على الحكومة منح الموظفين 2000 درهم شهريا فقط في جميع القطاعات الغير الضرورية مع إيقافها إلى غاية انتهاء الحجر أسوة بالقطاع الخاص...70 في المائة من الموظفين لا لزوم لهم و يعيشون عالة على المجتمع..
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-11
32 - yass الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:25
لن اصوت ابد الدهر على العدالة و التنمية.. اكبر غلطة درتها صوت عليهم.. و اطلب الصفح من اخواني و اخواتي المغاربة على هذا.
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6
33 - متطوع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:25
التبرع ليس اقتطاعاً من الرواتب، إنه شعور بالوطنية، وهو قرار طوعي فردي أو جماعي يعتمد على ما يملكه المانح، وليس نقابة ليس لديها. ما فعلته النقابات مع الحكومة بإعلانها مرفوض لأن ليس لهم الوصاية على موظفي اادولة ... لن تكون هذه النقابات وطنية أكثر منا وعليها أن تعطي ما تملكه على سبيل المثال، المنح التي تتلقاها من الدولة.
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3
34 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:26
قبل الاقتطاع أطلب تسوية الوضعية الادارية للموظفين حتى لا يكون هناك ضررا من جهتين .
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5
35 - أعود بالله الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:26
المساهمة لا يجب أن تكون إلزامية بل عن طيب خاطر اما اقتطاعها غصبا فهو تعد على حقوق الموظفين. المغاربة دائما كانوا يعبرون عن حسهم التضامني بجميع شرائحهم.
أما النقابات فإلى مزبلة التاريخ
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6
36 - مجمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:26
هذه سرقة نحن ساهمنا مع الأسر عن طواعية لاداعي للاقتطاع لن أسمح في حقي أمام الله وشكرا.
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9
37 - متابع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:28
لا نختلف على منطوق الفصل 40 من دستور المملكة، كما لا نختلف عن واجب التضامن، الذي يعد جيلا جديدا من حقوق الانسان. لكن المؤاخذة على الاستاذ تكمن في اعتباره المساهمة بثلاثة ايام عمل مساهمة رمزية.انها ليست رمزية كما تقول، ولو كانت الحكومة تعرف أن الموظف بامكانه اعطاء اكثر لاقتطعت اكثر.
ماحس بالمزود غير لي مخبوط به.
قاليك مساهمة رمزية.
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3
38 - abde الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:29
الصندوق اللي دار جديد ديال الزبادة في التامين 200 درهم للكوارت الطبيعية مسمعنا عليها والو
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5
39 - Monir الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:29
يجب استثناء الأطباء و الممرضين و الشرطة من الإقتطاع ، لأن ساعات عملهم زادت بسبب كورونا و هم في خطر مباشر للإصابة بحكم عملهم و تضحياتهم ، عكس باقي الموظفين الذين فرحوا بكرونا أجلستهم في بيوتهم
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0
40 - Khalid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:29
هاته الأموال ستذهب لدعم صندوق كورونا فمن واجبي كموظف دعم الدولة لإعانة إخواننا المغاربة في هاته الفترة ااتي تعاني منها أعتى اقتصادات العالم فإذا لم نتضامن خلال هاته الفترة فمتى؟؟
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-2
41 - غير داوي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:30
باستثناء الموظف، الحالات الأخرى طُبق عليها منطوق الفصل 40 من الدستور بصيغة الجوز وما يُفيد التطوع، لذلك السّواد الأعظم من السِّمان لم يُدلي ولو بدرهم !!! ؟؟؟؟؟
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3
42 - نعم للإقتطاع لكبار المسؤولين الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:31
أنا مع إقتطاع الأجور في هذه الظرفية الإستثنائية تظامنا مع المغاربة لجميع الموظفين و خصوصا كبار المسؤولين ب تخفيض أجورهم ب 50% و الصغار ب 10% لأنه من غير المعقول ولا حتى الشرع أن يأخد الموظف الراتب كامل من دون عمل أو القيام بأي مجهود
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3
43 - حنان الرباط الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:32
في نظري ان القرار لاخدت الحكومة في محلو مع العلم ان كافت الموظفين راهم مخدامينش وحتى لخدم راه تيمشي مرة ولا جوج في الاسبوع .واش ديما القطاع الخاص هو لمضرر و القطاع العام عندو متيزات .ياك العمل= الاجر .وهوما دبا جالسين و تيتخلصو .كان حتى هوما تحسب ليهم 2000 درهم باش يحسو بخوتهم لمخدامينش .
