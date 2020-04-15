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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 136 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 136 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 136 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 136 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2024 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 8626 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 127 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 229 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (110)

1 - أحمد الزفزاف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14
مع توسيع مراكز التحليل أصبحت الرؤية تتضح أكثر و لو أن الحصيلة تشير إلى تزايد أعداد المصابين
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84
2 - إن شاء الله اكون خير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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101
3 - SIDI KACEM الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14
Nous avons 0 cas à Sidi Kacem, Hamdoullilah, prenez + de précautions layrhm el walidin
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59
4 - تائب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14
ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب اليك فاغفر لنا و ارفع عنا الوباء يا ذا الجلال والاكرام.
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197
5 - citoyenne الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14
يا ربي السلامة. أللهم أرفع عنا هذا الوباء و واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا أرحم الراحمين.
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76
6 - citoyenne الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14
يا ربي السلامة. أللهم أرفع عنا هذا الوباء و واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا أرحم الراحمين.
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50
7 - عادل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:15
بقاو فديوركم أيها الشعب العظيم، ذروة المرض حان وقتها...
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40
8 - simo الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:15
للذين يستهينون بعدد الوفيات ويقولون أن الرقم ضعيف وغير مقلق .. أقول لهم الله إسمح ليكوم
لا تفكرون إلا في أنفسكم .. نفس واحدة كبيرة وموتها مؤلم خاصه لأقرب الناس إليها ..
تانيا أظن لا ثقة في السلطات ولا أصدق أعداد الحالات المصرح بها وأظنها أكثر مما يعترفون به، سواء الحالات المؤكدة أو الوفيات ..
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-25
9 - عماد المديوني الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:15
اللي باقي عاود يقول باغين نضموا كاس العالم, و الله تا نشير عليه بشي حجرة. راه المهم هو بناء المستشفيات الجامعية.
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130
10 - يد في يد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:15
‏اللّهمّ فرّج أُموراً ضَاقت بها صُدورنا وعجزت بها حيلتنا وقلّ بها صَبرنا..الّلهمّ أَسعِد قلوبنا بما أنتَ أعْلَمُ بِهِ مِنّا اللّهمّ اجْعَل مانُريدُه في حياتِنا قريباً لِناظِرنَا سَعيداً لخواطِرنَا .اللّهمّ أسْعدنَا سعادتين : الدّنْيا بِخيرِها والجنّةِ بِفردَوسها
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43
11 - متتبع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:16
تعتيم كبير من طرف وزارة الصحة.
الندوة الصحفية لا تتجاوز جملتين مفيدتين.
بوابة كوفيد 19 غير محينة.
عدم التفاعل مع الصحافة كما في الندوات الصحفية لدول اخرى.
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47
12 - الامل قي الحياة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:17
نحن الأن في وسط النفق لكن ومالا شك فيه سنصل الى اخره في القريب العاجل إنشاء الله، فمزيدا من الصبر والحضر
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27
13 - مواطن من الناظور الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:17
أعتقد أنه في هته الظرفية الصعبة، يجب على الحكومة منع كل الواردات من سلع الرفاهيات، مثلا الهواتف النقالة التي يتجاوز ثمنها 5000 درهم، العطور، ماركات الملابس الغالية، السيارات التي يتجاوز ثمنها 500.000 درهم و قطع غيارها، المجوهرات، ألعاب الفيديو، حقوق بث الأغاني و المسلسلات و الأفلام و المباريات الرياضية بالنسبة لقنوات التلفزة و الراديو، الاشتراكات في قنوات البث على الأنترنت مثل نيتفليكس، الماكياجات، ساعات اليد، و غيرها كثير من الكماليات. فكل هته الأشياء ندفع ثمنها بالعملة الصعبة و تؤثر سلبا على ميزان العملات.
لا نريد أن نقول يوما أننا لا نملك ما يكفي من الدولار لشراء القمح و البترول، لأننا صرفنا دولاراتنا على ما ذكرت من الكماليات.
يجب حالا بيع سيارات المصلحة التي يستفيد منها موظفون لا نستفيد منهم ولا من سياراتهم..
