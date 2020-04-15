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الرئيسية | مجتمع | إلغاء احتفالات الذكرى الـ64 لتأسيس الأمن الوطني

إلغاء احتفالات الذكرى الـ64 لتأسيس الأمن الوطني

إلغاء احتفالات الذكرى الـ64 لتأسيس الأمن الوطني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:14

قررت المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء تنظيم جميع الاحتفالات الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني، التي كانت مقررة في السادس عشر من شهر ماي من هذه السنة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي بسبب الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعرفها المملكة حاليا، والتي تقتضي تجميد ومنع كل الأنشطة والتجمعات العامة، وتفرض ضمان التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى للقوات العمومية من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت أيضا إلغاء تنظيم النسخة السنوية الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي كان من المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية بمدينة فاس، وذلك انسجاما مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات المغربية للتصدي لجائحة كورونا المستجد.

وأكد البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تعلن عن هذه القرارات الاستثنائية التي يمليها السياق الزمني الحالي، المطبوع بالحرص الجماعي على الوقاية من مخاطر انتشار وباء كوفيد-19، فإنها تؤكد في المقابل على حرصها والتزامها الراسخين باستئناف تنظيم احتفالات ذكرى التأسيس في مواعيدها السنوية القادمة، لما تجسده هذه الذكرى الغالية من معاني وطنية راسخة لدى أسرة الأمن الوطني، فضلا عن التزامها بتنظيم نسخ جديدة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، باعتبارها آلية للتواصل المؤسساتي المباشر مع المواطنين، وموعدا سنويا متجددا لتوطيد الإنتاج المشترك للأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - السويسي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:59
إذن حالةالطوارئ ستمتد إلى نهاية ماي
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2
2 - لشهالي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:59
1000 تحية للأمن الوطني الله إحفضكم لينا ياربي من هدا الوباء نتمنى لكم التوفيق والنجاح في علمكم إنشاء الله
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3 - الحسين اومحند الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:04
نتمنى ان يتم تخصيص منحة لكل الأطر الأمنية بكل ربوع المملكة لما يقدمونه من تضحيات جسام في هذه الفترة الحرجة من تفشي وباء كورونا بالمغرب
فنعظيم سلام لكل أطر سلك الأمن الوطني المغربي
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4 - محمد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:05
الف تحية لاسرة الامن الوطني ..و انتم داءما في قلوبنا
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4
5 - موسى الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:07
تحية ليكل افرادالقوت الامن الق تالمساعدة البوليس اعوان اسولطة العسكر ولانسى الجيش الاببض المومريضين والاطباء
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6 - نصراوي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:07
من المتوقع والبديهي جدا ان يتم إلغاء الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني
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7 - ع١غ الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:13
كل يوم مر منذ اعلان الطوارئ على الجائحة كورونا، وأسرة الأمن الوطني تسهر على أمن وسلامة المواطن، ففي كل مدينة وكل حي وكل بيت، مغاربة يدعون لكم بالصحه والعافيه والستر، فقد ابليتم حسنا، وساهمتم في استتباب الأمن، وحق للوطن أن يعتز ويفتخر بشرطته ودركه وجيشه وقواته المساعدة، وأن يشيد بجهود رجال النظافة وأن يحيي عاليا بسالة أسرة الصحة في حربها ضد الوباء سعيا لحماية المواطنين.
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وتصبحون على وطن احلى واجمل وأصح .
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