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-1
44 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:32
انا مع المساهمة في الصندوق ولكن هناك من يستفيد من هن هذا الصندوق و هو لا يسحق كما حدث مع المؤسسات و المصحات الخصوصية .اذا يجب على الدولة ان تضرب بحديد على كل من يتطاول على اموال المساهمات
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3
45 - Roussya الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:32
بالطبع لا ، هاذا الاقتطاع غير قانوني ،
الاقتطاع الإجباري وليس الاختياري يعتبر قانونيا جريمة، مثل السرقة بالنشل
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3
46 - موظفة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:33
الدستور ينبغي أن يطبق على الجميع وليس فقط على فئة الموظفين! !!!! الحيط القصير !!! كلما تأزم الوضع تلتفت الحكومة لفئة الموظفين !!! أصبحت هذه الفئة تكره اختيارها هذا! !!!! ياريت كنت تاجرة لن تجرأ الحكومة لأخذ ما يخصني دون موافقتي !!!!
من جهة أخرى نحن سبق لنا أن تطوعنا بمبالغ لمجموعة من الأشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة وتأتي الآن الحكومة لأخذ مبالغ أخرى دون استشارتنا !!!! ماذا نسمي من يأخذ مال شخص دون موافقته !!؟..... حسبنا الله ونعم الوكيل.
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6
47 - اللهم ألطف بنا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:34
المشكل ليس في الاقتطاع المشكل أن الدولة أصبحت في الاونة الاخيرة تتربص برواتب الموظفين فعندما كانت الامور طبيعية خلقت مشكلة افلاس صندوق التقاعد ثم بعد ذلك صندوق الكوارث الطبيعية حيث زادت في بعض الوثائق التي لها علاقة بالموظفين بعد ذلك جمدت ترقيتهم وهي شكل من أشكال الاقتطاع علاوة على ذلك قرض السكن الذي كلف مايزيد على 20 مليون فائدة بالنسبة لمن اشترى سكنا ب40مليون وهكذا أصبحنا تحت الاقساط الشهرية التي تدوم 20 سنة وهو في حد ذاته عذاب دنيوي قبل أن نلقى الله طالبين منه التوبة باعتبارنا تعاملنل بالربا
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3
48 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:34
بعيدا عن اقتراح النقابات التي لم تعد تمثل الا فئة قليلة من المغاربة،وبصفتي كمتقاعد ارى ان الاقتطاع واجب في هذا الظرف العصيب،ويستحسن تحديد سقف للدخل ينطلق منه الاقتطاع وذلك حماية لذوي الدخل الضعيف الذين هم انفسهم في حاجة الى دعم.
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49 - citoyen الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:35
ساهمت احد الدول الاوروبية بدفع 80 ٪ من اجور الموظفين والمستخدمين لمدة ثلاثة اشهر
اقتطع المغرب من اجور الموظفين من اجل التضامن
بينما يتقاضي الموظفون السامون ملايين الدراهم شهريا في زمن الرخاء وميزانيات السفريات والحفلات والمكافآت
اي منطق هذا
وعندما تساله
يقول لك مرجعيتنا لا حياد عنها متشبثون بها
وعندما تساله أي مرجعية
يجيب بلا استحياء : الاسلام
اذكرك بقيم الإسلام ياهذا: الصدق والشفافية والمحاسبة ومنح الجقوق ومنح الحريات
عدم اكل السحت او المساعدة عليه او التغاضي عنه
ان كنت تجهلها
لاانت تتجاهلها
خوفي عليك من طوفان شعبي وانه لقادم ....
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4
50 - Bouchra الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:35
كان عليهم ان يخبرونا قبل ان نساهم طواعية
هذا يسمى العبث بعينيه،أعرف موظفين والله لا يتحملون حتى اقتطاع 10دراهم نظرا لظروفهم القاسية
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51 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:36
نحن موظفون من الطبقات الفقيرة نقتسم اجرتنا دائما مع اهالينا في الجبال و الان يتقلوننا بضريبة اخرى لنساهم في اعانة الجميع و الحصيلة دعيناكم الله و هو الوكيل عليكم
13 سنة عمل و لا اتوفر على اي شيء
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52 - نوح الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:36
الخوض في قانونية الاقتطاع في هذه الظرفية هو في حد ذاته هراء و أنانية عمياء ، كمتقاعد في صفوف الجيش أتقاضى 4400 درهم شهريا أتنازل عن 500 درهم شهريا حتى تنجلي هذه الجائحة ليستفيد منها من انقطع عن عمله و الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، و الله شاهد على صدق ما أقول .