المغرب هو أول دولة في العالم من حيث عدد سيارات الدولة..
يجب بيعها والتخلص من مصاريفها الضخمة من بنزين وغازوال
أغلبها يستعمل في توصيل الابناء للمدارس والجولات السياحية
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86
14 - خير خير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:17
اللهم اصرف عنا هذا الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين
ان شاء الله رمضان بلا وباء
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35
15 - Issam99 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:17
سبحان الله عدد التحليلات زاد شوية فضحو بها الدنيا ياك ماكسحاب لهم كيمنو علينا أولا كخلصوها من جيبهم . الدول فقر منا أوصلات لعدد تحليلات 4500 في النهار . كن عندنا مسؤولين كيخافو على وطانهم. هذاك شي لدرناه في 40 يوم نديروه ف 48 ساعة . غادين بحال الفكارن . حسبنا الله ونعم الوكيل
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41
16 - مواطنة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:17
يا ربي تلطف بينا. هادشي غادي وكايتزاد.
ياربي ترحمنا. برحمتك نستغيت يا أرحم الراحمين.
ماذا عن حالات الوفيات والمتعافين ؟
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7
17 - نورة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:17
مثلا المصنع لفعين السبع ودوك البنات ليشفيو وتيطلبوا من السلطات توقف معاهم هذاك لمخدمهم على ماسمعت ماشي مغربي وباغي الخدمة في المغرب باغي يقتل الناس ويشتت كورونا في المغرب
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28
18 - maroki الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
لماذا هناك تحفظ في ذكر الجهات بعدما اظهروا عن عجزهم في ذكر المناطق الحالات زادات والتكتم لازم مديرية الاوبءة اذن القضية باينة عمرهم يعطو للشعب الحقيقة
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16
19 - صديقي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
الحمدالله على كل حال فيروس مغاذيش يخلعنا
بإذن الله تعالى غيمشي فحالو مهم اخوان نبقاو في دار فرج قريب ان شاء الله
غدا اجمل تفاؤلوا خيرا وخا يوصل 10.000 متخافوش مغاربة قوين تبارك الله عليكم
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11
20 - ملاحظ الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
على الرغم من إضافة بعد المختبرات التابعة لمراكز استشفاءبة جامعية الا ان عدد تحاليل اختبارات الفيروس لا زال ضعيفا اتمنى ان تعمل هذا المراكز بكل طاقتها الممكنة حتى نتمكن من محاصرة الفيروس والحد من انتشاره..إضافة إلى السيطرة تماما على البؤر المحلية...وحتى لا يكون اامخالطون الذين بلغ عددهم حلى حد تعبير محمد اليوبي 5000 مخالط سببا في انتشار الفيروس على المراكز المذكورة أن تسارع الخطى في إجراء التحاليل على المخالطين المذكورين...
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15
21 - الغرباوي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين،وافتح لنا جميعا أبواب الخير وأبواب السماء،وأبواب المساجد يالله في هذا الشهر الفضيل،شهر رمضان المبارك
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10
22 - خوف من خوف الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
والله كنت في شارع قبل نصف ساعة الشارع مكتظ بالناس هناك ازدحام عند الخضارة وووو وو
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16
23 - نعمان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
أعلى حصيلة مند بداية الفيروس بالمغرب الله احفظ عباده وارفع عن الجميع هذا الوباء والله رغم انه قدر لم نعد نتحمل.
الله ارفع عنا هذا الوباء
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8
24 - rachid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:18
رقم غير مسبوق اليوم: 136 ابقو في بيوتكم رحمكم الله
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3
25 - عبده الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:19
التحليلات مند الاعلان عن الإصابات بالمغرب بلغت 10000 تحليلة تقريبا أي مايعادل 330 تحليلة يوميا اختبارات بطيئة جدا وهزيلة أما عدد الإصابات فهي 20%
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16
26 - يناس الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:19
الله يلطف بنا يارب، ونوليو لحالتنا العادية ونصليو التروايح ديالنا، ولي شك بأن الحجر الصحي سيطال إلى أواخر شهر ماي والله أعلم.
