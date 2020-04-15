المغرب يسجِّل 136 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:54
|13:33
|17:06
|20:02
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خبير مغربي يقارب فوضى التمثلات النفسية في زمن جائحة كورونا
- "ساماكي" يستفيد من الحجر للعودة إلى ملاعب الكرة
- حالات الشفاء تقارب نصف مصابي كورونا بسبتة
- هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟
- "مجموعة العشرين" تجمد الديون للبلدان الأشد فقراً
المغرب يعتزمُ دعم دول إفريقية لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعية (5.00)
زروق: "الكلوروكين" علاج واعد لكورونا .. والأسبوع المقبل حاسم (5.00)
- بعد موافقة النقابات .. الحكومة تقتطع 3 أيام من أجور الموظفين - (433)
- المغرب يحصل على عشرة صواريخ أمريكية متطورة مضادة للسفن - (169)
- هل اقتطاع الحكومة لأجور الموظفين قانوني يستجيب لشرط التضامن؟ - (160)
- مسؤول يكشف أسباب عدم القدرة على إعادة المغاربة العالقين بالخارج - (138)
- الوفي: المغرب لم ينس أبناءه العالقين .. و"الصبر حتى يْفرّجْ الله" - (126)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 136 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 136 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2024 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 8626 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 127 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 229 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (110)
لا تفكرون إلا في أنفسكم .. نفس واحدة كبيرة وموتها مؤلم خاصه لأقرب الناس إليها ..
تانيا أظن لا ثقة في السلطات ولا أصدق أعداد الحالات المصرح بها وأظنها أكثر مما يعترفون به، سواء الحالات المؤكدة أو الوفيات ..
الندوة الصحفية لا تتجاوز جملتين مفيدتين.
بوابة كوفيد 19 غير محينة.
عدم التفاعل مع الصحافة كما في الندوات الصحفية لدول اخرى.
لا نريد أن نقول يوما أننا لا نملك ما يكفي من الدولار لشراء القمح و البترول، لأننا صرفنا دولاراتنا على ما ذكرت من الكماليات.
يجب حالا بيع سيارات المصلحة التي يستفيد منها موظفون لا نستفيد منهم ولا من سياراتهم..
المغرب هو أول دولة في العالم من حيث عدد سيارات الدولة..
يجب بيعها والتخلص من مصاريفها الضخمة من بنزين وغازوال
أغلبها يستعمل في توصيل الابناء للمدارس والجولات السياحية
ان شاء الله رمضان بلا وباء
ياربي ترحمنا. برحمتك نستغيت يا أرحم الراحمين.
ماذا عن حالات الوفيات والمتعافين ؟
بإذن الله تعالى غيمشي فحالو مهم اخوان نبقاو في دار فرج قريب ان شاء الله
غدا اجمل تفاؤلوا خيرا وخا يوصل 10.000 متخافوش مغاربة قوين تبارك الله عليكم
الله ارفع عنا هذا الوباء
اما ان كان كما كنا 300 فحص و هده الارقام فالله يلطف بعباده
تعبنا من مثرة النقد . ملينا جلوس البيت و لا نملك الا الدعاء . لا خدمة لا ردمة لا هم يحزنون
الله حد الباس
هذه حالات مؤكدة فقط. الحالات في الواقع و في كل دول العالم هي عشرة الى 20 مرّة ما يتم إعلانه حسب عدد التحليلات
الواحد يحسب مع راسو
بقى ف دارك
شكرا لك ديدي راوولت
علا سلامتكم مين زدتو عدد المختبرات . و دابا أرا ليك تزايد أعداد المصابين . غادي نسمعو أرقام كبيرة . المشكل هو عدد الأسرة بالمستشفيات ووالذي لا يتجاوز 3500 سرير .
الله يلطف بينا . الفقر و قلة الشي بدات تزيد حتى عند الطبقات المتوسطة و السعاية كثرت . الله يجيب الخير .
وانزل علينا السكينة والشفاء
والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه
الحالات إلى حدود الساعة متحكم فيها إن شاء الله
أغلبية المصابين خارج العناية المركزة
وبزيادة الإلتزام الجاد بالحجر الصحي ستنخفض الأعداد إن شاء الله وسيرفع الله البلاء ويزيل الوباء ألا فاعتبروا يا أولي الألباب
اللهم اغفر ذنوبنا وأحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين
المنحنى ديال فيروس فالمغرب غادي يحيرو معاه المحللين
نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا الوباء و إن يجعله سبب في صلاح أمور ديننا و دنيانا.
كيف سينحصر هذا الوباء مع كثرة الجهل و عدم المسؤولية
الحجر الصحي لم يطبق كما يلزم
الكممات غير متوفرة كما يجب
التباعد لم يطبق
ادا سرنا في هذا الطريقة ولم يطبق قانون الطوارء
مع حذر التجوال
العواقب ستكون وخيمة و مؤلمة على الجميع
اللهم اغفر لنا و ارحمنا من هذا الوباء
فشل استراتيجية الدولة
الزمو منازلكم
كما لاحظت اكتضاض لدى الهريان و الخضارين. و بعض الابناك.
لدى وجب تنظيم السويقات أو توزيعها عوض تقليص الوقت.
و منع الهريان البيع بالتقسيط للأفراد مع كثرة شراء لوازم رمضان. انتم اعلم
Allah yarhamna ouirham maoutana.
أراك نشوفو دابا عدد المخالطات جدا مع ' السياح ' والضخم في تلك المنطقة ونواحيها! وعدد المخالطين الضخم جدا لؤلائك النوع من المخالطات...!
للتذكير هذا الجيش من المخالطات يقدمن إلى مراكش من جميع مدن وبوادي المغرب،شمالا وجنوبا، شرقا وغربا وكل الأعراق والأجناس ممثلة!
خاصكم تزيدو التحاليل باش نعرفو الاعداد الحقيقية...
و الدولة كانت قالت شرات ادوات للاختبار و لكن لحد الساعة مازال ما شفنا تا شي ارتفاع فمعدل الاختبارات!!!!
فين راهم دوك المعدات؟!!! و فوقاش غتبداو ترفعو من عدد الاختبارات اليومية؟
لا نلوم من ليديه واجب او عمل عليه أن يؤديه
لكن اللوم يقع على من لا يلتزم بالحجر الصحي بلا سبب معقول
العدد في تصاعد، ليس لي خبرة نود تفسيرا لهذا الارتفاع . الذي نعرف ونرا ه هو لن هناكً اناس لا تكترث. اذا كان بيت فيه 6 أشخاص خمسة يحترمون الحجر و واحد لا يحترم فالعائلة باكملها مهددة. أيها الناس اذا طبقوًالحجر والمسافة حتى مع أفراد الأسرة . أظن انه يحب شرح بطريقة مبسطة جدا جدا حتى يفهم هؤلاء .
plus de précaution
أراك نشوفو دابا عدد المخالطات جدا مع ' السياح ' والضخم في تلك المنطقة ونواحيها! وعدد المخالطين الضخم جدا لؤلائك النوع من المخالطات...!
للتذكير هذا الجيش من المخالطات يقدمن إلى مراكش من جميع مدن وبوادي المغرب،شمالا وجنوبا، شرقا وغربا وكل الأعراق والأجناس ممثلة!
وفي الأخير إن الله على كل شيء قدير