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53 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:37
لماذا في كندا أي موظف سواء في العام او الخاص لا يشتغل الان بسبب كورونا يذهب و يدفع له من طرف insurance of employment حتى يخبره بالرجوع الى الشغل و عندنا موظف الخاص يبقى اغلبهم بدون دفع و العام متبرعين يتمنون يبقى هذا الحال طول حياتهم . يجب قطع نصف و ليس يوم واحد لان و بكل بساطة لا يمكن لأي موظف ان يدخر في هذه الأزمة . من شهر و السلام عليكم
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54 - امغار ناريف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:37
المصيبة العظمى ليست في الاقتطاع من الاجور فصد محاربة كورونا ولكن الطامة الكبرى هي عدم الشفافيةفي صرف هذه الاموال وتحويل القسط الكبير منها لا غراض لا علاقةلها بالجايحة مختصر القول المغاربة لا يثقون في المسؤولين وذلك ناتج عن عدة خروقات وسرقات قام بها مسؤولون حكوميون ولم يحاسبو ان انعدام الشفافية وغياب المحتسبة للمسؤولين هما السبب في امتعاض الموظفين من تصرفات الحكونة والحقيقة المرة ان الكثيرمن المسؤولين فوق القانون
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55 - mousss الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:37
نعم للمساهمة التضامنية ..لكن مالم يستحسنه الموظف هو ما جاء في اول المقال *بعد المبادرة التي اعلنتها النقابات ..* هذا سيحسب للنقابات ..اليس كذلك
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56 - مواطن2 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:38
لا شك ان التضامن من اجل المصلحة العامة هو واجب وطني.وما قام به رئيس الحكومة كان منتظرا.الخلل هو ان يكون هذا الاجراء مقرونا بما يسمى "النقابات" الموظفون - حسب عدة تعاليق - لا يرفضون التضامن ب3 ايام على مدى 3 اشهر .لكن الكثير منهم رفض مشاركة النقابات في هذا القرار وفي الحقيقة اعتبره شخصيا بعيدا عن الصواب....ما يتخذ من قرارات في هذا الوقت يجب ان يصدر من السلطات العليا للبلاد للابتعاد عن السقوط في الاشكاليات.النقابات على مر الزمن كانت مصدر جدال عميق سواء بينها وبين الموظفين ولا اقول المنتمين اليها وبين الحكومة التي تسعى للوصول الى مخرج من الازمات المطروحة.في هذا الظرف بالذات .وبصفة عامة القرارات من الاحسن ان تصدر من السلطات العليا للبلاد لتجنب " القيل والقال ."وكثرة الجدال.
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57 - موظف مقهور الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:40
أكبر فقير في هذا البلد هو الموظف
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58 - برجوووق المعلم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:41
كمغاربة نحن الان في حرب ضد جاءحة كورونا الفتاك...قرات تعاليق متناقضة واراء مختلفة ...لكن وجب انخراط الجميع للتصدي لهذا الوباء بالتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الوطن والمواطنين ...نترك التفلسف والأفكار السياسوية...وجب المساهمة بالمال والطعام للمرضى والجاءعين لكل من هم في امس الحاجة إلى مساعدة... العالم كله يعاني من تداعيات الوباء ...بلادنا تمر بأزمة مالية، الان ...وجبت التضحية والتازر والمساعدة بكل أشكالها لاخواننا المغاربة المحتاجين ،. الان ...نترك النقاشات الجانبية إلى وقت لاحق.. الان... جهودنا كلها تنصب ضد جاءحة كورونا ، كل من موقعه .....
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59 - امة الله الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:42
اقتطاع يوم من اجرة الموظف هو مبلغ رمزي لا اقل ولا اكثر وهذه المساهة هي تضامنية لمواجهة هذا الوباء الفتاك الذي اجتاح العالم برمته.واطلب من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذه الجاءحة وعن سائر بلدان العالم انه سميع عليم.