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4
27 - منصف التازي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:20
الله يرفع عنا البلاء ان كان الرقم 136 او رقم امس بفحص عدد كبير حسب ما يقولون تسع مختبرات فالامر ان شاء الله سيكون جيد
اما ان كان كما كنا 300 فحص و هده الارقام فالله يلطف بعباده
تعبنا من مثرة النقد . ملينا جلوس البيت و لا نملك الا الدعاء . لا خدمة لا ردمة لا هم يحزنون
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6
28 - محمد علوي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:20
وصلنا ل stade 3
الله حد الباس
هذه حالات مؤكدة فقط. الحالات في الواقع و في كل دول العالم هي عشرة الى 20 مرّة ما يتم إعلانه حسب عدد التحليلات
الواحد يحسب مع راسو
بقى ف دارك
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5
29 - رانيا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:20
الله يحفظ كل المسلمين ويرفع علينا هذا الوباء لقد عرفنا حجمنا ياالله
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5
30 - مواطن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:21
منذ بداية استعمال دواء الكلوروكين والوفيات في انخفاض مع تزايد حالات الشفاء ولله الحمد
شكرا لك ديدي راوولت
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7
31 - alami hamid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:21
Malheuressement la fin du monde approche
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-38
32 - Znassni الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:21
السلام عليكم ورحمة الله
علا سلامتكم مين زدتو عدد المختبرات . و دابا أرا ليك تزايد أعداد المصابين . غادي نسمعو أرقام كبيرة . المشكل هو عدد الأسرة بالمستشفيات ووالذي لا يتجاوز 3500 سرير .
الله يلطف بينا . الفقر و قلة الشي بدات تزيد حتى عند الطبقات المتوسطة و السعاية كثرت . الله يجيب الخير .
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8
33 - mjid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:21
ربنا.قد مسنا الدر فأنت ارحم الراحمين
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12
34 - otman الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:22
استر یا ستار لا یجب تخاد ای قرار بخصوص الحجر الصحی و یجب تمدیده حتی یختفی المرض 100%
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9
35 - RACHID ERRACHIDIA الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:22
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
وانزل علينا السكينة والشفاء
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4
36 - عثمان الضاو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:22
أتمنى من وزارة الصحة أن تعمل على ذكر عدد الحالات كل 3 ايام أو 5 لأن بهذه الطريقة أحرقوا دم المواطنين
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-19
37 - حسن الرامي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:22
عدد الاصابات كيتزاد يوم بعد يوم هادشي غادي كيطوال الله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله
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5
38 - سعيدو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:23
الحمد لله وحده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه
والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه
الحالات إلى حدود الساعة متحكم فيها إن شاء الله
أغلبية المصابين خارج العناية المركزة
وبزيادة الإلتزام الجاد بالحجر الصحي ستنخفض الأعداد إن شاء الله وسيرفع الله البلاء ويزيل الوباء ألا فاعتبروا يا أولي الألباب
اللهم اغفر ذنوبنا وأحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين
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10
39 - إبراهيم المعلم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:23
يمكن أن يكون عدد المصابين ب 20000 طالما لاتوجد تحاليل مكثفة لايمكن أن نعرف العدد الحقيقي
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13
40 - NOUR الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:24
المرجو نشىر توزيع الحالات حسب الجهات كما في السابق و شكرا هسبريس...
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14
41 - aziz الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:24
هذا أمر طبيعي يلازم الأوبئة ،فالمدة التي يقضيها الوباء متوقف على جدية ماتقوم به الدولة من مجهودات مند اللحظة الأولى لظهور الوباء وعلى مدى التزام المواطنين بالتدابير المتخذة في هذا الباب، فأي تراخ أوتهور من كلا الطرفين في أي جانب سيؤدي لا محالة إلى إطالة مدة الوباء وبالتالي زيادة أعداد المصابين كما نرى حاليا ، والعكس بالعكس..... هذا هو مجمل القول. ونتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء .