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60 - م.س الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:43
هناك اناس سيتضررون ماديا من الاقتطاع ذلك لانهم يساهمون بصفة دائمة وغير مباشرة في عملية التأزر والتضامن من غير قيد ولا شرط لاجل اسر معوزة علىمدى طويل ودائم .بل الاسرة المعنية و المستفيدة من المعونات الرسمية والمستمرة على طول السنة سوف تعاني من نقص مادي اثر هذا الاقتطاع والانر يتعلق باسرة متوقفة على المساعدة لوحود اطفال كثر ومحتاحين لجميع انواع المعونة
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61 - ezzahraoui الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:43
بعض الناس فقط يحبون المعارضة الخاوية ، أنا أستاذ ما عندي مانع أن يقتطعوا أكثر ، وأين هو التضامن...
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62 - خدوج الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:43
المعلق الأول : نتا راك مريض بالحسد اللي كياكل فيك ، واحد حقود كيشوف شي حد ف نعمة وكيبقا فيه الحال
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63 - Braian الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:44
يا اعزائي الم تلاحظوا معي أنه عندما يتعلق الأمر بالاقتطاع يقتطيعون دون مساطر او مشروع قانون او تمريره في غرف النوام او مع اصحابهم النقابات وعند الزيادة راك تما ياريت لو ولدت في تركيا
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64 - عبده/ الرباط الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:44
لقد كان على الحكومة أن تقوم بهذه المبادرة تلقائيا دون أن تبنيها على أساس مطلب المركزيات النقابية المذكورة.. لأن هذه الأخيرة ليست لها صفة تمثيل كل الموظفين و المستخدمين عموما و بالتالي فهذه مبادرة وطنية لن يتأخر عن المساهمة فيها أي موظف أو مستخدم لو قامت الحكومة بطرحها وجوبا بناء على الدستور الذي يخول لها ذلك... و على كل حال فهذا رأي ليس الا... وبالتالي فان المجهودات التي قامت بها الحكومة بتعليمات من جلالة الملك لتطويق هذا الوباء هي مجهودات حميدة نطلب من الله أن تكلل بالنجاح لنسمع قريبا بوجود 0 حالة اصابة أو وفاة بالمغرب و ما ذلك على الله بعزيز
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65 - الرجل العظيم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:45
في هذه الظروف لا مانع لي ان اقتطعت الحكومة 3 او حتى 10 أيام لاننا نعيش وضع صعب جدا، فما علينا الا التضحية ، 3 ايام قليلة ، فهنا تظهر الوطنية بوضوح. اتمنى ان نساهم اكثر ...
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66 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:46
انا مع الاقتطاع لمساعدة الفئات الهشة
لكن ألاحظ بأن بعضهم يطالب بأن يترك فقط 2000 dh من أجرة الموظف، باش كنت كانقرى و نجلس بجوع و ناس كاتلعب فالزنقة و تشري الحلوى و الزريعة فين كنتي نتا راه كافحنا باش نوليو ناخدو ديك الشهرية لي نتا عينك عليها سير شوف البرلمانيين و الوزراء السابقين ليكايتخلصوا سنين هادي بلا مايديروا والو، لا حول و لا قوة إلا بالله بقا ليكم غي الأستاذ و الموظف خودو درس من هذا المرض و جمعوا وليداتكوم و خوتكوم الصغار و قريوهم لقراية لقراية لقراية
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67 - الفاسي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:46
الدولة تقطع 500 درهم لصندوق كورونا والضو والماء 500 درهم والمدرسة 600 درهم والبقال 1000 درهم كراء المنزل 1500 درهم المجموع 2600 درهم بقات خاصني 600 درهم دبا نتسلفها
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68 - حميد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:46
اسمح لي استاذ طرحك غير مقنع و تأويلك للدستور قاصر . لانه اذا كان على الجميع المساهمة من أجل تجاوز كارثة ما فهذا لا يعني أن الموظفين يمثلون الجميع. كما أن مسألة التضامن ينبغي أن تكون طوعية و إلا اصبحنا أمام شطط في استعمال السلطة. و هذا لا يعني انني ضد التضامن . لانني ساهمت في الصندوق قبل هذا الاجبار.
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69 - MAGHREBI NAFSS الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:47
كان من المنطقي أن يعمم قرار الاقتطاع الجميع و ليس الموظفين فقط بطريقة إجبارية.لماذا استثنيتم الوزراء و البرلمانيين و كبار موظفي الدولة الذين يتوفرون على رصيد بنكي سمين جدا جدا؟
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70 - مواطن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:48
السلام عليكم
نحن لسنا ضد المساهمة بل أريد أن اوضح لبعض المتدخلين بعض الامور التي فيها لبس
*هناك موظفون ساهموا في الصندوق قبل إصدار هذا البلاغ
*هناك من يقول ان الموظفين الان يتمتعون بالراحة بالله عليكم هل رجال الامن والداخلية والاساتذة والممرضون والاطباء الذين يعملون ليل نهار ينعمون بالراحة ؟
*هناك العديد من الموظفين تمنوا لو وفرت لهم 2000درهم ويجلسون في بيوتهم
*نعم للاقتطاع ولكن بقرار من الحكومة لا دخل للنقابات فيه لانها لا تمثل الاغلبية الساحقة من الموظفين بل تمثل نفسها والمنخرطين فيها ومن يتمتعون بالتفرغ و... و...
*الكلام كثير وعلى كل من أراد التدخل أن يكون واقعيا ومنطقيا فيما يكتب بعيدا عن الخلفيات...
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71 - زكرياء الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:48
Pas de problème , il faut juste faire de même pour les riches 3 jours de chiffres d'affaires
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72 - موظف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:48
الشيء الذي ارفضه بشدة هو ان يقتطع للموظف من قوته وقوت ابناءه ويعطى لاشخاص ميسورين لانهم يحملون بطاقة راميد. من اعطاهم هذه البطاقة وبٱي حق
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73 - يتبع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:49
النقابات المذكورة لاتمثلنا هي تمثل نفسها عليها أن ترد الدعم المدفوع لها من أموال دافعي الضرائب واستخلاص من ثروات رؤساءها الاقطاعيين يجب استرجاع الاموال العامة المهربة للخارج وترشيد الاموال المخصصة لهذه السنة للمهرجانات التافهة والملتقيات الخاوية من سينما ومسرح ومؤتمرات البدخ والتطبيل وإلغاء المشاريع الكبرى في نظرهم وهي ليست كذلك كتوصيل السكك للجنوب وأكبر برج بأفريقيا وتأجيل التنقيب عن النفط والغاز وترشيد نفقات الوزارات والدولة وعودة مدخول الثروات الطبيعية للبلاد لبناء مغرب جديد بمعنى الكلمة وإعطاء الاولوية في النفقات لمن يستحقها وعلى رأسها وزارة الصحة هي الان اتضح دورها في ليس فحسب في إنقاذ الارواح وإنما كذلك في ٱقتصاد المملكة.
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74 - يحي الوجدي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:49
حتى ولو لم يتم استشاراة النقابات حول الاقتطاع فاني كنت ساساهم لانه واحب و نداء الوطن مثله مثل الدفاع عن الثغور انا موظف و جل الموظفين يعملون بطريقة التناوب مما يقلل عليهم الكثير من تكاليف الحياة الحمد لله على نعمة الوظيفة و الحمد لله على نعمة التظامن اقول لمن هم في حاجة للدعم لكم الحق في مالنا في ظل الضروف الصعبة التي تجتازها البلاد و القناعة كنز لا يفنى اللهم بلغنا رمضان و ارفع عنا البلاء لكم اطيب المنى من ابو اسماء و محمد رضا
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75 - مواطن مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:51
فعلا يجب التمييز بين الموظفين الكبار التي تتحمل أجورهم الاقتطاع والموظفين محدودي الدخل اللذين يتأثرون بأي اقتطاع خاصة ان الكثير منهم لا تكفيه اجرته الزهيدة حتى في الانفاق على عائلته، اذا احتسبنا الكراء والادوية بالاضافة الى القروض التي انهكت الموظف البسيط، وهم انفسهم في حاجة الى دعم، لذا يجب مراعاة الشريحة المستهدفة.
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76 - سلمان المغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:52
يبحثون عن سبب لتفقير الموظفين الذين ظلت أجورهم جامدة ، ادو 500 درهم ايام 20 فبراير ثم أخدوها لصندوق التقاعد مرة اخرى وأضافو 20 درهم لا زيادة تقريبا خلا عشر سنوات مع تضاعف اسعار المود الغدائية ؟؟؟؟ هذا ظلم فليأخذوا أموال ناهبي المال العام من الحيتان الكبيرة أم انهم لا يرون الا الحائط القصير الله ياخد فيكم الحق موظف ..
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77 - خالد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:52
الاقتطاع من أجل التضامن مهم لكن على الجمبع ، فالدولة على علم بأن أغلبية الموظفين يعانون من الفقر في سكوت لان الأجرة لا تسمن ولاتغني من جوع. بالأمس القريب صل الموظفون يعانون لسنوات من أجل الزيادة، وان الاغلبية يعتمد على لكيدي وكواك اعباد الله هناك من الموظفين يبقى لديه فقط 1500 درهم مع الاقتطاع كم سيبقى له.