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12
42 - متابع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:24
ابشرو ستفرج قريبا ان شاء الله اكثروا من الاستغفار والصلاة على الرسول
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13
43 - hamid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:25
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
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7
44 - حسين الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:25
يا ربي السلامة نسألك اللطف يا الله
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5
45 - عزالعرب العرقوبي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:25
6.2 نسبة الوفيات للاسف نسبة مرتفعة نسبيا
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-4
46 - Fares Makhlaud الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:26
نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين
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5
47 - wadie الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:26
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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-9
48 - oussama الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:26
رمضان على الأبواب و مدة الحجر الصحي لازمها التمديد كانشوفو الأرقام في تغير هادشي كايجيب الاحباط لكن صبر جميل المطلوب المزيد من الوعي خصوصا الأحياء الشعبية وثانيا لازم نصبرو على الاقطاعات راه لمصلحة الوطن ما نكونوش انانيين اخوتي انا ونتا وهو راه ولي الأمر أمر بما فيه خير الدولة في مرحلة تقشف ومحتاجة الدعم راه ايلا ما داروش هكا تاحد ما غادي يعطي بخاطرو مني وجبد الحاصول اصبرو وصابرو ووكلو أمركم لله ولولي الأمر
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7
49 - المغربي الحر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:26
من بعد الارتفاع لي عرفو المغرب كانتمنا ما يرفعوش الحضر بالعكس يزيدو يطولو حيت القضية حاااااامدة الله يحفظ بلادنا
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8
50 - reda الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:26
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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1
51 - امازيغي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:26
الله يدير الخير، أما هادشي ماباين والو فيه مره ارتفاع عدد الإصابات مر كينقاص،
المنحنى ديال فيروس فالمغرب غادي يحيرو معاه المحللين
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3
52 - عاش الملك الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:27
الحمد لله علا كل حال كل شيء غيدوز ؤ ان شالله نرجعو الايام العادية يا رب
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1
53 - kamal الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:27
Pas de prolongation du confinement svp , il vaut mieux sacrifier 10% qui vont mourir par le virus au lieude sacrifier 100% par pauvreté et par chômage
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-16
54 - عنداك الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:27
احذرو النصابين,كورونا مرض تنفسي لاعلاقة له بالتغذية,لاتوجد جامعة في العالم تعطي دكتوراه في التغذية
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-22
55 - ضاد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:27
لا حول و لا قوة إلا بالله، قدر الله و ما شاء فعل، وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ، ف حسبنا الله و نعم الوكيل.
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10
56 - أيوب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:28
بالعربية الحجر الصحي فشل بسبب قرارات بعض المحسوبين على تسيير شؤون الدولة.
نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا الوباء و إن يجعله سبب في صلاح أمور ديننا و دنيانا.
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-6
57 - Mahzala الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:28
اطريقة لحصر المرض مني هدية لدولة اول شي هو العزل والفرز كل كبار السن والمرضي بأمراض مزمنة نقلهم لحي سكني وتوفير لهم المأكل والمشرب والرعايةا ما البقية الطبقة الشابة ارجاعها للمدارس والعمل وتوفير لهم الماكل والمشرب في المدرسة
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-18
58 - المغرب ولا تستغرب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:29
هسبرس مازلنا ننتظر منكم ان تفيدونا بمعلومات اكتر دقة حتى الرابط الذي وظعتموه ظل ناقصا في ايصال الخبر بغنا العدد حسب المدن
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6
59 - مجهول الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:29
أين هي 100000 تحليلة التي قالو انهم اشتروها من كوريا، راحنا غادين فالخسران أحمادي
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5
60 - منير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:29
الوباء سيزول عاجلا لكن المشكل ما بعد كورونا كيف سيكون الوضع كيف سيكون حال البشرية هل سترجع لرشدها هل سينتهي الظلم و الحروب و القتل و الفساد هل ستستخلص العبر هل سيفهم الدرس و الرسالة ام أن التي سيستمرون في غيهم و أكبرهم و طغيانهم و المسلمون هل سيرجعون إلى الله و كذا الكافرين و الملاحدة هل سيقتنعون بوجود الله و قدرته و وحدانيته من لم يتعظ بعد كورونا فليبك على نفسه لماذا مريرا و من رحمة الله و حكمته أن رمضان جاء في هاته الظروف لتكون أعظم فرصة لمن اراد أن يركب سفينة النجاة نحن نحسب و نترقب كل يوم اعداد المصابين و الذعر و الخوف في قلوب الناس إلا نعلم أن عذاب القيامة و الآخرة أشد و أعظم اللهم ارحمنا أجمعين
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7
61 - bat man الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:29
نريد تفاصيل الحالة الوبائية عندنا و ما هي المرحلة الحالية التي نمر بها وتوقعات العلماء المحليين هذا ما يجري في كل الدول الغربية فحكامهم يوميا يتواصلون معهم وبالتفاصيل المملة
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6
62 - salim الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:29
ادا كان ممكن عطيونا كل مدينة شحال من حالة موجودة بها لكي نعرف التفاصيل وشكرا
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8
63 - سليمان الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:30
نتوسل اليكم باسم ما تؤمنون به أو ما تحبون ان تجلسوا في منازلكم .بالله عليكم الم تشاهدوا عداد الموتى في أوربا وأمريكا لا يكف عن الدوران بسرعة. اتقوا الله في انفسكم قبل الغير .
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3
64 - Aziz1 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:30
لاحول و لا قوة الا بالله العظيم
كيف سينحصر هذا الوباء مع كثرة الجهل و عدم المسؤولية
الحجر الصحي لم يطبق كما يلزم
الكممات غير متوفرة كما يجب
التباعد لم يطبق
ادا سرنا في هذا الطريقة ولم يطبق قانون الطوارء
مع حذر التجوال
العواقب ستكون وخيمة و مؤلمة على الجميع
اللهم اغفر لنا و ارحمنا من هذا الوباء
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4
65 - مواطن مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:31
لا أعرف لماذا يترك المخالفين في بيوتهم.يجب أن يخضعوا إلى الججر في المستشفيات بدون هدا الإجراء ستزداد الحالات بصفه كبيره.هدا الإجراء اخدته مجموعه من الدول و منهم جارتنا تونس.
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5
66 - عادل امام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:31
لقد وقعنا في الفخ.... سوف نرى الان هشاشة الحجر الصحي و تهاون المواطنون....الله يلطف بينا
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4
67 - kamal الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:31
الدول كانت تبني المستشفيات والجامعات , والمغرب كان يستعد لتنظيم مهرجان موازين واعطاء مال الشعب للعاهرات والشاذ
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22
68 - ملاك الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:32
يكون خير إنشاء الله غير الصبر
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10
69 - هشام متسائل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:32
4 أسابيع بعد فرض حالة الطوارئ ولا تزال اعداد الحالات في ارتفاع متسارع

فشل استراتيجية الدولة
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3
70 - حدي راسك لتكوز فيك كورنا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:33
تركيا استهانت الامر في البداية ,ففي اسبوعين وصلت الى ما يقارب 70000 حالة, فمزيد من الحدر
الزمو منازلكم
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2
71 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:33
واخاهكاك راه هادشي مكافيش زيدوعددالتحليلات خصوصافي الاحياءالشعبية راه هاديك هي البؤرالحقيقية والاراه عمرنانساليوهادالمسلسل الكوروني واخانبقاوغاحنابوحدنا.واسربيوراه الناس قهرهاهادالسجن الصحي.
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0
72 - عبدو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:33
في نظركم هل الحجر المنزلي هو الوسيلة للقضاء على هذا الكابوس!! أصلا اذا كان هناك حجر ،لم ولن تتوقف هذه الإصابات مع مجتمع متخلف ذهنيا تتجلى رجولته في خرق الطوارى كنوع من التعالي على أصدقائه ،مجتمع مهمش فكريآ لا يسمع ولا يطيع......
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0
73 - Tilila الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:34
الله الطف بنا يجب على السلطات تشديد اقى العقويات في حق خارق حالة الطواريء
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1
74 - محمد جام الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:34
تزايد واضح للحالات و بشكل خطير. يجب التزام الحجر الصحي فالفيروس يأتي من حيث لا تدري.

كما لاحظت اكتضاض لدى الهريان و الخضارين. و بعض الابناك.

لدى وجب تنظيم السويقات أو توزيعها عوض تقليص الوقت.