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78 - اسامة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:53
سي العتماني سينفد القرار لموظفين واخا ولكن بغيت نعرف سي العتماني بشحال ساهم ؟؟؟؟
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79 - Frankfurt الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:53
المساهمات السنوية للأحزاب السياسية. يجب التبرع بها أيضا. الرواتب البرلمانية للأشهر الثلاثة المقبلة هي نفسها. معظمهم لديهم رواتب أخرى
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80 - cherif الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:53
جيبوا لينا غير ما نكلوا او ديو كلشي هاذ القرار وخا ماشي قانوني غدي ترضوه قانوني
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81 - Slimani الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:53
الدستور واضح و لا للتاويل الدستور ينص على ان يتحمل الجميع ( جميع المواطنين 40 مليون) نفقات تنمية البلاد و الكوارث ،يجب ان يشمل الاقتطاع الجميع سواء قطاع عام و خاص و قطاع حرو ليس الموظفون وحدهم الذين يساهمون سنويا بالضريبة على الدخل و الضرائب الغير مباشرة الاخرى على العكس من اغلب ذووي رؤوس الاموال و الشركات الذين يتملصون من الضرائب اخرهم ارباب المدارس الخصوصية الذين استغلوا الفرصة و سرحوا آلاف المستخدمين حسب ما صرح به وزير الشغل امس .هم الذين استفادوا منذ سنوات من الاعفاءات الضريبية و راكموا الثروات و وسعوا مؤسساتهم من الحضانة الى الجامعات بكل شعبها . القرار المتخذ مشوب بخرق مبداأ المساواة المنصوص عيه في فصول اخرى من الدستور .يجب ان يساهم الجميع وفق الدستور و المساواة بين المواطنين .
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82 - مواطن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:53
المشكلة ليست في المبلغ المقتطع أي من الناحية المادية، المشكلة تتجلى في الطريقة المتبعة والتي تتمثل في الاقتطاع من مال الموظف دون موافقته و هو ما يتناقض مع مبدأ المساهمة التي تكون عن طواعية و بكامل إرادة المساهم
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83 - VGA الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:55
والله أنا لسعيد بهاده البادرة وأنا من التقاعدين 3000درهم وأنا اتمنا ان تشملني وسيكون فخرا لي لان 100درهم شهريا مدة تلاتة اشهر لا تسمن ولا تغني من جوع والله يرزقك من غير لا تحتسب ويوعوضها لك لانها صدقه. فلاحظت ان جل التعاليق سلبية انضروا الى الطبقة التي لا يدخل عليها فلس في الشهر . المناطق البادية الجبلية الناءية في السبعينات كانت اقتطاعت من الأجرة :الصحراء, المسجد وزيد. من غير ان يخبرونا ولا نكترث بدالك والله يزيد في البركة وكنا مبرعين ب2 فرنك. ولا حول ولا قوة الا بالله.
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84 - مواطن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:55
الطبقة الصغرى والمتوسطة هي من يتحمل العبىء والتي يجب عليها ان تتضامن مع الطبقات الفقيرة دون غيرها ولهذا فعلى حكومتنا الموقرة ان تفعل الدستور في مقابل اعفاء الموظفين السامين والوزراء والبرلمانيين وارباب المقاولات المتوسطة والكبرى وغض الطرف عن تعويضاتهم السمينة واجورهم العالية اية عدالة هذه يا حكومة العدالة؟
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85 - abdel الأربعاء 15 أبريل 2020 - 17:58
أنا موظف في العام فمرحبا بالاقتطاع من أجرتي في سبيل بلدي كوننا نقتدي برسولنا (ص) الأفراد في المجتمع كالأعضاء في جسد واحد إذا اشتكى عضو تداعى الجميع بالسهر والحمى,,,,,,, فليساعد بعضنا بعضا وفي هذه الأيام الحرجةكون مجموعة من العائلات لا تتوفر في هذه الأيام عن مدخول حيت أغلب الخدمات متوفقة تشجعوا من فضلكم شهر شعبان كله أيام مباركة
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86 - jawad الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:00
هيا لنساهم جميعا في سبيل الوطن و المواطنين. و لكن عندما تتصلح الامور لاتنسوا أن ترجعوا ما اقترضتم لأصحابها. فنحن كذللك نحتاجها خصوصا في ايام العيد الكبير و ايام الدخول المدرسي
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