و منع الهريان البيع بالتقسيط للأفراد مع كثرة شراء لوازم رمضان. انتم اعلم
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0
75 - سلا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:34
الله ألطاف بنا قاضية ولات فخطورا كبيرة وصلنا مرحلة داق الناقوس الخطر صافي خاص الجهات المختصة تاعلان على احياء المدن المصابة بالفيروس ولله المستعان
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76 - غريب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:34
اخفاء عدد الاصابات بالاقاليم والجهات (اخفاء المعلومة عن المواطن)..وكذا التخفيف من الاجراءات او التهتون في تطبيقها من طرف السلطات و غياب الكمامات و اصحاب الرميد و التضامن يعانون...قولو لينا تتقلبو على المناعة الجماعية او مناعة القطيع و هنيونا
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1
77 - citoyen الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:35
Comme prévu le fait d'augmenter légèrement le nombre d'analyse, a donné des chiffres qui dépassent les centaines. Mais à mon avis on est dans la bonne voie. Le nombre de décès est bien contrôlé alhamdoulillah.
Allah yarhamna ouirham maoutana.
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78 - Ca commence! الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:35
وأخيرا،بعد شهر ونصف من أول إصابة بالكورونا في المغرب، يمكن إفتصاح هذا الفيروس في مراكش!

أراك نشوفو دابا عدد المخالطات جدا مع ' السياح ' والضخم في تلك المنطقة ونواحيها! وعدد المخالطين الضخم جدا لؤلائك النوع من المخالطات...!

للتذكير هذا الجيش من المخالطات يقدمن إلى مراكش من جميع مدن وبوادي المغرب،شمالا وجنوبا، شرقا وغربا وكل الأعراق والأجناس ممثلة!
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0
79 - مواطن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:35
كيف يعقل تسجيل 100 حالة ليلا و فقط 36 نهارا؟؟
خاصكم تزيدو التحاليل باش نعرفو الاعداد الحقيقية...
و الدولة كانت قالت شرات ادوات للاختبار و لكن لحد الساعة مازال ما شفنا تا شي ارتفاع فمعدل الاختبارات!!!!
فين راهم دوك المعدات؟!!! و فوقاش غتبداو ترفعو من عدد الاختبارات اليومية؟
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80 - افريقي مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:36
الحجر الصحي منفعش البشر في النهار جري عليا نجري عليك خصوصا في الاحياء الشعبية
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81 - المغرب الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:36
السلام عليكم منذ يومين لم يعد التصريح بعدد الحالات حسب الجهات و كنا ننتظر ان يتم الإعلان عن الحالات حسب المدن ما هذا التعتيم أين هي الشفافية؟
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82 - abde الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:36
الله إحد الباس ولاكن فين الاحصائيات ديال الجهات شفتكم سديتو عليها مالكم او كاينة شي حاجة مبغيتوناش نعرفوها وفسرو لينا باراكا من المرض ديالكم
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3
83 - GALA الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:37
أعلى مستوى سجل في هذا اليوم نسأل الله السلامة والعافية وأن يبعد عنا هذا الوباء وأن يشفي كل المصابين
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84 - ولد عين عودة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:38
اخبار مفرحة بالنسبة لحالات الشفاء فالايام الاخيرة عرف المغرب زيادة في حالات الشفاء كنتمنا من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. وان شاء الله غادي نسمعو العدد كايزيد في حالات الشفاء. لتازمو الحجر هو الحل الوحيد للقضاء على هذه الجائحة.
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85 - عبدالله الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:42
لقد غاب عنا التوزيع الجغرافي.لماذا يا ترى?
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3
86 - علياء الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:42
المؤشر في ارتفاع و لم نستطع أن نلتزم بالحجر الصحي مع الاسف
لا نلوم من ليديه واجب او عمل عليه أن يؤديه
لكن اللوم يقع على من لا يلتزم بالحجر الصحي بلا سبب معقول
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3
87 - عبده الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:42
عدد التحليلات مند الاعلان عن الإصابات بالمغرب بلغت 10000 تحليلة تقريبا أي مايعادل 330 تحليلة يوميا اختبارات بطيئة جدا وهزيلة أما عدد الإصابات فهي 20% فإذا كانت 100000 تحليلة فكم سيكون عدد الإصابات فلابد من الإسراع في التحليلات لكي نبلغ الذروة ثم يبدأ الوباء في التراجع أما هذه الطريقة فلن ننتهي
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2
88 - كلام في الصميم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:43
هذا اللقاء اصبح فارغا من أية إحصائيات ولم يعد له أهمية تفشي الوباء في ازدياد وبؤر حديدة فاليوم هناك المعامل والمصانع غدا مع رفع الحجر الصحي سيتفشى الفيروس في الإدارات العمومية والخاصة ولا حول ولا قوى إلا بالله العلي العظيم
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3
89 - حمزة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:45
القنيطرة 20 حالة و 12 يوم لم تسجل فيها ولا اصابة حتى لبارح ولكن السيمانة الجاية غادي تسمعو مدينة القنيطرة غادية تولي بحال new York اصابات غادي تولي ب آلاف كل يوم وسبب هو سلطات لي كيفرعو لكم راسكم فتلفزة بحجر و والوقاية و عدم احتكاك وتجمعات وو الخ... سلطة عطات تراخيص لشركات كبلاج فمنطقة صناعية إستئناف العمل وشركات كبلاج بلغو جميع عمال سواء داخل المدينة و الجهة يرجعو يخدمو و بنسبة عمال لي ساكنين فمدن وجهات اخرى بحال مثلا جهة فاس بولمان مكناس تافيلات بني ملال أزيلال بعثو لهم حفالات يجيبوهم يرجعو يخدمو ولي مغاديش يرجع ويخاف بسبب نقل عدوى و تفشي فيروس كورونا غادي يتم فصل وطرد بلا مايسال اي حق وخا يكون خدم 10 سنين مشكل ماشي فحكومة حيث حكومة ماعندها سوق مشكل فهذ عمال خافو يحبسوهم من خدمة وبدون تعويض وما خافوش من مرض وينقل مرض لوالديهم وخوتهم و جيرانهم خافو على 2500 درهم وماخفوش على كارثة لغادي توقع اما حكومة كيف قلت لكم ماعندها مادير وتبرعات صندوق الجائحة مشات فخلى بحال تكب ماء فا الرملة
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5
90 - عبد الله الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:45
مانزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة
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1
91 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:46
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء.، فإن الأمر قد اشتد. يا من يجيب المضطر إذ دعاه
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0
92 - مواطنة مغربية الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:48
اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا
العدد في تصاعد، ليس لي خبرة نود تفسيرا لهذا الارتفاع . الذي نعرف ونرا ه هو لن هناكً اناس لا تكترث. اذا كان بيت فيه 6 أشخاص خمسة يحترمون الحجر و واحد لا يحترم فالعائلة باكملها مهددة. أيها الناس اذا طبقوًالحجر والمسافة حتى مع أفراد الأسرة . أظن انه يحب شرح بطريقة مبسطة جدا جدا حتى يفهم هؤلاء .
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93 - ميلود الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:48
حالة في تونس شفاها الله بفضل بعض الأعشاب قناة ميدي ١
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1
94 - casa الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:49
تعودنا كل يوم على الساعة السادسة مساء على جرد الحصيلة اليومية لتطور المرض ببلادنا خصوصا عدد الحالات المتواجدة تحت الحجر الصحي وكدا الإحصاءات المتعلقة بكل جهة.
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95 - mowatina الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:53
svp on a besoin des données régionales, pourquoi il n -y a plus de données , on espérait que chaque ville déclare le nombre de cas et les quartiers infectes pour
plus de précaution
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96 - الصفوف التانيه الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:53
اللهم أرحمنا ورفع عن الوباء ياارحم الراحمين يارب العالمين
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2
97 - rash الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:54
أيها الناس كونوا واقعيين... الفيروس تفشى ولازال ... على الرغم من الحجر ... التحاليل جد قليلة لكي تعطينا فكرة معقولة عن تفشي الوباء يانااااااااااس من البداية كنت أحذر و لا ازرع الخوف
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2
98 - الحمداني الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:54
متخلعوش راه الأرقام عادية بالنسبة لفحصات لي تزادت ان شاء الله مبقش بزاف اترجاع الحياة لطبعتها
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99 - QSD الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:55
عدم التزام المصانع بشروط الوقاية . ورفض بعضها توفير الحماية للعمال .وعدم التزام بعض اشباه المواطنين بالحجر الصحي واستمرار حركة وسائل النقل و اعتقال الاشخاص وسجنهم دون احتياطات . كلها ستساهم في خروج الوباء عن السيطرة ودخول البلاد للمرحلة الثالثة . ولن يخرج المغرب من هذا الوباء سالما كما يأمل البعض .
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-1
100 - سعاد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:57
ياربي السلامة ..نسأل الله العفو والعافية و ان يشملنا برحمته الواسعة ان يرفع عنا البلاء والوباء
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101 - Issam99 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:58
كنا نطالب بتوضيح عدد الاصابات حسب المدن . فكان الجواب بحجبها على الجهات بلاد غاديا غير بالقوالب
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1
102 - [email protected] الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:59
الله يرحم والديكم إلزموا بيوتكم لكي لا تتسع البؤرة فلنجعل بلدنا يضرب به المثل في السيطرة على هذا الوباء
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1
103 - عابر سبيل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:00
إلزموا بيوتكم لكي لا تتسع البؤرة فلنجعل بلدنا يضرب به المثل في السيطرة على هذا الوباء
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1
104 - عبد العالي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:01
المشكل دايرين 8600 تحليلة في ضرف شهر..وخرجو منها 2024...يعني كل 8000 ب 2000 حالة وهذا في شهر ومابالك في الاسابيع المقبلة ..؟؟؟؟
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1
105 - Ca commence! الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:01
وأخيرا،بعد شهر ونصف من أول إصابة بالكورونا في المغرب، يمكن إفتصاح هذا الفيروس في مراكش!!!

أراك نشوفو دابا عدد المخالطات جدا مع ' السياح ' والضخم في تلك المنطقة ونواحيها! وعدد المخالطين الضخم جدا لؤلائك النوع من المخالطات...!

للتذكير هذا الجيش من المخالطات يقدمن إلى مراكش من جميع مدن وبوادي المغرب،شمالا وجنوبا، شرقا وغربا وكل الأعراق والأجناس ممثلة!
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-1
106 - طارق الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:03
من الآن وصاعدا الاهتمام بالقطاع الصحي وبناء المستشفيات وترميم بما فيها القديمة التي غلقت و تكوين الممرضين والأطباء وشراء احدث الأجهزة والاهتمام بالكفاءات المغربية والاهتمام بالقطاع التعليم صافي عيينا بالشفوي ومعندكومش والدولة النامية دابا عرفنا بأن أي دولة تقدر توصل أي هدف خططاتوا طلقوا المخططات لشعب بحال ماليزيا وسنغفورة وباراكا ماتهمشوا هاد البلاد وشعبها.
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0
107 - الحقيقة المؤلمة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:04
للذين يقولون ان الحجر سينتهي وسنصلي في المساجد في رمضان وستعود الحياة إلى طبيعتها، أقول لكم لا تكذبو على انفسكم فهذا الوباء لن ينتهي إلا بإيجاد اللقاح أو الدواء فإلا ذلك الوقت هيء نفسك لحياة جديدة مختلفة تماما عن الماضي.
وفي الأخير إن الله على كل شيء قدير
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108 - حمادة الزين الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:05
السلام عليكم وش حنا لقينا القناع بعد بش نديروه فين هو مكاين لا فصيدليات ولا هم يحزنون مفهمت والو
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-1
109 - Med الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:07
طبيعي أن يزداد عدد المصابين مع تزايد عدد الاختبارات .يجب أن ننظر الى عدد المصابين تناسبا مع عدد الاختبارات .
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1
110 - غيور الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:08
الحذر. الحذر. الرجاء. أبي. في. دارك. واستغفر. مولاك. كفانا. التهور. الأرقام. ترتفع. اللهم. ارفع. عنى. الوباء. واخرجنا. منه. سالمين
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